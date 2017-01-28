12:00 28 января

Порошенко призвал срочно модернизировать танки

Петр Порошенко поставил первоочередную задачу – укомплектовать танковые соединения ВСУ капитально отремонтированной и модернизированной техникой, передает Интерфакс-АВН.

Порошенко призвал срочно модернизировать танки


На заседании Совета безопасности Украины Порошенко отметил, что формирование гособоронзаказа вызвало большую дискуссию во властных структурах страны.

У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк,
сказал глава государства.

«И пока у нас есть ресурс, надо срочно провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок», – добавил он.



Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила о встрече начальника Генштаба Виктора Муженко с американским генералом Энтони Агути, на которой были обсуждены вопросы обучения подразделений ВСУ.

«Во время встречи стороны обсудили особенности совместных мероприятий подготовки украинских подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина (JMTG – U) и перспективы расширения существующих форматов сотрудничества», – говорится в релизе.

В ходе беседы Муженко «отметил готовность украинской стороны продолжить тесное сотрудничество с американскими союзниками и выразил надежду на ее экспертную и материально-техническую помощь в становлении учебных центров ВС Украины».

В свою очередь Агути заявил о неизменной позиции американской стороны «по наращиванию совместных мероприятий подготовки украинских вооруженных сил».

Использованы фотографии: president.gov.ua
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Комментарии 31
  1. maxim947 Сегодня, 11:04
    "оккупанты" приснились, взбудоражился бедолага
    maxim947
    1. Владимирец Сегодня, 11:08
      Цитата: maxim947
      взбудоражился бедолага


      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:12
        Из дневника Петюни :
        " Проснувшись , полчаса выгонял сначала толпу фиолетовых крокодильчиков из-под кровати , потом метлой в форточку двух розовых слоников , топтавшихся по потолку . В ванной пятнадцать минут воевал с нанороботами из зубной пасты . Зайдя на кухню я сразу понял - тостер меня предал ! Микроволновка сообщила , что за мной наблюдают с Юпитера . Холодильник ночью выпил всю горилку ! Зрада !!! " wassat wassat wassat
        bouncyhunter
      2. Смог Сегодня, 11:22
        Цитата: Владимирец
        Цитата: maxim947
        взбудоражился бедолага


        [media=https://youtu.be/tSNK8rMOssY]

        good good good Ну точно с петюни срисовано....., ай да создатели фильма, ай да провидцы good
        Смог
    2. 79807420129 Сегодня, 11:11
      Во время встречи стороны обсудили особенности совместных мероприятий подготовки украинских подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина (JMTG – U) и перспективы расширения существующих форматов сотрудничества»,
      fellow Вернулся Порошенко с Минских переговоров. Рожа разбитая, костюм порван. Турчинов спрашивает: "Петро, а шо такэ с тобой случилось. И как прошли переговоры с Путиным и Меркель? Ну, Петя и рассказывает: "Значит, собрались мы все,удалили всех журналистов, что означало переговоры за закрытыми дверями. Тут-то свет и погас. Какая-то баба с немецким акцентом как заорёт: "Бейте его, пацаны!". Я к дверям, а их кто то держит! Короче, пока свет включили я за всё и ответил - и за Луганск, и за Мариуполь, и за Донбасс с Донецком... А главное, что обидно. Я им потом говорю: "Что же вы, гады, творите-то?" А они мне: "А, это не мы, нету у тебя Петя, никаких доказательств!" tongue
      79807420129
      1. Монос Сегодня, 11:42
        И пока у нас есть ресурс....

        Это в смысле: "Пока я не успел его раздербанить."?
        Монос
      2. Ныробский Сегодня, 11:57
        Цитата: 79807420129
        Вернулся Порошенко с Минских переговоров. Рожа разбитая, костюм порван. Турчинов спрашивает: "Петро, а шо такэ с тобой случилось. И как прошли переговоры с Путиным и Меркель? Ну, Петя и рассказывает: "Значит, собрались мы все,удалили всех журналистов, что означало переговоры за закрытыми дверями. Тут-то свет и погас. Какая-то баба с немецким акцентом как заорёт: "Бейте его, пацаны!". Я к дверям, а их кто то держит! Короче, пока свет включили я за всё и ответил - и за Луганск, и за Мариуполь, и за Донбасс с Донецком... А главное, что обидно. Я им потом говорю: "Что же вы, гады, творите-то?" А они мне: "А, это не мы, нету у тебя Петя, никаких доказательств!"

        Вот и фото с места событий)))
        Ныробский
  2. ufpb Сегодня, 11:04
    А разве "Оплот" не модернизация Т-80? И где заводы которые катают танковую броню, чтоб делать новые танки? Они считают нас дураками, а мы просто молчим, пока что. В 2014 разговаривал с механиком из 27 РП. Укомплектовали полк Ураганами. Дали двигатели для замены на тягачах новые. Сдохли движки, сразу.
    ufpb
  3. Егоза Сегодня, 11:05
    А модернизацию будут проводить на заводах Пети? Тады да, надо срочно оплатить из гос.кармана
    Егоза
    1. avt Сегодня, 11:13
      Цитата: Егоза
      А модернизацию будут проводить на заводах Пети?

