Сводка за неделю (23-29 января) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»
Из-за резко расскачавшихся событий сводка за прошлую неделю вышла с небольшой задержкой
Но все таки, чтобы не нарушать традицию и продолжать неразрывную примерно с год линию еженедельных сводок, очередная сводка о прошедших событиях на Донбассе, на этот раз за 23-29 января 2017 г.
Прошла инаугурация Трампа, укры немного осмотрелись, с сожалением поняли, что внимание больше не приковано к событям на Украине, и решили о себе напомнить...
К сожалению, мои прогнозы оправдались - к концу января бои и обстрелы увеличились, более того, командование ВСУ предприняло попытку наступления на южном фронте в районе Коминтерново и севернее Донецка в районе Авдеевки. Порошенко и его генералам ничего не остается, как пред встречей в Берлине с канцлером Германии Меркель и за несколько дней до трехсторонней встречи начать это обострение, дабы Европа не отказалась от санкций в отношении России и продолжила поддерживать киевскую хунту.
Ценой этой авантюре стали десятки убитых и раненых солдат с обеих сторон, а также несколько человек убитых и раненных мирных жителей ДНР. Кстати, такая же провальная и кровавая по жертвам авантюра была с 24 по 28 декабря 2016 года на Светлодарской дуге. Тогда ВСУ и нацбатальоны потеряли 178 убитыми и несколько сотен раненными.
Наша разведка и военное руководство знало об этих приготовлениях и заранее на пресс-конференциях предупреждало всех, о возможных атаках со стороны ВСУ. Также разведка ежедневно публиковала данные о наращивании личного состава и техники ВСУ на линии фронта. К сожалению, как бы мы хорошо не готовились, но все равно у нас были потери.
Обращаю тот факт, что ВСУ широко стало применять РСЗО «Град» и «Ураган», а это значит, что применили резервы, так как с боезапасом этих систем у ВСУ совсем плохо. Применение РСЗО подтверждает факт неудачной попытки наступления и хорошую работу наших подразделений.
23.01.17, понедельник
В понедельник продолжились бои и обстрелы, начавшиеся ранее в выходные.01:00 западнее Докучаевска идут бои, работает стрелковое, АГС и БМП.
08:00 Доброе утро! Минометный обстрел на участках фронта Аэропорт, ЯБП, Зайцево, Светлодарская дуга.
До обеда было относительно тихо, исключение ЯБП и Зайцево, там продолжались стрелковые перестрелки.
Военкор Марина Харькова: «В занятый украинскими войсками город Авдеевка (северные подступы к Донецку) 23 января прибыли два армейских грузовых автомобиля ВСУ с боеприпасами. Грузовик марки «Урал» доставил патроны для стрелкового оружия, а на грузовике «КамАЗ» были привезены снаряды для ствольной артиллерии. Грузовые машины с боеприпасами были отправлены в Авдеевку из Красноармейска.Со своих позиций, расположенных к югу и к юго-востоку от Авдеевки, украинские вояки постоянно обстреливают северные окраины столицы ДНР, а также город Ясиноватая и Ясиноватский блокпост ДНР. По этой причине у подразделений ВСУ, дислоцированных на линии разграничения под Авдеевкой, расход боеприпасов больше, чем у формирований «АТО», размещенных на некоторых других участках фронта. Поэтому доставка боеприпасов из Красноармейска в Авдеевку функционирует без сбоев. И это говорит о том, что конца войны, развязанной киевской властью против Донбасса, пока не видно».
14:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционный бой с применением минометов 82-мм и 120-мм и техники.
14:20 в районе поселка Калиново (ЛНР) также позиционный бой с применением к/к пулеметов, минометов и техники.
14:30 поселок Логвиново и наши позиции под сильным минометным и арт обстрелом. ВСУ работают сразу с нескольких батарей.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП наши позиции под сильным обстрелом минометами и артиллерией.
17:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП артиллерийские обстрелы усилились, летит 122-мм и 152-мм снаряды по нашим позициям. По жилым кварталам пока огонь не ведется, но от взрывной волны выбило стекла в некоторых домах.
