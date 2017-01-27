01:32 28 января

Умер первый глава ЛНР Валерий Болотов

Общественный, военный и политический деятель самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался на 47-м году жизни, сообщило агентство "Новороссия" со ссылкой на источники в Союзе добровольцев Донбасса.

Умер первый глава ЛНР Валерий Болотов


Как сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству ЛНР, Болотов умер в своей квартире в Москве. "По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет", — сказал собеседник агентства.


В апреле 2014 года, после госпереворота на Украине, Болотов открыто призвал противостоять новым киевским властям. Во время протестов на юго-востоке страны он участвовал в захвате здания СБУ в Луганской области, где был провозглашен "народным губернатором".

В мае Болотова избрали главой ЛНР, но спустя несколько месяцев, в августе, он подал в отставку из-за ранения.

В последнее время он занимался организацией гуманитарной помощи ЛНР.


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Комментарии 70
  1. senima56 Вчера, 19:43
    Царствие небесное, воину!
    senima56
    1. Владыка Ситх Вчера, 19:51
      Царствие небесное! К сожалению еще одно мое предсказание сбылось "о изменениях в политическом руководстве в ЛНР". Хотя Валерий Болотов уже был не у руля, но все таки уважение и вес имел среди военных ЛНР.
      Владыка Ситх
      1. Zibelew Вчера, 20:00
        Одним из первых поднялся за права русскоязычных жителей Украины. Болотов ушёл в отставку с поста главы ЛНР из-за ранения в начале боёв в Донбассе - об этом тогда и сообщалось. Хороший человек был. Искренний. Очень жаль, что ушел из жизни.
        Zibelew
        1. cniza Вчера, 20:09
          Царствие небесное и соболезнование близким , очень часто рано уходят лучшие.
          cniza
          1. Alena Frolovna Вчера, 20:57
            От точки «некогда» до точки «навсегда»
            Легла строка чернильною тропою.
            Здесь был вчера, а ныне как всегда
            Наполнил вечность прожитым собою.

            Что взмах крыла, что чудный Путь стрелы,
            Стремясь к познанию, сжигаем дни и вёрсты.
            Слова теперь никчёмны и пусты,
            Роса на травах – звёзд погибших слёзы.

            ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
            Alena Frolovna
        2. Alikos Вчера, 21:23
          Цитата: Zibelew
          Одним из первых поднялся за права русскоязычных жителей Украины. Болотов ушёл в отставку с поста главы ЛНР из-за ранения в начале боёв в Донбассе - об этом тогда и сообщалось. Хороший человек был. Искренний. Очень жаль, что ушел из жизни.

          Порядочные, честные люди уходят... Или их убирают? Как Рохлина, генерала Петрова, Илюхина...
          Alikos
          1. Alena Frolovna Вчера, 21:43
            Не совсем в тему, но сегодня 40 дней со дня убиения нашего посла Андрея Геннадьевича Карлова.
            Вечная память!
            Alena Frolovna
      2. avt Вчера, 20:03
        Цитата: Владыка Ситх
        Хотя Валерий Болотов уже был не у руля

        А он вообще был в республике последнее время ? Вроде после того как пост сдал в России жил да и
        Как сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству ЛНР, Болотов умер в своей квартире в Москве.
        request
        avt
        1. Владыка Ситх Вчера, 20:04
          Жил в России почти три года. Но уважение к нему было в ЛНР и ДНР.
          Владыка Ситх
      3. warriordima Вчера, 23:19
        Царствие небесное воину.Но не верю,что боевой мужик в расцвете сил сам умер от инфаркта,не верю и всё тут!
        warriordima
        1. warriordima Вчера, 23:46
          Я понимаю тех,кто вливает огромные средства в лднр,все их риски и понятно,что они пойдут на всё ради спасения вложений,но убивая таких людей они сами себя приговаривают к краху в долгосрочной перспективе.,это как пилить сук на котором сидишь.
          warriordima
    2. Либероид- Вчера, 19:52
      ИНФАРКТ....Наше поколение косит жутко, я пока живой! Мы все близко к сердцу слишком принимаем..
      Глаза у него НАШИ были ! Таких не любят во власти....Пусть земля тебе будет пухом Валера.. hi Мои соболезнования родным и близким...Слишком огромная нагрузка и не выдержало сердце..
      Либероид-
      1. aleks_29296 Вчера, 19:56
        46 лет. Жить бы да жить еще. Тем не менее историческая личность.
        aleks_29296
      2. burigaz2010 Вчера, 22:22
        Цитата: Либероид-
        ИНФАРКТ....Наше поколение косит жутко, я пока живой! Мы все близко к сердцу слишком принимаем..
        Глаза у него НАШИ были ! Таких не любят во власти....Пусть земля тебе будет пухом Валера.. hi Мои соболезнования родным и близким...Слишком огромная нагрузка и не выдержало сердце..

