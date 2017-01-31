Американская коалиция поставила сирийским "демократам" бронетехнику

Мы видим признаки того, что поддержка наших сил, действующих против ИГ, со стороны новой американской администрации больше, чем это было ранее.

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что вооружённые формирования, называющие себя «силами демократической Сирии» (СДС), впервые получили бронетехнику от так называемой американской антитеррористической коалиции. В СДС позиционируют себя в качестве борцов против так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).Представитель СДС, на которого ссылается информагентство, сообщает, что военно-техническая помощь и ранее поставлялась странами американской коалиции, но бронетехникой отряды СДС, состоящие как из арабов, так и из курдов, вооружаются впервые. О какой конкретно бронетехнике идёт речь, пока не сообщается.Из заявления:Вооружённые отряды СДС задействованы для борьбы с боевиками ИГ в районе сирийского населённого пункта Ракка, считающегося «столицей» ИГИЛ. Напомним, что американская коалиция осенью прошлого года объявила о начале операции по освобождению Ракки, а затем Пентагон решил приостановить операцию до весны 2017.Если поставки бронетехники СДС – правда, то из этого можно сделать вывод о том, что администрация Дональда Трампа всерьёз намерена использовать различные силы, которые ведут боевые действия против «Исламского государства». По большому счёту, это укладывается в формат заявлений Трампа о необходимости активизации борьбы с ИГИЛ. Отдельный вопрос: готовы ли будут разоружиться упомянутые «силы демократической Сирии», когда с ИГ в той же Ракке будет покончено?