17:45 в районе Светлодарска с позиций ВСУ летят снаряды по северным пригородам Горловки. Также под обстрелом поселок Молочное и наши позиции в районе Углегорска. 17:50 наша артиллерийская ответка по батареям ВСУ в районе Авдеевки.
18:20 в районе Старомихайловке наши позиции под обстрелом со стрелкового и минометов.
18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП чуть поутихло, позиционные стрелковые бои и минометные дуэли.
18:30 в районе поселка Красный Партизан по квадратам ведет обстрел украинской артиллерий.
20:00 на Светлодарской дуге стрелковые позиционные бои с применением минометов.
22:30 на линии фронта Пески – Аэропорт – Спартак – ЯБП вот уже несколько часов стрелковые бои с применением минометов.
22:40 жители поселков Стаханов и Брянка (ЛНР) слушали нашу хорошую арт ответку. 23:05 поселок Еленовка под минометным обстрелом со стороны украинских позиций.
23:05 поселок Зайцево под минометным обстрелом со стороны украинских позиций.
23:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) зафиксированы грузинские боевики, наша разведка их вовремя обнаружила и запросила удар артиллерии. Теперь ВСУ пытается вытащить своих побратимов боевиков.
Наша разведка продолжает фиксировать увеличение личного состава и техники ВСУ на линии фронта и в оккупированных поселках ДНР. Так в районе поселка Сладкое (в 11 км от фронта) отмечается местонахождение 17 грузовых авто с боеприпасами. В район поселка Ольгинка (6км от фронта) на железнодорожную станцию прибыл эшелон из восьми вагонов с личным составом ВСУ. В зону ответственности 1 батальона 72 бригады, которая дислоцируется в районе Авдеевки, прибыл разведывательный взвод для выполнения специальных задач.
За первый день недели нас обстреляли 1278 раз, из них: минами калибров 82-мм и 120-мм 308 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 180 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
24.01.17, вторник
00:00 поселок Еленовка продолжает страдать от обстрелов минометов.00:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) не все были убиты грузинские боевики, бой продолжается.
07:50 Доброе утро! ЯБП и поселок Яковлевка под обстрелом танков.
08:00 ЯБП позиционный стрелковый бой и обстрел 120-мм минами.
08:00 с самого утра под обстрелом минометов Светлодарская дуга. ВСУ обстреливают район Углегорска и поселка Молочный.
12:20 ЯБП бой, стрелковый и минометный бой.
16:30 ЯБП также стрелковый и минометный бои.
16:30 в районе Широкой Балки и поселка Зайцево стрелковые и минометные бои.
16:30 по всей Светлодарской дуге идут бои с применением к/к пулеметов, минометов и АГС.
16:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый и минометный бои.
17:01 ЯБП подключилась арта ВСУ и наша, идет артдуэль.
20:20 в районе Калиново (ЛНР) практически без перерыва несколько суток идут стрелковые бои, минометные и арт обстрелы.
21:30 поселок Старомихайловка под минометным обстрелом.
21:30 ЯБП минометный и арт обстрел не прекращается.
23:00 по нашим позициям в Аэропорту зафиксированы прилеты 122-мм снарядов.
23:50 Петровский район Донецка периодически под обстрелом к/к пулеметов и минометов. В некоторых частных домах повреждено окна.
Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций личным составом ВСУ. Так в районе Мариуполя прибыло восемьсот бойцов батальона «Донбасс». Наша разведка выявила местонахождение в районе поселка Сопино (в 7 км от фронта) трех самоходных противотанковых установок «Штурм-С» калибром 130-мм.
Кроме того, разведкой выявлены факты не боевых потерь в подразделениях 72-й бригады. Так, только за прошедшие сутки в этой бригаде погибло двое военнослужащих. Одного застрелил сослуживец в районе Авдеевка, открыв огонь по скоплению своих военнослужащих, распивающих алкогольные напитки на позициях. Второй боец украинской армии покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись автоматом своего товарища, в связи с тем, что его автомат был изъят накануне.
За сутки нас обстреляли 424 раза, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 130 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 113 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
25.01.17, среда
07:30 Доброе утро! На линии фронта Аэропорт – ЯБП начался стрелковый и минометный бой.08:30 на линии фронта Аэропорт – ЯБП бой продолжается.
14:00 поселок Калиново (ЛНР) под обстрелом минометов.
15:30 поселок Зайцево под обстрелом минометов.
17:00 с позиций ВСУ западнее поселка Красногоровка ведется обстрел реактивной артиллерией Петровского района.
17:30 поселок Зайцево два часа под обстрелом к/к пулеметов и минометов.
18:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и минометные обстрелы весь день.
18:40 Аэропорт – Спартак под сильным артиллерийским обстрелом.
19:40 в районах Спартак - ЯБП начался сильный бой, очередной артиллерийский обстрел северных пригородов.
20:15 поселок Калиново (ЛНР) стрелковый и минометный бой.
21:20 поселок Калиново (ЛНР) возобновились бои, минометы, арта, техника.
22:15 поселок Калиново (ЛНР) снова бой и арт обстрел.
22:30 Петровский район Донецка стрелковый бой и минометы.
22:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые и минометные бои.
23:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) наша артиллерийская ответка по позициям ВСУ.
23:15 западнее Докучаевска стрелковый бой с применением минометов с обеих сторон.
23:20 наша артиллерийская ответка по украинским арт батареям, расположенным на позициях в районе Острое – Максимильяновка, с которых ранее ВСУ произвели обстрел Петровского района Донецка. Зафиксировано уничтожение двух орудий ВСУ.
23:20 наша артиллерийская ответка по позициям ВСУ в районе Авдеевки.
23:40 поселок Старомихайловка на западе Донецка под минометным обстрелом, противник также применяет АГС.
23:50 наши артиллеристы продолжают подавлять батареи ВСУ, обстреливающие Донецк и пригороды.
За сутки нас обстреляли 875 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 191 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 49 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм 11 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
26.01.17, четверг
00:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается сильный позиционный бой, работают также минометы и артиллерия.01:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается стрелковый и минометный бой, артиллерия прекратила обстрелы.
02:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжаются бои, ВСУ не успокаиваются. Бои идут с короткими перерывами 12 часов. Наши ответили артиллерией, ВСУ сразу же успокоились и пошли спать.
06:00 Доброе утро! 36-я бригада морской пехоты ВСУ обстреляли поселок Сергеевка. В итоге поселок остался без электричества. Через несколько часов электрики ДНР восстановили линии.
14:30 ЯБП был обстрелян из минометов и арты, сейчас там стрелковый бой.
14:45 многострадальный поселок Зайцево под обстрелом минометов и артиллерии. Со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска полетели снаряды тяжелой артиллерии. Снаряды не долетают и падают в поле.
16:50 между позициями ВСУ в районе поселка Пески и позициями ДНР в районе Вольво-Центра идут бои.
17:00 ЯБП и окрестности под сильным обстрелом тяжелой артиллерии.
19:00 на южном фронте в районе поселков Коминтерново и Саханка ВСУ также ведут обстрел из тяжелой артиллерии.
19:00 поселок Зайцево подвергается сильному обстрелу из минометов 82-мм и 120-мм и артиллерии.
21:00 поселок Зайцево уже два часа под обстрелом из стрелкового и минометов.
21:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов 82-мм и 120-мм.
22:50 в районе поселка Логвиново такая же ситуация – стрелковый бой с применением минометов. Мины падают ближе к Дебальцево.
22:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) арт дуэль тяжелой артиллерии. Стрелковый бой длится уже несколько часов.
23:30 на линии фронта Вольво-Центр – Аэропорт – Спартак – ЯБП – Фильтровальная станция под сильным артиллерийским обстрелом ВСУ.
23640 с позиций ВСУ под Авдеевкой отработал «Град» по Аэропорту.
23:50 отработал наш «Град» полным пакетом в ответ по позициям реактивной батареи ВСУ под Авдеевкой.
Наша разведка зафиксировала на донецком направлении в районе Авдеевки батарею 120-мм минометов и батальон личного состава, а на мариупольском направлении взвод танков и два батальона личного состава.
