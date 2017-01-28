12:05 28 января

Штайнмайер назвал западных союзников некомпетентными

Готовящийся занять пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который накануне уступил пост главы МИД ФРГ Зигмару Габриэлю, высказался о том, что Запад «упустил возможности в Сирии». По словам Штайнмайера, несмотря на то, что сам он не испытывает симпатии к сирийскому президенту Асаду, вопрос нужно было решать не с помощью демаршей и угроз, а с помощью диалога.

Штайнмайер назвал западных союзников некомпетентными


Франк-Вальтер Штайнмайер сделал заявление, в котором прямо назвал западных союзников «некомпетентными». Заявление выглядит весьма интересно на фоне упомянутых выше слов экс-главы МИД ФРГ об упущенных возможностях Запада. Важный вопрос здесь вот в чём состоит: распространяет ли общую западную некомпетентность Штайнмайер и на Германию тоже. Если да, то какие шаги в дальнейших действиях Берлина по отношению к Дамаску готов предложить, чтобы некомпетентность преодолеть? Если нет, тогда другой вопрос: почему же Штайнмайер всё это время работал в русле именно общей западной (точнее – американской) политики в отношении Сирии и Асада – очередное доказательство того, что своего слова у властей нынешней Германии нет по определению?

Сменивший Штайнмайера на посту главы МИД Габриэль первый свой зарубежный визит уже на будущей неделе совершит в Вашингтон, где встретится с вице-президентом и госсекретарём США. В программе обсуждения – тема взаимодействия между Германией и США на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о том, что Ангела Меркель «сделала катастрофические ошибки».

Использованы фотографии: http://www.trt.net.tr
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Комментарии 27
  1. Либероид- Сегодня, 10:26
    Как только уходят с поста, сразу адекватно начинают говорить..Двойные стандарты!
    Либероид-
    1. Владимирец Сегодня, 10:45
      Цитата: Либероид-
      Как только уходят с поста, сразу адекватно начинают говорить

      А чего он адекватного сказал? request
      "По словам Штайнмайера, несмотря на то, что сам он не испытывает симпатии к сирийскому президенту Асаду, вопрос нужно было решать не с помощью демаршей и угроз, а с помощью диалога."
      А сам то он где был? Почему Германия не вела диалог? Это всё равно, что прымым текстом признаться: я хреновый дипломат, теперь буду хреновым президентом. yes
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
        Цитата: Владимирец
        Это всё равно, что прымым текстом признаться: я хреновый дипломат, теперь буду хреновым президентом. yes

        И ведь выберут , болезного . Как пить дать - выберут ...
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 11:03
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Владимирец
          Это всё равно, что прымым текстом признаться: я хреновый дипломат, теперь буду хреновым президентом. yes

          И ведь выберут , болезного . Как пить дать - выберут ...

          Чегой то Золотой теленок Ильфа и Петрова вспоминается при словах - Президент Германии.
          Смог
      2. Orionvit Сегодня, 11:32
        По словам Штайнмайера, несмотря на то, что сам он не испытывает симпатии к сирийскому президенту Асаду
        А что такого вообще сделала Сирия и Асад в частности, чтобы "заслужить" отсутствие симпатии? Понятно, Сирия была не достаточно демократична, значит нужно его свергнуть куда более демократичными головорезами (в прямом смысле) игил. И никого в Европе не смущает тупое двуличие всех этих заявлений и прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Как все эти штато-европейские "политики" опротивели. До тошноты.
        Orionvit
      3. просто экспл Сегодня, 12:00
        так прикол в том что штайнмайер сам был из тех кто требовал войны с Сирией .
        просто экспл
  2. Мар.Тира Сегодня, 10:26
    А раньше когда чушь нёс вместе с ними,компетентен был?Посмотрим,что он будет говорить по этому поводу,и какую проводить политику если станет президентом?Хотя президент,это декоративная фигура,в ФРГ.И будет смотреть в рот Госдепу,и канцлеру.
    Мар.Тира
  3. рюрикович Сегодня, 10:27
    Все они с приставкой "экс" становятся честными и говорливыми,сразу правда начинает выпирать и совесть просыпается what wassat
    рюрикович
  4. Зяблицев Сегодня, 10:27
    Хорош оправдываться американский холуй и некогда обыкновенный подкаблучник экс-главнигры - строит тут из себя...Немцы, давно упали в глазах мировой общественности, как свободная и независимая нация и лишь хорошая экономика позволяет что то там кому то чирикать с умным видом! И этого Штайнмаера, раскрыв рты слушают лишь еще более убогие страны, типа Польши или Прибалтийские клозеты...Даже маленькая, разбомбленная, в том числе и с молчаливого согласия и зажравшихся бюргеров, Сербия - действительно суверенная страна или нищие Филиппины...!
    Зяблицев
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
      Жень , эти продажные тевтонские политики с заниженной социальной ответственностью уже давно и надёжно прокакали Немецкую Национальную Идею - Великую Германию , превратившись в карманную дамскую собачонку Матрасии . И чтобы это положение дел изменилось потребуется либо очень много времени и сил , либо чудо (например , взрыв Йелоустоуна) . hi
      bouncyhunter
      1. батиаль Сегодня, 11:10
        Цитата: bouncyhunter
        Жень , эти продажные тевтонские политики с заниженной социальной ответственностью уже давно и надёжно прокакали Немецкую Национальную Идею - Великую Германию , превратившись в карманную дамскую собачонку Матрасии .

        А Россия нет? Это же российский депутат Фёдоров постоянно говорит, что Россия колония США и правительство выполняет приказы ФРС. winked
        батиаль
        1. Зяблицев Сегодня, 11:29
          Придурков,не понимающих сущности происходящих процессов, и обыкновенных предателей и в нашей стране хватает - делают они это либо за деньги, либо из-за природного пида...либерализма в головах или ради дешевой популярности!Когда поменяли по преступному из-за ка Горбачева политико-экономическую формацию с человеческой, советской, на убогую западную, то конечно вынужденны играть по определенным правилам данной системы, никуда не деться, но даже при проамериканском Бориске пьющем, так сильно, оптом и в розницу, как делают, это немцы, я ничего не говорю, про абсолютных шлюх, типа Прибалтийские недогосударства, своей страной не торговали! hi
          Зяблицев
          1. батиаль Сегодня, 11:53
            Этого придурка вы же и выбрали и состоит он в правящей партии которая его почему то не поправляет.
            И как немцы "торгуют" своим государством?
            батиаль
            1. Зяблицев Сегодня, 11:59
              Я не выбирал... Власть - всегда зло для любого народа, но государства без органов власти существовать не могут по определению! Эта тема многогранна и об этом можно рассуждать сколько угодно, чаще всего народ выбирает из двух зол меньшее, либо его заставляют это делать - в идиократичных государствах с помощью убеждения, в так называемом "гражданском" обществе западного толка с помощью манипуляции сознанием...Что и происходит в Ваших "независимых" странах. Независимой Германии не существует с 1945 года, особенно после реализации Плана Маршалла - думаю, что с этим трудно спорить...Но так как Вы зарегистрировались исключительна для троллинга на сайте ВО, то поэтому любой наш диалог бесперспективен и давайте не будем тратить на него, ни Ваше, ни мое время hi
              Зяблицев
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    «Запад упустил возможности в Сири

