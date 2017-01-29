09:50 29 января

Новый глава МИД ФРГ об антироссийских санкциях

Санкции против России могут быть отменены только в случае реализации минских договоренностей, передает РИА Новости заявление главы германского МИД Зигмара Габриэля.

Новый глава МИД ФРГ об антироссийских санкциях


У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты,
сказал Габриэль журналистам в Париже после встречи с французским коллегой Жан-Марком Эйро.


Французский министр в свою очередь заявил, что поддерживает позицию Германии в этом вопросе.

Я говорю в первую очередь о реализации Минских соглашений, которые нужно суметь реализовать как можно скорее. И это должно происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией – одновременно твердом и открытом. Необходимо избегать логики холодной войны – это лишь отбросит нас назад,
сказал Эйро.

Габриэль также отметил важность того, «Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов». По его словам, они договорились с французским коллегой о формировании «двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы».

Фактически министры ничего нового не сказали – Запад и раньше ставил вопрос об отмене антироссийских санкций в зависимость от реализации «Минска-2». Москва такую зависимость считает абсурдной, и неоднократно заявляла, что не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом минских договоренностей.

Использованы фотографии: AP Photo/ Michael Sohn
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Комментарии 31
  1. Владимирец Сегодня, 08:41
    Министр новый, учебник старый. recourse
    Владимирец
    1. Либероид- Сегодня, 08:52
      Да достали они уже этими санкциями...Ненужно ничего отменять!
      Либероид-
      1. 210окв Сегодня, 08:56
        Минск 2 безнадежен как и санкции в отношении выполнения..Да и хрен с ним!
        Цитата: Либероид-
        Да достали они уже этими санкциями...Ненужно ничего отменять!
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 09:07
          Слова европейских политиков не стоят НИЧЕГО. Если вдруг Трамп всё же решится снять санкции против РФ, то вся эта шушера наперегонки побежит на поклон к ВВП, клясться в вечной любви к России и причитая "Бес( Обамка) попутал" laughing
          Чёрный
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:28
            А под кого новый министер стелится ? Под фрау Меркель ? Тогда всё понятно . Новая метла по-старому метёт ...
            bouncyhunter
          2. Стропорез Сегодня, 09:45
            Цитата: Чёрный
            Слова европейских политиков не стоят НИЧЕГО. Если вдруг Трамп всё же решится снять санкции против РФ

            Коллеги, что Вы всё с этими санкциями носитесь, как с писаной торбой.
            Санкции это жупел для населения, которым можно прикрывать совершенно безумную экономическую политику и чем будет оправдываться "деревянный" эконом.блок правительствао, в случае отмены санкций,непонятно, наверное потеплением климата или инопланетянами.
            Стропорез
      2. Лелёк Сегодня, 09:32
        Цитата: Либероид-
        Да достали они уже этими санкциями...Ненужно ничего отменять!


        Просто надо не зацикливаться на этом статус-кво, а спокойно делать своё дело, и будет нормалёк.
        Лелёк
    2. 210окв Сегодня, 08:56
      Нет,учитель новый! laughing
      Цитата: Владимирец
      Министр новый, учебник старый. recourse
      210окв
    3. novobranets Сегодня, 09:01
      Цитата: Владимирец
      Министр новый, учебник старый.

      Точнее сказать-министр новый, мантра старая. Только одно непонятно, чего это они сами то устранились, они ведь тоже подписывались под мертворожденым минским договором.
      novobranets
      1. Лелёк Сегодня, 09:27
        Цитата: novobranets
        Точнее сказать-министр новый, мантра старая.


        Привет.
        Вот что примечательно, во власти песня одна, а как только освободился - с разворотом на 180 градусов. Вот и Штайнмайер запел в миноре:
        Лелёк
    4. тол100в Сегодня, 09:03
      Цитата: Владимирец
      Министр новый, учебник старый.

      А читать так и не научился!
      тол100в
    5. глаголъ Сегодня, 09:39
      Имидж ещё ему сменить надо.Чтобы уж лыко в строку было.
      глаголъ
  2. изя топ Сегодня, 08:43
    Санкции против России могут быть отменены только в случае реализации минских договоренностей, передает РИА Новости заявление главы германского МИД Зигмара Габриэля.
    так реализовывай request у России такие же обязательства,как у лягушатников с гансами yes
    изя топ
  3. Громобой Сегодня, 08:50
    Когда Петя полезет "реализовывать Минские соглашения" ,то шахтёры ему дадут люлей.
    Вот и весь сказ bully !
    Громобой
    1. Либероид- Сегодня, 09:04
      Цитата: Громобой
      Когда Петя полезет "реализовывать Минские соглашения" ,то шахтёры ему дадут люлей.
      Вот и весь сказ bully !

