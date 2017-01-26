18:50 27 января

Душенов. Война - 26.01.2017. Русский сюрприз: из глубины, сквозь лёд и пламень

Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.

- Когда Путин и Трамп начнут делить мир?
- Треугольник Россия-Турция-Иран
- Почему русские самолёты 4-го поколения лучше, чем американские истребители 5-го?
- Чем танк Т-90М так напугал западных экспертов?

- Как отрабатывают подлёдную тактику наши атомоходы?



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