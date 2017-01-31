14:50 31 января

В Латвии начинается суд над бывшим ополченцем ЛНР

Во вторник в Латвии начнется суд над жителем Даугавпилса Артемом Скрипником, ранее воевавшим в Донбассе на стороне ополчения ЛНР, сообщает Свободная пресса.

В Латвии начинается суд над бывшим ополченцем ЛНР


«К начальному обвинению – участие в незаконных боевых действиях за пределами страны — прокуратура добавила новые: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации. Под преступной организацией подразумеваются вооруженные силы республик Донбасса», – говорится в материале.


Ранее Скрипнику была предложена сделка: он признает себя виновным, в суд снижает наказание до условного. Обвиняемый сделку отверг.

По данным ресурса, у латышским следователей имеется проблема: статья 77 УК, карающая за самовольное участие в боевых действиях за пределами Латвии, вступила в силу лишь в феврале 2015 г. Как известно, закон обратной силы не имеет. А у следствия нет доказательств того, что Скрипник участвовал в боевых действиях после принятия статьи. Тем более что осенью 2014-го ополченец был ранен в голову, в результате чего рука и нога частично потеряли свои функции. То есть, воевать он не мог физически.

«Понимая слабость своей позиции, прокуратура решила прибегнуть к "тяжелой артиллерии" – статье 89-прим, часть вторая. Статья карает за особо тяжкие преступления против государства, за преступления против человечества, совершение актов геноцида и военные преступления. Причем не за всякое преступление, а совершенное в составе организации, специально созданной для осуществления этих злодейств. Наказание – от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. То есть, десять лет – минимальный срок», – пишет автор.

Иначе говоря, чтобы осудить Скрипника, необходимо признать ЛНР преступным или террористическим сообществом. С правовой точки зрения, это полнейший бред. Нет ни одного имеющего международную силу документа, который бы признавал республики Донбасса или их вооруженные силы преступными организациями, виновными в геноциде и военных преступлениях.

Страны Балтии пытались протащить через Европарламент резолюцию о признании ДНР/ЛНР террористическими организациями, но из этого ничего не получилось.

«Верю, что даже под таким психологическим грузом, под нависшей над ним угрозой пожизненного заключения Артем не сломается. А те, кто его поддерживают, сделают все возможное, чтобы разбить обвинение в суде», – заключает автор.

Использованы фотографии: Станислав Красильников/ТАСС
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Комментарии 12
  1. iouris Сегодня, 13:55
    Если по обвинению в геноциде литовского народа судят офицеров ВС СССР, которые выполняли приказ администрации Горбачёва, и имеются факты, что в людей стреляли боевики "Саюдиса", то какой может быть приговор суда в данном случае? Будут, конечно, волокитить, но от "генеральной линии" не отступят.
    iouris
  2. Hammerlock Сегодня, 13:56
    преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации[quote]
    даже слов нет для характеристики этих...
    Hammerlock
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:57
    Страны Балтии пытались протащить через Европарламент резолюцию о признании ДНР/ЛНР террористическими организациями, но из этого ничего не получилось.

    недогосударства опять за свое. Достали...
    a.s.zzz888
  4. 210окв Сегодня, 13:58
    Нельзя ему было возвращаться в Прибалтику..Хотя это его дом..Да и тут у нас проблема ополченцев-граждан других стран решается депортацией и никак по другому..
    210окв
  5. biserino Сегодня, 13:59
    А свидетелей есть?
    biserino
  6. Чаронда Сегодня, 14:19
    Пора в РФ провести заочный суд над всей этой больной русофобией компанией и как только сунут ноздри в РФ за куском хлеба,тут же под руки и на ,,бесплатную экскурсию по северным районам РФ,с оздоровительным трудом на свежем,лесном воздухе'' в сопровождении ФСИН РФ
    Чаронда
  7. Jovanni Сегодня, 14:20
    Иначе говоря, чтобы осудить Скрипника, необходимо признать ЛНР преступным или террористическим сообществом. С правовой точки зрения, это полнейший бред.

    К сожалению, большинство действий латвийских властей и является полнейшим бредом. Так что для них бред, - норма. Поэтому судьба человека вызывает большую тревогу...
    Jovanni
  8. skarl Сегодня, 14:21
    Дожились...фашисты антифашистов судят...Да еще и инвалида...нет будущего у этих народов....
    skarl
  9. BOB044 Сегодня, 14:25
    Фашисты на нём отыграются. Скаты. am
    BOB044
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:28
    Клин ,клином вышибают.Россия должна заявить что все кто признаёт латвийских "хероев" времён Великой Отечественной войны.Являются пособниками фашистов.Со всеми вытекающими.И плевать что под это вся Латвия попадёт..И сразу статья поменяется.И Россию попросят ничего не делать.
    Наблюдатель2014
  11. sergo1914 Сегодня, 14:40
    В день суда - учебные стрельбы из районов Пскова и Смоленска по учебным целям в акватории Балтийского моря. Для тонуса. И на судей посмотреть.
    sergo1914
  12. Сергей Ф Сегодня, 14:42
    Держись, парень!
    Мы с тобой!
    Сергей Ф

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