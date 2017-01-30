07:29 30 января

В Сирии замечены бронеавтомобили «Водник»

Как сообщает интернет-портал defence.ru, в пункте военно-морского флота России в Сирии порт Тартус разгружено большое количество российских бронеавтомобилей ГАЗ-3937 «Водник». По мнению иранского агентства Fars, техника вскоре будет передана подразделениям армии Сирии.



ГАЗ-3937 («Водник») предназначен для транспортировки людей и грузов в труднопроходимых районах. Рассчитан на 10-11 пассажиров. В качестве вооружения на автомобиль можно установить пулемет. Используется российскими военными и спецподразделениями МВД. Хотя бронеавтомобиль был принят на вооружение ВС РФ в 2005 году, его поставки в российскую армию не носили, по всей видимости, серийного характера. Впоследствии основной бронемашиной в данном классе стали автомобили «Тигр» (в различных модификациях) и «Рысь».


Можно предположить, что машины типа «Водник», не вызывающие у российских военных особого интереса, решено передать сирийским союзникам.


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Комментарии 4
  1. Uncle Lee Сегодня, 05:13
    Явно стояли на консервации. А так хоть бармалеев погоняют !
    Uncle Lee
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:17
    Вот и проверят их в реальных условиях-лучше полигона выдумать невозможно.
    Изгоняющий либероидов
  3. Касым Сегодня, 05:20
    Он ведь вроде модульный. Можно даже пушку воткнуть и КВПТ - по крайней мере так затевалась машина. Это лучше джихад-мобилей, по крайней мере хоть какое-то бронирование. Посмотрим. А вдруг проявит себя хорошо - толпа таких машин с хорошими стволами и десантом - мобильно по крайней мере. Полный привод - наверняка проходимость позволяет большую часть Сирии проехать. hi
    Касым
    1. Мур Сегодня, 06:01
      Цитата: Касым
      Он ведь вроде модульный. Можно даже пушку воткнуть и КВПТ - по крайней мере так затевалась машина. Это лучше джихад-мобилей, по крайней мере хоть какое-то бронирование. Посмотрим. А вдруг проявит себя хорошо - толпа таких машин с хорошими стволами и десантом - мобильно по крайней мере. Полный привод - наверняка проходимость позволяет большую часть Сирии проехать. hi

      Стоит на нем КПВТ - толку-то...
      Радует, что хоть куда-то кроме РВСН их смогли приткнуть. Ещё бы у ракетчиков их забрали в виде братской помощи вместе с оставшимися "Выстрелами" - вообще было бы здорово...
      Мур

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