19:19 31 января

Часть американских танков из Польши перебросят к российским границам

732 Добавить в закладки
Пентагон намерен перебросить часть танков «Абрамс» из Польши в Прибалтику, поближе к российским границам, сообщает Defence.ru со ссылкой на «The Wall Street Journal».

Часть американских танков из Польши перебросят к российским границам


Переброска будет осуществлена после окончания американо-польских учений. Сколько танков будет переброшено, не уточняется. Отмечается лишь, что в странах Балтии подразделения будут находиться на ротационной основе.


Газета напоминает, решение о размещении танков в Европе было принято на варшавском саммите НАТО в 2016 г.

«Численность бригады составляет 3500 солдат. В их распоряжении, в частности, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin», – говорится в публикации.



В скором времени в Польше появится многонациональный батальон НАТО. В него войдут военнослужащие США, Польши, ФРГ, Великобритании и Румынии.

Согласно сообщению, США также усилят свой присутствие в Европе за счет увеличения вертолетной группировки и развертывания дополнительного подразделения численностью 900 человек.


Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Информация

Вновь зарегистрированным на сайте писать комментарии будет разрешено в течении одного дня с момента регистрации.
Комментарии 43
  1. Либероид- Сегодня, 17:41 Новый
    Ну вот врага уже увидим воочию(на границе России), чего и следовало ожидать..."Спасибо" михаил сергеевич, перестроились. negative (гори в аду черт меченный)
    Жалоба
    Либероид-
    1. cniza Сегодня, 17:46 Новый
      Эх Европа Европа , совсем дала себя оккупировать и будут кормить армию США.
      Жалоба
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 18:10 Новый
        Амерзцы поднимают занятость женского и не только населения в Прибалтике..Теперь представителям древнейшей профессии не надо искать работы в других странах.В своей стране работы будет полно..
        Цитата: cniza
        Эх Европа Европа , совсем дала себя оккупировать и будут кормить армию США.
        Жалоба
        210окв
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:46 Новый
      Виталий,доставай гранатомет-будешь супостата отгонять от границы Российской
      Жалоба
      Изгоняющий либероидов
      1. Монос Сегодня, 18:02 Новый
        Неужели им удалось зарядить аккумуляторы? Не ожидал.
        Жалоба
        Монос
      2. Громобой Сегодня, 18:10 Новый
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Виталий,доставай гранатомет-будешь супостата отгонять от границы Российской

        Один пусть целым захватит для нашего танкового музея .
        Жалоба
        Громобой
      3. Либероид- Сегодня, 18:17 Новый
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Виталий,доставай гранатомет-будешь супостата отгонять от границы Российской

        Сами разбегутся, у нас есть много способов этого достичь ...Лоб в лоб стоять не будем это точно!А я одной шашкой умею махать...(ну стреляю метко,раньше..))))
        Жалоба
        Либероид-
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:29 Новый
          Либероид -Виталий,опять за старое-"мне бы шашку, да коня, да на линию огня "!Родина приказала гранатомет, значит,выполнять! sad
          Жалоба
          Изгоняющий либероидов
          1. Либероид- Сегодня, 18:41 Новый
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Либероид -Виталий,опять за старое-"мне бы шашку, да коня, да на линию огня "!Родина приказала гранатомет, значит,выполнять! sad

            laughing laughing ..Так точно, слушаюсь. soldier (но шашку не брошу..))))
            Жалоба
            Либероид-
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:15 Новый
              Вот так правельно Виталий laughing только сиди в засаде молча, и бей наверняка,чтобы не ушел lol
              Жалоба
              Изгоняющий либероидов
    3. кг пв Сегодня, 18:42 Новый
      Да как же он сгорит? wink он же ещё здесь,вроде с венедиктовым бухает laughing
      Жалоба
      кг пв
    4. Товарищ Глебов Сегодня, 18:51 Новый
      Цитата: Либероид-
      Спасибо" михаил сергеевич, перестроились. (гори в аду черт меченный)

      А знаете чем горбатый лучше вечнопьяного? А я Вам отвечу. Вечнопьяный уже "готов" и я только и смог, что на могилку плюнул. А вот горбатого еще есть шанс (хоть и небольшой) судить и повесить, как собаку поганую.
      Жалоба
      Товарищ Глебов
  2. Кот канибал Сегодня, 17:41 Новый
    России нужно оснастить ракеты Искандер и Калибр ядерными зарядами.
    Жалоба
    Кот канибал
    1. cniza Сегодня, 17:48 Новый
      А кто сказал что этого нет , нет конечно мы не можем открыто это сделать , но технологически все готово.
      Жалоба
      cniza
    2. rasputin17 Сегодня, 17:49 Новый
      Пройденный материал!!! Уже сделали!!! Как Вы думаете куда делись хренова туча тактических зарядов??? Просто не афишируется! hi
      Жалоба
      rasputin17
      1. Кот канибал Сегодня, 17:50 Новый
        Дай то Бог,чтобы вы оказались правы
        Жалоба
        Кот канибал
        1. rasputin17 Сегодня, 17:54 Новый
          Нас подрезали договорами СНВ-1 и СНВ-2 при этом сами их не соблюдают а тактические комплексы сейчас заполняют эту нишу!! Свято место пусто не бывает!!! Для чего русскому люду смекалка дана!! wink tongue
          Жалоба
          rasputin17
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:42 Новый
    И че? В вымиратах эта техника вся не помещается, банально места мало,вот Калининградским любителям металлолома и подсовывают халяву на разборку. ..
    Жалоба
    Изгоняющий либероидов
  4. Волька Сегодня, 17:44 Новый
    ляхи с амерами, давайте сразу к нам сюда за Урал для обкатки в танковом биатлоне...
    Жалоба
    Волька
    1. rasputin17 Сегодня, 17:51 Новый
      Они не участвуют в танковом биатлоне шобы уделаться шипко жидко!!! Их приглашають много раз а они вежливо отмалчиваються!!!!
      Жалоба
      rasputin17
      1. Pirogov Сегодня, 17:58 Новый
        Цитата: rasputin17
        Они не участвуют в танковом биатлоне шобы уделаться шипко жидко!!! Их приглашають много раз а они вежливо отмалчиваються!!!!

        Это точно боятся обо..ратся !
        Жалоба
        Pirogov
        1. rasputin17 Сегодня, 18:07 Новый
          Да они и так обгадились по самое не хочу!!!! Куда им до танкового!!! Китайцы за честь сочтут их опустить там ниже плинтуса в питушинном бараке!!!! Они это понимают и ВЕЖЛИВО отказываются поскольку в этом спорте место им укажут у параши даже такие страны как Ангола и Венесуэлла!!! drinks
          Жалоба
          rasputin17
    2. ML-334 Сегодня, 19:06 Новый
      Лучше мы к ним.
      Жалоба
      ML-334
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:44 Новый
    Честно, поржу от души если Трамп всю эту технику завернет назад,в штаты ...
    Жалоба
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 17:49 Новый
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Честно, поржу от души если Трамп всю эту технику завернет назад,в штаты ...


      Нет , он заставит ляхов и приболтов её выкупить у США , причем , по цене ого го.
      Жалоба
      cniza
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:05 Новый
      Изгоняющий либероидов
      Честно, поржу от души если Трамп всю эту технику завернет назад,в штаты ...
      Или ещё лучше.Оставит прибалтусам на сохранении и содержании.За их счёт.Вот это будет номер laughing
      Жалоба
      Наблюдатель2014
    3. Либероид- Сегодня, 18:46 Новый
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Честно, поржу от души если Трамп всю эту технику завернет назад,в штаты ...

      Это старье они просто оставят на металлоломом...Танки песочного цвета и пугать Россию..??? После "бури в пустыне" остатки...Прибалтам пойдет с пшеками..!
      Жалоба
      Либероид-
  6. Шептун Сегодня, 17:53 Новый
    Незаметно напасть не могут. Перед нападением будет колоссальная напряженность. Вообще конечно такие шахматы мне не нравятся. Жизнь и так короткая, а тут еще воевать не дай бог придется!
    Жалоба
    Шептун
  7. dvina71 Сегодня, 17:55 Новый
    Чуствуется,что очередная столетка подходит к концу.. И европейцы,под предводительством очередного "демократора" начинают кучковаться у российских границ. Страх перед войной,с уходом послевоенных поколений,исчезает.. И они снова готовы.
    Жалоба
    dvina71
    1. cniza Сегодня, 18:00 Новый
      К сожалению , Вы правы , всё в истории повторяется.
      Жалоба
      cniza
  8. san4es Сегодня, 17:55 Новый
    Только заехал за поворот, масло замёразло ё...ый в рот... belay
    Жалоба
    san4es
  9. biserino Сегодня, 17:59 Новый
    Амерьi потихонку перебрасьiваются на воссток, но ето собачье дело Барака, а что Трамп делать будет- увидим скоро.
    Жалоба
    biserino
  10. Taygerus Сегодня, 18:08 Новый
    Цитата: cniza
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Честно, поржу от души если Трамп всю эту технику завернет назад,в штаты ...


    Нет , он заставит ляхов и приболтов её выкупить у США , причем , по цене ого го.


    согласен камрады, только ещё он за обслуживание платить заставить в три шкуры
    Жалоба
    Taygerus
  11. bandabas Сегодня, 18:09 Новый
    Да хоть бы камуфляж переделали, клоуны. Или все еще в песках Ирака находятся?
    Жалоба
    bandabas
  12. samarin1969 Сегодня, 18:09 Новый
    Вполне себе угроза у наших границ...Ответ России пока близок к смешному: грозные речи шоуменов из Гос.Думы и К. Лучше устроить лёгкую милитаризацию страны: с позиции подготовленной к "ответке" страны легче вести переговоры да и порядка будет больше. ...
    В голове "призывного возраста" пока самая страшная угроза - это "неудачное селфи".
    Жалоба
    samarin1969
  13. валерьян Сегодня, 18:16 Новый
    первыми сдохнут.
    Жалоба
    валерьян
  14. seregatara1969 Сегодня, 18:22 Новый
    польша прибалтика смоленск - дальше то куда?и всё исключительно в мирных целях на вращательной основе . только вращение в одну сторону - из смоленских болот никто не вертается . или не вращается !?
    Жалоба
    seregatara1969
  15. FuckNato Сегодня, 18:27 Новый
    Танки нато у границ России, ну чо там либерасты? -горите в аду, прокладки натовские.
    Жалоба
    FuckNato
  16. Иван-Туча Сегодня, 18:31 Новый
    Всё бы нам хиханьки да хаханьки. А не смешно. Мы уже как-то раз были "готовы" "бить врага на его территории" и что из этого вышло ещё многие помнят... От границы до Пскова рукой подать, а там и Гатчина не далеко. И алё. А так ли готовы наши части как нам тут расписывают? Я уж молчу про основную массу населения.
    Жалоба
    Иван-Туча
    1. dvina71 Сегодня, 18:40 Новый
      Цитата: Иван-Туча
      Всё бы нам хиханьки да хаханьки

      Это как по вашему..хиханьки?
      Вчера стало известно, что Минобороны РФ воссоздало легендарную 1-ю гвардейскую танковую армию, в состав которой вошли Таманская и Кантемировская дивизии, а также две бригады — танковая и мотострелковая.

      «На полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово министерство обороны планирует разместить вновь создаваемую 150-ю Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию. Планируется,

      Жалоба
      dvina71
      1. Иван-Туча Сегодня, 18:53 Новый
        Судя по массе коментов - это именно хиханьки. Нет, может люди больше меня в курсе событий, я не спорю. По вашим ссылкам - это очередная реорганизация(Кантемировская с Таманской уже устали вечно переподчиняться на мой взгляд) и очередное "вновь создаваемое". Если с первыми всё ясно, то с тем,что только вот создаётся : от бумаги до свершившегося факта пропасть, а ещё боевое слаживание и прочее,прочее. Пока оно как надо заработает... Да у нас офицерского состава не хватает, не то что солдат и техники.
        Жалоба
        Иван-Туча
        1. dvina71 Сегодня, 18:56 Новый
          Цитата: Иван-Туча
          Да у нас офицерского состава не хватает, не то что солдат и техники.

          ПФ.....я не знаю ни одного военного который бы в полной мере был удовлетворен своими подчинеными и материальной частью..
          Что то мне подсказывает,что это справедливо для военных во всем мире.
          Жалоба
          dvina71
  17. Комментарий был удален.
  18. maxxdesign Сегодня, 18:49 Новый
    пусть кучнее становятся под наши "калибры" )
    Жалоба
    maxxdesign

Информация

Посетители, находящиеся в группе На проверке, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня