Новый глава МИД ФРГ об антироссийских санкциях
Санкции против России могут быть отменены только в случае реализации минских договоренностей, передает РИА Новости заявление главы германского МИД Зигмара Габриэля.
Французский министр в свою очередь заявил, что поддерживает позицию Германии в этом вопросе.
Габриэль также отметил важность того, «Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов». По его словам, они договорились с французским коллегой о формировании «двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы».
Фактически министры ничего нового не сказали – Запад и раньше ставил вопрос об отмене антироссийских санкций в зависимость от реализации «Минска-2». Москва такую зависимость считает абсурдной, и неоднократно заявляла, что не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом минских договоренностей.
У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты,сказал Габриэль журналистам в Париже после встречи с французским коллегой Жан-Марком Эйро.
Французский министр в свою очередь заявил, что поддерживает позицию Германии в этом вопросе.
Я говорю в первую очередь о реализации Минских соглашений, которые нужно суметь реализовать как можно скорее. И это должно происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией – одновременно твердом и открытом. Необходимо избегать логики холодной войны – это лишь отбросит нас назад,сказал Эйро.
Габриэль также отметил важность того, «Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов». По его словам, они договорились с французским коллегой о формировании «двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы».
Фактически министры ничего нового не сказали – Запад и раньше ставил вопрос об отмене антироссийских санкций в зависимость от реализации «Минска-2». Москва такую зависимость считает абсурдной, и неоднократно заявляла, что не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом минских договоренностей.
Использованы фотографии: AP Photo/ Michael Sohn