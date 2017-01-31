19:19 31 января

Собеседник "Интерфакса" заявляет, что задержанные сотрудники ФСБ "были связаны с ЦРУ"

На страницах «Интерфакса» публикуется информация о том, что задержанные в рамках расследования уголовного дела сотрудники Федеральной службы безопасности РФ якобы передавали полученную от высокопоставленных российских чиновниках информацию в Центральное разведывательное управление США.

Собеседник "Интерфакса" заявляет, что задержанные сотрудники ФСБ "были связаны с ЦРУ"


Из материалов «Интерфакса», ссылающегося на некоего неназванного собеседника:
Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ. Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля.



При этом таинственный собеседник «Интерфакса» не уточнил, сотрудничал ли тот же начальник ЦИБ ФСБ с сотрудниками ЦРУ по передаче информации, или, что называется, «не доглядел» за собственными подчинёнными.

Напомним, что в последнее время в отдельных российских СМИ раскручивается тема якобы причастности некоторых сотрудников российских спецслужб к публикации данных переписки высокопоставленных чиновников РФ, а также тема причастности «к хакерским группам».
Официальных комментариев по этому поводу пока не представлено.

Использованы фотографии: invisible dog
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Комментарии 31
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:31
    Если это правда , то, в сотый раз пожалеешь об отсутствии в стране смертной казни.
    Изгоняющий либероидов
    1. rasputin17 Сегодня, 17:34
      Интересно что курил автор прежде чем писать эту фигню!???
      rasputin17
      1. cniza Сегодня, 17:52
        Я Вас поддерживаю и уверен скоро будет опровержение.
        cniza
        1. rasputin17 Сегодня, 18:02
          Конечно будет! Статья полная фигня!!!! Либероидская деза!!! hi У меня плевки после ее прочтения и те матерные!!! am
          rasputin17
    2. Zibelew Сегодня, 17:37
      И с кем же там Михайлов изменил Родине? Надо арестовать эти "информированные источники"...
      Zibelew
    3. Либероид- Сегодня, 17:58
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Если это правда , то, в сотый раз пожалеешь об отсутствии в стране смертной казни.

      Дыма без огня не бывает...Эхо 90-х, западные спецслужбы тогда повеселились на просторах бывшего СССР. Сейчас снимают сливки! Надеюсь наши тоже не сидят сложа руки...
      Либероид-
      1. Владимирец Сегодня, 18:49
        Цитата: Либероид-
        Эхо 90-х, западные спецслужбы тогда повеселились на просторах бывшего СССР. Сейчас снимают сливки!

        Причем здесь 90-е? Если служба в ФСБ сейчас это для многих удачная возможность пристроить своё чадо. Сейчас это престижно и модно, посмотрите на недавние кортежи выпускников. recourse Как только стало модно быть юристом и экономистом, резко возросло их количество и упало качество, боюсь в ФСБ тоже самое.
        Цитата: Либероид-
        Надеюсь наши тоже не сидят сложа руки

        А я надеюсь, что там есть наши.
        Владимирец
        1. Либероид- Сегодня, 19:10
          Цитата: Владимирец
          Причем здесь 90-е? Если служба в ФСБ сейчас это для многих удачная возможность пристроить своё чадо. Сейчас это престижно и модно, посмотрите на недавние кортежи выпускников. recourse Как только стало модно быть юристом и экономистом, резко возросло их количество и упало качество, боюсь в ФСБ тоже самое.

          Не нужно так возбуждаться и пересказывать ,мне эти банальности ...Я за КГБ и точка! soldier
          Либероид-
          1. Владимирец Сегодня, 19:13
            Цитата: Либероид-
            Не нужно так возбуждаться

            Ух, Виталий, ух шалун, Вы меня ещё возбужденного не видели. wink
            Цитата: Либероид-
            Я за КГБ и точка!

            Я за ВЛКСМ . yes
            Владимирец
      2. Дядька Сегодня, 18:50
        Цитата: Либероид-
        Эхо 90-х

        Ну да, шеф КГБ Бакатин свалил в сша со всеми вытекающими. Какой уж тут дым, тут ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ,
        Дядька
    4. Koshak Сегодня, 18:44
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Если это правда , то, в сотый раз пожалеешь об отсутствии в стране смертной казни.

