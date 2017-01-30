Британия направляет эсминец в Черное море

Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Как сообщает газета Sunday Mail , эсминец типа 45 HMS Diamond направится к берегам Украины. Корабль будет оснащен зенитными управляемыми ракетами, на борт предполагается принять до 60 морских пехотинцев. Согласно имеющейся у СМИ информации, планируется, что эсминец будет использоваться для обеспечения безопасности 650 британских военнослужащих, участвующих в "секретных учениях" на Украине.— пояснил британский министр обороны Майкл Фэллон.В декабре 2016 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов указывал на возросшую активность военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях. На участках соприкосновения с Россией альянс наращивает воинские контингенты, накапливает вооружения и развивает военную инфраструктуру. Он охарактеризовал данные действия как деструктивные и провокационные.