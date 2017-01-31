В Латвии начинается суд над бывшим ополченцем ЛНР
Во вторник в Латвии начнется суд над жителем Даугавпилса Артемом Скрипником, ранее воевавшим в Донбассе на стороне ополчения ЛНР, сообщает Свободная пресса.
«К начальному обвинению – участие в незаконных боевых действиях за пределами страны — прокуратура добавила новые: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации. Под преступной организацией подразумеваются вооруженные силы республик Донбасса», – говорится в материале.
Ранее Скрипнику была предложена сделка: он признает себя виновным, в суд снижает наказание до условного. Обвиняемый сделку отверг.
По данным ресурса, у латышским следователей имеется проблема: статья 77 УК, карающая за самовольное участие в боевых действиях за пределами Латвии, вступила в силу лишь в феврале 2015 г. Как известно, закон обратной силы не имеет. А у следствия нет доказательств того, что Скрипник участвовал в боевых действиях после принятия статьи. Тем более что осенью 2014-го ополченец был ранен в голову, в результате чего рука и нога частично потеряли свои функции. То есть, воевать он не мог физически.
«Понимая слабость своей позиции, прокуратура решила прибегнуть к "тяжелой артиллерии" – статье 89-прим, часть вторая. Статья карает за особо тяжкие преступления против государства, за преступления против человечества, совершение актов геноцида и военные преступления. Причем не за всякое преступление, а совершенное в составе организации, специально созданной для осуществления этих злодейств. Наказание – от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. То есть, десять лет – минимальный срок», – пишет автор.
Иначе говоря, чтобы осудить Скрипника, необходимо признать ЛНР преступным или террористическим сообществом. С правовой точки зрения, это полнейший бред. Нет ни одного имеющего международную силу документа, который бы признавал республики Донбасса или их вооруженные силы преступными организациями, виновными в геноциде и военных преступлениях.
Страны Балтии пытались протащить через Европарламент резолюцию о признании ДНР/ЛНР террористическими организациями, но из этого ничего не получилось.
«Верю, что даже под таким психологическим грузом, под нависшей над ним угрозой пожизненного заключения Артем не сломается. А те, кто его поддерживают, сделают все возможное, чтобы разбить обвинение в суде», – заключает автор.
«К начальному обвинению – участие в незаконных боевых действиях за пределами страны — прокуратура добавила новые: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации. Под преступной организацией подразумеваются вооруженные силы республик Донбасса», – говорится в материале.
Ранее Скрипнику была предложена сделка: он признает себя виновным, в суд снижает наказание до условного. Обвиняемый сделку отверг.
По данным ресурса, у латышским следователей имеется проблема: статья 77 УК, карающая за самовольное участие в боевых действиях за пределами Латвии, вступила в силу лишь в феврале 2015 г. Как известно, закон обратной силы не имеет. А у следствия нет доказательств того, что Скрипник участвовал в боевых действиях после принятия статьи. Тем более что осенью 2014-го ополченец был ранен в голову, в результате чего рука и нога частично потеряли свои функции. То есть, воевать он не мог физически.
«Понимая слабость своей позиции, прокуратура решила прибегнуть к "тяжелой артиллерии" – статье 89-прим, часть вторая. Статья карает за особо тяжкие преступления против государства, за преступления против человечества, совершение актов геноцида и военные преступления. Причем не за всякое преступление, а совершенное в составе организации, специально созданной для осуществления этих злодейств. Наказание – от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. То есть, десять лет – минимальный срок», – пишет автор.
Иначе говоря, чтобы осудить Скрипника, необходимо признать ЛНР преступным или террористическим сообществом. С правовой точки зрения, это полнейший бред. Нет ни одного имеющего международную силу документа, который бы признавал республики Донбасса или их вооруженные силы преступными организациями, виновными в геноциде и военных преступлениях.
Страны Балтии пытались протащить через Европарламент резолюцию о признании ДНР/ЛНР террористическими организациями, но из этого ничего не получилось.
«Верю, что даже под таким психологическим грузом, под нависшей над ним угрозой пожизненного заключения Артем не сломается. А те, кто его поддерживают, сделают все возможное, чтобы разбить обвинение в суде», – заключает автор.
Использованы фотографии: Станислав Красильников/ТАСС