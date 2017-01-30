В Сирию прибыли ГАЗ-3307
Как сообщает "Вестник Мордовии", в качестве одного из основных автомобилей сирийской правительственной армии выступает ГАЗ-3308 "Садко", показавший себя с лучшей стороны в ходе боевых действий. Однако изматывающий характер гражданской войны, приводящий к большим потерям в армейской технике, требует постоянного обновления её парка. В этих условиях желанными являются поставки любых типов техники.
Судя по опубликованным фотоматериалам правительственные войска получили в свое распоряжение ГАЗ-3307. Данные грузовики проигрывают "Садко" в проходимости, имея колесную формулу 4х2, но при этом превосходят их в грузоподъемности (4 тонны против 2 т у ГАЗ-3308). Масса машин составляет около 7400 кг, они способны в кузове перевозить около двух десятков бойцов. Максимальная скорость передвижения - до 90 км/ч. Грузовики отличаются простотой и неприхотливостью в эксплуатации – характеристиками, крайне востребованными в Сирии.
По всей видимости, грузовики будут осуществлять транспортировку личного состава и легких артиллерийских систем, перевозку боеприпасов, запасных частей. Их шасси может использоваться под различные типы вооружений – к примеру, легких реактивных систем залпового огня или зенитных установок ЗУ-23-2.
Судя по опубликованным фотоматериалам правительственные войска получили в свое распоряжение ГАЗ-3307. Данные грузовики проигрывают "Садко" в проходимости, имея колесную формулу 4х2, но при этом превосходят их в грузоподъемности (4 тонны против 2 т у ГАЗ-3308). Масса машин составляет около 7400 кг, они способны в кузове перевозить около двух десятков бойцов. Максимальная скорость передвижения - до 90 км/ч. Грузовики отличаются простотой и неприхотливостью в эксплуатации – характеристиками, крайне востребованными в Сирии.
По всей видимости, грузовики будут осуществлять транспортировку личного состава и легких артиллерийских систем, перевозку боеприпасов, запасных частей. Их шасси может использоваться под различные типы вооружений – к примеру, легких реактивных систем залпового огня или зенитных установок ЗУ-23-2.