        Ага Мозговой, Дремов, Мотор, ещё примеры нужны? Тоже инфаркт миокарда?
        burigaz2010
    3. bouncyhunter Вчера, 19:52
      Соболезнования родным и близким . Светлая память и Вечный покой .
      bouncyhunter
    4. 79807420129 Вчера, 20:08
      Царствие Небесное!И спасибо за все что сделал.Вечная Память. love
      79807420129
    5. Сергей С. Сегодня, 01:10
      ... Помянул...
      Запомнился постотой и ответственностью в глазах...
      Вот она, война.
      Очень жаль.
      Буду помнить.
      Сергей С.
  2. RoTTor Вчера, 19:44
    Вечная память герою Новороссии
    RoTTor
  3. WindofFields Вчера, 19:45
    ЧТО? Умер в 47 лет? Это типа как Мозговой умер от сердечного приступа? И еще много реальных командиров ЛНР (убитых "Плотницкими Ко"). Или реальный инфаркт?
    WindofFields
    1. avt Вчера, 19:55
      Цитата: WindofFields
      Это типа как Мозговой умер от сердечного приступа?

      Это типа шулер объявился , поскольку за враньё канделябром получить не сможет ??
      Цитата: LEK
      Кремль убирает идейных, ведь кто из нормальных согласится снова в состав Украины?)

      Ещё один полупердун . А слабо сказать когда и как он ушёл с поста ? Думаете ваше ...тут покатит и народ реально не помнит никто , когда и как он пост сдал ? Что, писуны ,,гибридные войны стеся"слетелись гадить ?
      Цитата: RoTTor
      Вечная память герою Новороссии

      Да . Он был первым , кто публично завил - Будем бороться с оружием в руках и снял маску перед камерой тогда , когда это реально было опасно для жизни . Вечная память .
      avt
      1. reservist Вчера, 20:06
        Цитата: avt
        Он был первым , кто публично завил - Будем бороться с оружием в руках и снял маску перед камерой тогда , когда это реально было опасно для жизни . Вечная память .

        reservist
      2. vezunchik Вчера, 21:51
        заткнись лизун, такие сайт и портят
        vezunchik
      3. Комментарий был удален.
      4. Комментарий был удален.
      5. Комментарий был удален.
  4. Douel Вчера, 19:45
    Снимаю шляпу. Мир Человеку.
    Douel
  5. семург Вчера, 19:49
    Что то много умирает лидеров лднр . интересно а много умерло лидеров майдана ?
    семург
    1. Karabin Вчера, 22:43
      Цитата: семург
      интересно а много умерло лидеров майдана ?

      С чего бы вдруг? Они отношения к Русской Весне не имеют.
      Karabin
  6. LEK Вчера, 19:50
    Кремль убирает идейных, ведь кто из нормальных согласится снова в состав Украины?)
    А человека жалко...
    LEK
  7. APASUS Вчера, 19:55
    Вечная память .Соболезнования родным и близким
    .
    APASUS
  8. Молодой_Коммунист Вчера, 20:03
    Земля пухом, скорбим!
    Очень боюсь, что не скончался, а его убрали: сегодня-же умер еще один человек из управления Новороссии - Третьяков Сергей...
    После смерти Мозгового, Дремова, Цыплакова и других, к сожалению, осталось очень много вопросов без ответа...
    Молодой_Коммунист
    1. Alikos Вчера, 21:29
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Земля пухом, скорбим!
      Очень боюсь, что не скончался, а его убрали: сегодня-же умер еще один человек из управления Новороссии - Третьяков Сергей...
      После смерти Мозгового, Дремова, Цыплакова и других, к сожалению, осталось очень много вопросов без ответа...


      Понятно, что убирают...
      Вот кто,?
      Alikos
      1. Молодой_Коммунист Вчера, 21:35
        Понятно, что убирают...
        Вот кто,?

