Временный прорыв ИГИЛ под Алеппо
Как сообщают «Известия», 25 января отряды ИГИЛ (запрещенная в России террористическая операция) захватили ряд деревень примерно в 12 км к северу от Ханасира, выбили войска из опорных пунктов армии и отрядов «Лива Фатимиюн» (ополчение афганских шиитов, воюющее на стороне Асада) и в итоге вплотную приблизились к трассе, связывающей Алеппо с остальной Сирией. По данной дороге осуществляется снабжение войск и мирного населения города.
К 27 января прибывшие из Ханасера подкрепления сумели отбросить боевиков от трассы, восстановив идущее по ней снабжение. Однако по имеющейся информации, ИГИЛ накапливает силы для новой атаки в данном направлении.
В рейде боевиков участвовала преимущественно легкая пехота на джипах с пулеметами, почти не имеющая тяжелого вооружения. Пользуясь своей маневренностью, джихадисты нашли слабые места в обороне, наличие которых вызвано нехваткой войск, и благодаря этому пробили линию фронта. В условиях открытой пустынной местности и отсутствия полевых укреплений она не может долго удерживать позиции. Но, сумев захватить сравнительно крупный населенный пункт, легкая пехота успешно закрепляется, контролируя окружающую местность. Недавний захват Пальмиры воочию продемонстрировал это.
Как пояснил начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов, «халифат» всячески стремится избежать военного поражения.
Активные маневренные действия и локальные тактические успехи боевиков в целом в состоянии лишь отсрочить их разгром:
К 27 января прибывшие из Ханасера подкрепления сумели отбросить боевиков от трассы, восстановив идущее по ней снабжение. Однако по имеющейся информации, ИГИЛ накапливает силы для новой атаки в данном направлении.
В рейде боевиков участвовала преимущественно легкая пехота на джипах с пулеметами, почти не имеющая тяжелого вооружения. Пользуясь своей маневренностью, джихадисты нашли слабые места в обороне, наличие которых вызвано нехваткой войск, и благодаря этому пробили линию фронта. В условиях открытой пустынной местности и отсутствия полевых укреплений она не может долго удерживать позиции. Но, сумев захватить сравнительно крупный населенный пункт, легкая пехота успешно закрепляется, контролируя окружающую местность. Недавний захват Пальмиры воочию продемонстрировал это.
Как пояснил начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов, «халифат» всячески стремится избежать военного поражения.
В рядах ИГИЛ есть неплохие стратеги, которые понимают, что с политической точки зрения ситуация грозит им разгромом. Скоро против этой группировки, во-многом благодаря усилиям РФ, сложится единый фронт, посыплются удары со всех сторон. Поэтому они стараются заранее обеспечить себе пространство для ведения мобильной обороны, обеспечить стратегическую глубину. Им нужно максимально увеличить подконтрольную территорию — отсюда захват Пальмиры, удары по позициям армии под Дейр-эз-Зором, ожесточенные бои под Аль-Бабом и рейды под Алеппо. ИГИЛ активно использует тактику маневренной войны. Наносит удары по коммуникациям, проводит рейды, используя по максимуму фактор внезапности.
Активные маневренные действия и локальные тактические успехи боевиков в целом в состоянии лишь отсрочить их разгром:
Террористам не удастся переломить ход боевых действий, если РФ не прекратит поддержку сирийской армии, а курды не начнут воевать с турками. Именно сирийские правительственные войска и курды являются самыми опасными противниками для джихадистов, а вот действия турок носят ограниченный характер, они еще долго будут возиться под Аль-Бабом.