11:46 30 января

Временный прорыв ИГИЛ под Алеппо

Как сообщают «Известия», 25 января отряды ИГИЛ (запрещенная в России террористическая операция) захватили ряд деревень примерно в 12 км к северу от Ханасира, выбили войска из опорных пунктов армии и отрядов «Лива Фатимиюн» (ополчение афганских шиитов, воюющее на стороне Асада) и в итоге вплотную приблизились к трассе, связывающей Алеппо с остальной Сирией. По данной дороге осуществляется снабжение войск и мирного населения города.

К 27 января прибывшие из Ханасера подкрепления сумели отбросить боевиков от трассы, восстановив идущее по ней снабжение. Однако по имеющейся информации, ИГИЛ накапливает силы для новой атаки в данном направлении.

В рейде боевиков участвовала преимущественно легкая пехота на джипах с пулеметами, почти не имеющая тяжелого вооружения. Пользуясь своей маневренностью, джихадисты нашли слабые места в обороне, наличие которых вызвано нехваткой войск, и благодаря этому пробили линию фронта. В условиях открытой пустынной местности и отсутствия полевых укреплений она не может долго удерживать позиции. Но, сумев захватить сравнительно крупный населенный пункт, легкая пехота успешно закрепляется, контролируя окружающую местность. Недавний захват Пальмиры воочию продемонстрировал это.




Как пояснил начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов, «халифат» всячески стремится избежать военного поражения.
В рядах ИГИЛ есть неплохие стратеги, которые понимают, что с политической точки зрения ситуация грозит им разгромом. Скоро против этой группировки, во-многом благодаря усилиям РФ, сложится единый фронт, посыплются удары со всех сторон. Поэтому они стараются заранее обеспечить себе пространство для ведения мобильной обороны, обеспечить стратегическую глубину. Им нужно максимально увеличить подконтрольную территорию — отсюда захват Пальмиры, удары по позициям армии под Дейр-эз-Зором, ожесточенные бои под Аль-Бабом и рейды под Алеппо. ИГИЛ активно использует тактику маневренной войны. Наносит удары по коммуникациям, проводит рейды, используя по максимуму фактор внезапности.


Активные маневренные действия и локальные тактические успехи боевиков в целом в состоянии лишь отсрочить их разгром:
Террористам не удастся переломить ход боевых действий, если РФ не прекратит поддержку сирийской армии, а курды не начнут воевать с турками. Именно сирийские правительственные войска и курды являются самыми опасными противниками для джихадистов, а вот действия турок носят ограниченный характер, они еще долго будут возиться под Аль-Бабом.


22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38
  1. vkl.47 Сегодня, 09:17
    Опять 25...............
    vkl.47
    1. cniza Сегодня, 09:20
      Это малочисленность армии Асада , да и усталость , необходима мобилизация и подготовка пополнения.
      cniza
      1. himRa Сегодня, 09:21
        Мне одному показалось или ...
        у душманов хорошо поставлена разведка и более..... похоже по многим каналам?
        himRa
        1. васильев ю Сегодня, 09:29
          Может просто дронов и работающих с ними слишком мало?
          Может с приходом Трампа и договорятся о дронах и беспилотниках(сплошной сетью накроют) и БПЛА сразу будет накрывать боевиков.
          И всего-то делов.
          васильев ю
          1. snifer Сегодня, 10:33
            с приходом трампа wassat и всего делов lol
            snifer
            1. jjj Сегодня, 10:44
              Сами сирийцы воевать не хотят. Там даже мобилизация не объявлена. Ждут, когда их типа освободят или подаются в эмиграцию
              jjj
              1. snifer Сегодня, 10:55
                Интересные вещи вы не находите,сирийцы не хотят, а мы хотим,
                snifer
          2. skaramaks27 Сегодня, 11:36
            Вы сами подумали о том, что "озвучили" Снимите розовые стеклышки!
            skaramaks27
    2. maxim947 Сегодня, 09:21
      Почему "мировое сообщество" не задается вопросом откуда у бармалеев джипы? оружие и боеприпасы, продовольствие, медикаменты? Это риторический вопрос. Война какая то идиотская
      maxim947
      1. himRa Сегодня, 09:27
        Мировое сообщество.... это масса неоднородная а в случае коаллооиции это как черви в куче каждый старается пожрать,и спарится с другим!
        Цитата: maxim947
        Почему "мировое сообщество" не задается вопросом откуда у бармалеев джипы? оружие и боеприпасы, продовольствие, медикаменты? Это риторический вопрос. Война какая то идиотская
        himRa
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
          Цитата: maxim947
          Почему "мировое сообщество" не задается вопросом откуда у бармалеев джипы? оружие и боеприпасы, продовольствие, медикаменты? Это риторический вопрос. Война какая то идиотская

          Зачем задаваться вопросом , ответ на который это "мировое сообщество" знает ? request
          bouncyhunter
    3. Sashka Сегодня, 10:08
      Тут, накануне, писали, что бегут, бородатые, бегут... Технику бросают, складывают оружие. А оно "вон оно че, Михалыч"...
      Я, конечно, не знаток, но вот когда вижу фото и видео материалы с наших беспилотников, и других источников, на которых видно вот такие вот колоны кучки бородачей, возникает вопрос, никак нельзя по этой колоне пройтись ФАБами, НУРСами?! Иногда складывается такое впечатление, что никому не выгодно быстро с ними разобраться. Конечно, может быть это связано с тем, что там действуют в основном ВКС?! А так, по аналогии в Чечне колоны боевиков перемалывались и с воздуха и земли. Не успевали они дойти до пункта назначения. Знающие люди, подскажите!
      Доброго времени суток!
      Sashka
    4. shooter18 Сегодня, 11:34
      У Японии гос.заказ .. нужны тойоты в Сирию....
      shooter18
  2. mitrich Сегодня, 09:19
    Мда, дурная последовательность. Дело под Пальмирой, цветёт и расширяется. Тут хоть забомбись, с такими вояками, результат будет нулевым.
    mitrich
    1. Вадим237 Сегодня, 10:40
      Нет, просто сама операция с нашей стороны достаточно вялая и боевиков недооценили - их в Сирии оказалось в 10 раз больше.
      Вадим237
  3. Комментарий был удален.
  4. дядя Мурзик Сегодня, 09:20
    не война а качели! wassat
    дядя Мурзик
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:27
    Цитата: himRa
    Мне одному показалось или ...
    у душманов хорошо поставлена разведка и более..... похоже по многим каналам?

    Так и каналы не трудно представить. Дело Буш-Обама пока процветает.
    rotmistr60
    1. himRa Сегодня, 09:43
      Цитата: rotmistr60
      Так и каналы не трудно представить. Дело Буш-Обама пока процветает.

      Ладно,казалось бы все просто!лишить источника питания и все! местные не смогут прокормить и вооружить такую ораву! Так нет,нет политической воли ...
      himRa
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:48
        В этой ситуации достаточно полностью прекратить поставку боеприпасов и оружия. И тогда быстренько все пойдет на убыль. Но это в теории, а практика, замешанная на политике, иное дело.
        rotmistr60
        1. himRa Сегодня, 09:55
          Я бы только дополнил известны все лица и организации через которых идут финансовые потоки - прикрыть лавочку могли бы американцы у них практически полная информация
          himRa
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:00
            И они же один из главных спонсоров помимо саудитов.
            rotmistr60
            1. дядя Мурзик Сегодня, 11:32
              rotmistr60 соглашусь с вами, пока существует Катар и Саудовская аравия не видать мира в Сирии! hi
              дядя Мурзик
  6. Арчиках Сегодня, 09:31
    Всё это хорошо, но ресурсы, в том числе и человеческие не безграничны и у РФ и у САР. Матрасникик сегодня готовы с нами, что то делать, а завтра против нас. И вот они снова с нами, но свои Toy поставляют моджахедам. Какая то иллюзия войны. Думаю просто - а может и не просто, что кому то, очень серьёзным игрокам на мировой сцене, нужна эта война. И пока она будет НУЖНА, она не когда ни кончится. Тапочники не переведутся, они как крысы. Потравишь одну стаю, через сутки придёт другая.
    Арчиках
    1. region58 Сегодня, 10:41
      Цитата: Арчиках
      Думаю просто - а может и не просто, что кому то, очень серьёзным игрокам на мировой сцене, нужна эта война.

