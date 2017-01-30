15:29 30 января

Улики по делу о трагедии в Одессе "потерялись"

Из Одессы сегодня приходят сообщения о ходе расследования трагедии, которая разворачивалась в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Спустя почти 3 года с момента тех ужасных событий одесская полиция вдруг сообщает, что расследование фактически зашло в тупик, так как «утрачено большинство улик». Об этом заявляет начальник управления Нацполиции города Одессы Дмитрий Головин. Информационная служба "Укринформ" приводит заявление г-на Головина:

Ход следствия находится под моим контролем… Чувствуем поддержку в расследовании этого дела со стороны руководства облуправления СБУ и облпрокуратуры. Но нам приходится учитывать, что многие улики утрачены в том же 2014 году, когда расследование вели привлеченные сотрудники МВД из других областей. Тем не менее оставшиеся улики и документы наши следователи по крупицам собирают. Будем заниматься.


Улики по делу о трагедии в Одессе "потерялись"



Далее тот же Головин заявляет, что "не понимает людей", требующих предъявить результаты расследования. По словам начальника одесской полиции, "не стоит спешить с ходом расследования дела, так как это только навредит его качеству".

Интересно, как можно навредить качеству того, чего фактически не существует. Следователи настолько слепы, что не видят массы очевидных улик: от видеозаписей, сделанных теми, кто сжигал и расстреливал людей, до свидетельств многочисленных очевидцев трагедии? Или всё банально: одесская полиция не может предпринять никаких действий против радикалов, ставших основной силой госпереворота на Украине, а потому старается с ними заигрывать?..

Использованы фотографии: НСН
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Комментарии 25
  1. parusnik Сегодня, 14:32
    Тем не менее оставшиеся улики и документы наши следователи по крупицам собирают. Будем заниматься.
    ....Занимайтесь, ибо так думаю..что улики скоро найдутся, причем неожиданно быстро...И преступников арестуете и еще судить будете...ибо вам деваться вскоре будет не куда..
    parusnik
    1. 210окв Сегодня, 14:36
      Пока подследственный Шойгу вместе со "свидетелями и адвокатами"не явится в киевскую прокуратуру заодно зайдя в Одессу,так просто поглазеть на то место где когда то стоял бравый "укрофлот"...Ниего не изменится в этом бардаке.. am
      Цитата: parusnik
      Тем не менее оставшиеся улики и документы наши следователи по крупицам собирают. Будем заниматься.
      ....Занимайтесь, ибо так думаю..что улики скоро найдутся, причем неожиданно быстро...И преступников арестуете и еще судить будете...ибо вам деваться вскоре будет не куда..
      210окв
      1. Татьяна Сегодня, 15:04
        Цитата из статьи
        Из заявления начальника управления Нацполиции города Одессы г-на Головина:
        Чувствуем поддержку в расследовании этого дела со стороны (хунтяшного) руководства облуправления СБУ и облпрокуратуры.

        Одним этим всё уже сказано – и дальше можно не читать!
        Окончательный результат (хунтяшного) расследования уже ясен!
        Татьяна
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:38
      Цитата: parusnik
      Тем не менее оставшиеся улики и документы наши следователи по крупицам собирают. Будем заниматься.
      ....Занимайтесь, ибо так думаю..что улики скоро найдутся, причем неожиданно быстро...И преступников арестуете и еще судить будете...ибо вам деваться вскоре будет не куда..

      Главное , чтобы в панике не позабыли куда и кому "потеряли" улики .
      bouncyhunter
      1. parusnik Сегодня, 14:43
        Повремените..скоро мы увидим..как начнут эти гады перекрашиваться в другие цвета..Поэтому и такое заявление..дескать к перекраске все готово...
        parusnik
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:47
          Тем не менее оставшиеся улики и документы наши следователи по крупицам собирают.

          Чтобы так же успешно "потерять"! sad
          СРЦ П-15
        2. 210окв Сегодня, 14:48
          Гады никогда сами не перекрашивались.Этого ждать бесполезно.Заставляли,да!
          Цитата: parusnik
          Повремените..скоро мы увидим..как начнут эти гады перекрашиваться в другие цвета..Поэтому и такое заявление..дескать к перекраске все готово...
          210окв
        3. Вас Влад Сегодня, 15:05
          Когда перекрашиваться будут,там уже и свидетелей, да и самих боевиков не будет на этом свете!Всех зачистят, будут белыми и пушистыми!Ну и конечно козла найдут.На них надежды не кокой, надеюсь у наших спецслужб уже дело готово к рассмотрению и ждёт своего времени!https://www.youtube.com/watch?v=m7qsGI06D
          Xk
          Вас Влад
          1. Комментарий был удален.
  2. Joker787 Сегодня, 14:32
    Пока не время улики предъявлять, вот когда госдеп окончательно решит слить Порошенко, тогда всё найдется, сразу же.
    Joker787
  3. Громобой Сегодня, 14:34
    «утрачено большинство улик».
    Какие ещё улики---дом обстреливали чуть ли не с плеча милицейского большого чина который должен был не допустить беспорядков.Назвать виновных значит испачкать существующую власть---эта власть сейчас и решает кто виноват,а кому почёт,слава и прочий "зиг,хайль"
    Громобой
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:39
      Видеоматериалы на ютубе есть, если что...
      Скептик-Самоучка
      1. Громобой Сегодня, 14:56
        При этой власти они так и останутся видеоматериалами,к сожалению.
        К простым украинцам претензий нет,а вот когда показывают оттуда всевозможные пляски нацистов и как им орденки за это Петя вешает,то это откровенно озлобляет.Малюют на свою бронетехнику знаки тех с кем деды воевали и от кого так сильно пострадал советский народ.Если бы не проклятая экономика и международные обязательства серьёзной ядерной державы,то киевский кабинет вместе с паханом необходимо было бы зачистить самым безжалостным образом.
        Громобой
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:34
    Твари проклятые, чтобы вы там сами потерялись, и нашлись под землей в виде ужина червей!
    Изгоняющий либероидов
  5. Мар.Тира Сегодня, 14:35
    Память народа не потеряешь.Вспомнят всех,и поимённо.Для извергов ,как для палачей предателей нет срока давности.
    Мар.Тира
  6. Oriental Express Сегодня, 14:38
    Ну конечно. Эти ,,коварные'' русские опять убили сами себя и обвинили во всем якобы ,,белых и пушистых'' советских нацменов.
    Oriental Express
  7. Горменгаст Сегодня, 14:42
    Все "пропадает" laughing

    Главная улика против Януковича - золотой батон - и тот пропал.

    Мне любопытно, как в Европе на это отреагируют ... когда понадобится отмежеваться от укро-сатанистов. А это обязательно понадобится!
    Горменгаст
  8. raid14 Сегодня, 14:46
    Во как, "на нет и суда нет", понятное дело, после заявлений "Они сами себя сожгли", другого результата никто не ждал.
    В интернете на ютубе, чем не доказательства? Там все бандеровские морды, как на ладони.
    raid14
  9. Bradley Сегодня, 14:46
    Ну тут рил сложно сказать кто виноват. Кидали коктейли обе стороны, вполне мог кто то в здании кинуть и из за этого начался пожар.
    Хотя как по мне - виновата милиция, которая ничего не сделала, когда пророссийские активисты начали замес с проукраинскими активистами. Сделай милиция что то, то может и избежали бы жертв.
    Bradley
    1. Koshak Сегодня, 14:56
      Цитата: Bradley
      Ну тут рил сложно сказать кто виноват. Кидали коктейли обе стороны, вполне мог кто то в здании кинуть и из за этого начался пожар.

      Вот вот. Чисто укропский коммент. Сами себя сожгли, сами себя расстреляли и задушили.
      Koshak
      1. Bradley Сегодня, 15:00
        Вот вот. Чисто укропский коммент. Сами себя сожгли, сами себя расстреляли и задушили.

        Ну я не писал что они сами себя жгли, хотя и не исключаю этого.
        Я вообще смотрю на эту ситуацию со своей колокольни, мне плевать, проукроинские или пророссийские. Именно поэтому я и могу смотреть на ситуацию трезво.
        Начали замес пророссийские активисты, которым не понравилось шествие проукроинских активистов. С этого все началось.
        Bradley
    2. V.ic Сегодня, 14:58
      Цитата: Bradley
      вполне мог кто то в здании кинуть и из за этого начался пожар.

      ...т.е вы вполне подтверждаете, что: "сами себя сожгли"? Ну, конечно по не осторожности... Несчастный случай... а как же ещё ваш "пук" рассмотреть? Чтобы вам так же умереть!
      V.ic
      1. Bradley Сегодня, 15:02
        Цитата: V.ic
        ...т.е вы вполне подтверждаете, что: "сами себя сожгли"? Ну, конечно по не осторожности... Несчастный случай... а как же ещё ваш "пук" рассмотреть? Чтобы вам так же умереть!

        Вы слишком эмоциональны. Я не утверждаю что сами себя пожгли, по крайней мере вряд ли спецом. А несчастный случай вполне мог быть, так как что одни, что вторые кидали коктейли.
        Чей именно коктейль стал "роковым" - неизвестно!
        Bradley
  10. птс-м Сегодня, 14:50
    Похоже ,что „дела“ писались на не в том формате,вот и решили их „отформатировать“,а отформатор их пустил в бумагорежущюю машину.Всё.Машина виновата,а с кахлов ...взятки гладки...
    птс-м
  11. domnich Сегодня, 14:53
    Следователи настолько слепы, что не видят массы очевидных улик

    Одесские следователи, даже если и захотят проявить принципиальность и объективность (в чем лично я сомневаюсь) – они же не самоубийцы. При нынешней власти в Киеве, полном отсутствии правопорядка и безнаказанности «вершителей правосудия» судьба Олеся Бузины вполне естественное явление.
    domnich
  12. biserino Сегодня, 14:58
    Я думаю, весной все решиться на Домбассе.
    У нацики нет вариантов кроме пальнуть в атаке.
    biserino

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