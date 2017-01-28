11:58 28 января

Трамп объявил о начале «масштабной перестройки» американской армии

В США был приведён к присяге новый министр обороны – 66-летний Джон Мэттис. При этом американская пресса отмечает, что за всю послевоенную (имеется в виду история США после Второй мировой войны) это лишь второй случай в стране, когда министром обороны назначается отставной военнослужащий. Первым случаем было назначение на пост главы Пентагона генерала Джорджа Маршалла.

Взявший после церемонии слово президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен провести «серьёзную реформу» в американской армии. Обратило на себя внимание, что в своей речи Трамп слово "реформа" в конечном итоге заменил на вариант слова «масштабная перестройка».

Трамп объявил о начале «масштабной перестройки» американской армии


Американские СМИ приводят фрагмент заявления хозяина Белого дома:
Сегодня я намерен подписать указ о масштабной перестройке в наших вооруженных силах. Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новый инструментарий для наших людей в форме.


По словам Трампа, военное ведомство "отойдёт от практики применения пыток в отношении лиц, подозреваемых в терроризме". Кроме того, в тексте документа, который готовится подписать президент США, отмечено, что Пентагон «проведёт анализ системы противоракетной обороны».

После приведения к присяге активность сразу же решил проявить и сам Мэттис. По его словам, он уже отдал распоряжение о начале проверки программы самолётов 5-го поколения F-35. По словам нового главы Минобороны США, «стоимость программы слишком завышена». Мэттис добавил:

Заместитель министра обороны должен проконтролировать проверку программы F-35, чтобы выйти на снижение её стоимости.

Использованы фотографии: FOXNews
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Комментарии 53
  1. mad Сегодня, 07:47
    В переводе - абыдно! Ф-35 попилили без нас! Ну ничего, начнем еще свой проект:
    Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новый инструментарий для наших людей в форме.
    mad
    1. Зяблицев Сегодня, 08:23
      "отставной военнослужащий" - не справится! Что в Америке мебельных фабрик, c перспективными директорами, что ли совсем нет... laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
        Женя , привет ! hi drinks Я бы на месте матрасов по примеру тевтонов какого-нибудь гинеколога на место министра обороны поискал ... feel
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 09:29
          Добрый день, Паша! hi

          Германия - страна-раб, поэтому там назначаются гинекологи, а США типа страна-хозяин - поэтому нужен свой Табуреткин, а то в России стебаться могут начать... laughing
          Зяблицев
  2. Александр романов Сегодня, 07:48
    Прочитав слово "перестроика" я один горбачева вспомнил? И чем это всё закончилось lol
    Александр романов
    1. Titsen Сегодня, 08:12
      Цитата: Александр романов
      Прочитав слово "перестроика" я один горбачева вспомнил? И чем это всё закончилось


      Предлагаю им (матрасникам) в качестве доброго жеста России передать команду сердюков-васильева в качестве советников нового министра обороны!

      И будет у них и реформа и перестройка в одном флаконе!

      Горбачёв отдыхает!
      Titsen
    2. Deniska999 Сегодня, 08:21
      Почему она обязательно должна окончиться как у нас?
      Deniska999
      1. Александр романов Сегодня, 08:25
        Цитата: Deniska999
        Почему она обязательно должна окончиться как у нас?

        А почему нет?
        Александр романов
        1. Deniska999 Сегодня, 08:35
          Вы увидели знакомое слово и, зная, как окончилась перестройка у нас, делаете поспешные выводы о её результатах в США.
          Deniska999
          1. Ныробский Сегодня, 11:24
            Цитата: Deniska999
            Вы увидели знакомое слово и, зная, как окончилась перестройка у нас, делаете поспешные выводы о её результатах в США.

