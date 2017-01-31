МИД Литвы отверг идею «возвращения» Калининграда в Европу

Литва не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей,

Официальный Вильнюс не поднимает вопроса об изменении статуса Калининградской области после соответствующего высказывания литовского депутата Линаса Бальсиса, передает РИА Новости заявление пресс-атташе главы МИД Расы Якилайтене.Ранее член партии «Зеленых Литвы», депутат Линас Бальсис заявил на конференции «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса», что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос «возвращения Калининграда в Европу, так как послевоенные границы утратили правовую силу». По словам депутата, «Россия лишилась права на Калининградскую область после воссоединения с Крымом», и теперь статус государственной принадлежности земель бывшей Восточной Пруссии «нужно обсуждать на международном уровне».подчеркнула Якилайтене.Она отметила, что «Калининградская область является частью России», тем не менее, «Литва и далее не признает одностороннее изменение границ, а также не признает оккупацию и аннексию Крыма Россией».Пресс-атташе напомнила, что Москва и Вильнюс в 1997 г подписали соглашение о государственной границе, которое ратифицировано обеими сторонами. «В настоящий момент успешно завершаются работы по демаркации госграниц Литвы и России», – добавила она.