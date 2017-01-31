12:16 31 января

Закарпатье намерено строить «стену Трампа» в отношениях с Киевом

Как сообщает газета «Взгляд», законопроект о признании исключительности украинского языка вызывает недовольство среди общественности регионов страны с характерной для них этнической спецификой.

Как заявил бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк, «это путь к конфронтации и противостоянию. Если Киев будет и дальше продвигать такие законы, то нам (Закарпатской области) не останется ничего, кроме как в стиле Трампа строить стены крымские, донбасские, черновицкие, одесские, львовские и отгородиться от ненавистной киевской власти». Инициаторов законопроекта, С. Ратушняк назвал «бандеровцами», что в реалиях современной Украины фактически является похвалой.




Сепаратистские настроения в Закарпатской области являются постоянной головной болью Киева. В марте 2015 года съезд русинских организаций Закарпатья принял заявление о намерении добиваться от украинских властей признания русинской национальности и автономии Подкарпатской Руси. В мае 2015 года представители закарпатских русинов устроили митинг у здания администрации президента в Киеве с требованием признать результаты референдума 1991 года и предоставить Закарпатской области статус, аналогичный тому, что предоставлен Донбассу минскими соглашениями. В декабре 2016 года закарпатские русины заявили о намерении добиваться своей национальной автономии путем признания результатов соответствующего референдума, состоявшегося в 1991 году.


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Комментарии 25
  1. himRa Сегодня, 10:40
    Гуцулы те еще сепары они еще пока не показали своих возможностей
    himRa
    1. cniza Сегодня, 10:41
      Всё идет к ситуации "гуляй - поле" и будет совсем не весело.
      cniza
      1. himRa Сегодня, 10:44
        Справка:
        Благодаря географической изолированности, гуцулы, подобно многим горцам, смогли уберечь в своей культуре и обычаях древние славянские черты, давно утерянные жителями долин, и тем более, городов.

        Географически Гуцульщина включает в себя горные районы Восточных Карпат, (и верховья рек Черный и Белый Черемош, Прут, Черная и Белая Тиса), входящие в состав Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей современной Украины. Гуцульщина включает в себя современные Косовский и Верховинский районы Ивано-Франковской области, Раховский район Закарпатья и западные части Черновицкой области, часть Гуцульщины находится на территории Румынии, Польши и Словакии. Территория Гуцульщины на Украине - 6,5 тыс. кв. км.
        himRa
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:47
          Рахим , привет ! hi Хреновые симптомчики , господа . Петюня уверенно гонит Украину к развалу на удельные княжества ...
          bouncyhunter
          1. himRa Сегодня, 10:50
            Привет Паша! Теперь уже ничего не сделаешь процесс запущен и он дойдет до своего логического конца! В распаде Украины заинтересованы все
            himRa
            1. Татьяна Сегодня, 11:13
              Цитата из статьи
              закарпатские русины заявили о намерении добиваться своей национальной автономии путем признания результатов соответствующего референдума, состоявшегося в 1991 году.
              Ну, это всё ерунда – полная утопия! Где 1991 год – и где 2017 год? Помурыжить Киев этим можно, конечно, но что-то получить от него нельзя!
              предоставить Закарпатской области статус, аналогичный тому, что предоставлен Донбассу минскими соглашениями

              А они «исполнение» Киевом минских соглашений на Донбассе видали? Наверное, не видали, что у Киева ТО же САМОЕ просят!
              Татьяна
        2. Комментарий был удален.
      2. Чёрный Сегодня, 10:46
        Цитата: cniza
        Всё идет к ситуации "гуляй - поле" и будет совсем не весело.

        это точно....а после "гуляй-поле" украину растащут.Хотя нет, Киев оставят, что бы было кому кредиты отдавать.
        Чёрный
      3. biserino Сегодня, 10:50
        Украина будет федерация из 4-5 автономних республик. Ето воля Россий, США и Минский договор. Других вариантов нет.
        biserino
    2. himRa Сегодня, 11:09
      Предлагается вниманию народные мотивы гуцулулов
      обратите внимание на лица музыкантов
      himRa
      1. von_Tilsit Сегодня, 11:50
        Да нормальные лица, просто ритм у музыки быстрый, напрягаются, соколики, что бы не сбиться, вот и напряглись) Был у меня товарищ из гуцулов (по матери), учились вместе на историческом в Питере. Нормальный парень, хоть и хитроватый, но без "фанатизма"))
        von_Tilsit
    3. vovanpain Сегодня, 11:18
      Цитата: himRa
      Гуцулы те еще сепары они еще пока не показали своих возможностей

      Приветствую уважаемые Коллеги hi drinks Окромя гуцулов,там есть и закарпатские венгры и Венгрия давно уж выдала им венгерские паспорта,да и Орбан давно уж на Закарпатье облизывается,про Польшу с Лембергом и Галицией даже говорить не стоит,да и Румыны не прочь Буковину вернуть,так что "Тиха украинская ночь,но сало лучше перепрятать." smile
      vovanpain
      1. Банный Сегодня, 11:29
        Там ишо и лемки живут геть хохлы до Куеву
        Банный
      2. himRa Сегодня, 11:35
        Все верно вы подтверждаете мой тезис что в распаде Украины заинтересованы все ее соседи но главный сосед это естественно Россия
        такая соседка не нужна никому у каждой страны есть исторические и территориальные претензии к украинцам! Речь идет о русинах:
        himRa
        1. himRa Сегодня, 11:47
          Пришлось отредактировать текст как картинку сайт не дает




