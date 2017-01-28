Порошенко призвал срочно модернизировать танки

У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк,

Петр Порошенко поставил первоочередную задачу – укомплектовать танковые соединения ВСУ капитально отремонтированной и модернизированной техникой, передает Интерфакс-АВН На заседании Совета безопасности Украины Порошенко отметил, что формирование гособоронзаказа вызвало большую дискуссию во властных структурах страны.сказал глава государства.«И пока у нас есть ресурс, надо срочно провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок», – добавил он.Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила о встрече начальника Генштаба Виктора Муженко с американским генералом Энтони Агути, на которой были обсуждены вопросы обучения подразделений ВСУ.– говорится в релизе.В ходе беседы Муженко «отметил готовность украинской стороны продолжить тесное сотрудничество с американскими союзниками и выразил надежду на ее экспертную и материально-техническую помощь в становлении учебных центров ВС Украины».В свою очередь Агути заявил о неизменной позиции американской стороны «по наращиванию совместных мероприятий подготовки украинских вооруженных сил».