    Хотелось бы спросить у уважаемого (действительно) политика, а где вы были г-н когда решались эти вопросы? Или против бабы-танка сил не хватило?
    rotmistr60
  6. APASUS Сегодня, 10:45
    Представляю какие он напишет мемуары,зачитаться можно будет.Все разложит по полочкам ,расскажет кто давил и что все понимали к чему всё идет.Признает что был не прав по ряду вопросов,но это будет потом..................а сейчас они ходят как обухом по голове ударенные : во всем виноват Путин...................................во всем виноват Путин...................................во всем виноватПутин...................................во
    всем виноват.Путин....................................
    .
    APASUS
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:51
    Штайнмайер- Каменный густой тростник. Короче бамбук laughing Раньше умного политика нужно было из себя корчить.А то как в отставку ,так оказывается Россия была права.И тд. Ну то что сбежал не вовремя.Это факт говорит о том, что не такой ты и густой бамбук laughing Уж больно твоя отставка на бегство похожа .Канцлершу свою бросил.
    Наблюдатель2014
  8. samarin1969 Сегодня, 10:55
    При заявлении Штайнмайера о "компетентности" Янукович поперхнулся и воспроизвёл все ругательства по-немецки wink
    samarin1969
  9. rotor Сегодня, 10:55
    вопрос: почему же Штайнмайер всё это время работал в русле именно общей западной (точнее – американской) политики в отношении Сирии и Асада – очередное доказательство того, что своего слова у властей нынешней Германии нет по определению?


    Без военной мощи не может быть сильной внешней политики, поэтому сейчас Европа прячется за спиной США и смотрит в рот США.

    Европа освободится от такой зависимости только когда Америка ослабнет и никак не раньше.
    rotor
  10. Jovanni Сегодня, 11:05
    Франк-Вальтер Штайнмайер сделал заявление, в котором прямо назвал западных союзников «некомпетентными».

    О! Ещё один бывший прозрел! Чудны дела твои, Господи...
    Jovanni
    1. Комментарий был удален.
  11. Zomanus Сегодня, 11:08
    Ну а что понятно. У него до этого рот был членом Обамы занят, потому и не мог этого всего сказать. Они все, как только амеровский писюн из своего рта вытаскивают, начинают такие разумные вещи говорить...
    Zomanus
    1. rotor Сегодня, 11:20
      Гейропейцы - одним словом, что с них взять.

      Слова, сказанные министром иностранных дел Сикорским в беседе с Яцком Ростковским, опубликованной еженедельником Wprost.

      СИКОРСКИЙ: Ты знаешь, польско-американский союз ничего не стоит. Напротив, он даже вредит. Потому что он создает у Польши фальшивое чувство безопасности.

      РОСТКОВСКИЙ: Почему?

      СИКОРСКИЙ: Это полное дерьмо. Так как мы перессоримся с Германией и Россией и будем считать, что все супер, потому что мы отсасываем у американцев, как фраера. Последние фраера.
      rotor
  12. Сухой_Т-50 Сегодня, 11:32
    Для России лучше Штайнмайер,чем Гаук
    Сухой_Т-50
  13. Ныробский Сегодня, 11:45
    Это большая некомпетентность, компетентно и публично заявлять, о некомпетентности кого либо из политических оппонентов))) По Трампу многие чего назаявляли, теперь подчищают фейсбуки и твиттеры...
    Ныробский
    1. Либероид- Сегодня, 11:58
      Цитата: Ныробский
      Это большая некомпетентность, компетентно и публично заявлять, о некомпетентности кого либо из политических оппонентов))) По Трампу многие чего назаявляли, теперь подчищают фейсбуки и твиттеры...

      Здорово все же Путин запад разворошил...Жужат ,от бессильной злобы и безнадеги! Россия маленькая по населению и огромная по территории страна Наводит жути на планету..хе хе Это мы пока даже не воюем... wink
      Либероид-
  14. Berkut24 Сегодня, 11:52
    Так говорят все отставники. А пока все на посту - коллективное помешательство.
    Berkut24
  15. Hariton Laptev Сегодня, 12:01
    ой Ё мое ну шо вы такой прям смущеный. Ну так и скажите, Изя мы начинаем лизать по новому, в хижине дяди абамы поселился белый господин, у него типа отпуск от бизнеса, но он почему то решил все пере устроить и так как лизали уже не канает. Просто очень хочется услышать ну почему будучи у власти он все таки проводил политику силового давления на Сирию???? И вообще надоела уже эта двуличнось западных политиков. Даже не продажность а двуличность. Порой думаешь что мужики которые могут за свои слова отвечать перевились а остались одни обиженные ой простите те которым браки разрешили заключать.
    Hariton Laptev

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