        С прискорбием приходится признать, что это вряд-ли "неуловимые украинские диверсанты" sad
        Молодой_Коммунист
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 22:18
          Полагаю, что главного заказчика нельзя называть... по многим причинам...
          Скептик-Самоучка
  9. Poll_0 Вчера, 20:03
    Пусть тебе земля будет пухом! (оккупированный Мариуполь скорбит)
    ЗЫ Донбасс не сдадим !!!!!
    Poll_0
  10. Poll_0 Вчера, 20:10
    Цитата: LEK
    Кремль убирает идейных, ведь кто из нормальных согласится снова в состав Украины?)
    А человека жалко...

    Закусывай! А то такое впечатление, что своими мозгами (если они есть) заедаешь свою неадекватность drinks
    Poll_0
  11. gladysheff2010 Вчера, 20:12
    Светлому человеку-светлая память!Соболезнования родным,близким,сослуживцам и просто тем,кто знал!
    gladysheff2010
  12. Комментарий был удален.
  13. мичман Вчера, 20:15
    Вечная тебе память, низкий поклон. Земля тебе пухом, Герой России и защитник русских. Честь имею.
    мичман
  14. Комментарий был удален.
  15. temirtau72 Вчера, 20:20
    Земля ему пухом.
    temirtau72
  16. libivs Вчера, 20:21
    Что происходит? Еще одна странная смерть и опять таки в свете последних заявлений Болотова, виден след Плотницкого. Сердечный приступ в 47 лет? Возможно конечно, но за Плотом уже целая куча подозрительных смертей, последней из которых было "самоубийство" Цыпкалова. Московские кураторы, если конечно увы читаете этот ресурс, возникает резонный вопрос: почему начался и когда закончится этот беспредел или это очередной элемент Хитрого Плана Путина, в рамках окончательной дискредитации народных республик, Новороссии и Русской Весны? Царствие Небесное и Вечная Память воину Валерию.
    libivs
  17. Комментарий был удален.
  18. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:23
    "Светя другим-сгораю сам"!Он сгорел в борьбе за создание ЛНР. Земля ему пухом!Хорошую,но,очень короткую увы жизнь прожил-главеое не забыть что он был, и что он сделал.
    Изгоняющий либероидов
    1. Либероид- Вчера, 20:48
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      "Светя другим-сгораю сам"!Он сгорел в борьбе за создание ЛНР. Земля ему пухом!Хорошую,но,очень короткую увы жизнь прожил-главеое не забыть что он был, и что он сделал.

      Неожиданно все, то то сейчас вся либерастная и свидомая банда радуется и скачет....
      Помним скорбим ....
      Либероид-
  19. Олег Лавров Вчера, 20:26
    Помним, скорбим!
    Олег Лавров
  20. BOB044 Вчера, 20:28
    Царство ему небесное и земля ему пухом.
    BOB044
  21. Chis2009diman Вчера, 20:29
    Здоровый мужик был,может,кто помог(((
    Chis2009diman
    1. Либероид- Вчера, 20:45
      Цитата: Chis2009diman
      Здоровый мужик был,может,кто помог(((

      Нет , сердце не выдержало нагрузки и боли за нас...Я его прекрасно понимаю! Затравили видать втихую...(умеют некоторые очень тонко бить в болевые точки...) Прости Валера...Царствие тебе небесное и земля пухом..
      Либероид-
    2. МПК105 Вчера, 22:39
      не может,а точно помог.что ура не кричите.
      МПК105
  22. Гюнтер Вчера, 20:35
    Мир праху...
    Цитата: Автор
    В мае Болотова избрали главой ЛНР, но спустя несколько месяцев, в августе, он подал в отставку из-за ранения.

    Ну да из-за ранения:
    "....Официально вы уехали на лечение после ранения, но еще тогда говорили, что вас «сливают».
    — Так и было. Например, я неоднократно, буквально с первых дней, отдавал приказ взять аэропорт, но все мои указания игнорировались......"
    http://m.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html
    Гюнтер
  23. samarin1969 Вчера, 20:45
    К сожалению, небо забирает лучших. Таких людей мало. Царство небесное Герою Русского Мира...
    samarin1969
  24. valent45 Вчера, 20:45
    Жалко мужика. Может быть приговорили?
    valent45
  25. Восточный ветер Вчера, 20:48
    Помянем человека добрым словом...
    Восточный ветер
  26. Сухой_Т-50 Вчера, 20:49
    Грех,конечно,прыгать на костях,но всё же...Уж не при нём ли происходила массовая сдача территорий ?
    Сухой_Т-50
    1. 113262а Вчера, 21:43
      тут все расписано http://m.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html
      113262а
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 22:17
        Спасибо за ссылку.
        Скептик-Самоучка
  27. gladcu2 Вчера, 21:10
    Ну что делать.

    Чувство долга, ответственность, забирает у людей жизнь.
    А по другому нельзя. Если не ты, то кто же?
    gladcu2
    1. IrbisRus Вчера, 22:13
      Чувство долга, ответственность, забирает у людей жизнь.
      А по другому нельзя. Если не ты, то кто же? --- папа римский. в 46 лет. реально наивный?
      IrbisRus
  28. classik46 Вчера, 21:18
    Это,как всем известная притча про мальчика и волков.Один раз поверили.второй раз поверили,но в третий раз даже до патриотов должно было дойти,что Кремль зачищает...И не надо мне выпадов,если есть пруфы обратного пожалуйста.
    classik46
  29. Скептик-Самоучка Вчера, 21:20
    Пусть земля тебе пухом будет...
    Скептик-Самоучка
  30. AlexTires Вчера, 21:31
    Царствие ему небесное! Кто то скажет он дел натворил, а я скажу, что он великое Дело сделал...
    AlexTires
  31. kib72 Вчера, 21:45
    Пусть земля будет пухом, и Царствие небесное Воину Русскому.Во имя Отца,и Сына,и Святага Духа .Аминь.
    kib72
  32. Францисканец Вчера, 22:01
    Еще одного лидера ополчения зачистили .
    Францисканец
  33. GUSAR Вчера, 22:31
    Лицо умного и мужественного человека. Человека страдающего за свою землю и народ. Всех кто стоял у истоков русской весны остались единицы, за 3 года-то! Да как все было и как стало...
    GUSAR
  34. skaramaks27 Вчера, 22:38
    47!!! В расцвете сил и опыта и..... странно, что умер. Вероятно, что то серьезное назревает на Украине. Посмотрел на Плотницкого.... какие у них разные ГЛАЗА. У Валерия ясные, у хохла плотницкого ....воняют.
    skaramaks27
  35. burigaz2010 Вчера, 22:51
    Сочувствую всем близким! Но это явно не ссспроста!!!
    burigaz2010
  36. Karabin Вчера, 22:52
    Валерий Болотов скончался на 47-м году жизни,
    Царствие Небесное. Скоро живых, кто стоял у истоков Русской Весны, совсем не останется.
    Karabin
    1. Стропорез Вчера, 23:44
      Цитата: Karabin
      Скоро живых, кто стоял у истоков Русской Весны, совсем не останется.

      К сожалени ,сменился тренд и революционеры-идеалисты народники теперь никому не нужны, кроме самого народа.
      Да и мы скоро про всех забудем, нам теперь новую "игрушку" подсунули -это трамп и мы уже три месяца в неё играемся и обсасываем и облизываем, никак налюбоваться не можем,ёёёёёё, бред.
      Стропорез
  37. German Titov Вчера, 22:58
    Жаль! Очень жаль! "Стояковый" человек был. Земля ему пухом.
    German Titov
  38. одинокий Вчера, 23:09
    Весьма странная смерть.Притом очень непростое время.
    одинокий
  39. Обух Вчера, 23:37
    Вечная память боевому товарищу!!! Царствие небесное !!!

    Обух
  40. Onil Сегодня, 00:34
    Да,дела! Я бы на месте Бородая и Стрелкова нанял бы охрану или смылся бы на время в какую-нибудь Камбоджу!
    Onil
    1. GUSAR Сегодня, 00:56
      Дак и охрану-то нанимать... Фиг их знает, что за охранники будут. Лучше уж сразу в Камбоджу, а лучше куда-нибудь еще глубже. Не нравится мне все это.
      GUSAR
  41. Natalia777 Сегодня, 01:19
    Хороший был человек Болотов. Я помню как он говорил, что Донбасс не будет молчать и встанет против хунты на защиту своего народа. Царствие ему небесное и низкий поклон. Болотов войдёт в Историю.
    Natalia777
  42. viktor. Сегодня, 01:19
    Вечная память,соболезнования родным и близким.
    viktor.

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