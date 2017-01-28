22:55 28 января

Олланд призвал европейцев "жёстко ответить" президенту США

Президент Франции Франсуа Олланд резко раскритиковал недавно вступившего на президентский пост в Соединённых Штатах Америки Дональда Трампа. Раскритиковал по поводу его заявления о Британии и ЕС. Речь идёт о том, что Трамп, встречая премьер-министра Соединённого королевства Терезу Мэй, высказал слова одобрения в адрес британцев, проголосовавших за выход Британии из Европейского союза.

Находясь на саммите глав государств Средиземноморья в столице Португалии, Франсуа Олланд заявил, что европейцам необходимо «ответить» на заявления Трампа.

Франсуа Олланд:
Когда высказываются слова, исходящие от президента США о Европе, и когда он (Трамп) заявляет о том, что выход Британии из ЕС является примером для других стран, я считаю, что мы должны ему ответить. Мы, европейцы, должны заявить о своих позициях и вступить со всей жёсткостью в диалог, отстаивая свою позицию. Мы должны определяться, исходя из европейских ценностей, наших общих интересов и принципов.



Олланд призвал европейцев "жёстко ответить" президенту США


О каких позициях Франции и Европы может идти, когда ЕС все последние годы двигался исключительно в фарватере американских интересов? – большой вопрос. Не меньшим вопросом является и то, успеет ли Олланд «вступить со всей жёсткостью в диалог», учитывая, что выборы президента Франции (а им Олланд уже точно не будет) пройдут уже в апреле...

Видимо, г-н Олланд, выступавший в качестве одного из европейских "пуделей" предыдущей американской администрации, не готов простить Трампу того, что он не считает необходимым в ближайшее время встречаться с пока ещё действующим президентом Франции.

Использованы фотографии: ‏@francebleu
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Комментарии 52
  1. Mavrikiy Сегодня, 20:18
    успеет ли Олланд «вступить со всей жёсткостью в диалог», учитывая, что выборы президента Франции пройдут уже в апреле
    Успеет, успеет. Обамка за 2 месяца вон как трампу успел нагадить..
    Mavrikiy
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 20:22
      жОстко ответить это как? Снова мальчики в ЕС будут писять стоя?
      Скептик-Самоучка
      1. midivan Сегодня, 20:59
        Цитата: Скептик-Самоучка
        жОстко ответить это как?

        Видимо политическим "молотом" от шарли. yes
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Снова мальчики в ЕС будут писять стоя?

        Ага не снимая штанов yes .
        midivan
        1. Татьяна Сегодня, 21:20
          Олланд сам не верит в то, что говорит!
          Его обращение к странам ЕС - это всего лишь его карьерная АГОНИЯ как несостоятельного французского политического «приДурка»! Его иначе в мире уже никто не воспринимает.
          Кто за ним в Европе пойдёт? Этот «Галльский петух», кукарекующий на заборе ЕС, уже многим в Европе не нужен. Обамовская "ночь" в США закончилась и «день» Трампа в той же Европе уже наступил. И теперь все политики в Европе разбежались по углам и только того и ждут, чтобы узнать, какая из США для них лично будет «погода» и во что им слелует «переобуваться», чтобы не промокнуть и не потерять презентабельный политический вид!
          Татьяна
          1. bouncyhunter Сегодня, 22:23
            Татьяна , моё почтение ! hi Потуги Олланда уже похожи даже не на агонию - на конвульсии отрубленного хвоста ящерицы или щупальца осьминога . И вся эта его бравада - попытка отсрочить неминуемое ...
            bouncyhunter
          2. Incvizitor Сегодня, 22:35
            уже многим в Европе не нужен.
            Никому почти в Европе не нужен как и в сша.
            Incvizitor
        2. влад66 Сегодня, 21:28
          Цитата: midivan
          Видимо политическим "молотом" от шарли.

          Так уже. request
          влад66
          1. midivan Сегодня, 21:56
            Цитата: влад66
            Так уже.

            Охх, извиняюсь request не уследил, ну-ка угнаться за таким "гением" lol
            midivan
            1. cniza Сегодня, 22:00
              Оланд - это пародия на политика и здесь даже анектода не надо , он ходячий анекдот.
              cniza
      2. Офицер запаса Сегодня, 21:23
        Что-то вспоминаются слон и моська...
        Офицер запаса
      3. Stinger Сегодня, 22:09
        В Шарли нарисуют кукиш. На большее не способен.
        Stinger
      4. iliitchitch Сегодня, 22:35
        Цитата: Скептик-Самоучка
        жОстко ответить это как? Снова мальчики в ЕС будут писять стоя?


        Да быть того не может . Щёки надуть , как у жабы , вот это они горазды . А посцать по-человечески - ну никак .
        iliitchitch
    2. stas Сегодня, 20:32
      Лягушатник заквакал.
      stas
      1. ML-334 Сегодня, 20:36
        Скорее петушок закукарекал.
        ML-334
        1. Монос Сегодня, 21:01
          С точки зрения математики Оланд абсолютная величина!
          Монос
      2. влад66 Сегодня, 21:25
        Цитата: stas
        Лягушатник заквакал.

        Ну так лавры Наполеона покоя не дают. fellow
        влад66
    3. major071 Сегодня, 20:52
      Это бесхарактерное и бесполое существо, которое за все время своего нахождения у власти НИ РАЗУ не высказало СВОЕГО мнения, что то вякнуло? Явно это не его слова, кто то подсказал...
      major071
      1. рюрикович Сегодня, 21:01
        Цитата: major071
        Это бесхарактерное и бесполое существо,

        Майор, это прям в глаз good drinks hi
        рюрикович
      2. vovanpain Сегодня, 21:44
        Цитата: major071
        Явно это не его слова, кто то подсказал...

        Так ясен пень,этот петушок кукарекает только с подачи: hi
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 22:28
          Влад ! На правах друга хочу попенять тебе - зачем такими фотками людей перед сном пугаешь ? laughing hi drinks
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 22:39
            Цитата: bouncyhunter
            - зачем такими фотками людей перед сном пугаешь ?

            После 90-х нас уже хрен чем запугаешь yesА "галльский" петушок распелся потому что на пенсию уходит и его обида гложет,что Клинтоншу прокатили,вот и ревнует. laughing hi drinks
            vovanpain
        2. Dewy Сегодня, 22:52
          am это фото откуда ??? или фотошоп скажи честно ???)) drinks drinks
          Dewy
    4. 210окв Сегодня, 21:02
      Это "ни рыба,ни мясо"ничего не сделает.Может попытаться,то и сыграет злую шутку для социалистов...А дальше что-устроят марш геев на Вашингтон?
      Цитата: Mavrikiy
      успеет ли Олланд «вступить со всей жёсткостью в диалог», учитывая, что выборы президента Франции пройдут уже в апреле
      Успеет, успеет. Обамка за 2 месяца вон как трампу успел нагадить..
      210окв
    5. MooH Сегодня, 21:13
      Цитата: Mavrikiy
      успеет ли Олланд «вступить со всей жёсткостью в диалог», учитывая, что выборы президента Франции пройдут уже в апреле
      Успеет, успеет. Обамка за 2 месяца вон как трампу успел нагадить..

      Так то Обамка - некогда второй человек в мире после Путина, а то франкоговорящее чудо, дремлющее на важных переговорах и затем жалобно мямлящее всякую хрень.
      MooH
    6. papas-57 Сегодня, 22:05
      А Олланд умеет "жёстко отвечать"? За годы своего правления он отметился только своим умением задницы чужие лизать.
      papas-57
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 22:11
        Зато твердым. жОстким языком! За что его и ценили....
        Скептик-Самоучка
  2. Lyncher Сегодня, 20:18
    Утки хромая сбиваются в стаи...
    Lyncher
    1. ЛукичЪ Сегодня, 20:33
      Цитата: Lyncher
      Утки хромая сбиваются в стаи...

      да скорее последний шанс прокукарекать. больше ведь не дадут.
      ЛукичЪ
  3. алекс-сп Сегодня, 20:21
    Кто из тех, к кому обращается Олланд отвечать то будет.... похоже, что все это поколение политиков в ближайшее время "уйдут" на пенсию.
    алекс-сп
  4. KIBL Сегодня, 20:21
    Трамп после таких слов французского презик забился в углу своего Овального кабинета,жрет горстями успокоительные и плачет нервно на взрыд!
    KIBL
    1. Колян 2 Сегодня, 21:02
      В овальном кабинете углов нет. Скорее под стол забился бедолага winked
      Колян 2
      1. Смог Сегодня, 21:10
        В овальном кабинете углов нет.