      Вот вот. Не всегда нужна быстрая победа, да и вообще победа, как бы цинично это ни звучало.
      region58
  7. Vz.58 Сегодня, 09:34
    Если верить турецким информаторам, Асад серьёзно болен. С этим связано резкое падение морали в его войсках и усилившаяся активность группировок его неприятелей. Если информация с турецкой стороны подтвердится, то вопрос об уходе Асада решится сам собой в течении 3 - 5 месяцов.
    Но может это только фейковый вброс.
    Vz.58
    1. Moskovit Сегодня, 09:45
      Уже разоблачили фейк. Игил очень хорошо подкован в информационных войнах. Поэтому пытается таким образом повлиять на настроение сирийцев.
      Moskovit
    2. VladimS Сегодня, 09:46
      Цитата: Vz.58
      Но может это только фейковый вброс.

      А зачем ты его вбросил?

      Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи их разносят по умам... ( В.Высоцкий)
      VladimS
  8. Маз Сегодня, 10:00
    А вы что думали, что с американо-европейскими комбинациями нам будет просто воевать? А Сирия пять лет рожала героев и призывников? Там такая каша, что мама моя! Хорошо ещё что так "кирпичиками отбиваемся".
    Маз
  9. 72jora72 Сегодня, 10:05
    Цитата: mitrich
    Мда, дурная последовательность. Дело под Пальмирой, цветёт и расширяется. Тут хоть забомбись, с такими вояками, результат будет нулевым.

    Идите добровольцем, и покажите нам класс как нужно воевать.
    72jora72
  10. Монархист Сегодня, 10:07
    Цитата: himRa
    Мне одному показалось или ...
    у душманов хорошо поставлена разведка и более..... похоже по многим каналам?

    Я бы удивился если бы у бармалеев не было такой разведки:их "дядьки" серьезно подготовлены+Финансовый интерес.
    Монархист
  11. multipulti Сегодня, 10:21
    Да ладно ,ребята,не спорьте!!! Это первая Сирийская. Вот во вторую всех раздолбают,и наступит мир!!!
    multipulti
    1. Вадим237 Сегодня, 10:42
      Во второй Сирийской со стороны Асада воевать будет уже не кому и не на чем.
      Вадим237
  12. Stas157 Сегодня, 10:22
    А чему удивляемся? Зачем террористов из мешка выпускали? Вот они теперь и приехали!
    А зачем теперь с террорюгами ручкаемся? На переговоры привели! Результата только нет. Результат другой будет, будет "мир", как на Донбассе! В Алеппо, хуже чем Донецке теперь будет. Боевики его в покое не оставят.
    А что за навязанная крамольная мысль гуляет, якобы у Асада мало сил, поэтому нужен мир? Да когда сил много бывает то? Может быть тогда, когда мы вошли только в Сирию? Или у нас под Москвой в 41?
    Боевиков нужно бить методично, а не устраивать переговоры. Вот тогда постепенно и до "Берлина" дойдем!
    Stas157
    1. Alexey Lesogor Сегодня, 11:35
      В Сирии идет гражданская война. Это не война только с оккупантами. Нам в 1941, было бы совсем погано если бы помимо фашистов приходилось воевать с разными отрядами басмачей в Средней Азии, абреками на Кавказе, кулаками в Сибири и на Дальнем Востоке, националистами в Прибалтике и на/в Украине, белофинами и т.д. Ни какой армии не хватит. Кем ее пополнять если все воюют со всеми? Вот и договариваются, сохраняя жизни своим бойцам и мирному населению. Только объединившись сирийцы смогут победить ИГИЛ в Сирии.
      Alexey Lesogor
  13. Jedi Сегодня, 10:31
    Смешно читать комментарии экспертов, глубокомысленно рассуждающие о тактике и стратегии джихаддистов, да ещё считающих что у тех есть хорошие стратеги. Стратеги есть в США и Великобритании, у этих тапочников нет никого, кроме биомассы. И весь этот фарс до сих пор существует только потому, что Запад ими управляет и снабжает.
    Jedi
  14. Че за Сегодня, 10:53
    Ведь можно просто зачистить эти территории от транспорта, тогда и мобильность сойдет на нет. Обявить свободную охоту авиации на все виды транспора и все.
    Че за
  15. Злой 55 Сегодня, 10:53
    Если бы не наши танские друзья, вместо подаренных ими ИГИЛ джипов, бармалеям пришлось бы уже давно ставить ДШК на верблюдов..
    Злой 55
  16. biserino Сегодня, 11:22
    Цитата: Арчиках
    Думаю просто - а может и не просто, что кому то, очень серьёзным игрокам на мировой сцене, нужна эта война.


    Война закончиться в то времени, когда ЕС, Россия и США решат что им изгодно ее закончить. Пока идет изгодная торговля на милиардах.
    biserino

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня