17:05 31 января

"Правый сектор" выступает в качестве заградотрядов для ВСУ

Примерно с 16:00 мск украинская артиллерия возобновила массированные обстрелы Макеевки. В результате обстрелов серьёзные повреждения получили несколько жилых домов, возник пожар на газопроводе. Обстрелу подвергается Червоногвардейский район города и прилегающие посёлки.

Приходят сообщения и о жертвах среди мирного населения на территории ДНР. Обстрелы с позиций ВСУ привели к гибели жительницы Донецка 1965 года рождения. Информация подтверждена главой местной администрации Валентином Левченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

"Правый сектор" выступает в качестве заградотрядов для ВСУ



Сегодня прошёл брифинг официального представителя Минобороны ДНР полковника Эдуарда Басурина. По его словам, донецкие войска отбили попытку прорыва украинских силовиков на донецком, горловском и коминтерновском направлениях. По словам Басурина, когда украинские силовики попали под ответный огонь армии ДНР, они попытались отойти, однако попали уже под так называемый заградительный огонь, открытый боевиками «Правого сектора» (запрещён в РФ). Правосеки и представители других нацформирований Украины используются в качестве заградщита, целью которого является гнать в бой военнослужащих ВСУ любой ценой.

Эдуард Басурин отмечает, что ВСУ ведут огонь по территории ДНР из вооружений, которые должны быть отведены от линии соприкосновения на основании минских соглашений.

Одновременно с этим появилось заявление главы так называемой Донецкой военно-гражданской администрации г-на Жебривского. По его словам, «ситуацию под Авдеевкой держит на личном контроле президент Украины Пётр Порошенко». Если руководствоваться этой логикой, то получается, что ситуацию на других участках Порошенко никак не контролирует...

Использованы фотографии: @AlpolRu
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