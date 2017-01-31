Часть американских танков из Польши перебросят к российским границам
Пентагон намерен перебросить часть танков «Абрамс» из Польши в Прибалтику, поближе к российским границам, сообщает Defence.ru со ссылкой на «The Wall Street Journal».
Переброска будет осуществлена после окончания американо-польских учений. Сколько танков будет переброшено, не уточняется. Отмечается лишь, что в странах Балтии подразделения будут находиться на ротационной основе.
Газета напоминает, решение о размещении танков в Европе было принято на варшавском саммите НАТО в 2016 г.
«Численность бригады составляет 3500 солдат. В их распоряжении, в частности, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin», – говорится в публикации.
В скором времени в Польше появится многонациональный батальон НАТО. В него войдут военнослужащие США, Польши, ФРГ, Великобритании и Румынии.
Согласно сообщению, США также усилят свой присутствие в Европе за счет увеличения вертолетной группировки и развертывания дополнительного подразделения численностью 900 человек.
Переброска будет осуществлена после окончания американо-польских учений. Сколько танков будет переброшено, не уточняется. Отмечается лишь, что в странах Балтии подразделения будут находиться на ротационной основе.
Газета напоминает, решение о размещении танков в Европе было принято на варшавском саммите НАТО в 2016 г.
«Численность бригады составляет 3500 солдат. В их распоряжении, в частности, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin», – говорится в публикации.
В скором времени в Польше появится многонациональный батальон НАТО. В него войдут военнослужащие США, Польши, ФРГ, Великобритании и Румынии.
Согласно сообщению, США также усилят свой присутствие в Европе за счет увеличения вертолетной группировки и развертывания дополнительного подразделения численностью 900 человек.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com