Многоцелевой бронированный автомобиль Iveco «Рысь». Инфографика

Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) — армейский многоцелевой бронированный автомобиль итальянского производства.Первое появление бронемашин Iveco LMV в России относится к 2009 году, когда ОАО «КамАЗ» при содействии ОАО «Ростехнологии» за свой счет приобрело и ввезло в страну для испытаний два бронеавтомобиля этого типа. В это же время появились первые сообщения о планах принятия Iveco LMV на вооружение российской армии. В 2010 году были куплены ещё две LMV, а в конце 2010 года — уже на средства Министерства обороны РФ — ещё 10 машинокомплектов, собранных на КамАЗе и получивших официальное название «Рысь». Согласно таможенной декларации, каждый машинокомплект обошелся автозаводу в 12 млн рублей.