18:53 27 января

Первые F-15SA приняты на вооружение саудовских ВВС

В среду ВВС Саудовской Аравии продемонстрировали первые, принятые на вооружение истребители F-15SA (Saudi Advanced) «Игл», сообщает ЦАМТО.

Первые F-15SA приняты на вооружение саудовских ВВС


Мероприятие прошло в торжественной обстановке и было приурочено к 50-ой годовщине создания Авиационной академии им. короля Фейсала.


Издание напоминает, что в октябре 2010 г Пентагон уведомил Конгресс США о предполагаемой продаже Саудовской Аравии различных вооружений на сумму более $ 60 млрд. В частности в запрос была включена заявка на поставку 84-х новых истребителей F-15SA.

В 2011 г вопрос о поставках был окончательно согласован. В марте 2012-го 84 истребителя были заказаны у компании «Боинг». Их общая стоимость составила $ 11, 4 млрд. Сделка совершена в рамках программы «Иностранные военные продажи».

Поставка самолетов бала запланирована на 2015-2019 годы, однако проблемы, возникшие при разработке версии F-15SA, привели к задержке реализации контракта на 12 месяцев.

Помимо новых самолетов Саудовская Аравия заказала также модернизацию до указанной версии 68-и истребителей F-15S, уже стоящих на вооружении ВВС королевства.

Первые 4 самолета (два новых и два модернизированных) прибыли в Саудовскую Аравию после 4-дневного перегоночного перелета из США через Великобританию в декабре 2016 г.

Справка издания: «F-15SA, являющийся последней версией линейки F-15, оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), что позволяет нести увеличенную боевую нагрузку, модернизированным БРЭО (с цифровой стеклянной кабиной пилота, нашлемной системой целеуказания, системой предотвращения дезориентации), электро-дистанционной системой управления, инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST), РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-63(V)3 компании "Рейтеон" и более мощными двигателями F110-GE-129 производства "Дженерал Электрик"».

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 6
  1. KIBL Сегодня, 17:34
    А толку.Из саудитов летчики как из г...А пуля!
    KIBL
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:48
      Да саудитов будет согревать сам факт , что у них есть такие самолёты !
      bouncyhunter
      1. hirurg Сегодня, 18:03
        Кто-то коллекционирует марки, монеты..., а кто-то самолеты.)))
        hirurg
        1. cniza Сегодня, 18:38
          Цитата: bouncyhunter
          Да саудитов будет согревать сам факт , что у них есть такие самолёты !


          С такими деньгами можно иметь все , но видимо не в коня корм.
          cniza
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:36
    Первые комплексы ПЗРК "Верба"получили на вооружение хуситы. ..
    Изгоняющий либероидов
    1. Громобой Сегодня, 18:44
      Это не наша война.
      Громобой

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