За сутки нас обстреляли 982 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 169 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 29 раз, реактивных снарядов калибра 122-мм 40 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
27.01.17, пятница
00:00 в районе поселков Коминтерново и Саханка ВСУ использовали САУ, в итоге нашей ответки ВСУ замолчали.00:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои не прекращаются, работает также артиллерия. Наши также отвечают артиллерией.
00:30 на Светлодарской дуге позиционные стрелковые бои и минометные дуэли без продвижений.
01:00 в районе ЯБП позиционные бои с применением минометов и артиллерии.
08:50 Доброе утро! Аэропорт позиционные стрелковые перестрелки.
13:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои, минометы и техника.
16:10 на Светлодарской дуге возобновились бои и минометные дуэли. В основном мины 82-мм и 120-мм ложатся в районе поселка Логвиново.
16:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) три часа идут бои и обстрелы.
17:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые бои с применением минометов, артиллерии.
20:00 со стороны Мариуполя летят украинские снаряды по нашим позициям в районе поселка Коминтерново.
20:00 западнее Докучаевска начался стрелковый и минометный бой.
21:03 наша артиллерия отвечает по позициям ВСУ севернее Аэропорта.
21:15 на южном фронте снова под обстрелом поселки Коминтерново и Саханка.
21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковый и минометный бой, также ВСУ применяют танк.
21:30 на южном фронте наша артиллерия пытается подавить арт батареи ВСУ.
21:30 наша артиллерия ведет огонь на подавление арт батарей ВСУ севернее Донецка. 21:50 наша артиллерия ведет огонь на подавление арт батарей ВСУ севернее Донецка.
22:30 наша артиллерия ведет огонь на подавление арт батарей ВСУ севернее Донецка.
22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, применяется минометы, артиллерия и танки (ВСУ).
23:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП обстрелы резко усилились, со стороны ВСУ работают сразу несколько батарей! Наши отвечают.
23:25 есть прилеты по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Наша артиллерия тоже отвечает. Работают также РСЗО с обеих сторон.
23:40 по радио перехватам наша артиллерия накрыла арт батарею ВСУ.
Один военнослужащий ДНР погиб за минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
За сутки нас обстреляли 1270 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 555 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 70 раз, танковыми снарядами 5 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
28.01.17, суббота
00:00 на южном фронте под арт обстрелом поселки Коминтерново и Саханка.08:40 Доброе утро! С самого утра на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильный бой.
13:30 в районе поселка Зайцево периодически возникают перестрелки. в целом тихо. Север Горловки Зайцево был стрелковый бой.
13:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) обстрел 120-мм минами наших позиций.
16:00 Докучаевск под обстрелом.
17:30 Докучаевск под минометным обстрелом.
17:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные стрелковые бои с применением минометов и техники.
17:30 поселок Зайцево под минометным обстрелом.
17:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
18:50 на линии фронта Петровский район – Старомихайловка стрелковые бои с применением минометов.
18:50 на Светлодарской дуге стрелковый бой с применением минометов в районе Углегорска.
19:25 на южном фронте поселки Коминтерново и Саханка снова подвергаются варварским минометным и арт обстрелам.
20:30 на фронте Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковое, минометы и артиллерия.
21:00 наша артиллерийская ответка по позициям ВСУ в районе поселка Сопино.
21:30 на южном фронте очень активны минометы, тяжелая артиллерия и техника ВСУ. Практический весь южный фронт под обстрелом.
23:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) возобновился стрелковый бой под прикрытием минометов.
23:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП очень сильные арт обстрелы. 23:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) подключилась украинская артиллерия.
Один военнослужащий ДНР убит, еще один получил ранение в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
29.01.17, воскресенье
00:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается стрелковый бой, начавшейся накануне вечером, при поддержке минометов и артиллерии.01:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои в самом разгаре и по-моему не собираются прекращаться.
04:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные минометные и арт обстрелы не утихают. ВСУ начали массовый арт обстрел. Применяется тяжелую артиллерию несколько часов, после чего была попытка прорыва в районах Аэропорт – Спартак - ЯБП. Командование ВСУ задействовало несколько взводов пехоты и десятки единиц техники при поддержке большого количества минометов и артиллерии. Применяелосьтакже РСЗО.
Наша разведка заранее предупреждала о возможных атаках ВСУ, поэтому еще с пятницы у нас все боевые части и соединения были приведены в боевую готовность.
Благодаря мужеству и спланированным действиям ВС ДНР прорыв был остановлен.
Утром украинское преступное командование предприняло очередную провокацию в районе Авдеевской промзоны. Противник численностью до взвода атаковал наши позиции, в результате чего подразделения Народной Милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. В результате, атакующие были остановлены и начали отступать.
Вероятней всего, боевики «Правого сектора» вели в данном случае заградительный огонь по своим подразделениям, чтобы не допустить их отхода на исходные позиции
В результате таких действий украинские силовики потеряли до девяти человек убитыми и 15 ранеными. Потерпев неудачу, украинская армия начала обстрел позиций ДНР из крупнокалиберной артиллерии калибром 152 и 122 — мм, а также вели огонь из минометов калибром 120 и 82 — мм по позициям армии ДНР и окраинам Киевского района Донецка.
10:00 в районе Авдеевки бои идут вот уже 5 часов, наши артиллеристы продолжают помогать защищать столицу Республики и подавляют огневые точки и арт батареи ВСУ. 12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои и удары артиллерии.
14:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои, но артиллерия практически затихла. К сожалению, есть попадания снарядов в линии ЛЭП. Авдеевка без света, водоснабжения и тепла. Также обесточена часть Макеевки и северных районов Донецка. В Донецке в связи с прилетами зафиксированы несколько пожаров.
15:00 в районе Авдеевки у ВСУ большие потери, скорые не успеваю вывозить убитых и раненных с позиций.
15:30 обстрел куйбышевского района Донецка. Один из снарядов прилетел на территорию автосервиса. В 2014 году сюда уже прилетали снаряды. А осколок с 2014 я дома храню. Вот и в этот раз осколки прилетели в мой двор.
15:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП и окрестностях идет сильный арт обстрел, работает украинская тяжелая артиллерия.
16:00 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
16:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается бой и сильный арт обстрел.
ВСУ, понеся большие потери, прекратили штурмовать наши позиции. По предварительным данным в ходе утренних и дневных атак ВСУ понесли потери в личном составе в количестве: 20 убитых и 30 раненных.
К сожалению, с нашей стороны также большие потери: 5 убитых и 11 раненых защитников Донбасса. Среди погибших командир 3-го батальона 11-го ОМСП Иван Андреевич Балакай, позывной Грек. Участник Русской весны в Донбассе с первых ее дней. Строитель по профессии, человек-созидатель, Иван Андреевич не мог не встать на защиту родного края. Он пришел в «Восток» в самом начале формирования подразделения. Боевое крещение и первое ранение получил 23 мая 2014 года в поселке Карловка, в бою с нацбатальоном «Донбасс». С тех пор всегда стоял на самых опасных рубежах. В сердцах однополчан, друзей и соратников Иван Грек всегда останется светлым, открытым и искренним человеком, уважаемым командиром и надежным товарищем.
http://patriot-donetsk.ru/uploads/posts/2017-01/medium/1485689392_grek-bw.jpg
18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП новый этап сильных боев и арт обстрелов. Артиллеристы ДНР отвечают с разных батарей.
19:20 на южном фронте ВСУ под прикрытием минометов и артиллерии пытаются сделать попытку продвижения силами до взвода пехоты и несколько единиц техники.
20:20 на Светлодраской дуге позиционные бои и работа минометов по квадратам.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются артиллерийские удары. На ЯБП со стороны ВСУ зафиксирован прилет 4-х реактивных снарядов системы «Ураган» 220-мм.
20:40 снова страдает поселок Калиново (ЛНР), работает тяжелая артиллерия ВСУ.