      А если такие, как Вы ведутся на каждый вброс всяких "Интерфаксов" и "непроверенных источников, пожелавших остаться неизвестными", то пожалеешь о том, что у нас не научились вправлять мозги. Как вы уже достали с комментами типа: "если блогер Вася сказал, то это правда. И нужно всех на кол посадить, расстрелять "Искандерами" и "Калибрами" и сбросить атомную бомбу
      Koshak
      1. Либероид- Сегодня, 19:06
        Я не ведусь, на всякие сплетни и т .д...Но 90-е в Кремле црушники были как ,у себя дома(Украина сейчас тому пример..) Сейчас думаю , более менее стало, хотя "засланцев " очень много и многих просто боятся трогать ,пока...

        Знаете кто такой Бакатин, Козырев и т.д. (где они сейчас , отдыхают на майми ))))
        Либероид-
  2. Тикси-3 Сегодня, 17:31
    ух ты....блин....ну ка ну ка...даешь сериал охота на упырей....
    Тикси-3
  3. rasputin17 Сегодня, 17:33
    Бред сивой кобылы!!!!
    rasputin17
    1. 30143 Сегодня, 18:14
      Контрразведка должна отчитаться. А так, вполне, возможно. Надо посмотреть... Мы и в МВД Захарченко ни в чем не можем обвинять...
      30143
      1. rasputin17 Сегодня, 18:19
        Надо посмотреть...


        Вот и будем посмотреть!! Чего пороть горячку и строить домыслы на пустом месте!!! hi
        rasputin17
  4. rasputin17 Сегодня, 17:36
    Официальных комментариев по этому поводу пока не представлено.

    Нет данных нет и темы! Что зря воду в ступе толочь!!!
    rasputin17
  5. kush62 Сегодня, 17:42
    Вот это я понимаю новость.
    Как бы, якобы, возможно . а может быть и вероятно.
    Спасибо за исчерпывающую информацию.
    kush62
    1. Толокняный лоб Сегодня, 17:58
      Еще можно так " я почти уверен в том что.... " или "с высокой вероятностью можно утверждать что...." Высший пилотаж либерального словоблудия.
      Толокняный лоб
    2. barclay Сегодня, 18:06
      Дурной пример заразителен.
      Вот как то не хватает "свидетельств из социальных сетей" для пущей убедительности?
      barclay
  6. Холуай Сегодня, 17:44
    У нас в Самаре по этому делу уже многие нервничают...Одни предатели вокруг!
    Холуай
  7. Ierarh Сегодня, 17:49
    Чего не сделают за Эквивалент...
    Ierarh
  8. raid14 Сегодня, 17:56
    Просто эти люди много о себе возомнили, в деле фигурирует сайт Ш-Б, всё обвинение строится на нём.
    Источники: http://www.newsru.com/russia/31jan2017/fsb.html и https://polit.ru/article/2017/01/30/greatfall/
    Иногда, молчание- золото.
    raid14
  9. japs Сегодня, 18:01
    Прошу прощения, госпожа Псаки была более информативной.
    Иногда лучше промолчать.
    japs
  10. WIN969 Сегодня, 18:18
    Что Путин с ними сделает, позовет на елку в Кремль?
    WIN969
  11. Mavrikiy Сегодня, 18:21
    остальные могут отделаться статусом свидетеля. ФСБшники - свидетели. А как со здравым смыслом?
    Mavrikiy
  12. FuckNato Сегодня, 18:25
    FuckNato
  13. Вадим237 Сегодня, 18:52
    "На страницах «Интерфакса» публикуется информация о том, что задержанные в рамках расследования уголовного дела сотрудники Федеральной службы безопасности РФ якобы передавали полученную о высокопоставленных российских чиновниках информацию в Центральное разведывательное управление США". Это наверное выясняли какое у этих чиновников состояние и какая сумма нужна, что бы их подкупить, но мы же прекрасно понимаем, что такие ребята, за зелёные - родину сдадут не моргнув глазом.
    Вадим237
  14. частное лицо Сегодня, 18:55
    Но если это правда и ФСБ прогнило то куда смотрит наш ГАРАНТ кстати из бывших. Жесть просто нет слов.
    частное лицо
  15. Макаров Сегодня, 19:17
    ого...если правда, при том что самолеты и танки на границе, янки решили воевать...в смысле войну перевести в "горячую" фазу...
    Макаров
  16. кеп Сегодня, 19:19
    Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ.


    Вопрос на засыпку! Какая спецслужба будет себя компрометировать на полную катушку,да еще через прессу? Ответ: никакая.Потому как дураков там уж точно не держат.
    А журналистам просто кушать хочется,неважно что и неважно как пахнет.
    кеп

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