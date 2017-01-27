Первые F-15SA приняты на вооружение саудовских ВВС
В среду ВВС Саудовской Аравии продемонстрировали первые, принятые на вооружение истребители F-15SA (Saudi Advanced) «Игл», сообщает ЦАМТО.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке и было приурочено к 50-ой годовщине создания Авиационной академии им. короля Фейсала.
Издание напоминает, что в октябре 2010 г Пентагон уведомил Конгресс США о предполагаемой продаже Саудовской Аравии различных вооружений на сумму более $ 60 млрд. В частности в запрос была включена заявка на поставку 84-х новых истребителей F-15SA.
В 2011 г вопрос о поставках был окончательно согласован. В марте 2012-го 84 истребителя были заказаны у компании «Боинг». Их общая стоимость составила $ 11, 4 млрд. Сделка совершена в рамках программы «Иностранные военные продажи».
Поставка самолетов бала запланирована на 2015-2019 годы, однако проблемы, возникшие при разработке версии F-15SA, привели к задержке реализации контракта на 12 месяцев.
Помимо новых самолетов Саудовская Аравия заказала также модернизацию до указанной версии 68-и истребителей F-15S, уже стоящих на вооружении ВВС королевства.
Первые 4 самолета (два новых и два модернизированных) прибыли в Саудовскую Аравию после 4-дневного перегоночного перелета из США через Великобританию в декабре 2016 г.
Справка издания: «F-15SA, являющийся последней версией линейки F-15, оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), что позволяет нести увеличенную боевую нагрузку, модернизированным БРЭО (с цифровой стеклянной кабиной пилота, нашлемной системой целеуказания, системой предотвращения дезориентации), электро-дистанционной системой управления, инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST), РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-63(V)3 компании "Рейтеон" и более мощными двигателями F110-GE-129 производства "Дженерал Электрик"».
Мероприятие прошло в торжественной обстановке и было приурочено к 50-ой годовщине создания Авиационной академии им. короля Фейсала.
Издание напоминает, что в октябре 2010 г Пентагон уведомил Конгресс США о предполагаемой продаже Саудовской Аравии различных вооружений на сумму более $ 60 млрд. В частности в запрос была включена заявка на поставку 84-х новых истребителей F-15SA.
В 2011 г вопрос о поставках был окончательно согласован. В марте 2012-го 84 истребителя были заказаны у компании «Боинг». Их общая стоимость составила $ 11, 4 млрд. Сделка совершена в рамках программы «Иностранные военные продажи».
Поставка самолетов бала запланирована на 2015-2019 годы, однако проблемы, возникшие при разработке версии F-15SA, привели к задержке реализации контракта на 12 месяцев.
Помимо новых самолетов Саудовская Аравия заказала также модернизацию до указанной версии 68-и истребителей F-15S, уже стоящих на вооружении ВВС королевства.
Первые 4 самолета (два новых и два модернизированных) прибыли в Саудовскую Аравию после 4-дневного перегоночного перелета из США через Великобританию в декабре 2016 г.
Справка издания: «F-15SA, являющийся последней версией линейки F-15, оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), что позволяет нести увеличенную боевую нагрузку, модернизированным БРЭО (с цифровой стеклянной кабиной пилота, нашлемной системой целеуказания, системой предотвращения дезориентации), электро-дистанционной системой управления, инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST), РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-63(V)3 компании "Рейтеон" и более мощными двигателями F110-GE-129 производства "Дженерал Электрик"».
Использованы фотографии: Reuters