17:02 31 января

Новое российское ледокольное судно названо именем адмирала Невельского

В понедельник в Хельсинки на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония имянаречения нового ледокольного судна, построенного по заказу «Совкомфлота». Судно названо в честь выдающегося русского мореплавателя и исследователя Дальнего Востока – адмирала Геннадия Невельского. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.



«"Геннадий Невельской" будет работать под российским флагом, портом его приписки станет Санкт-Петербург. Дедвейт судна составляет 3 тыс. тонн, присвоенный ледовый класс – Icebreaker6. Это первое из четырех судов, которые совместно строят верфи ОСК – Arctech Helsinki Shipyard и Выборгский судостроительный завод – по заказу "Совкомфлота"», – говорится в релизе.


Сообщается, что «остальные три – дежурные спасательные суда, которые отличаются меньшим дедвейтом (2 тыс. тонн), но при этом обладают расширенным набором возможностей. Суда предназначены для круглогодичной работы и будут задействованы для доставки расходных материалов на добывающие платформы и несения около них постоянного дежурства».



Присутствовавший на мероприятии глава ОСК Алексей Рахманов отметил:
У нас давние связи с корабелами Финляндии. Российские судостроители сотрудничали с финскими коллегами в вопросах создания танкеров усиленного ледового класса и специальной техники для освоения Арктического бассейна. Мы учимся у своих партнеров ледокольным технологиям, но одновременно и привносим свои компетенции.


Он также выразил уверенность, что «Совкомфлот» по достоинству оценит возможности нового судна.

Использованы фотографии: http://www.oaoosk.ru
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Комментарии 12
  1. Mavrikiy Сегодня, 16:34
    Видок..... Молодцы фины.
    Mavrikiy
    1. cniza Сегодня, 16:43
      Очень необычные и красивые обводы.
      cniza
    2. hirurg Сегодня, 16:45
      Просто..лайнер ледокольный. Зачёт.
      hirurg
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:45
      Маврикий -в слове финны две н! sad
      Изгоняющий либероидов
    4. конёк-горбунок Сегодня, 16:50
      Цитата: Mavrikiy
      Молодцы фины


      Финляндия привлекает иностранцев высоким уровнем жизни, хорошими заработками и стабильностью. В 2015 году средняя заработная плата в Финляндии равнялась 3200 евро. Эта страна может предложить как своим гражданам, так и иностранным гостям, возможность неплохо заработать. Несмотря на недавно случившийся экономический кризис, Финляндия всё же остро нуждается в рабочей силе.
      конёк-горбунок
  2. loginovich Сегодня, 16:40
    Семь футов под килем.
    loginovich
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:44
    Вот ,на финских верфях и будем строить авианосец lol (Сейчас начнется ) lol
    Изгоняющий либероидов
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:47
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот ,на финских верфях и будем строить авианосец lol (Сейчас начнется ) lol

      Для начала бы освоить серийное производство корветов и фрегатов,дабы строить их быстро и в хороших количествах,а после разродиться с эсминцем Лидер. Авианосец в ближайшей перспективе даже на горизонте не мелькает.
      НЕКСУС
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:56
        НЕКСУС -Андрей, а не пора ли просто строить,а не "осваивать производство"?
        Изгоняющий либероидов
    2. seregatara1969 Сегодня, 16:48
      под самолёты ан2 ?
      seregatara1969
    3. Наблюдатель 33 Сегодня, 16:57
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот ,на финских верфях и будем строить авианосец lol (Сейчас начнется ) lol

      Цитата: Mavrikiy
      Видок..... Молодцы фины.

      Ну вообще-то верьфь наша, финны нам ее продали, при чем достаточно давно...
      Наблюдатель 33
  4. Joker787 Сегодня, 16:47
    3М14 в трюм !!!
    Жду "плюсы"... wassat
    Joker787

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