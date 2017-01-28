Анализ танкового парка на хранении ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод"

На момент начала боевых действий на Юго-Востоке Украины (весна 2014 г.) на территории ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод" находилось на хранении военное имущество (бронетанковая техника) которое числилось на балансе Министерства обороны Украины.Справка:ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод" - государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины, которое осуществляет производство, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетехники. Бывший 115-й танкоремонтный завод Министерства обороны СССР, переданный в 1991 г. в ведение министерства обороны Украины и получивший новое наименование: «Харьковский ремонтно-механический завод» (в/ч А-1569) позднее, был переименован в «Харьковский бронетанковый ремонтный завод». После создания в декабре 2010 года государственного концерна «Укроборонпром», завод был включён в состав концерна. В дальнейшем, Харьковский бронетанковый ремонтный завод (ХБТРЗ) был переименован в Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ).Адрес: Украина, Харьков, ул. Котлова (Большая Панасовская с 2016 г.), 222.На карте: Google maps WikimapiaНа хранении Харьковского БТРЗ в начале 2014 года находилось (по спутниковым снимкам):танки Т-64 различных модификации ≈ 230 ед.;танки Т-72 различных модификации ≈ 140 ед.;танки Т-80 различных модификации ≈ 80 ед.;другие виды техники и вооружения, а также многочисленные комплектующие для БТТ: двигатели, трансмиссии, элементы ходовой части, вооружения и пр.Благодаря сервису позволяющему пользователям сети Интернет просматривать спутниковые снимки интересующей территории удалось проанализировать численный состав и возможный дальнейший путь военной техники с указанного места хранения.Разберём более детально:По спутниковым снимкам предоставленным сервисом "Google maps" от 2011-2014гг. и имеющимся в наличии фотографиям данного объекта сделанными, ориентировочно, в этот же период удалось определить типы военной техники (танков), их расположение на площадках хранения данного завода и приблизительный состав.Первая "коробка" танков Т-72 насчитывающая 88 машин:Ещё танки Т-72 - приблизительно 30 машин стоящие вдоль проезда к заводской ж/д ветке. Рядом, по соседству, стоят 5 ПТС:Параллельно самой заводской ж/д, рядом с большим погрузочным краном на рельсовом ходу, расположилась ещё одна группа танков Т-72; по подсчетам, приблизительно 20 машин:Лучше сохранившиеся, более современные и меньшие по численности танки Т-80. Периметр возле корпуса заводского цеха. По подсчётам, около 50 машин:Площадка в виде треугольника с танками Т-80 насчитывает, приблизительно 30 машин:Самый массовый в Вооруженных силах Украины и на площадках этого завода - танк Т-64 и самый большой массив - 118 машин:Вторая площадка возле заводского цеха - до 50 танков Т-64:Дальняя площадка - не менее 60 танков Т-64:Общее число, приблизительно, сходится с вышеприведенным подсчётом.Благодаря сервису www.terraserver.com предоставляющему возможность просматривать фотографии одного и того же места Земли сделанных со спутника, в хронологическом порядке, с определенным временным интервалом, есть возможность проследить изменения в количестве бронетанковой техники находившейся на хранении данного завода. Согласно фотографий, за период с весны 2014г. до весны 2016г. отмечается существенное изменение численности (убыль) танков.Характерные изменения: полностью отсутствуют танки Т-72 (≈ 140 машин). Отсутствует большая часть танков Т-80 (≈ 60 машин), также замечено сокращение численности танков Т-64 на двух небольших площадках (≈ 25-30 машин). Нетронутой осталась самая большая площадка с танками Т-64 - все 118 машин на месте.Таким образом можно сделать вывод, что половина всех танков находящихся на хранении ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод" за 2 года, с 2014 по 2016 гг., была снята с консервации, с целью проведения ремонтных работ и дальнейшей поставки в войска и/или продаже на экспорт. В наличии остались только машины семейства Т-64 которые являются профильными для данного предприятия и небольшая часть танков Т-80, ремонтом которых также занимается Харьковский БТРЗ.Куда могли пойти танки с хранения?1. Профильным заводом по ремонту танков семейства Т-72 занимается Львовский бронетанковый завод (ЛБТРЗ, Львов, ул. Стрийская, 73). Вероятно, все Т-72 были отправлены на этот завод с целью концентрации всех машин данного типа возле основного БТРЗ, сокращения логистических затрат, получения более полной материальной и ремонтной баз, а также проведения ремонтных и восстановительных работ. На данный момент танки Т-72 находятся на вооружении следующих соединений Сухопутных войск ВСУ: 10-я ОГШБр, 128-я ОГПБр, 53-я ОМБр, - по танковому батальону (31 шт.) в каждой ; 56-я, 57-я, 58-я, 59-я ОМПБр - по танковой роте (10 шт.) в каждой + учебные части: 169-ый УЦСВ "Десна" (Черниговская обл.), Академия сухопутных войск (г. Львов), факультеты военной подготовки в ВУЗ, а также подразделения Национальной гвардии Украины. Итого ≈ 170 танков. Стоит отметить, что танки Т-72 поставляются Украиной на экспорт.Для справки:общее кол-во танков Т-72 на вооружении Украины в 1992 г. ≈ 1300 шт.;общее кол-во танков Т-72 на вооружении Украины в 2016 г. ≈ 400 шт.2. Танки Т-80 проходят ремонт и восстановление на Харьковском БТРЗ с дальнейшим поступлением на вооружение Высокомобильных десантных войск (ВДВ). По штату на одну бригаду приходится одна танковая рота (10 машин). На сегодняшний день в составе ВДВ 7-мь бригад (25-я ОВДБр, 45-я ОДШБр, 46-я ОДШБр, 79-я ОДШБр, 80-я ОДШБр, 81-я ОАМБр, 95-я ОДШБр), для укомплектования которых необходимо 70 танков + техника для учебных подразделений (199 уч. центр ВДВ (г. Житомир) и факультет ВДВ в Военной академии (г. Одесса). Итого: ≈ 75-80 танков. На экспорт танки Т-80 поставлялись Украиной в 1997-1999 гг.Для справки:общее кол-во танков Т-80 на вооружении Украины в 1992 г. ≈ 250 шт.;общее кол-во танков Т-80 на вооружении Украины в 2016 г. ≈ 165 шт.3. Танки Т-64 проходят ремонт и восстановление на Харьковском БТРЗ с целью оснащения сухопутных войск ВСУ и частей Национальной гвардии Украины. На экспорт Т-64 не поставляется.Для справки:общее кол-во танков Т-64 на вооружении Украины в 1992 г. ≈ 2100 шт.;общее кол-во танков Т-64 на вооружении Украины в 2016 г. ≈ 1350 шт.Не исключено, что часть танков могла быть отправлена на Киевский БТРЗ (г. Киев, ул. Бориспольская, 34А). Указанный завод может выполнять ремонт всех указанных типов танков: Т-64, Т-72, Т-80, а также обладает базой хранения военной техники.Необходимо отметить тот факт, что вся находящаяся на Харьковском БТРЗ техника была в крайне неудовлетворительном техническом состоянии из-за длительного хранения под открытым небом и отсутствия проведения регламентных работ по хранению, что может свидетельствовать о выборе последних резервов техники самой низкой категории хранения.