            Перестройка то и означает, что будет осуществлён слом системы и последующее улучшение. Модернизация - улучшение системы, без слома. СССР перестраивался - Китай модернизировался. Разница видна не вооружённым глазом))) Вот Россия в настоящее время-модернизируется. США собираются перестраиваться, ломать систему глобализма на систему "Америка прежде всего". Горбатый им в помощь)))
            Ныробский
      2. AID.S Сегодня, 08:31
        Потому что судим по себе. ( А они не государство собираются перестраивать и у них президент не комбайнер...)
        AID.S
    3. рюрикович Сегодня, 09:00
      Цитата: Александр романов
      Прочитав слово "перестроика" я один горбачева вспомнил? И чем это всё закончилось

      Тут скорее сердюковская модернизация и оптимизация ближе - ведь касается только армии soldier
      рюрикович
    4. Ded_Mazay Сегодня, 10:54
      Перестройка, перестройка, а где то за океаном один старикашка с пятном на лысине принялся без остановки икать.
      Ded_Mazay
  3. Громобой Сегодня, 07:53
    По словам Трампа, военное ведомство "отойдёт от практики применения пыток в отношении лиц, подозреваемых в терроризме"
    Проще простого,для этого надо объявить всех задержанных лиц террористами.
    Громобой
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:03
    Трамп швгает путем меченого-первый этап ,перестройка,второй этап -перестрелка,и третий этап-перекличка lol Первый этап начат-ждем результаты типа "новое мышление","сто дней капиталистической экономики"! lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Greenwood Сегодня, 08:20
      Нет, не ждём. Не надейтесь. Трамп - опытный бизнесмен, несколько раз сумевший подняться со дна на вершину. Это не тряпка Горбачёв без царя в голове.
      Greenwood
      1. 34 регион Сегодня, 10:38
        08.20. Гринвуд! То что не тряпка, это кажется уже видно. Будет видимо вторым Рузвельтом (или Трампом первым). Срок президентства у него ограничен 4 годами (если раньше не пристрелят). У нас нет результатов ни через 16, ни через 25 лет. Думаю реформы у них будут продвигаться быстро. Не сравнимо с нашими темпами. Хочется решительного президента и у нас. Путин прямо явно проигрывает Трампу в решительности, а через 4 года будет очень заметно и в делах.
        34 регион
      2. kirgiz58 Сегодня, 11:02
        Цитата: Greenwood
        Трамп - опытный бизнесмен, несколько раз сумевший подняться со дна на вершину

        То есть периоды падения всёж-таки были? Вот и сейчас хочется такого периода а.мерзским вс, чтоб самим восстановиться немного.
        kirgiz58
        1. Greenwood Сегодня, 11:56
          Надо самим работать, а не желать, чтобы у соседа корова сдохла.
          Greenwood
  5. Мар.Тира Сегодня, 08:04
    Цитата: mad
    В переводе - абыдно! Ф-35 попилили без нас! Ну ничего, начнем еще свой проект:
    Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новый инструментарий для наших людей в форме.

    Зря вы так.В США огромный военно технический потенциал.И хоть бюрократия,и казнакрадство там тоже огромны,но не стоит их не до оценивать.У нас это хорошо понимают,и наращивают такие возможности,до которых им надо ещё долго добираться.Исходя из скудного бюджета ВПК,и экономики страны.
    Мар.Тира
    1. Orionvit Сегодня, 08:27
      В СССР, тоже был огромнейший военно-технический потенциал, может даже и по мощнее. И что? Забыли чем это закончилось? Армия, это зеркальное отражение государства. Если в государстве кризис (а в штатах он и есть, да такой, что если жахнет, всему миру мало не покажется), то и в армии соответственно. Если в Союзе кризис был вызван искусственно в результате предательства высшего руководства, то западная грабительская система попросту себя исчерпала. Самое страшное, что свои кризисы, западные страны решают путём развязывания мировых войн. При этом им самим можно сильно и не участвовать, достаточно стравить других.
      Orionvit
      1. рюрикович Сегодня, 09:04
        Цитата: Orionvit
        Самое страшное, что свои кризисы, западные страны решают путём развязывания мировых войн.

