12:16 31 января

МИД Литвы отверг идею «возвращения» Калининграда в Европу

Официальный Вильнюс не поднимает вопроса об изменении статуса Калининградской области после соответствующего высказывания литовского депутата Линаса Бальсиса, передает РИА Новости заявление пресс-атташе главы МИД Расы Якилайтене.



Ранее член партии «Зеленых Литвы», депутат Линас Бальсис заявил на конференции «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса», что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос «возвращения Калининграда в Европу, так как послевоенные границы утратили правовую силу». По словам депутата, «Россия лишилась права на Калининградскую область после воссоединения с Крымом», и теперь статус государственной принадлежности земель бывшей Восточной Пруссии «нужно обсуждать на международном уровне».


Литва не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей,
подчеркнула Якилайтене.

Она отметила, что «Калининградская область является частью России», тем не менее, «Литва и далее не признает одностороннее изменение границ, а также не признает оккупацию и аннексию Крыма Россией».

Пресс-атташе напомнила, что Москва и Вильнюс в 1997 г подписали соглашение о государственной границе, которое ратифицировано обеими сторонами. «В настоящий момент успешно завершаются работы по демаркации госграниц Литвы и России», – добавила она.

Использованы фотографии: пресс-служба правительства Калининградской области
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Комментарии 19
  1. cniza Сегодня, 11:17
    Что страшно стало , не вякайте всякую чушь и вас никто не тронет.
    cniza
    1. Dimontius Сегодня, 11:19
      «Слава Богу, а то мы уже перепугались» © Рогозин
      Dimontius
      1. Zibelew Сегодня, 11:20
        Услышали, как танки заводят на соседней базе. Так то если вернуться к довоенным границам , то в Европе много кто что потеряет. От той же Литвы останется две трети земли без столицы и потеряется почти всё побережье. Уж в этом плане Литовцам лучше вообще молчать.
        Zibelew
        1. Татьяна Сегодня, 11:35
          Слава Богу, что в Литве по поводу «возврата» кому-то Российской Калининградской области только у депутата Линаса Бальсиса мозги в политике совсем отшибло! (Или он изначально был приДуРком?) А остальные литовские депутаты хоть ещё чуточку, но всё-таки в политике немного соображают!
          Татьяна
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:47
            мальчик был двоишником,не знает что откуда и где появилось,да и по голове тоже еще со школы получал,как говорится результат в микрофон,а вообще проебалтам и Польше лучше по территориям сидеть тихо тихо,а то после таких заяв некоторые куски их стран по их лекалам могут отвалиться(так что дойчланд не только про восточную пруссию вспомнить может)
            Ратник с пулеметом
  2. Сергей Ф Сегодня, 11:18
    Кто бы сомневался!
    Ведь самим пришлось бы возвращать свои же территории!
    Сергей Ф
  3. Чёрный Сегодня, 11:18
    Они сами являются ПОКУПКОЙ.
    Понимаешь ,Карл, ПОКУПКОЙ!!! И это ПОКУПКА имеет какие-то претензии к покупателю laughing..хотя нет,уже не имеет. Слава Богу пронесло, очевидно врач из отлучки вернулся. А то ведь в Палате №6 у Бальсиса реально могла сложиться Конфедерация из Великого княжества литовского, Польши, Ингерманландии и устроить "Рокошь" за пересмотр границ...... laughing
    Чёрный
    1. Серый брат Сегодня, 11:37
      Цитата: Чёрный
      Они сами являются ПОКУПКОЙ.

      Вовсе необязательно, незачем покупать всю Литву, достаточно купить президента и с десяток политиков.
      Это халява.
      Серый брат
    2. Юра Сегодня, 11:58
      Цитата: Чёрный
      И это ПОКУПКА имеет какие-то претензии к покупателю

      Тухлой оказалась покупка, для России и для Европы похоже тоже, а чтобы не выбросили на свалку меняют наклейки со сроком годности, сегодня до завтра, завтра до послезавтра, только это мало помогает, ощипанная и палёная да ещё и протухшая курица, больше никогда не закудахчет и яйца не снесёт.
      Юра
  4. Мар.Тира Сегодня, 11:21
    У Литвы как у признанного народа была граница,при Советском Союзе.Сейчас её уже нет.О какой самостоятельности при признании границ они лопочут?
    Мар.Тира
  5. Masya Masya Сегодня, 11:22
    а кто вам даст то? смешные право!!! lol
    Masya Masya
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:26
    В разделе "Аналитика" с утра уже обсуждали именно эту тему. Или повторение - мать ученья?
    rotmistr60
  7. ДядяПаша Сегодня, 11:28
    Отпустило что ли?)
    ДядяПаша
  8. Berkut24 Сегодня, 11:31
    Чухня поняла, что Калининград скорее не получить, а Вильнюс точно потеряешь?
    Berkut24
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 11:38
    тем не менее, «Литва и далее не признает одностороннее изменение границ,

    Это уже ваше личное горе, и нам не холодно и не жарко от этого. Продолжайте крутое пике - до земли осталось не много! laughing
    a.s.zzz888
  10. kirieeleyson Сегодня, 11:50
    Это нормальная практика для Прибалтики в целом - добиваться привилегий за счет постоянного обострения с Россией, так как ничем другим привлечь к себе внимание уже нельзя. Тем более в последнее время ситуация усугубилась тем, что Россия (как посмела?) выводит транзит из-под контроля.
    kirieeleyson
  11. PValery53 Сегодня, 12:01
    Вот же ж "благодетели" нашлись, прям снова "подарили" России Калининград. И кого теперь "благодарить" ?.
    PValery53
  12. sergej30003 Сегодня, 12:01
    "не до жиру, быть бы живу"
    sergej30003
  13. masiya Сегодня, 12:14
    Эти карлики только и несут разную бредятину лишь бы о их существовании не забывали, а то беда... забъвенье это политическая гибель!!!
    masiya

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