11:40 30 января

В Сирию прибыли ГАЗ-3307

Как сообщает "Вестник Мордовии", в качестве одного из основных автомобилей сирийской правительственной армии выступает ГАЗ-3308 "Садко", показавший себя с лучшей стороны в ходе боевых действий. Однако изматывающий характер гражданской войны, приводящий к большим потерям в армейской технике, требует постоянного обновления её парка. В этих условиях желанными являются поставки любых типов техники.

В Сирию прибыли ГАЗ-3307


Судя по опубликованным фотоматериалам правительственные войска получили в свое распоряжение ГАЗ-3307. Данные грузовики проигрывают "Садко" в проходимости, имея колесную формулу 4х2, но при этом превосходят их в грузоподъемности (4 тонны против 2 т у ГАЗ-3308). Масса машин составляет около 7400 кг, они способны в кузове перевозить около двух десятков бойцов. Максимальная скорость передвижения - до 90 км/ч. Грузовики отличаются простотой и неприхотливостью в эксплуатации – характеристиками, крайне востребованными в Сирии.


По всей видимости, грузовики будут осуществлять транспортировку личного состава и легких артиллерийских систем, перевозку боеприпасов, запасных частей. Их шасси может использоваться под различные типы вооружений – к примеру, легких реактивных систем залпового огня или зенитных установок ЗУ-23-2.


17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19
  1. Teberii Сегодня, 08:55
    Железо есть железо ,нужен уход и обслуживание. Помогли и хорошо,просто и надежно.
    Teberii
    1. himRa Сегодня, 09:04
      Цитата: Teberii
      Железо есть железо ,нужен уход и обслуживание. Помогли и хорошо,просто и надежно.

      Верно это железо проверенно временем уже,замечание насчет окраса надо было бы что то отражающее ну или посветлее покрасить -жарко будет в них!
      himRa
      1. PN Сегодня, 09:31
        Пусть сами из баллончика, в любой цвет задуют laughing
        PN
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
          Большие у меня сомнения , что сирийцы будут заморачиваться перекраской . Скорее дождёмся сообщения об очередном изыске сирийских Кулибиных на базе 3307 .
          bouncyhunter
    2. cniza Сегодня, 09:05
      "Даренному коню в зубы не заглядывают" - это очень хорошая помощь.
      cniza
  2. mitrich Сегодня, 08:59
    Туда такие и надо. Конструкция- примитив, 70-х годов, изменений за 40 лет, кроме оперения, практически ноль. Так, косметика. Отремонтировать можно в поле, т.е. в пустыне, на коленке.
    Такие, и потерять не жалко. А терять сирийские вояки умеют. Помногу и часто.
    mitrich
  3. Мар.Тира Сегодня, 08:59
    Прибыли как,по воздуху,или по морю?Но а по ,цитата;"В этих условиях желанными являются поставки любых типов техники".Можно добавить ХАЛЯВНЫМИ?Я не говорю про оружие,но....!За чей счёт банкет?
    Мар.Тира
    1. kapitan92 Сегодня, 09:06
      Цитата: Мар.Тира
      Прибыли как,по воздуху,или по морю?

      Ага! По воздуху, "Русланами" перебросили. laughing
      kapitan92
    2. Искандер Ш Сегодня, 09:48
      Цитата: Мар.Тира
      За чей счёт банкет?


      Россия и Иран, кто ж ещё.
      Искандер Ш
  4. Мар.Тира Сегодня, 09:11
    Цитата: kapitan92
    Цитата: Мар.Тира
    Прибыли как,по воздуху,или по морю?

    Ага! По воздуху, "Русланами" перебросили. laughing

    Вот я про это и говорю.Прибыли как мессия,из ни откуда?Бармалеи на джипах Toyota,ну а сирийцы на ГАЗонах.Кто круче?
    Мар.Тира
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:19
      Цитата: Мар.Тира
      на ГАЗонах

      А что ? ГАЗоны показали себя только с лучшей стороны ! ГАЗ-69, ГАЗ-63, ГАЗ-66, теперь эти !
      Uncle Lee
  5. Окорок Сегодня, 09:13
    быстро же они прошляпили "Садко"...в принципе к халявной технике и отношение халявное к тому же и уровень тех.обслуживания (если оно вообще есть) и эксплуатации наверняка самый примитивный
    дядя у меня в 80 гонял технику в Афган - рассказывал о варварском отношении к ней афганцев - например не опытные водители могли запросто "уронить" в ущелье 3-4 новеньких камаза...если машина ломалась её не ремонтировали а просто "выбрасывали" и брали из НЗ новую т.к. на базах хранения стояли тысячи машин к которым просто тупо не было водителей
    кладбища советской техники сохранились в Афгане и по ныне
    Окорок
    1. Искандер Ш Сегодня, 09:58
      Цитата: Окорок
      быстро же они прошляпили "Садко"


      Садко поставляли ещё до войны, а конфликт длится уже 5 лет.
      Искандер Ш
      1. Окорок Сегодня, 11:20
        и "до войны" и "во время войны"...
        Окорок
  6. Мар.Тира Сегодня, 09:22
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: Мар.Тира
    на ГАЗонах

    А что ? ГАЗоны показали себя только с лучшей стороны ! ГАЗ-69, ГАЗ-63, ГАЗ-66, теперь эти !

    Про Сирию не знаю.Я их там не видел,а вот в Йемене,очень ценились КРАЗЫ.За проходимость,и не прихотливость дизеля к жаре!
    Мар.Тира
    1. Искандер Ш Сегодня, 09:52
      Цитата: Мар.Тира
      Я их там не видел,


      КОго ГАЗоны? вот статья с ВО : https://topwar.ru/85691-rossiyskie-gruzoviki-gaz-
      3308-vyderzhali-ekzamen-v-sirii.html
      Искандер Ш
  7. Михаил_59 Сегодня, 09:46
    Россия должна получить кусок побережья. А иначе эти арабские "мегавоины" всё равно всего лишатся без российской помощи.
    Михаил_59
  8. Мар.Тира Сегодня, 11:07
    Цитата: Искандер Ш
    Цитата: Мар.Тира
    Я их там не видел,


    КОго ГАЗоны? вот статья с ВО : https://topwar.ru/85691-rossiyskie-gruzoviki-gaz-
    3308-vyderzhali-ekzamen-v-sirii.html

    Я про Тартус в 1984 году.И вообще про ГАЗоны в то время.
    Мар.Тира
  9. МЮД Сегодня, 11:40
    А хохляцкие Зилы из Крыма, не подошли бы для снабжения сирийцев, или много жрут бензина, да и ремонта наверное требуют немало. Я бы отвез, пусть бы ремонтировали и в бой.
    МЮД

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня