17:36 01 февраля

Борьба "неназванных источников", или Нет там никакого ЦРУ

Накануне в отдельных СМИ появились материалы, в которых утверждалось, что задержанных сотрудников ФСБ подозревают не только в государственной измене как таковой, но ещё и в передаче данных в Центральное разведывательное управление США. При этом опубликовавшие такие заявление СМИ ссылались на некие неназванные источники.

Сегодня РИА Новости со ссылкой на другие неназванные источники публикует материал, в котором утверждается, что первые неназванные источники ввели средства массовой информации, а значит, всех зрителей, слушателей и читателей в заблуждение. По данным источников РИА Новости, никакого ЦРУ в деле задержанных сотрудников Федеральной службы безопасности не фигурирует.

Борьба "неназванных источников", или Нет там никакого ЦРУ



При этом в РИА Новости подтверждена информация о том, что задержанным офицерам ФСБ инкриминируются деяния, связанные со статьёй «Государственная измена».

Напомним, что по первоначальным данным, сотрудников ФСБ арестовали за получение доступа и публикацию конфиденциальных данных о переписке высокопоставленных российских чиновников. При этом до сих пор никаких официальных комментариев от следственных органов по поводу этой информации до сих пор не озвучивается.

В такой ситуации человек, знакомящийся с информацией, становится заложником слухов и комментариев от неизвестных людей, которые будто бы играют в игру "чей источник авторитетнее".


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Комментарии 15
  1. Teberii Сегодня, 13:05
    Какая разница,слухают и каждый должен знать что у стен то-же есть уши.
    Teberii
    1. cniza Сегодня, 13:15
      В такой ситуации человек, знакомящийся с информацией, становится заложником слухов и комментариев от неизвестных людей, которые будто бы играют в игру "чей источник авторитетнее".


      Опять вчерашний бред печатают.
      cniza
    2. Зяблицев Сегодня, 13:18
      При сообщениях подобного рода вспоминаю, так сказать, коллег по цеху из одного из университетов Питера завербованных китайской разведкой...А уж о ЦРУ и говорить не приходится...Во все времена - болтун находка для шпиона!Правда, в моем случае была классика жанра - на любви к экзотике мужики погорели..., китайским студенточкам... laughing
      Зяблицев
      1. Зяблицев Сегодня, 13:35
        Хотя смешного здесь мало....
        Зяблицев
      2. НЕКСУС Сегодня, 15:26
        Цитата: Зяблицев
        Правда, в моем случае была классика жанра - на любви к экзотике мужики погорели..., китайским студенточкам...

        Наша Чапман тоже из бывших воительниц невидимого сексуального фронта то ...прием то очень действенный и используется достаточно часто.
        НЕКСУС
        1. Зяблицев Сегодня, 15:44
          Вот, вот! За деньги Родину продают даже меньше, чем за "любовь" (взял слово "любовь" в кавычки, потому что чаще всего, это обычная, но природное влечение) женщины или к женщине - страшная сила... Позволю себе, вспомнить изречение одного замполита, с которым по службе сводила судьба, оно не печатное, выражу завуалированно, но есть в этом простое определение природной человеческой сущности: "п....сильнее пулемета!"laughing

          А дальше, каждый выбирает для себя:
          "....женщину, религию, дорогу.
          Дьяволу служить или пророку -
          каждый выбирает для себя."
          Зяблицев
    3. Alena Frolovna Сегодня, 13:39
      Люди дешевеют, вещи дорожают…
      Просто бездуховность в мире процветает.
      Уточкою губы, «селфи» с голым задом…
      Были бы финансы… Доброты не надо…

      Кто-то за идею и семью воюет…
      Кто-то из генштаба званьями торгует…
      Звёзды на погонах за продажу данных,
      Но они дешевле слёз обыкновенных…

      Продаются кресла, галстуки, портфели,
      Новости в газетах и большие цели…
      Отыщите совесть за вознагражденье.
      Курс души обвален за одно мгновенье…

      Ненависть затмила в людях состраданье.
      Главная задача – просто выживанье…
      То, за что боролись – оказалось бредом…
      Как в войне с собою одержать победу?

      Небо смотрит сверху и от слёз седеет…
      Вещи дорожают… Люди дешевеют…
      Ирина Самарина-Лабиринт

      Пока миром правят деньги так и будет.

      Самый главный бич сего времени - БЕЗДУХОВНОСТЬ.
      Слова "ЧЕСТЬ", "ДОСТОИНСТВО", "ПОРЯДОЧНОСТЬ", "ЧЕСТНОСТЬ" не в чести у многих людей с погонами, призванных защищать ЧЕСТЬ ГОСУДАРСТВА, а, значит, и нас с вами.
      Alena Frolovna
      1. region58 Сегодня, 17:25
        Цитата: Alena Frolovna
        Как в войне с собою одержать победу?

        Как мне кажется - ключевые слова. Вспоминается индейская притча:
        Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину.

        — В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь...

        Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность...

        Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:

        — А какой волк в конце побеждает?

        Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:

        — Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

        region58
  2. Монос Сегодня, 13:07
    Говорят там тупо собирали компромат для шантажа. Даже называлась фамилия человека, организовавшего это и название хакерской группы.
    Монос
  3. 210окв Сегодня, 13:07
    Это дело "Шалтая-Болтая"...Одни чешут языками по линиям связи,другие их слушают,третьи выкладывают это на сайт.По ушам или рогам надо дать всем им.
    210окв
    1. voyaka uh Сегодня, 16:41
      С детства чувствовал (Алиса в стране Чудес) , что Шалтай-Болтай командует миром... bully
      Ведь "вся королевская конница, вся королевская рать не могут (!!!!) Ш.Б. с-о-б-р-а-т-ь"
      voyaka uh
    2. region58 Сегодня, 17:29
      Цитата: 210окв
      По ушам или рогам надо дать всем им.

      region58
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:13
    Напомним, что по первоначальным данным, сотрудников ФСБ арестовали за получение доступа и публикацию конфиденциальных данных о переписке высокопоставленных российских чиновников.


    О как what
    В такое болото лучше свой нос не совать никому постороннему...могут оторвать по самые гланды.
    Никакая гласность и свобода информации тут не поможет.
    Тот же ЛЕХА
  5. Proton Сегодня, 13:18
    Сталина на них нет angry
    Proton
  6. Барбулятор Сегодня, 16:05
    Накануне в отдельных СМИ появились материалы, в которых утверждалось, что задержанных сотрудников ФСБ подозревают не только в государственной измене как таковой, но ещё и в передаче данных в Центральное разведывательное управление США.

    Это обычное дело в СМИ, разведсообществах и среди отдельных либеральных деятелей. Сначала вброс "информации" с надеждой на то, что кто-то обязательно отреагирует, втянется в потасовку, и нечаянно выдаст нужную информацию. Следующий этап - накручивание страстей уже на вновь полученную информацию. И так до бесконечности, пока не будет достигнут необходимый эффект. А поэтому - "собака лает, ветер носит, а караван идет"...
    Барбулятор

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