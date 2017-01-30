Улики по делу о трагедии в Одессе "потерялись"

Ход следствия находится под моим контролем… Чувствуем поддержку в расследовании этого дела со стороны руководства облуправления СБУ и облпрокуратуры. Но нам приходится учитывать, что многие улики утрачены в том же 2014 году, когда расследование вели привлеченные сотрудники МВД из других областей. Тем не менее оставшиеся улики и документы наши следователи по крупицам собирают. Будем заниматься.

Из Одессы сегодня приходят сообщения о ходе расследования трагедии, которая разворачивалась в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Спустя почти 3 года с момента тех ужасных событий одесская полиция вдруг сообщает, что расследование фактически зашло в тупик, так как «утрачено большинство улик». Об этом заявляет начальник управления Нацполиции города Одессы Дмитрий Головин. Информационная служба "Укринформ" приводит заявление г-на Головина:Далее тот же Головин заявляет, что "не понимает людей", требующих предъявить результаты расследования. По словам начальника одесской полиции, "не стоит спешить с ходом расследования дела, так как это только навредит его качеству".Интересно, как можно навредить качеству того, чего фактически не существует. Следователи настолько слепы, что не видят массы очевидных улик: от видеозаписей, сделанных теми, кто сжигал и расстреливал людей, до свидетельств многочисленных очевидцев трагедии? Или всё банально: одесская полиция не может предпринять никаких действий против радикалов, ставших основной силой госпереворота на Украине, а потому старается с ними заигрывать?..