Штайнмайер назвал западных союзников некомпетентными

Готовящийся занять пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который накануне уступил пост главы МИД ФРГ Зигмару Габриэлю, высказался о том, что Запад «упустил возможности в Сирии». По словам Штайнмайера, несмотря на то, что сам он не испытывает симпатии к сирийскому президенту Асаду, вопрос нужно было решать не с помощью демаршей и угроз, а с помощью диалога.Франк-Вальтер Штайнмайер сделал заявление, в котором прямо назвал западных союзников «некомпетентными». Заявление выглядит весьма интересно на фоне упомянутых выше слов экс-главы МИД ФРГ об упущенных возможностях Запада. Важный вопрос здесь вот в чём состоит: распространяет ли общую западную некомпетентность Штайнмайер и на Германию тоже. Если да, то какие шаги в дальнейших действиях Берлина по отношению к Дамаску готов предложить, чтобы некомпетентность преодолеть? Если нет, тогда другой вопрос: почему же Штайнмайер всё это время работал в русле именно общей западной (точнее – американской) политики в отношении Сирии и Асада – очередное доказательство того, что своего слова у властей нынешней Германии нет по определению?Сменивший Штайнмайера на посту главы МИД Габриэль первый свой зарубежный визит уже на будущей неделе совершит в Вашингтон, где встретится с вице-президентом и госсекретарём США. В программе обсуждения – тема взаимодействия между Германией и США на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о том, что Ангела Меркель «сделала катастрофические ошибки».