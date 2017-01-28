07:07 28 января

Анализ танкового парка на хранении ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод"

На момент начала боевых действий на Юго-Востоке Украины (весна 2014 г.) на территории ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод" находилось на хранении военное имущество (бронетанковая техника) которое числилось на балансе Министерства обороны Украины.

Анализ танкового парка на хранении ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод"


Справка:


ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод" - государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины, которое осуществляет производство, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетехники. Бывший 115-й танкоремонтный завод Министерства обороны СССР, переданный в 1991 г. в ведение министерства обороны Украины и получивший новое наименование: «Харьковский ремонтно-механический завод» (в/ч А-1569) позднее, был переименован в «Харьковский бронетанковый ремонтный завод». После создания в декабре 2010 года государственного концерна «Укроборонпром», завод был включён в состав концерна. В дальнейшем, Харьковский бронетанковый ремонтный завод (ХБТРЗ) был переименован в Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ).

Адрес: Украина, Харьков, ул. Котлова (Большая Панасовская с 2016 г.), 222.
На карте: Google maps Wikimapia

На хранении Харьковского БТРЗ в начале 2014 года находилось (по спутниковым снимкам):

танки Т-64 различных модификации ≈ 230 ед.;
танки Т-72 различных модификации ≈ 140 ед.;
танки Т-80 различных модификации ≈ 80 ед.;
другие виды техники и вооружения, а также многочисленные комплектующие для БТТ: двигатели, трансмиссии, элементы ходовой части, вооружения и пр.



Благодаря сервису позволяющему пользователям сети Интернет просматривать спутниковые снимки интересующей территории удалось проанализировать численный состав и возможный дальнейший путь военной техники с указанного места хранения.

Разберём более детально:



По спутниковым снимкам предоставленным сервисом "Google maps" от 2011-2014гг. и имеющимся в наличии фотографиям данного объекта сделанными, ориентировочно, в этот же период удалось определить типы военной техники (танков), их расположение на площадках хранения данного завода и приблизительный состав.

Первая "коробка" танков Т-72 насчитывающая 88 машин:



Ещё танки Т-72 - приблизительно 30 машин стоящие вдоль проезда к заводской ж/д ветке. Рядом, по соседству, стоят 5 ПТС:



Параллельно самой заводской ж/д, рядом с большим погрузочным краном на рельсовом ходу, расположилась ещё одна группа танков Т-72; по подсчетам, приблизительно 20 машин:



Лучше сохранившиеся, более современные и меньшие по численности танки Т-80. Периметр возле корпуса заводского цеха. По подсчётам, около 50 машин:



Площадка в виде треугольника с танками Т-80 насчитывает, приблизительно 30 машин:



Самый массовый в Вооруженных силах Украины и на площадках этого завода - танк Т-64 и самый большой массив - 118 машин:



Вторая площадка возле заводского цеха - до 50 танков Т-64:



Дальняя площадка - не менее 60 танков Т-64:



Общее число, приблизительно, сходится с вышеприведенным подсчётом.

Благодаря сервису www.terraserver.com предоставляющему возможность просматривать фотографии одного и того же места Земли сделанных со спутника, в хронологическом порядке, с определенным временным интервалом, есть возможность проследить изменения в количестве бронетанковой техники находившейся на хранении данного завода. Согласно фотографий, за период с весны 2014г. до весны 2016г. отмечается существенное изменение численности (убыль) танков.



Характерные изменения: полностью отсутствуют танки Т-72 (≈ 140 машин). Отсутствует большая часть танков Т-80 (≈ 60 машин), также замечено сокращение численности танков Т-64 на двух небольших площадках (≈ 25-30 машин). Нетронутой осталась самая большая площадка с танками Т-64 - все 118 машин на месте.

Таким образом можно сделать вывод, что половина всех танков находящихся на хранении ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод" за 2 года, с 2014 по 2016 гг., была снята с консервации, с целью проведения ремонтных работ и дальнейшей поставки в войска и/или продаже на экспорт. В наличии остались только машины семейства Т-64 которые являются профильными для данного предприятия и небольшая часть танков Т-80, ремонтом которых также занимается Харьковский БТРЗ.

Куда могли пойти танки с хранения?

1. Профильным заводом по ремонту танков семейства Т-72 занимается Львовский бронетанковый завод (ЛБТРЗ, Львов, ул. Стрийская, 73). Вероятно, все Т-72 были отправлены на этот завод с целью концентрации всех машин данного типа возле основного БТРЗ, сокращения логистических затрат, получения более полной материальной и ремонтной баз, а также проведения ремонтных и восстановительных работ. На данный момент танки Т-72 находятся на вооружении следующих соединений Сухопутных войск ВСУ: 10-я ОГШБр, 128-я ОГПБр, 53-я ОМБр, - по танковому батальону (31 шт.) в каждой ; 56-я, 57-я, 58-я, 59-я ОМПБр - по танковой роте (10 шт.) в каждой + учебные части: 169-ый УЦСВ "Десна" (Черниговская обл.), Академия сухопутных войск (г. Львов), факультеты военной подготовки в ВУЗ, а также подразделения Национальной гвардии Украины. Итого ≈ 170 танков. Стоит отметить, что танки Т-72 поставляются Украиной на экспорт.
Для справки:
общее кол-во танков Т-72 на вооружении Украины в 1992 г. ≈ 1300 шт.;
общее кол-во танков Т-72 на вооружении Украины в 2016 г. ≈ 400 шт.

2. Танки Т-80 проходят ремонт и восстановление на Харьковском БТРЗ с дальнейшим поступлением на вооружение Высокомобильных десантных войск (ВДВ). По штату на одну бригаду приходится одна танковая рота (10 машин). На сегодняшний день в составе ВДВ 7-мь бригад (25-я ОВДБр, 45-я ОДШБр, 46-я ОДШБр, 79-я ОДШБр, 80-я ОДШБр, 81-я ОАМБр, 95-я ОДШБр), для укомплектования которых необходимо 70 танков + техника для учебных подразделений (199 уч. центр ВДВ (г. Житомир) и факультет ВДВ в Военной академии (г. Одесса). Итого: ≈ 75-80 танков. На экспорт танки Т-80 поставлялись Украиной в 1997-1999 гг.
Для справки:
общее кол-во танков Т-80 на вооружении Украины в 1992 г. ≈ 250 шт.;
общее кол-во танков Т-80 на вооружении Украины в 2016 г. ≈ 165 шт.

3. Танки Т-64 проходят ремонт и восстановление на Харьковском БТРЗ с целью оснащения сухопутных войск ВСУ и частей Национальной гвардии Украины. На экспорт Т-64 не поставляется.
Для справки:
общее кол-во танков Т-64 на вооружении Украины в 1992 г. ≈ 2100 шт.;
общее кол-во танков Т-64 на вооружении Украины в 2016 г. ≈ 1350 шт.

Не исключено, что часть танков могла быть отправлена на Киевский БТРЗ (г. Киев, ул. Бориспольская, 34А). Указанный завод может выполнять ремонт всех указанных типов танков: Т-64, Т-72, Т-80, а также обладает базой хранения военной техники.

Необходимо отметить тот факт, что вся находящаяся на Харьковском БТРЗ техника была в крайне неудовлетворительном техническом состоянии из-за длительного хранения под открытым небом и отсутствия проведения регламентных работ по хранению, что может свидетельствовать о выборе последних резервов техники самой низкой категории хранения.

Автор: redplowman
Первоисточник: http://redplowman.livejournal.com/569.html


0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня