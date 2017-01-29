Новый глава МИД ФРГ об антироссийских санкциях

У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты,

Я говорю в первую очередь о реализации Минских соглашений, которые нужно суметь реализовать как можно скорее. И это должно происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией – одновременно твердом и открытом. Необходимо избегать логики холодной войны – это лишь отбросит нас назад,