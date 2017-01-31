Фоторепортаж с ГП «Шепетовский ремонтный завод»

СМИ продемонстрировали работу цеха №1. Остальные шесть - под замком. Выполняется ремонт реактивных систем залпового огня РСЗО БМ-21 «Град», 9П140 «Ураган», самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», 2С19 «Мста-С», машин управления огнем артиллерии, артиллерийских орудий и минометов, средств управления войсками, комплексов ПТУР, стрелкового оружия и военных приборов."Кладбище" техники, ожидающей ремонта.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, посетив Шепетовку, похвалил «оборонщиков»: «Если раньше страна была очень импортозависимой от комплектующих для военной техники и военного оборудования, в том числе от страны-агрессора, сейчас усилиями «Укроборонпрома», всех предприятий концерна, произошло 100%-ое замещение всего, что касается оборонной промышленности», - подчеркнул он.В справке завода сказано, что за время АТО он отремонтировал 1061 единицу ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе выездными бригадами 321 единицы. Также изготовили и поставили воинским частям более 500 комплектов запасных частей и комплектующих.Один из рабочих заметил, что ремонт мотора военной техники может занимать до месяца.Силами завода, других предприятий-участников концерна и частных украинских производителей были заменены сотни наименований комплектующих. Среди них прицельные комплексы, системы наведения, электронное оборудование и огневые системы для самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и гаубиц.«Известная своей эффективностью РСЗО «Град», получила украинские прицелы и блоки импульсов. Дальнобойная гаубица Д-30 - клин затвора, подъемный и поворотные механизмы. Особое внимание было уделено установке на каждую машину современных цифровых защищенных радиостанций», - отметил директор предприятия Олег Туринский.