Временный прорыв ИГИЛ под Алеппо

В рядах ИГИЛ есть неплохие стратеги, которые понимают, что с политической точки зрения ситуация грозит им разгромом. Скоро против этой группировки, во-многом благодаря усилиям РФ, сложится единый фронт, посыплются удары со всех сторон. Поэтому они стараются заранее обеспечить себе пространство для ведения мобильной обороны, обеспечить стратегическую глубину. Им нужно максимально увеличить подконтрольную территорию — отсюда захват Пальмиры, удары по позициям армии под Дейр-эз-Зором, ожесточенные бои под Аль-Бабом и рейды под Алеппо. ИГИЛ активно использует тактику маневренной войны. Наносит удары по коммуникациям, проводит рейды, используя по максимуму фактор внезапности.

Террористам не удастся переломить ход боевых действий, если РФ не прекратит поддержку сирийской армии, а курды не начнут воевать с турками. Именно сирийские правительственные войска и курды являются самыми опасными противниками для джихадистов, а вот действия турок носят ограниченный характер, они еще долго будут возиться под Аль-Бабом.