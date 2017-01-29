12:56 29 января

В Беларуси создали новые боеприпасы для «БелГрадов»

«БелГрад» – белорусская модификация системы залпового огня БМ-21 «Град» – получила новые боеприпасы, сообщает Warspot.ru со ссылкой на замдиректора минского «Завода точной электромеханики» (ЗТЭ) Юрия Аникеева.



«Новые боеприпасы не только мощнее прежних, но и обладают повышенной дальностью стрельбы. Например, реактивный снаряд под индексом 9М521МБ обладает дальностью в 40 км и в два раза большей мощностью. При применении радиовзрывателя, обеспечивающего воздушный разрыв, эффективность действия увеличивается в 4–7 раз», – рассказал журналистам Аникеев.


Другой реактивный снаряд – 9М522МБ – мощнее стандартных 9М22У в 5-7 раз, сообщил он.

По словам замдиректора, «снаряды 9М522МБ и 9М521МБ уже находятся в серийном производстве и приняты на вооружение белорусской армии». Он отметил, что получив новые боеприпасы, «РСЗО "БелГрад" стала вдвое "дальнобойнее" и в несколько раз мощнее».



Установка создана на базе шасси МАЗ и отличается от БМ-21 «Град» увеличенным возимым боекомплектом: «40 ракет размещаются в направляющих, еще 60 – на специальном стеллаже между пусковой установкой и кабиной машины», отмечается в материале.

Максимальная скорость «БелГрада» – 85 км/час, запас хода – 1200 км.

Использованы фотографии: kollektsiya.ru, zonwar.ru
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Комментарии 32
  1. iliitchitch Сегодня, 11:02
    Так в 4 или 7 раз ? Плюс минус ни себе чего .
    iliitchitch
    1. тол100в Сегодня, 11:12
      Цитата: iliitchitch
      Плюс минус ни себе чего

      Цитата: iliitchitch
      еще 60 – на специальном стеллаже между пусковой установкой и кабиной машины»

      Такая рационализация больше смахивает на создание "братской могилы"!
      тол100в
      1. Синьор Помидор Сегодня, 11:25
        Цитата: тол100в

        Такая рационализация больше смахивает на создание "братской могилы"!


        Не хочешь - не вози.
        Боишься - сиди у мамы под юбкой.
        Синьор Помидор
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
          Почему-то ни слова о том , что это совместная российско-белорусская разработка : Минского «Завода точной электромеханики» (Беларусь) и НПО "Сплав" (Росиия) .
          bouncyhunter
          1. Лопатов Сегодня, 11:54
            "БелГрад" не особо "продвинутый" вариант машин этого типа. С одной стороны, не надо при заряжании устраивать эквилибристику, как у украинцев. С другой стороны, по сравнению с чехословацким вариантом, RM-70, где заряжается гидравликой сразу весь пакет за 2 минуты- явно более худший вариант, чем мог бы быть.
            Лопатов
            1. prosto_rgb Сегодня, 12:54
              Цитата: Лопатов
              "БелГрад" не особо "продвинутый" вариант машин этого типа. С одной стороны, не надо при заряжании устраивать эквилибристику, как у украинцев. С другой стороны, по сравнению с чехословацким вариантом, RM-70, где заряжается гидравликой сразу весь пакет за 2 минуты- явно более худший вариант, чем мог бы быть.

              зато значительно дешевше и гидравлику обслуживать не надо
              prosto_rgb
    2. avt Сегодня, 11:22
      Цитата: iliitchitch
      Так в 4 или 7 раз ? Плюс минус ни себе чего .

      ,,Гиви , сколко будэт дважды два ? Пят ! Ну да , гдэ то так , пят ,шест ....не болше."
      avt
      1. Лопатов Сегодня, 11:44
        Приведённая площадь поражения 9М522МБ по сравнению с 9М22У при залпе одной БМ
        -- по открытой ж/с больше в 7.37 раза
        -- по легкобронированной технике в 6.25 раз
        Ну и так далее. Какие цифры должны были использовать белорусы? Минимальные? Максимальные? Или сделать, как они сделали, указав пределы?
        Лопатов
        1. avt Сегодня, 11:49
          Цитата: Лопатов
          Ну и так далее.

          Цитата: Лопатов
          Разные цели, разная высота воздушного подрыва

          А у старого огнеприпаса разве не разная ?? Так что ежели сравнивать со старым ,то он соответственно , ну если реально сделали, кратно как то один раз на конкретную , испытанием выведенную единицу на всех режимах.Остальное РRастия чистой воды для разводки клиента. Но и её как то надо грамотно делать , если сухие цифры приводить неохота и методику испытаний в сравнении.Но можно и так
          Цитата: Лопатов
          , как они сделали,

          кинув в пустоту выше упомянутый анекдот.
          avt
          1. Лопатов Сегодня, 12:02
            Цитата: avt
            Так что ежели сравнивать со старым ,то он соответственно , ну если реально сделали, кратно как то один раз на конкретную , испытанием выведенную единицу на всех режимах.

            Там кратно не получится.
            Для увеличения вероятности поражения лёгкой бронетехники нужны тяжёлые крупные осколки.
            Для увеличения эффективности работы по ОЖС- мелкие, но много.
            Судя по цифрам, оптимизировали под поражения ОЖС.
            Лопатов
    3. Nikolaevich I Сегодня, 11:23
      Цитата: iliitchitch
      Так в 4 или 7 раз ? Плюс минус ни себе чего .

      Могет быть...какого пороху насыпят в "боеголовку" ?
      Nikolaevich I
    4. Лопатов Сегодня, 11:37
      Цитата: iliitchitch
      Так в 4 или 7 раз ? Плюс минус ни себе чего .

      Разные цели, разная высота воздушного подрыва Всё правильно они пишут.
      Лопатов
      1. МойВрач Сегодня, 11:58
        Цитата: Лопатов
        Разные цели, разная высота воздушного подрыва Всё правильно они пишут.

        Поверим вам как артиллеристу, эффективность варьируется, но откуда увеличение мощности при одновременном увеличении дальности ? Что при изготовлении снарядов в СССР использовалось более слабое вв? Если да то чем это было продиктовано?
        Всегда ли возможно применение радиовзрывателя?
        МойВрач
        1. Лопатов Сегодня, 12:10
          Цитата: МойВрач
          но откуда увеличение мощности при одновременном увеличении дальности ?

          Отделяемая БЧ. Даёт меньшее рассеивание по дальности и близкий к оптимальному разлёт осколков.
          С сайта производителя http://ztem.by/products/reactive


          Цитата: МойВрач
          Всегда ли возможно применение радиовзрывателя?

          Это эффективнее.
          Но при этом это намного дороже. Ну и есть вероятность нарваться на станцию помех радиовзрывателям. И эффективность упадёт даже ниже, чем при применении ударных. Вплоть до нулевой.
          Лопатов
      2. Alex_Tug Сегодня, 12:03
        Лопатов
        Цитата: iliitchitch
        Так в 4 или 7 раз ? Плюс минус ни себе чего .
        Разные цели, разная высота воздушного подрыва Всё правильно они пишут

        Как при стандартном объеме боеголовки увеличить мощность в 5-7 раз. Осколки в 5 раз меньше для ж/с?
        Alex_Tug
        1. Лопатов Сегодня, 12:16
          Цитата: Alex_Tug
          Как при стандартном объеме боеголовки увеличить мощность в 5-7 раз.

          Никак.
          Но ведь речь не о мощности, а о эффективности и могуществе действия при цели, не так ли?
          Лопатов
          1. Alex_Tug Сегодня, 12:30
            Лопатов
            о эффективности и могуществе действия при цели, не так ли?

            Эффективность - не кол-во осколков?
            Могущество - расстояние разлета осколков и не зависит от мощности взрывчатки?
            Могу предположить как-то реализовать траекторию разлета осколков как в зенитных боеголовках.
            Alex_Tug
  2. Jovanni Сегодня, 11:06
    Н-да... Лишь бы этот "БелГрад" на Донбасе, у дружбанов лукашенковских не оказался...
    Jovanni
    1. Лопатов Сегодня, 11:28
      У них с Украиной работают только частники. Гос. предприятия ВПК пока в этом замечены не были.
      Лопатов
      1. avt Сегодня, 11:50
        Цитата: Лопатов
        У них с Украиной работают только частники.

        wassat bully good Спасибо ! Поржал от души.
        avt
        1. Лопатов Сегодня, 12:12
          ?
          Как ни странно, у РБ не весь ВПК под государством.
          Лопатов
    2. 113262а Сегодня, 12:12
      У них СП по производству боеприпасов. Трубы направляющие тоже свидомые.
      113262а
  3. Громобой Сегодня, 11:21
    В 2017 году Россия осуществит по сценарию учений своё стратегическое развёртывание на территории Белоруссии.
    Лукашенко сейчас пытается нормализовать свои непростые отношения с западом.Не знаю насколько успешными будут такие попытки,но на ход учений это не повлияет,по крайней мере с российской стороны.Так что всё будет хорошо! smile
    Громобой
  4. Nikolaevich I Сегодня, 11:49
    "Обновлённые" ТТХ весьма неплохи ! Насколько известно,Казахстан имеет израильские "мультикалиберные" РСЗО (пуляют и еврейскими "крупнокалиберными" ракетами,и 122-мм "градами") .При этом ,евреи заявляли,что 122-мм "грады" они используют только в тренировочных стрельбах,а для реального боя- только "свои" ! Мол,"грады" слишком неэффективны для реального боя в сравнении с еврейскими ракетами (НУРами). Можно надеяться,что "белграды" реабилитируют РСЗО БМ-21 "Град" ! А возимый дополнительный боекомплект-не новинка ! По моему,первыми это стали делать чехи .Идея не плоха,но..."стеллажи"(!)..а вот если "автомат заряжания"(!!) fellow
    Nikolaevich I
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:51
    Если такая "хрень" окажется в грязных лапах ВСУ или Нацбатов, и полетит в жителей Донбасса - видимо, придётся очень жестко разобраться с усатым бизнером на посту президента. Он сейчас снабжает армию агрессора соляркой, требуя нефть у России "по дешевке". Может, придумает и снарядиками снабжать. А то у хохлоармии дефицит нарисовался... am
    Горный стрелок
    1. БЛОНДИН Сегодня, 12:08
      Цитата: Горный стрелок
      Если такая "хрень" окажется в грязных лапах ВСУ или Нацбатов, и полетит в жителей Донбасса - видимо, придётся очень жестко разобраться с усатым бизнером на посту президента....

      Да вопрос принципиальный
      БЛОНДИН
    2. BOB044 Сегодня, 12:10
      Если эта хрень появится у ВСУ. И её применят против Новороссии, Лукашенке придётся со всех стульев на которых он хочет усидеть ,слететь с треском и вряд ли он будет живым после падения.
      BOB044
      1. Лопатов Сегодня, 12:15
        Цитата: BOB044
        Лукашенке придётся со всех стульев на которых он хочет усидеть ,слететь с треском и вряд ли он будет живым после падения.

        Украинские ПТРК созданы с участием белорусов. Они уже применялись "против Новороссии". И что? Лукашенко куда-нибудь слетел?
        Лопатов
    3. 113262а Сегодня, 12:14
      Походу,уже!!! Хвастались..
      113262а
  6. птс-м Сегодня, 12:05
    Как в стишке...отсель грозить я буду ...а кому грозить,всё будет зависеть от „великодушии“ дающего .
    птс-м
  7. BOB044 Сегодня, 12:06
    Ну Польша крепись,белорусам есть чем подтвердить вам свою дружбу.Если ваша дружба перейдёт границы и суверенитет Белоруссии.
    BOB044
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:37
    Интересно, заявленные цифры по площади поражения,это расчеты или результаты стрельб?
    Изгоняющий либероидов

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