Французский пистолет-эспандер «Чудесный» (Squeeze Palm Pistol Le Merveilleux)

В предыдущей статье сайт HistoryPistols.ru рассказывал о Французском пистолете-эспандере Renovator и его изобретателе Жаке Роншоусе (Jacques Ronchouse). К сожалению, пистолет Реноватор был не очень удачным с точки зрения конструкции и оказался коммерческим провалом Роншоуса.Однако он не отчаивался и в середине 90-х годов 19 века принялся за разработку нового оружия, так же работающего по принципу пистолета-эспандера. Новый пистолет получил название Le Merveilleux (Чудесный) и под этим названием успешно продавался во Франции и странах центральной Европы в конце 19 века.Конечно популярность пистолета Le Merveilleux была ниже чем у его потенциальных конкурентов: пистолета Протектор (Protector), «Pistola lampo» Кателло Трибуцио, пистолета Галюа (Le Gaulois), пистолета Brun Latrige, но все-же это было серийно выпускающееся оружие, а не просто изготовление прототипов, как в случае с его предшественником — пистолетом Renovator. Изготовителем оружия была французская компания J. Rouchouse & Co. из г. Сент-Етьен.Пистолет-эспандер «Чудесный» (Squeeze Pistol Le Merveilleux) состоит из рамки-рукоятки с деталями ударно-спускового механизма и магазином, а так же подвижного ствола, соединенного со спусковым рычагом. Спусковой рычаг снабжен возвратной пружиной и установлен в передней части оружия. Части рамки пистолета закреплены с помощью винтов с полукруглыми головками. На левой стороне рамки шарнирно с помощью винта закреплена пластина, фиксирующая левую щечку рукоятки в рамке. Эта пластина выполняет так же роль предохранителя.С правой стороны в верхней части рамки с помощью винта закреплена фигурная пластина. Данная пластина при перемещении ствола под воздействием его выступающей шпильки вращается на винте, как на оси.Фигурная пластина выполняет роль пружины, а ее треугольный выступ входит в рамку пистолета. Данный выступ выполняет две функции. Во первых он препятствует выпадению патронов из магазина вверх под действием пружины подавателя, ограничивая движение верхнего патрона. Во вторых он выполняет роль выбрасывателя гильз из патронника.Металлические части оружия покрывает гравировка. На конструкцию пистолета Le Merveilleux Жак Роншоус не подавал отдельной патентной заявки, но в оружии использован ряд конструктивных решений, основанных на его предыдущих патентах. Вероятно по этой причине в нижней части рукоятки нанесена маркировка: "«P.L. BREVETE / S.G.B.G.». В нижней части рамки виден выступ специальной пластины, которая позволяет контролировать количество патронов в магазине.Передняя часть этой пластины размещена на левой стороне рамки и снабжена насечкой. На самой пластине нанесена шкала с цифровой разметкой.Для того чтобы узнать сколько патронов в магазине, стрелок должен выдвинуть эту пластину вниз из рамки пистолета. Движение пластины ограничивает подаватель. При полном магазине подаватель находится в самом нижнем положении и пластина может выдвинуться максимально, соответственно на шкале будет видна цифра 6. По мере израсходования боеприпасов подаватель магазина перемещается вверх и пластина может выдвигаться на меньшее расстояние, при этом показывая цифру, соответствующую количеству оставшихся патронов.Для доступа к магазину и деталям ударно-спускового механизма пистолета Le Merveilleux необходимо повернуть пластину на левой стороне рамки и извлечь щечку рукоятки. Пластина в крайнем левом положении своим углом упирается в паз спускового рычага. В этом положении она блокирует работу ударно-спускового механизма и выполняет роль предохранителя.Для производства выстрела стрелок должен обхватить рукой пистолет и нажать на спусковой рычаг. При этом спусковой рычаг перемещает ствол в крайнее заднее положение, досылая из магазина патрон в патронник. По мере перемещения ствола его край отодвигает вправо пластину с выступом-выбрасывателем. Когда ствол пистолета достигнет крайнего заднего положение происходит срыв шептала с боевого взвода и боек внутреннего курка наносит удар по капсюлю — происходит выстрел. Далее стрелок ослабляет нажим на спусковой рычаг и рычаг под действием возвратной пружины перемещается вновь в переднее положение. При движении ствола вперед, треугольный выступ фигурной пластины упирается в закраину гильзы и извлекает ее из патронника и рамки пистолета, одновременно закрывая верхнюю часть магазина.