      Ну если Киевский и Львивский ремзаводы его , таки -да .
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ещё бы! "Оплот-Металобрухт" из Т-80 делают.

      А не 64-ки ?
      Цитата: Наблюдатель2014
      А карьер с залежами Т-80 не безграничен.

      Ну вроде вот ха-а-арошую статью выложили сегодня в ,,фото видео" , а ранее на ,,файлах" про ХБЗ . Так на этом ,,карьере" Т-72 выбрали ВСЕ, вот до последней железяки , а 80 ещё осталось малэнько и 64 -х побольше.Но расход реально впечатляет !
      avt
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:20
        avt hi
        А не 64-ки ?
        Нет, с 80тки.Мне еще про "Оплот" при царе горохе, один танкист из незалежной (в поезде в одном купе ехали) хвастаться пытался. laughing Из Т-64 они "Перун" делают.Но всё равно карьерный запас не безграничен bully
        Наблюдатель2014
        1. avt Сегодня, 11:36
          Цитата: Наблюдатель2014
          Из Т-64 они "Перун" делают.

          what А не ,,Булат " ? Хотя у от их полёта фантазии уже запутался bully
          avt
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:40
            avt
            А не ,,Булат " ? Хотя у от их полёта фантазии уже запутался
            "Булат" у них раньше был.Тоже из Т 64 переделка.Та ну их, со своим "Металобрухтом" Там каждый день какой самоделкой тырнет веселят laughing
            Наблюдатель2014
  4. Skif83 Сегодня, 11:05
    Типа:- Поезд стой, раз-два!
    Skif83
  5. Громобой Сегодня, 11:05
    Это он для отвода глаз и дезинформации так говорит.
    А сам уже укомплектовал пару полков танками "SuperОплот" азовской разработки.Вот он.Шоколадные фабрики уже освоили выпуск масштабных моделей.
    Громобой
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:06
    У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк,
    Ещё бы! "Оплот-Металобрухт" из Т-80 делают.В буквальном смысле этого слова.А карьер с залежами Т-80 не безграничен. laughing
    Наблюдатель2014
  7. Teberii Сегодня, 11:07
    Приказать можно ,что угодно,а финансы то есть.
    Teberii
    1. volodya Сегодня, 11:46
      Цитата: Teberii
      Приказать можно ,что угодно,а финансы то есть.

      Зачем много денег,сала по куску покласть, вот и вся модернизация!
      volodya
  8. moskowit Сегодня, 11:08
    И не совсем рота...7 с половиной танков... "Гудериан" новоявленный , блин горелый...
    moskowit
    1. V.ic Сегодня, 11:23
      Цитата: moskowit
      блин горелый...

      ...м.б. пень обос.анный?
      V.ic
  9. Jovanni Сегодня, 11:11
    Вот интересный пассаж:
    "И пока у нас есть ресурс, надо срочно провести глубокую модернизацию указанных танков..."


    Что он понимает под ресурсом, который "пока есть"? Ещё не весь хлам поржавел, и не всё более-менее годное потырили? Или ресурс времени, пока с президенства не сковырнули? Непонятно...
    Jovanni
  10. fzr1000 Сегодня, 11:12
    Сотрудничество у англосаксов с остальными всегда в одну сторону. Как у хозяина с рабами.
    fzr1000
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:14
    укомплектовать танковые соединения ВСУ капитально отремонтированной и модернизированной техникой

    Отремонтированной и то не капитально техникой может быть, под таким президентским "напором", как-то будет возможно немного исправить положение дел в ВСУ. Но на долго ьли, а главное качественно?
    Не пора ли просто сдаться?
    rotmistr60
    1. V.ic Сегодня, 11:24
      Цитата: rotmistr60
      Не пора ли просто сдаться?

      ...приступайте немедленно!
      V.ic
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:39
        ...приступайте немедленно!

        Сдаваться? Так вы не по адресу. Может проще прочитать комментарий, а уж потом иронизировать или пытаться шутить?
        rotmistr60
  12. Мар.Тира Сегодня, 11:15
    Цитата: maxim947
    "оккупанты" приснились, взбудоражился бедолага

    Один чёрт бросят,при первом же огневом контакте!
    Мар.Тира
  13. фа2998 Сегодня, 11:39
    Цитата: Наблюдатель2014
    про "Оплот"

    Про "Оплот" сам глава государства сказал-"строится 18 месяцев"- некоторые и эсминец на воду спускают за это время! laughing hi
    фа2998
  14. Смог Сегодня, 11:40
    пока у нас есть ресурс, надо срочно провести глубокую модернизацию указанных танков


    Так, значит краска на складах еще осталась.
    Смог
  15. Ретвизан 8 Сегодня, 11:42
    Шоколадный свое дело знает, срочно отдать танки на реконструуцию на подконтрольные ему заводы , а то и так проблемы, фабрику в Липецке закрывают.
    Ретвизан 8
  16. Berkut24 Сегодня, 11:51
    Остался фигня-вопрос. Деньги.
    Berkut24
  17. PBF Сегодня, 11:57
    Вольцман, вспомни, что ты кондитер. Вернись к шоколадкам.
    PBF

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