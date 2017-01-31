17:08 31 января

Американская коалиция поставила сирийским "демократам" бронетехнику

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что вооружённые формирования, называющие себя «силами демократической Сирии» (СДС), впервые получили бронетехнику от так называемой американской антитеррористической коалиции. В СДС позиционируют себя в качестве борцов против так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Представитель СДС, на которого ссылается информагентство, сообщает, что военно-техническая помощь и ранее поставлялась странами американской коалиции, но бронетехникой отряды СДС, состоящие как из арабов, так и из курдов, вооружаются впервые. О какой конкретно бронетехнике идёт речь, пока не сообщается.

Американская коалиция поставила сирийским "демократам" бронетехнику



Из заявления:
Мы видим признаки того, что поддержка наших сил, действующих против ИГ, со стороны новой американской администрации больше, чем это было ранее.


Вооружённые отряды СДС задействованы для борьбы с боевиками ИГ в районе сирийского населённого пункта Ракка, считающегося «столицей» ИГИЛ. Напомним, что американская коалиция осенью прошлого года объявила о начале операции по освобождению Ракки, а затем Пентагон решил приостановить операцию до весны 2017.

Если поставки бронетехники СДС – правда, то из этого можно сделать вывод о том, что администрация Дональда Трампа всерьёз намерена использовать различные силы, которые ведут боевые действия против «Исламского государства». По большому счёту, это укладывается в формат заявлений Трампа о необходимости активизации борьбы с ИГИЛ. Отдельный вопрос: готовы ли будут разоружиться упомянутые «силы демократической Сирии», когда с ИГ в той же Ракке будет покончено?

Использованы фотографии: Al Jazeera
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Комментарии 22
  1. 210окв Сегодня, 15:48
    Что ЭТО? "Железный капут"..Хороша помощь.. cryingХотя по сравнению с той что применяется у карателей на Донбассе-это верх технической мысли..
    210окв
    1. Вадим237 Сегодня, 15:50
      Самоделка из грейдера.
      Вадим237
      1. 210окв Сегодня, 15:52
        Я бы сказал-Поставка бульдозеров с последующим апгрейдом..
        Цитата: Вадим237
        Самоделка из грейдера.
        210окв
        1. hirurg Сегодня, 16:13
          Украинские шушпанцеры лучше!)))
          hirurg
        2. seregatara1969 Сегодня, 16:22
          но в обводах машины видна рука неплохого инженера- кулибина
          seregatara1969
      2. cniza Сегодня, 15:54
        По большому счёту, это укладывается в формат заявлений Трампа о необходимости активизации борьбы с ИГИЛ.


        Лишь бы у него запала хватило.
        cniza
      3. Mavrikiy Сегодня, 16:32
        Цитата: Вадим237
        Самоделка из грейдера.

        "Какой хороший бронетехника. Крепкий."(Джентльмены удачи)
        Mavrikiy
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 15:53
      Бывший гусеничный трактор, похоже... request
      Ну они, того: "О какой конкретно бронетехнике идёт речь, пока не сообщается."
      Наблюдатель 33
    3. Копчёный Сегодня, 15:53
      Это обязательная иллюстрация для новости от девочки-редактора. Имейте совесть.
      Копчёный
      1. Joker787 Сегодня, 15:59
        Но выглядит куда внушительнее Укровундервафлей)
        Joker787
      2. Балу Сегодня, 16:03
        Когда наконец проснется вулкан ?
        Депопуляция населения стран 3 мира -главная цель фашингтонских макак во внешней политике. Там костер никогда не погаснет. Не удивлюсь, если у демократической свободной сирийской армии скоро появятся японские танки, корейские танки, кто там еще хочет испытать танки в реальных боевых условиях.
        Более 60 стран хотят уничтожить независимую Сирию как государство, это еще не мировая война?
        А наемники каких стран "трудятся" в бандерии?
        Балу
      3. Наблюдатель 33 Сегодня, 16:16
        Цитата: Копчёный
        Имейте совесть

        Хорошо. yes laughing
        Наблюдатель 33
    4. birs Сегодня, 16:29
      Дешевле передавать подобный хлам чем его утилизировать. Плюс подобные подарки позволяют оставаться друзьями "умеренной" коалиции
      birs
    5. НЕКСУС Сегодня, 16:35
      Цитата: 210окв
      Что ЭТО?

      Чем-то похож на первый немецкий танк-A7V, Sturmpanzerwagen.

      Может это он? wassat
      НЕКСУС
  2. Deniska999 Сегодня, 15:54
    Судя по всему, передали бронемашины. Ничего существенного.
    Deniska999
  3. Slon_on Сегодня, 15:58
    Неужели у немцев танк 1-й мировой войны сперли?)))

    Slon_on
    1. W1975 Сегодня, 17:07
      у этого пуха есть, а там просто гроб цинковый
      W1975
  4. МЮД Сегодня, 16:12
    Скорей всего будут наскребать по сусекам у своих союзников по НАТО, бывших в восточном блоке.
    МЮД
  5. Мар.Тира Сегодня, 16:25
    Цитата: 210окв
    Что ЭТО? "Железный капут"..Хороша помощь.. cryingХотя по сравнению с той что применяется у карателей на Донбассе-это верх технической мысли..

    ВКС без разницы будет ,чьи они.Если полезут на нас или Сирийскую армию,будут так же в долбленны в Сирийскую землю как бармалеи.
    Мар.Тира
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:36
    Будет там война до бесконечности -победив одних,тут же начнут воевать против вчерашних союзников. Отсюда вывод -если сша действительно хотят покончить с игил, то им надо надовить на катарцев и саудитов с целью прекращения финансирования вообще всяких формирований, а технику постовлять только законной армии Сирии.
    Изгоняющий либероидов
  7. Стройбат запаса Сегодня, 17:01
    Если и впрямь начали "де(рь)мократам" бронетехнику поставлять - это грустно. Процентов 60-70 этих поставок уйдут бабахам, остальное после разгрома будет использовано против Асада.
    Стройбат запаса
  8. 34 регион Сегодня, 17:04
    Прямо сайт КВН или Камеди Клаб! Задаётся тема. И! Голосуем за самого лучшего юмориста! Можно пошутить самому. Пора уже вводить оценку плюс за юмор! laughing
    34 регион

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