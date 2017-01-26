Душенов. Война - 26.01.2017. Русский сюрприз: из глубины, сквозь лёд и пламень

Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.- Когда Путин и Трамп начнут делить мир?- Треугольник Россия-Турция-Иран- Почему русские самолёты 4-го поколения лучше, чем американские истребители 5-го?- Чем танк Т-90М так напугал западных экспертов?- Как отрабатывают подлёдную тактику наши атомоходы?