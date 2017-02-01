Борьба "неназванных источников", или Нет там никакого ЦРУ
Накануне в отдельных СМИ появились материалы, в которых утверждалось, что задержанных сотрудников ФСБ подозревают не только в государственной измене как таковой, но ещё и в передаче данных в Центральное разведывательное управление США. При этом опубликовавшие такие заявление СМИ ссылались на некие неназванные источники.
Сегодня РИА Новости со ссылкой на другие неназванные источники публикует материал, в котором утверждается, что первые неназванные источники ввели средства массовой информации, а значит, всех зрителей, слушателей и читателей в заблуждение. По данным источников РИА Новости, никакого ЦРУ в деле задержанных сотрудников Федеральной службы безопасности не фигурирует.
При этом в РИА Новости подтверждена информация о том, что задержанным офицерам ФСБ инкриминируются деяния, связанные со статьёй «Государственная измена».
Напомним, что по первоначальным данным, сотрудников ФСБ арестовали за получение доступа и публикацию конфиденциальных данных о переписке высокопоставленных российских чиновников. При этом до сих пор никаких официальных комментариев от следственных органов по поводу этой информации до сих пор не озвучивается.
В такой ситуации человек, знакомящийся с информацией, становится заложником слухов и комментариев от неизвестных людей, которые будто бы играют в игру "чей источник авторитетнее".
Сегодня РИА Новости со ссылкой на другие неназванные источники публикует материал, в котором утверждается, что первые неназванные источники ввели средства массовой информации, а значит, всех зрителей, слушателей и читателей в заблуждение. По данным источников РИА Новости, никакого ЦРУ в деле задержанных сотрудников Федеральной службы безопасности не фигурирует.
При этом в РИА Новости подтверждена информация о том, что задержанным офицерам ФСБ инкриминируются деяния, связанные со статьёй «Государственная измена».
Напомним, что по первоначальным данным, сотрудников ФСБ арестовали за получение доступа и публикацию конфиденциальных данных о переписке высокопоставленных российских чиновников. При этом до сих пор никаких официальных комментариев от следственных органов по поводу этой информации до сих пор не озвучивается.
В такой ситуации человек, знакомящийся с информацией, становится заложником слухов и комментариев от неизвестных людей, которые будто бы играют в игру "чей источник авторитетнее".