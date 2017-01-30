07:30 30 января

Британия направляет эсминец в Черное море

Как сообщает газета Sunday Mail, эсминец типа 45 HMS Diamond направится к берегам Украины. Корабль будет оснащен зенитными управляемыми ракетами, на борт предполагается принять до 60 морских пехотинцев. Согласно имеющейся у СМИ информации, планируется, что эсминец будет использоваться для обеспечения безопасности 650 британских военнослужащих, участвующих в "секретных учениях" на Украине.



Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

— пояснил британский министр обороны Майкл Фэллон.


В декабре 2016 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов указывал на возросшую активность военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях. На участках соприкосновения с Россией альянс наращивает воинские контингенты, накапливает вооружения и развивает военную инфраструктуру. Он охарактеризовал данные действия как деструктивные и провокационные.


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Комментарии 8
  1. Волька Сегодня, 05:34
    англичанишки сматываются накануне большого кипиша на Донбассе, а то как бы конфуза не вышло, еще чего доброго ЛДНР пленят понимаешь ли англйских спецов, как тут потом оправдываться перед мировым сообществом...
    Волька
    1. Зяблицев Сегодня, 05:44
      В принципе, я рад за "Владычицу морей", что у нее есть эсминец, который самостоятельно, без поддержки из-за океана, сможет доплыть или дойти до Черного моря и лично, а не по интернету, в живую познакомится с СУ-24 и увидеть "Бастион"... , будет потом что внукам рассказать о незабываемых ощущениях непрекращающейся диареи....laughing
      Зяблицев
  2. Мур Сегодня, 05:56
    Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

    В. Соловьев вчера напомнил хорошую фразу Сталина: "А сколько у неё дивизий?".
    Действительно, сколько, чтобы вот так вот сигналы чёткие посылать?
    Мур
    1. Сергей39 Сегодня, 06:03
      Да надо бы им тоже сигнал отправить "Хибинами"
      Сергей39
      1. роман66 Сегодня, 07:22
        сигнальную ракету по ним пустить, какую-нибудь, такую, зеленую
        роман66
  3. Wiruz Сегодня, 06:30
    Фестиваль шуток про Дональда Кука и Хибины объявляется открытым!! wassat wassat
    Wiruz
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:39
    эсминец будет использоваться для обеспечения безопасности 650 британских военнослужащих, участвующих в "секретных учениях" на Украине

    А безопасность своих в/сл обеспечивать от кого? Наверное от неуправляемых правосеков, которые могут у "славных" английских солдат свиснуть что-нибудь.
    rotmistr60
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:41
    Близко к берегу пускай не подходит -разберут его прыгуны на комплектующие, и заявит что они вообще не сном не духом,слышать не слышали, видеть не видели кто это сделал belay
    Изгоняющий либероидов

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