          Забытая трагедия карпатских русин
          Опубликовано 02.07.2014
          За русскими историками есть большой должок — необъяснимое полуторавековое невнимание к истории карпатских русин. А между тем это — один из наиболее близких нам этносов, который никогда не забывал наших общих этнических, культурных и духовных корней. Именно благодаря им Галиция многие столетия была «русской стороной», не мифической «Западной Украиной», а исторической «Карпатской Русью».

          источник:
          http://pereformat.ru/2014/07/tragediya-rusin/
          himRa
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:46
    Киеву один "звонок" за другим, а им хоть кол на голове теши. Зато как представители незалежной на российских ток-шоу с пеной у рта кричат: "Не дождетесь! У нас экономика по 1.5% растет в отличии от вас. Народ сплочен как никогда". Ну вот и посмотрим.
    rotmistr60
    1. Ростов Папа Сегодня, 10:52
      Этот передвижной хохлоцирк на ТВ порядком поднадоел, тошнит уже.
      Ростов Папа
  3. kirieeleyson Сегодня, 10:48
    Откуда стены снова, причем тут Трамп?) Это когда пытаешься выразить красиво политический выверт, но получается выразить в одном предложении все яркие заголовки новостей. Понятно, что Киев "забыл" про русинов, впрочем давно уже и вообще ни во что не ставит, но вот эта демагогия, иначе не назовешь. Я вот увидел что красивый Невицкий замок стоит в запустении и разрухе, а это 12 века постройка. Давно бы уже отреставрировали, открыли бы классный музей, столько народу бы ездило смотреть, нет же, проще сигаретами через кордон банчить и набив карманы, валить с должностей. Наследственное ремесло, семейное.
    kirieeleyson
    1. himRa Сегодня, 11:58
      Трамп это тренд журнализдов не обращайте внимание а вот насчет Невицкого замка много интересного:
      Неви́цкий за́мок (украинец. Неви́цький за́мок) — замок близ села Каменица Закарпатской области Украины, что в 12 км северо-восточнее областного центра Ужгород. Замок был построен в XIII веке на вершине холма над долиной реки Уж на месте более раннего деревянного укрепления. В 1241 году был разрушен ордами монголо-татар, но во второй половине XIII века был восстановлен. На рубеже XIII—XIV веков на месте круглого донжона была построена четырёхугольная трехъярусная башня-донжон. С развитием огнестрельного оружия замок постоянно усовершенствовался и перестраивался и окончательные свои очертания приобрел в начале XVI века. В начале XVII века, во время владения им рода Другетов, замок в результате междоусобных войн неоднократно переходил из рук в руки. В 1644 году замок захватил и разрушил трансильванский воевода Дьёрдь Ракоци. С тех пор замок не восстанавливался и дошёл до наших времен в виде руин.


      Одна из сохранившихся башен имеет название Барбакан
      himRa
    2. von_Tilsit Сегодня, 12:04
      Ха, удивил - у нас в Калининградской области с десяток таких замков, только сохран еще похуже будет. И таки да - тоже "таскаем сигареты через кордон", а не реконструкцией культурного наследия занимаемся. Потому что замок - федеральная собственность, а значит на его восстановление может выделить деньги только федеральное Правительство... которое походу вообще не в курсе, что есть такая куча битого немецкого кирпича. А если и в курсе, то все равно не даст. Ощущение складывается, что Украина - это зеркало России (И не такое уж кривое, как может показаться).
      von_Tilsit
  4. askort154 Сегодня, 10:54
    Если бы я захотел стать миллиардером, я бы сейчас наладил выпуск заборов. Это самый востребованный в 21 веке тренд. Но проблема в том, что я не хочу быть миллиардером. fool
    askort154
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:55
    каждый петух в своём сарае - вожак. Так и в нэзалежней... laughing
    a.s.zzz888
  6. Masya Masya Сегодня, 11:03
    "Стена" это уже фетиш какой- то, только Трамп тут причем? Вал-2!!!
    Masya Masya
  7. Горный стрелок Сегодня, 11:09
    Федерализация Окраины - по сути, единственный выход из грозящего обрушения этой недостраны.
    Горный стрелок
    1. Сергей Медведев Сегодня, 11:56
      Цитата: Горный стрелок
      Федерализация Окраины - по сути, единственный выход из грозящего обрушения этой недостраны.

      Да, именно федерализация! Новые федеральные округа: Новороссийский, Центрально-Украинский и Западно-Украинский!
      Сергей Медведев
  8. DPN Сегодня, 12:15
    Молодцы выступают за Русский Могучий ЯЗЫК,
    DPN

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