В Сирии замечены бронеавтомобили «Водник»
Как сообщает интернет-портал defence.ru, в пункте военно-морского флота России в Сирии порт Тартус разгружено большое количество российских бронеавтомобилей ГАЗ-3937 «Водник». По мнению иранского агентства Fars, техника вскоре будет передана подразделениям армии Сирии.
ГАЗ-3937 («Водник») предназначен для транспортировки людей и грузов в труднопроходимых районах. Рассчитан на 10-11 пассажиров. В качестве вооружения на автомобиль можно установить пулемет. Используется российскими военными и спецподразделениями МВД. Хотя бронеавтомобиль был принят на вооружение ВС РФ в 2005 году, его поставки в российскую армию не носили, по всей видимости, серийного характера. Впоследствии основной бронемашиной в данном классе стали автомобили «Тигр» (в различных модификациях) и «Рысь».
Можно предположить, что машины типа «Водник», не вызывающие у российских военных особого интереса, решено передать сирийским союзникам.
ГАЗ-3937 («Водник») предназначен для транспортировки людей и грузов в труднопроходимых районах. Рассчитан на 10-11 пассажиров. В качестве вооружения на автомобиль можно установить пулемет. Используется российскими военными и спецподразделениями МВД. Хотя бронеавтомобиль был принят на вооружение ВС РФ в 2005 году, его поставки в российскую армию не носили, по всей видимости, серийного характера. Впоследствии основной бронемашиной в данном классе стали автомобили «Тигр» (в различных модификациях) и «Рысь».
Можно предположить, что машины типа «Водник», не вызывающие у российских военных особого интереса, решено передать сирийским союзникам.