        В принципе - да yes Только не мировых в прямом смысле слова, а применительно к современным реалиям, локальных. Грабанули какую-нить страну(желательно, где есть то, что нужно тебе) и пяток лет живи и плюй в потолок. feel Все боятся вашей силы, пузырь веры в зелёные бумажки дальше раздувается, ВПК тянет за собой экономику и т.д. Всё чин чинарём wassat
        рюрикович
        1. Orionvit Сегодня, 09:25
          Ага, локальных, только в мировом масштабе. То есть везде, где это только возможно. Как вы сказали
          пузырь веры в зелёные бумажки
          В эпоху доллара, грабить на прямую уже никого не надо, просто печатать зелёные бумажки и весь мир сам принесёт всё, что тебе надо. Ну частенько приходится менять неугодные политические режимы, бомбить строптивые страны, устраивать проамериканские цветные революции, одним словом нести миру демократию. Что поделаешь, издержки мирового господства. Вот только забыли, что всегда так продолжаться не может. Поэтому мой прогноз. Большая война всё таки будет. Западу срочно нужно сбросить накопившееся напряжение, и желательно за счёт России и Китая. И если в России в очередной раз найдутся предатели вроде Горбачёва (а таких валом), то у запада всё получится.
          Orionvit
          1. рюрикович Сегодня, 09:43
            Цитата: Orionvit
            В эпоху доллара, грабить на прямую уже никого не надо, просто печатать зелёные бумажки и весь мир сам принесёт всё, что тебе надо. Ну частенько приходится менять неугодные политические режимы, бомбить строптивые страны, устраивать проамериканские цветные революции, одним словом нести миру демократию. Что поделаешь, издержки мирового господства.

            Лично я разницы в данном случае не вижу request
            Цитата: Orionvit
            Западу срочно нужно сбросить накопившееся напряжение, и желательно за счёт России и Китая.

            Ну да, да ещё постоянно растущий долг вызывает вопросы. Но вот на счёт
            Цитата: Orionvit
            Большая война всё таки будет.

            я сомневаюсь no Качественно другое вооружение сейчас и ответка не заставит себя ждать. Хотя,если Запад обладает стальным сфинктером( с чем я не согласен),то всё возможно what И то в случае, если они всё таки смогут реально выставить(или спровоцировать) нас агрессором. request
            рюрикович
            1. 34 регион Сегодня, 11:18
              09.43. Рюрикович! А чё долг то беспокоит? Когда весь мир будет в труху, кто будет требовать долги? Да и когда всё будет в руинах, можно будет давать кредиты на закупку своей продукции, чем вгонять в долги и зависимость. Да можно ещё будет и международную организацию создать со своими деньгами. Тут вон Германия своё золото с хранения в США вернуть не может, а вы про долги. Про качество оружия сегодня тоже не надо. Каждое оружие имеет стоимость. Боевые действия это стоимость затрат на стоимость поражения. Если мы бомбим бензовозы с самолётов и обстреливаем ракетами, то это очень затратно. Стоимость ракеты и стоимость бензовоза. Тут мы экономически потратились очень бестолково, даже расточительно. А вот цветные революции со стрелковым оружием очень дёшевы и эффективны. Сегодня есть ядерное оружие. Но кто им воюет? Нет. Воюют стрелковым (дешёвым) оружием. Есть ещё и техника. Тойота вон свои джипы поставляет с уже готовыми креплениями для установки пулемётов. Мы в Сирию стали поставлять УАЗы с пулемётами. Но это всё равно менее затратно чем применение авиации и ракет. Амерцы авиацию применяют. и очень эффективно. Бомбят мирных людей, ослабляется поддержка армии. Вот и вся тактика и стратегия современной войны. И всё происходит без противостояния войск как в ПМВ или в ВОВ.
              34 регион
          2. 34 регион Сегодня, 11:03
            09.25. Ориновит! По моему на убой собираются пустить не только Россию но и Европу. Для этого идёт подготовка уже сегодня. Арабский мир уже почти добили. Но думаю Иран выстоит. Выстоял под санкциями, отбивает Сирию. Но во всех странах и во все времена актуальна проблема наличия Горбачёвых. Да и сегодня в России правят друзья Горбачёва. И возрождать Россию они не собираются. Это хорошо видно по автопрому. Всё руководство на иномарках. Вся Москва на иномарках. АвтоВАЗ под пятой иностранцев. Экономически нас уже завоевали. Осталось подсократить население. На окраине население охотно самосокращается, в Ливии тоже. Подобное и нам готовят. В ЛДНР было вроде много патриотов. Многих уже отстрелили. Чё там сейчас, непонятно. Но наверно похоже на наше будущее. И похоже война всё же будет. Происходят процессы не мирного строительства, а военно-экономического разрушения.
            34 регион
            1. Orionvit Сегодня, 11:17
              На убой собираются пустить весь мир, и они этого не скрывают. С одной стороны пропагандируют гуманизм и демократию (ругательные слова), с другой стороны тут же заявляют, что нужно сократить население минимум до миллиарда. Двуличные сво..л..чи. Ну а главный "враг" как всегда Россия. Полностью с вами согласен, Прогнозы на ближайшее будущее, для всего мира, самые печальные. Даже Сталин, при всей его прозорливости, не смог отпетлять, так что если на западе решили, что войне быть, значит она будет. Правда сценарий пока не известен, а мы знаем, что у деятелей, которые на протяжении столетий этим занимаются, таких сценариев десятки, на все случаи жизни. И все против нас.
              Orionvit
  6. синоби Сегодня, 08:16
    Ну-ну,на священную корову покусился.Самые консервативные люди,это генералы в насижанных должностях.Реформы и престройки для них ругательства.
    синоби
  7. Spartanez300 Сегодня, 08:17
    Нам надо наращивать и наращивать свое военное преимущество .
    Spartanez300
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:44
      Цитата: Spartanez300
      Нам надо наращивать и наращивать свое военное преимущество .

      Преимущества у нас нет...у нас есть оживающий ВПК,который надо стимулировать и развивать. И то что говорит Трамп...над этим конечно можно смеяться,если с умишком то не густо,но данный президент собирается вкладывать в армию,реформировать ее и в перспективе улучшить. И чему тут радоваться?
      По мне ,надо надеяться,что сенат,парламент,Пентагон будут всячески вставлять палки в колеса этому реформатору,иначе в перспективе у нас появится не просто многочисленный и оснащенный враг,но и очень эффективный и опасный в лице армии США,которая сейчас переживает не лучшие времена.
      НЕКСУС
      1. батиаль Сегодня, 11:02
        Цитата: НЕКСУС
        армии США,которая сейчас переживает не лучшие времена.

        И в чём это выражается? Это по моему, Россия, собирается срочников в Сирию посылать потому что даже для небольшого локального конфликта "с папуасами" не хватает людских ресурсов. Нет?
        батиаль
  8. sergo1914 Сегодня, 08:20
    Цитата: Александр романов
    Прочитав слово "перестроика" я один горбачева вспомнил? И чем это всё закончилось lol


    А "гласность"? Нужна еще "гласность". Ну и антиалкогольную кампанию замутить.
    sergo1914
  9. Stinger Сегодня, 08:23
    При слове "реформа" рука тянется к пистолету.
    Stinger
  10. VNP1958PVN Сегодня, 08:28
    Слава богу-не одним нам перестройки переживать. Теперь бы им ещё спеца "погорбатее".
    VNP1958PVN
  11. Altona Сегодня, 08:32
    Боеспособность американской армии при таких затратах весьма сомнительна. Технологические новшества её не особо усиливают. Посмотрим, как её усилит отставной генерал.
    Altona
  12. Либероид- Сегодня, 08:42
    Горбачев ему в помощь.....
    Либероид-
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:51
      Либероид -может переименовать Трампа в Трампочева? ?? lol
      Изгоняющий либероидов
      1. Либероид- Сегодня, 09:08
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Либероид -может переименовать Трампа в Трампочева? ?? lol