      Петя уже никуда не полезет ....Бежать ему надо думать куда (хотя местечко уже имеется и чемоданы собраны)...И вот еще про минские соглашения, неплохо сказано..
      Вчера на нашем канале интервью у Дайнеги- бла -бла..Ведущий- а как мы относимся к тому что украинцы отжимают серую зону? - Ну если это в поле кусочек, то типа пофиг нам (!) А вот в ДНР у них там начали строить оборонительные возле фильтровальной. Мы конечно, подняли вопрос в контактной, но украинцы отморозились, что для безопасности станции, а сами обстреляли рабочих потом. - Так а что нам делать с этим? - Ну у нас такое ощущение ,что Европа понимает, что украина недоговороспособна, но сделать ничего не может..Ну а нам ( короче) приказано не рыпаться и соблюдать Минские, им нет альтернативы
      Либероид-
  4. рюрикович Сегодня, 09:07
    Блин, да что ж они упёртые такие fool
    Может, нам стоит сказать, что пока со стороны Германии и Франции не будут выполнены те же Минские соглашения( они ж тоже за одним столом сидели fellow ),то никакие контрсанкции и продэмбарго отменены в отношении Европы не будут! good Я бы посмотрел на ихнюю реакцию wassat
    рюрикович
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  5. Крымчанин2014 Сегодня, 09:08
    вообще-то ответные наши санкции можно было бы тоже привязать к Минским соглашениям...И объявить в прессе-"Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты"
    Крымчанин2014
  6. Masya Masya Сегодня, 09:09
    ну ты немец, не последний человек, я так понимаю СОБЛЮДИ!!!! Соблюдай.... no
    и если что ты блю...
    Masya Masya
  7. moskowit Сегодня, 09:10
    Цитата: Либероид-
    Да достали они уже этими санкциями...Ненужно ничего отменять!


    Действительно. Очень бы хотелось прочесть, в популярной форме, статью о действительном положении вещей. Какой вред нанесли санкции, какую выгоду... Только очень объективно....
    moskowit
  8. mamont5 Сегодня, 09:18
    Цитата: Владимирец
    Министр новый, учебник старый. recourse

    Ну да, новую методичку еще не прислали. Скорее всего, ее еще даже не отпечатали.
    mamont5
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
    Ага, "старые песни о главном"!
    a.s.zzz888
  10. vfqjh Сегодня, 09:20
    Опять , снова здорова ! А они себя участниками разрешения конфликта не считают , там не только подпись России стояла . Чужими руками хотят в рай въехать .Лицемеры !!!
    vfqjh
  11. vetor Сегодня, 09:21
    Цитата: moskowit
    Цитата: Либероид-
    Да достали они уже этими санкциями...Ненужно ничего отменять!


    Действительно. Очень бы хотелось прочесть, в популярной форме, статью о действительном положении вещей. Какой вред нанесли санкции, какую выгоду... Только очень объективно....

    Бытовая техника и электроника все давно Китай, то же и одежда никак не Запад.
    Автопром? Продукты питания? Медикаменты?
    А вот кредиты западные нашим банкам и запрет чинушам на поездки в Европу, запрет сбербанка в Крыму. Вот если бы запретили нефть продавать, как когда-то Ирака то да.
    ВТО чуть не лопается отправлено злости, а мы туда столько стремились......
    vetor
  12. Лелёк Сегодня, 09:22
    (У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты.)

    Так в чём проблема? РЕАЛИЗУЙТЕ минские договорённости, а не разглагольствуйте по этому поводу. На вас, как и на России, лежит гарантийная ответственность за выполнение этих трактатов. Вот и засучайте рукава и - вперёд с песнями на Киев. yes
    Лелёк
  13. Окорок Сегодня, 09:27
    такой же лунатик как и герр Штанмайер...теперь не знают что делать с этими санкциями,носятся с ними как дурачки с писанной торбой
    Окорок
  14. prior Сегодня, 09:33
    И Франции и Германии ещё придётся платить России за ущерб нанесённый санкциями.
    Лучше бы об этом подумали. Россия придёт за своими деньгами и долгами.
    prior
  15. lewerlin53rus Сегодня, 09:43
    Да они хоть кто нибудь читал Минские договоренности?! request
    lewerlin53rus
  16. Маз Сегодня, 09:46
    Господи , хоть бы не сняли эти санкции, а то снова всё по старому поедет.
    Маз
  17. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:47
    Мы как-то и с вашими санкциями живем, и плевать нам на ваш бред и ложь с высокой колокольни .
    Изгоняющий либероидов
  18. viktor. Сегодня, 09:47
    заставить парашу чтоб галстук сожрал?!
    viktor.
  19. пищак Сегодня, 09:49
    Нда, эти напыщенные министры-"общечеловеки", бош и лягушатник, совсем рамсы попутали-неужели запамятовали, что Россия такой же гарант минских договоренностей между Украиной и ЛДНР, как Германия и Франция? smile
    пищак

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