Щечки рукоятки пистолета-эспандера «Чудесный» (Squeeze Palm Pistol Le Merveilleux) изготавливали из твердой резины или слоновой кости. Правая щечка закреплена в рамке с помощью винта. Щечки часто украшали гравировкой растительного орнамента. На поверхности щечек обычно изображали ленту с текстом, указывающим на название оружия: «LE MERVEILLEUX». В верхней части рамки с правой стороны у фигурной пластины обычно наносили серийный номер оружия.Кроме того серийный номер так же наносили на нижнюю или боковую часть спускового рычага.Французские исследователи указывают, что пистолет Le Merveilleux имеет общую длину 115 мм, длину ствола 55 мм, вес 150 грамм.У пистолета Le Merveilleux существует несколько разновидностей. Выше мы описывали первый вариант пистолета, изготовленный под 6 мм патроны центрального воспламенения Le Merveilleux (cartridge 6 mm Le Merveilleux CF, 6×12 R Merveilleux).Второй вариант пистолета изготовлен под 8 мм патроны Le Merveilleux (cartridge 8 mm Le Merveilleux CF). Пистолет имеет не только иной внешний вид, но и немного отличается по конструкции. Щечка рукоятки из твердой резины с насечкой закрывает лишь заднюю часть рамки-рукоятки, упростив конструкцию не только щечки, но и рамки пистолета. Щечки закреплены в рамке с помощью одного винта, который входит в правую щечку.В левой щечке рукоятки установлена латунная гайка. У второй разновидности изменилось устройство индикации количества патронов в магазине. Теперь оно выполнено в виде скобы, которая перемещается в вертикальном пазу. Скоба размещена с левой стороны рамки. В скобу вставлено кольцо. Скоба соединена с подавателем магазина и при полностью заряженном магазине скоба с кольцом находится в крайнем нижнем положении. При пустом магазине скоба с кольцом перемещается в крайнее верхнее положение. Кольцо по мнению некоторых исследователей предназначено для крепления пистолетного ремешка. Возможно оно так же служит для удобства удержания скобы и сжатия пружины подавателя при заряжании магазина.Других принципиальных изменений в конструкцию пистолета не было внесено. На верхней части ствола нанесена маркировка с названием оружия: «LE MERVEILLEUX».Существовали различные варианты исполнения второй разновидности пистолета Le Merveilleux. Вот пример оружия, где скоба с кольцом размещена с правой стороны рамки. Кроме того у оружия с левой стороны установлен винт с крупной головкой, вероятно крепящий левую крышку рамки. Кроме того на поверхности щечек рукоятки нанесена маркировка «Rouchouse & Co.» с правой стороны и «St. Etienne» на левой щечке. По этой причине пистолеты этой разновидности иногда называют пистолет Rouchouse (Rouchouse Squeeze Pistol). Интересно, что у данного пистолета в верхней части ствола установлена плоская полукруглая мушка, что не очень типично для этого оружия.Вот еще один пример пистолета Rouchouse с мушкой в виде шарика. У данного оружия скоба с кольцом так же установлена с правой стороны рамки.Еще один вариант исполнения пистолета Le Merveilleux - Rouchouse, где в конструкции предусмотрено наличие предохранителя и рычага запирания левой крышки рамки.В передней части рамки пистолета установлен рычаг предохранителя, закрепленный винтом с левой стороны. Винт выполняет роль оси на которой рычаг поворачивается. При повороте рычага в крайнее переднее положение, он упирается в спусковой рычаг и блокирует работу ударно-спускового механизма.В задней части рамки установлен поворотный рычаг фиксации левой крышки. При повороте рычага крышка рамки снимается с оружия и открывается доступ к деталям ударно-спускового механизма.Небольшая путаница существует в описании пистолетов Rouchouse различными авторами. Одни утверждают, что пистолеты Rouchouse предназначены для стрельбы патронами калибра 8 мм Le Merveilleux CF, имеют общую длину 120 мм, длину ствола 60 мм и вес 300 грамм.Другие указывают, что существуют пистолеты Rouchouse и под патрон 6 мм Le Merveilleux CF. К слову сказать данный пистолет на одном из аукционов так же описан как «ROUCHOUSE SQUEEZER PISTOL 6mm Merveilleux» со стволом длиной 2 7/8 дюйма.Пистолет-эспандер «Чудесный» Le Merveilleux для удобства ношения комплектовался чехлом, который часто выглядел как старинный кошелек с металлической защелкой.Чехлы для пистолетов могли быть изготовлены из кожи, замши или плотной ткани.Пистолеты-эспандеры (Squeeze Palm Pistol) одна из удивительных страниц истории гражданского оружия самообороны. Пистолеты Le Merveilleux и Rouchouse довольно редкие и безусловно интересны ценителям необычного оружия. На оружейных аукционах стоимость данных пистолетов в зависимости от сохранности и комплектации чехлом составляет от 1500 до 3000 долларов.