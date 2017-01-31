МиГ-35 презентовали в Луховицах

Российская самолётостроительная корпорация "МиГ"» представила новый истребитель МиГ-35 , который призван заменить весь парк лёгкой истребительной авиации России и стать одной из основных экспортных моделей. До 2020 года ВКС РФ должны пополниться 30 машинами, а в общей сложности Минобороны закупит около 170 самолётов.Презентация прошла сегодня в подмосковных Луховицах, где военным атташе и журналистам 30 стран показали самую современную модификацию МиГ-29 - МиГ-35.Гостей встречали несколько самолетов в разной стадии сборки.Фюзеляж без крыльев, с крыльями и готовый некрашеный самолет.МиГ-35 - многоцелевой истребитель поколения "4++", представляющий собой дальнейшее развитие серийных МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.МиГ-35 имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".Самолет является потомком корабельного истребителя МиГ-29К, но не имеет складывающихся крыльев и тормозного крюка.В ВВС Малайзии МиГ-29 получил прозвище Smokie.Истребитель обладает двигателями повышенной тяги, которые были доработаны с целью уменьшения дымности.МиГ-35 может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.На официальной презентации перед зрителями предстал готовый самолет в серо-голубой окраске.Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков отметил, что РЛС истребителя может сопровождать до 30 целей одновременно.Он подчеркнул, что МиГ-35 отличается повышенной маневренностью, оснащается "оптимальным составом оборудования", конструкция его планера доработана с учетом корабельных посадок. Силовая установка - глубоко модернизированный двигатель РД-33 модификации МК, который отличается высокой устойчивостью, в том числе к воздействию вооружения.МиГ-35 способен занимать выгодное положение для атаки и станет наиболее эффективным самолетом завоевания господства в воздухе, подчеркнул генконструктор ОАК. Кроме того, по его словам, МиГ-35 сможет выполнять роль истребителя-заправщика. Коротков также отметил, что "двигатель самолета может быть заменен в полевых условиях в течение 58 минут", подчеркнув, что это один из лучших показателей в мире.Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сказал, что серийное производство МиГ-35 начнется после 2019 года. По его словам, увеличение количества подвесок с шести до восьми позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения, среди которых и лазерное оружие.В числе вооружений, которые он получит, есть средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО, и средство обороны, которая позволит свести к минимуму внезапную атаку со стороны противника.МиГ-35 значительно дешевле другого истребителя российского производства поколения 4++ – тяжелого Су-35.МиГ-35 для иностранного заказчика - в индийском тендере MMRCA - в 2011 г. оценивался в $45 млн, тогда как Су-35 для отечественных ВВС в 2015 г. стоил порядка 2 млрд руб. (контракт на поставку 48 истребителей Су-35 для ВКС был заключен на 100 млрд руб.)Российские ВКС еще не закупали МиГ-35: первый предсерийный образец взлетел 24 ноября 2016 г., а накануне, 26 января 2017 г., начались испытания в воздухе и прошла официальная презентация истребителя для ВКС.Сергей Осяйкин, "Стрижи" и Михаил Беляев, летчик-испытатель "МиГ".Вся легкая истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России вскоре будет вооружена самолетами МиГ-35, заявил главком ВКС Виктор Бондарев. "Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс", - сказал он."Это все будет по мере необходимости. Это не говорит о том, что мы завтра все бросим и закупим 170 самолетов. Сказать сейчас конкретно, сколько мы их возьмем, никто вам не скажет", - сказал Бондарев.Главком также сообщил, что МиГ-35 получит пилотажная группа "Стрижи", которая сейчас летает на МиГ-29."Я думаю, недалек тот час, когда мы "Стрижей" переучим на этот прекрасный самолет", - сказал Бондарев.