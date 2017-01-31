Собеседник "Интерфакса" заявляет, что задержанные сотрудники ФСБ "были связаны с ЦРУ"

Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ. Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля.

На страницах «Интерфакса» публикуется информация о том, что задержанные в рамках расследования уголовного дела сотрудники Федеральной службы безопасности РФ якобы передавали полученную от высокопоставленных российских чиновниках информацию в Центральное разведывательное управление США.Из материалов «Интерфакса», ссылающегося на некоего неназванного собеседника:При этом таинственный собеседник «Интерфакса» не уточнил, сотрудничал ли тот же начальник ЦИБ ФСБ с сотрудниками ЦРУ по передаче информации, или, что называется, «не доглядел» за собственными подчинёнными.Напомним, что в последнее время в отдельных российских СМИ раскручивается тема якобы причастности некоторых сотрудников российских спецслужб к публикации данных переписки высокопоставленных чиновников РФ, а также тема причастности «к хакерским группам».Официальных комментариев по этому поводу пока не представлено.