        Я на это очень надеюсь...! Хочу увидеть ,как развалится США и чтобы главное ни одного нашего солдата не погибло в этой операции..
        Либероид-
        1. Стропорез Сегодня, 09:25
          Цитата: Либероид-
          Я на это очень надеюсь...! Хочу увидеть ,как развалится США и чтобы главное ни одного нашего солдата не погибло в этой операции..

          Михан, тебе то какая радость если п.инда развалится?
          Ты что от этого заживёшь лучше? Пенсию повысят? ЖКХ отменят? бензин будет бесплатный?
          Коммунизм наступит?
          Ни фига ты с этого не поимеешь ,Михан!
          Стропорез
          1. Либероид- Сегодня, 09:35
            Цитата: Стропорез
            Цитата: Либероид-
            Я на это очень надеюсь...! Хочу увидеть ,как развалится США и чтобы главное ни одного нашего солдата не погибло в этой операции..

            Михан, тебе то какая радость если п.инда развалится?
            Ты что от этого заживёшь лучше? Пенсию повысят? ЖКХ отменят? бензин будет бесплатный?
            Коммунизм наступит?
            Ни фига ты с этого не поимеешь ,Михан!

            Вот это ключевая фраза в вашем комменте....! Поймите наконец, из нас (вернее наших детях и внуках) пытаются сделать общество тупых потребителей...А мы в России в большинстве своем народ творческий и идейный...Нам хлеба не надо ,нам цель подавай!
            А вам я так понял лишь бы брюхо набить ,айфон последней модели и тачку крутую ...(в Москве живете..?))))
            Либероид-
            1. Стропорез Сегодня, 10:26
              Цитата: Либероид-
              .Нам хлеба не надо ,нам цель подавай!

              цель разрушить пинду? Или цель построить справедливое общество у себя дома?
              Чувствуешь разницу?
              "Битва за жизнь или жизнь ради битв....., всё в наших руках"
              Цитата: Либероид-
              А вам я так понял лишь бы брюхо набить ,айфон последней модели и тачку крутую ...(в Москве живете..?))))

              Харе хреновню писюкать.

              PS. Мож ты мне хоть объяснишь ,что с сайтом случилось? А то я с лета не был , а тут всё поменялось..... Минусы куда то делись и "старичков" не видать. один ты ,что ли остался? what
              Стропорез
              1. Либероид- Сегодня, 10:35
                Цитата: Стропорез
                Харе хреновню писюкать.

                PS. Мож ты мне хоть объяснишь ,что с сайтом случилось? А то я с лета не был , а тут всё поменялось..... Минусы куда то делись и "старичков" не видать. один ты ,что ли остался?

                Извини я злой немного...Если коротко тут всех мочат! "Товарищи" сайт захватили ..."Наныли" все же..)))) Все хвалим Израиль и т.д.Шаг влево, шаг в право бан..! Провоцируют и стреляют в спину....Моя стихия! fellow
                Либероид-
                1. Стропорез Сегодня, 10:48
                  Цитата: Либероид-
                  Шаг влево, шаг в право бан..! Провоцируют и стреляют в спину....Моя стихия!

                  Ё-пэ-ре сете what
                  Гляжу рейтинги пересмотрели
                  Цитата: Либероид-
                  Извини я злой немного.

                  Да лан тебе, фигня drinks
                  Флудометр, видно, тоже работает wink
                  А Гиганта мысли тоже утилизтровали?
                  Стропорез
                  1. Либероид- Сегодня, 10:58
                    Цитата: Стропорез
                    А Гиганта мысли тоже утилизтровали?

