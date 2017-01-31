Закарпатье намерено строить «стену Трампа» в отношениях с Киевом
Как сообщает газета «Взгляд», законопроект о признании исключительности украинского языка вызывает недовольство среди общественности регионов страны с характерной для них этнической спецификой.
Как заявил бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк, «это путь к конфронтации и противостоянию. Если Киев будет и дальше продвигать такие законы, то нам (Закарпатской области) не останется ничего, кроме как в стиле Трампа строить стены крымские, донбасские, черновицкие, одесские, львовские и отгородиться от ненавистной киевской власти». Инициаторов законопроекта, С. Ратушняк назвал «бандеровцами», что в реалиях современной Украины фактически является похвалой.
Сепаратистские настроения в Закарпатской области являются постоянной головной болью Киева. В марте 2015 года съезд русинских организаций Закарпатья принял заявление о намерении добиваться от украинских властей признания русинской национальности и автономии Подкарпатской Руси. В мае 2015 года представители закарпатских русинов устроили митинг у здания администрации президента в Киеве с требованием признать результаты референдума 1991 года и предоставить Закарпатской области статус, аналогичный тому, что предоставлен Донбассу минскими соглашениями. В декабре 2016 года закарпатские русины заявили о намерении добиваться своей национальной автономии путем признания результатов соответствующего референдума, состоявшегося в 1991 году.
Как заявил бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк, «это путь к конфронтации и противостоянию. Если Киев будет и дальше продвигать такие законы, то нам (Закарпатской области) не останется ничего, кроме как в стиле Трампа строить стены крымские, донбасские, черновицкие, одесские, львовские и отгородиться от ненавистной киевской власти». Инициаторов законопроекта, С. Ратушняк назвал «бандеровцами», что в реалиях современной Украины фактически является похвалой.
Сепаратистские настроения в Закарпатской области являются постоянной головной болью Киева. В марте 2015 года съезд русинских организаций Закарпатья принял заявление о намерении добиваться от украинских властей признания русинской национальности и автономии Подкарпатской Руси. В мае 2015 года представители закарпатских русинов устроили митинг у здания администрации президента в Киеве с требованием признать результаты референдума 1991 года и предоставить Закарпатской области статус, аналогичный тому, что предоставлен Донбассу минскими соглашениями. В декабре 2016 года закарпатские русины заявили о намерении добиваться своей национальной автономии путем признания результатов соответствующего референдума, состоявшегося в 1991 году.