20:50 поселки Зайцево и Гольмовский страдают от обстрелов из стрелкового и минометов. 22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и обстрелы не стихают. Наша артиллерия также не замолкает, сразу несколько батарей ДНР работают в ответ на варварские обстрелы Донецка.
23:20 ЯБП под ударом РСЗО «Град».
23:30 на южном фронте также сильные бои и арт дуэли. ВСУ работают с САУ из поселка Сартана.
МО ДНР: «Число мирных жителей ДНР, погибших в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки, возросло до двух человек. Всего за сутки от обстрелов карателей погибло два мирных жителя и трое получили ранения»
Украинская армия за последние сутки понесла серьезные потери, при попытке захватить позиции ДНР и в результате «дружественного огня» погибли более 25 человек, ранены свыше 40. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин. «Всего за сутки украинские силовики потеряли более 25 убитыми и более 40 ранеными», — сказал замкомандующего. Он подчеркнул, что противник понес большое число потерь личного состава при попытке захвата позиций армии ДНР в районе Авдеевской промзоны. Кроме этого, к гибели солдат привели несогласованные действия украинских командиров и, как следствие, ведение «дружественного огня по своим» из минометов. «Также, по имеющимся у нас данным, в результате детонации артиллерийских боеприпасов погиб весь личный состав двух расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», наносивших огневые удары по мирным жителям Макеевки», — добавил Басурин.»
За последние стуки недели нас обстреляли 1912 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 552 раза, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 480 раза, танковыми снарядами калибра 125-мм 33 раза, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
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Но все таки, чтобы не нарушать традицию и продолжать неразрывную примерно с год линию еженедельных сводок, очередная сводка о прошедших событиях на Донбассе, на этот раз за 23-29 января 2017 г.
Прошла инаугурация Трампа, укры немного осмотрелись, с сожалением поняли, что внимание больше не приковано к событям на Украине, и решили о себе напомнить...
К сожалению, мои прогнозы оправдались - к концу января бои и обстрелы увеличились, более того, командование ВСУ предприняло попытку наступления на южном фронте в районе Коминтерново и севернее Донецка в районе Авдеевки. Порошенко и его генералам ничего не остается, как пред встречей в Берлине с канцлером Германии Меркель и за несколько дней до трехсторонней встречи начать это обострение, дабы Европа не отказалась от санкций в отношении России и продолжила поддерживать киевскую хунту.
Ценой этой авантюре стали десятки убитых и раненых солдат с обеих сторон, а также несколько человек убитых и раненных мирных жителей ДНР. Кстати, такая же провальная и кровавая по жертвам авантюра была с 24 по 28 декабря 2016 года на Светлодарской дуге. Тогда ВСУ и нацбатальоны потеряли 178 убитыми и несколько сотен раненными.
Наша разведка и военное руководство знало об этих приготовлениях и заранее на пресс-конференциях предупреждало всех, о возможных атаках со стороны ВСУ. Также разведка ежедневно публиковала данные о наращивании личного состава и техники ВСУ на линии фронта. К сожалению, как бы мы хорошо не готовились, но все равно у нас были потери.
Обращаю тот факт, что ВСУ широко стало применять РСЗО «Град» и «Ураган», а это значит, что применили резервы, так как с боезапасом этих систем у ВСУ совсем плохо. Применение РСЗО подтверждает факт неудачной попытки наступления и хорошую работу наших подразделений.
23.01.17, понедельник
В понедельник продолжились бои и обстрелы, начавшиеся ранее в выходные.01:00 западнее Докучаевска идут бои, работает стрелковое, АГС и БМП.
08:00 Доброе утро! Минометный обстрел на участках фронта Аэропорт, ЯБП, Зайцево, Светлодарская дуга.
До обеда было относительно тихо, исключение ЯБП и Зайцево, там продолжались стрелковые перестрелки.
