В Беларуси создали новые боеприпасы для «БелГрадов»
«БелГрад» – белорусская модификация системы залпового огня БМ-21 «Град» – получила новые боеприпасы, сообщает Warspot.ru со ссылкой на замдиректора минского «Завода точной электромеханики» (ЗТЭ) Юрия Аникеева.
«Новые боеприпасы не только мощнее прежних, но и обладают повышенной дальностью стрельбы. Например, реактивный снаряд под индексом 9М521МБ обладает дальностью в 40 км и в два раза большей мощностью. При применении радиовзрывателя, обеспечивающего воздушный разрыв, эффективность действия увеличивается в 4–7 раз», – рассказал журналистам Аникеев.
Другой реактивный снаряд – 9М522МБ – мощнее стандартных 9М22У в 5-7 раз, сообщил он.
По словам замдиректора, «снаряды 9М522МБ и 9М521МБ уже находятся в серийном производстве и приняты на вооружение белорусской армии». Он отметил, что получив новые боеприпасы, «РСЗО "БелГрад" стала вдвое "дальнобойнее" и в несколько раз мощнее».
Установка создана на базе шасси МАЗ и отличается от БМ-21 «Град» увеличенным возимым боекомплектом: «40 ракет размещаются в направляющих, еще 60 – на специальном стеллаже между пусковой установкой и кабиной машины», отмечается в материале.
Максимальная скорость «БелГрада» – 85 км/час, запас хода – 1200 км.
«Новые боеприпасы не только мощнее прежних, но и обладают повышенной дальностью стрельбы. Например, реактивный снаряд под индексом 9М521МБ обладает дальностью в 40 км и в два раза большей мощностью. При применении радиовзрывателя, обеспечивающего воздушный разрыв, эффективность действия увеличивается в 4–7 раз», – рассказал журналистам Аникеев.
Другой реактивный снаряд – 9М522МБ – мощнее стандартных 9М22У в 5-7 раз, сообщил он.
По словам замдиректора, «снаряды 9М522МБ и 9М521МБ уже находятся в серийном производстве и приняты на вооружение белорусской армии». Он отметил, что получив новые боеприпасы, «РСЗО "БелГрад" стала вдвое "дальнобойнее" и в несколько раз мощнее».
Установка создана на базе шасси МАЗ и отличается от БМ-21 «Град» увеличенным возимым боекомплектом: «40 ракет размещаются в направляющих, еще 60 – на специальном стеллаже между пусковой установкой и кабиной машины», отмечается в материале.
Максимальная скорость «БелГрада» – 85 км/час, запас хода – 1200 км.
Использованы фотографии: kollektsiya.ru, zonwar.ru