"Трамп объявил о начале «масштабной перестройки» американской армии"

Сегодня я намерен подписать указ о масштабной перестройке в наших вооруженных силах. Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новый инструментарий для наших людей в форме.

Заместитель министра обороны должен проконтролировать проверку программы F-35, чтобы выйти на снижение её стоимости.

В США был приведён к присяге новый министр обороны – 66-летний Джон Мэттис. При этом американская пресса отмечает, что за всю послевоенную (имеется в виду история США после Второй мировой войны) это лишь второй случай в стране, когда министром обороны назначается отставной военнослужащий. Первым случаем было назначение на пост главы Пентагона генерала Джорджа Маршалла.Взявший после церемонии слово президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен провести «серьёзную реформу» в американской армии. Обратило на себя внимание, что в своей речи Трамп слово "реформа" в конечном итоге заменил на вариант слова «масштабная перестройка».Американские СМИ приводят фрагмент заявления хозяина Белого дома:По словам Трампа, военное ведомство "отойдёт от практики применения пыток в отношении лиц, подозреваемых в терроризме". Кроме того, в тексте документа, который готовится подписать президент США, отмечено, что Пентагон «проведёт анализ системы противоракетной обороны».После приведения к присяге активность сразу же решил проявить и сам Мэттис. По его словам, он уже отдал распоряжение о начале проверки программы самолётов 5-го поколения F-35. По словам нового главы Минобороны США, «стоимость программы слишком завышена». Мэттис добавил: