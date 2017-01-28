Олланд призвал европейцев "жёстко ответить" президенту США

Когда высказываются слова, исходящие от президента США о Европе, и когда он (Трамп) заявляет о том, что выход Британии из ЕС является примером для других стран, я считаю, что мы должны ему ответить. Мы, европейцы, должны заявить о своих позициях и вступить со всей жёсткостью в диалог, отстаивая свою позицию. Мы должны определяться, исходя из европейских ценностей, наших общих интересов и принципов.

Президент Франции Франсуа Олланд резко раскритиковал недавно вступившего на президентский пост в Соединённых Штатах Америки Дональда Трампа. Раскритиковал по поводу его заявления о Британии и ЕС. Речь идёт о том, что Трамп, встречая премьер-министра Соединённого королевства Терезу Мэй, высказал слова одобрения в адрес британцев, проголосовавших за выход Британии из Европейского союза.Находясь на саммите глав государств Средиземноморья в столице Португалии, Франсуа Олланд заявил, что европейцам необходимо «ответить» на заявления Трампа.Франсуа Олланд:О каких позициях Франции и Европы может идти, когда ЕС все последние годы двигался исключительно в фарватере американских интересов? – большой вопрос. Не меньшим вопросом является и то, успеет ли Олланд «вступить со всей жёсткостью в диалог», учитывая, что выборы президента Франции (а им Олланд уже точно не будет) пройдут уже в апреле...Видимо, г-н Олланд, выступавший в качестве одного из европейских "пуделей" предыдущей американской администрации, не готов простить Трампу того, что он не считает необходимым в ближайшее время встречаться с пока ещё действующим президентом Франции.