        А вот тут Вы не правы.
        Земля вон тоже круглая, а в любом углу, это, ну - детей делают. fellow laughing
        Смог
        1. Reptiloid Сегодня, 22:23
          Наверно ноборот: после таких СМЕЛЫХ слов, француз испугался, забился, в угол, плачет, трясётся весь, горстями таблетки жрёт........
          Reptiloid
  5. avt Сегодня, 20:32
    Мы, европейцы, должны заявить о своих позициях и вступить со всей жёсткостью в диалог, отстаивая свою позицию. Мы должны определяться, исходя из европейских ценностей, наших общих интересов и принципов.
    Промакашка вдруг решил выступить - ,,А давайте вызовем его на дуэль , а сами не придём !" bully
    avt
    1. Юра Сегодня, 21:02
      Цитата: avt
      А давайте вызовем его на дуэль

      Да вы что- о! Перчатку бросать придётся, а Олланд умрёт от разрыва сердца ещё до того как она долетит до него, опять Путин виноват будет, скажут нельзя большому маленьких обижать.
      Юра
    2. Reptiloid Сегодня, 22:31
      Цитата: avt
      Мы, европейцы, должны заявить о своих позициях и вступить со всей жёсткостью в диалог, отстаивая свою позицию. Мы должны определяться, исходя из европейских ценностей, наших общих интересов и принципов.
      Промакашка вдруг решил выступить - ,,А давайте вызовем его на дуэль , а сами не придём !" bully

      Так и будет----сплотятся, вызовут, потом опять сплотятся, вылетят------на дуэль можно не приходить, должности утрачены!!!!!!!
      Reptiloid
  6. МПК105 Сегодня, 20:36
    Воооот.А говорили-мямля бесхребетный.Как он Трампа-теперь французам с таким президентом ни Марина,ни Фийон не нужны.
    МПК105
    1. 79807420129 Сегодня, 22:29
      Цитата: МПК105
      .А говорили-мямля бесхребетный.Как он Трампа

      Ну да ну да,просто ревность отвергнутой жены. wink
      79807420129
  7. sgazeev Сегодня, 20:42
    Цитата: Lyncher
    Утки хромая сбиваются в стаи...

    sgazeev
    1. ded100 Сегодня, 22:05
      Как фанера над парижем! wassat
      ded100
  8. sl3 Сегодня, 20:43
    Уж кому,кому,но только не Олланду делать такие громкие заявления,у которого уже давно нет своего мнения и голоса.Авторитета нету,да и не было никогда
    sl3
  9. ФРЕГАТEН Сегодня, 20:51
    Ты смотри какие мы смелые стали.....Где же твоя принципиальность с Мистралями была?
    ФРЕГАТEН
    1. МПК105 Сегодня, 21:21
      Вас тоже впечатлило laughing
      МПК105
  10. непотопляемый Сегодня, 20:54
    Вот вам и Олланд.Вот вам пример непримиримости и стойкости бывшего холуя тёмного.Трамп ведь даже в холуи его не берёт.
    непотопляемый
  11. рюрикович Сегодня, 21:12
    Европейские принципы.... laughing Как эти

    или эти

    или проспонсированные эти

    Для меня цивилизация заканчивается за Западным Бугом request yes soldier
    рюрикович
  12. Gadzilla Сегодня, 21:20
    Ахаха оМЕРИГА стала страной изгоем)) Каждый уже тявкать стал на свое нового хозяина
    Gadzilla
  13. Karayakupovo Сегодня, 21:28
    Он что , возомнил себя правоприемником Миттерана, Шарля де Голля, или, на худой конец, Тамерланв. . Мечты вьюноши.
    Karayakupovo
  14. BOB044 Сегодня, 21:37
    Франции не повезло с президентом. request
    BOB044
  15. Berkut24 Сегодня, 21:43
    Болонка хочет нагадить хозяину в калоши? А пойти погулять на улицу к помойке навсегда?
    Berkut24
    1. vasilev Сегодня, 22:53
      Так болонка обамовская,к новому хозяину не привыкла.
      vasilev
  16. рус-5819 Сегодня, 22:43
    Мы, европейцы, должны заявить о своих позициях и вступить со всей жёсткостью в диалог, отстаивая свою позицию. Мы должны определяться, исходя из европейских ценностей, наших общих интересов и принципов.
    , добавил Олланд, вставая с четверенек и разгибая затёкшую спину....
    рус-5819
  17. APASUS Сегодня, 22:53
    Простите меня:Но как эта куча навоза может что то ответить Трампу? Его даже сами французы не уважают,как бы не пытались в прессе изменить роль и представление французов о Марин Ле Пен ее рейтинг только повышается.Рейтинг таких политиков как Франсуа Фийон, Мануэль Вальс,достаточно высок ,а сам Франсуа Олланд официально объявил о том, что не идёт на второй срок, и снял свою кандидатуру с выборов
    APASUS

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