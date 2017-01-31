"Правый сектор" выступает в качестве заградотрядов для ВСУ
Примерно с 16:00 мск украинская артиллерия возобновила массированные обстрелы Макеевки. В результате обстрелов серьёзные повреждения получили несколько жилых домов, возник пожар на газопроводе. Обстрелу подвергается Червоногвардейский район города и прилегающие посёлки.
Приходят сообщения и о жертвах среди мирного населения на территории ДНР. Обстрелы с позиций ВСУ привели к гибели жительницы Донецка 1965 года рождения. Информация подтверждена главой местной администрации Валентином Левченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Сегодня прошёл брифинг официального представителя Минобороны ДНР полковника Эдуарда Басурина. По его словам, донецкие войска отбили попытку прорыва украинских силовиков на донецком, горловском и коминтерновском направлениях. По словам Басурина, когда украинские силовики попали под ответный огонь армии ДНР, они попытались отойти, однако попали уже под так называемый заградительный огонь, открытый боевиками «Правого сектора» (запрещён в РФ). Правосеки и представители других нацформирований Украины используются в качестве заградщита, целью которого является гнать в бой военнослужащих ВСУ любой ценой.
Эдуард Басурин отмечает, что ВСУ ведут огонь по территории ДНР из вооружений, которые должны быть отведены от линии соприкосновения на основании минских соглашений.
Одновременно с этим появилось заявление главы так называемой Донецкой военно-гражданской администрации г-на Жебривского. По его словам, «ситуацию под Авдеевкой держит на личном контроле президент Украины Пётр Порошенко». Если руководствоваться этой логикой, то получается, что ситуацию на других участках Порошенко никак не контролирует...
Приходят сообщения и о жертвах среди мирного населения на территории ДНР. Обстрелы с позиций ВСУ привели к гибели жительницы Донецка 1965 года рождения. Информация подтверждена главой местной администрации Валентином Левченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Сегодня прошёл брифинг официального представителя Минобороны ДНР полковника Эдуарда Басурина. По его словам, донецкие войска отбили попытку прорыва украинских силовиков на донецком, горловском и коминтерновском направлениях. По словам Басурина, когда украинские силовики попали под ответный огонь армии ДНР, они попытались отойти, однако попали уже под так называемый заградительный огонь, открытый боевиками «Правого сектора» (запрещён в РФ). Правосеки и представители других нацформирований Украины используются в качестве заградщита, целью которого является гнать в бой военнослужащих ВСУ любой ценой.
Эдуард Басурин отмечает, что ВСУ ведут огонь по территории ДНР из вооружений, которые должны быть отведены от линии соприкосновения на основании минских соглашений.
Одновременно с этим появилось заявление главы так называемой Донецкой военно-гражданской администрации г-на Жебривского. По его словам, «ситуацию под Авдеевкой держит на личном контроле президент Украины Пётр Порошенко». Если руководствоваться этой логикой, то получается, что ситуацию на других участках Порошенко никак не контролирует...
Использованы фотографии: @AlpolRu