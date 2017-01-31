Новое российское ледокольное судно названо именем адмирала Невельского

У нас давние связи с корабелами Финляндии. Российские судостроители сотрудничали с финскими коллегами в вопросах создания танкеров усиленного ледового класса и специальной техники для освоения Арктического бассейна. Мы учимся у своих партнеров ледокольным технологиям, но одновременно и привносим свои компетенции.

В понедельник в Хельсинки на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония имянаречения нового ледокольного судна, построенного по заказу «Совкомфлота». Судно названо в честь выдающегося русского мореплавателя и исследователя Дальнего Востока – адмирала Геннадия Невельского. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.«"Геннадий Невельской" будет работать под российским флагом, портом его приписки станет Санкт-Петербург. Дедвейт судна составляет 3 тыс. тонн, присвоенный ледовый класс – Icebreaker6. Это первое из четырех судов, которые совместно строят верфи ОСК – Arctech Helsinki Shipyard и Выборгский судостроительный завод – по заказу "Совкомфлота"», – говорится в релизе.Сообщается, что «остальные три – дежурные спасательные суда, которые отличаются меньшим дедвейтом (2 тыс. тонн), но при этом обладают расширенным набором возможностей. Суда предназначены для круглогодичной работы и будут задействованы для доставки расходных материалов на добывающие платформы и несения около них постоянного дежурства».Присутствовавший на мероприятии глава ОСК Алексей Рахманов отметил:Он также выразил уверенность, что «Совкомфлот» по достоинству оценит возможности нового судна.