                    По ходу да и давно уже неслышно ....Тут на него злые были помнится ! Завалили его... soldier Меня уже постоянно отстреливают.. laughing Я тут как волчара метаюсь и огрызаюсь ..Вот такие дела,но я не унываю ..Врешь не возьмешь!
                    Как в песне у Высоцкого в точь точь....
                    ]
                    Либероид-
                    1. Стропорез Сегодня, 11:14
                      Цитата: Либероид-
                      Меня уже постоянно отстреливают.. laughing Я тут как волчара метаюсь и огрызаюсь ..Вот такие дела,но я не унываю ..Врешь не возьмешь!

                      Держись ,Михан, ты малый настырный good
                      Стропорез
                    2. мордвин 3 Сегодня, 11:29
                      Цитата: Либероид-
                      Цитата: Стропорез
                      А Гиганта мысли тоже утилизтровали?
                      По ходу да и давно уже неслышно ...

                      Не ври, недавно был. А вот Аталефа, похоже серьёзно забанили.
                      мордвин 3
              2. мордвин 3 Сегодня, 10:59
                Цитата: Стропорез
                . Минусы куда то делись

                У нас тут эта... как его... модэрнизация. Товарищ Чувакин, который Март, вместе с Фантастом фантастическим всем сказал, что минусы надо ставить морально.
                мордвин 3
                1. Стропорез Сегодня, 11:13
                  Цитата: мордвин 3
                  что минусы надо ставить морально.

                  АААА, понятно, модерн, толерантность... wassat
                  Цитата: мордвин 3
                  У нас тут эта... как его... модэрнизация.

                  перестройка, ускорение, гласность...,где то я уже енто слышал laughing

                  Спасибо за инфу, товарищ.Признателен drinks
                  Стропорез
  13. Bort Radist Сегодня, 08:46
    "Заместитель министра обороны должен проконтролировать проверку программы F-35, чтобы выйти на снижение её стоимости".
    На святое покушаются ....... ой не доживут даже до второго этапа Трампаперестройки.
    Bort Radist
  14. Лелёк Сегодня, 09:29
    (Сегодня я намерен подписать указ о масштабной перестройке в наших вооруженных силах.)

    Ничего нового от Трампа. А вот что по поводу сегодняшнего театра абсурда в поведении ВС США говорит (опять же отставной) офицер ЦРУ Роберт Стил:
    Лелёк
  15. Orionvit Сегодня, 10:01
    Цитата: рюрикович
    И то в случае, если они всё таки смогут реально выставить(или спровоцировать) нас агрессором

    Ну в этом у них большой опыт. Спросите у людей в Европе, и 95% вам скажут, что это Россия напала и на украину и на Гитлера, и на "мирную сирийскую оппозицию", а так же хочет напасть на всю Европу и на весь мир. Так хочет, что даже кушать не может. lol В Японии уже мало кто сомневается, что атомные бомбы на них сбросили Русские. И так далее по всему миру. Спросите к примеру в Бразилии, и вам перескажут западные байки про "злых" Русских. Так что "агрессора" из России заранее давно уже сделали, достаточно почитать западную прессу. Что бы они там на западе не сделали, в мировом информационном пространстве (а вы наверняка знаете кем оно контролируется), в любом случае всегда будет "виновата" Россия.
    Orionvit
  16. кедр Сегодня, 11:13
    "Трамп объявил о начале «масштабной перестройки» американской армии"

    У руля США встал опытный капитан "подводник", знающий подводные течения американской политики, экономики и финансов, который знает, что если не бросить жирный кусок финансовым акулам США, порвут не только штаны, но и глотку. Тем более , что бакс в наипервейшую очередь, как мировая валюта, держится на американских штыках и базах, разбросанных по всему миру.
    Пока всё, как всегда...
    кедр
  17. Zomanus Сегодня, 11:27
    О, Перестройка начинается? А куда же девать тех лоббистов, которые защищают хотелки оборонки?
    Тут без этого ну просто никак, иначе все потуги Трампа будут помирать в Конгрессе.
    Zomanus

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