Военкор Марина Харькова: «В занятый украинскими войсками город Авдеевка (северные подступы к Донецку) 23 января прибыли два армейских грузовых автомобиля ВСУ с боеприпасами. Грузовик марки «Урал» доставил патроны для стрелкового оружия, а на грузовике «КамАЗ» были привезены снаряды для ствольной артиллерии. Грузовые машины с боеприпасами были отправлены в Авдеевку из Красноармейска.Со своих позиций, расположенных к югу и к юго-востоку от Авдеевки, украинские вояки постоянно обстреливают северные окраины столицы ДНР, а также город Ясиноватая и Ясиноватский блокпост ДНР. По этой причине у подразделений ВСУ, дислоцированных на линии разграничения под Авдеевкой, расход боеприпасов больше, чем у формирований «АТО», размещенных на некоторых других участках фронта. Поэтому доставка боеприпасов из Красноармейска в Авдеевку функционирует без сбоев. И это говорит о том, что конца войны, развязанной киевской властью против Донбасса, пока не видно».
14:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционный бой с применением минометов 82-мм и 120-мм и техники.
14:20 в районе поселка Калиново (ЛНР) также позиционный бой с применением к/к пулеметов, минометов и техники.
14:30 поселок Логвиново и наши позиции под сильным минометным и арт обстрелом. ВСУ работают сразу с нескольких батарей.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП наши позиции под сильным обстрелом минометами и артиллерией.
17:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП артиллерийские обстрелы усилились, летит 122-мм и 152-мм снаряды по нашим позициям. По жилым кварталам пока огонь не ведется, но от взрывной волны выбило стекла в некоторых домах.
17:45 в районе Светлодарска с позиций ВСУ летят снаряды по северным пригородам Горловки. Также под обстрелом поселок Молочное и наши позиции в районе Углегорска. 17:50 наша артиллерийская ответка по батареям ВСУ в районе Авдеевки.
18:20 в районе Старомихайловке наши позиции под обстрелом со стрелкового и минометов.
18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП чуть поутихло, позиционные стрелковые бои и минометные дуэли.
18:30 в районе поселка Красный Партизан по квадратам ведет обстрел украинской артиллерий.
20:00 на Светлодарской дуге стрелковые позиционные бои с применением минометов.
22:30 на линии фронта Пески – Аэропорт – Спартак – ЯБП вот уже несколько часов стрелковые бои с применением минометов.
22:40 жители поселков Стаханов и Брянка (ЛНР) слушали нашу хорошую арт ответку. 23:05 поселок Еленовка под минометным обстрелом со стороны украинских позиций.
23:05 поселок Зайцево под минометным обстрелом со стороны украинских позиций.
23:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) зафиксированы грузинские боевики, наша разведка их вовремя обнаружила и запросила удар артиллерии. Теперь ВСУ пытается вытащить своих побратимов боевиков.
Наша разведка продолжает фиксировать увеличение личного состава и техники ВСУ на линии фронта и в оккупированных поселках ДНР. Так в районе поселка Сладкое (в 11 км от фронта) отмечается местонахождение 17 грузовых авто с боеприпасами. В район поселка Ольгинка (6км от фронта) на железнодорожную станцию прибыл эшелон из восьми вагонов с личным составом ВСУ. В зону ответственности 1 батальона 72 бригады, которая дислоцируется в районе Авдеевки, прибыл разведывательный взвод для выполнения специальных задач.
За первый день недели нас обстреляли 1278 раз, из них: минами калибров 82-мм и 120-мм 308 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 180 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
24.01.17, вторник
00:00 поселок Еленовка продолжает страдать от обстрелов минометов.00:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) не все были убиты грузинские боевики, бой продолжается.
07:50 Доброе утро! ЯБП и поселок Яковлевка под обстрелом танков.
08:00 ЯБП позиционный стрелковый бой и обстрел 120-мм минами.
08:00 с самого утра под обстрелом минометов Светлодарская дуга. ВСУ обстреливают район Углегорска и поселка Молочный.
12:20 ЯБП бой, стрелковый и минометный бой.
16:30 ЯБП также стрелковый и минометный бои.
16:30 в районе Широкой Балки и поселка Зайцево стрелковые и минометные бои.
16:30 по всей Светлодарской дуге идут бои с применением к/к пулеметов, минометов и АГС.
16:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый и минометный бои.
17:01 ЯБП подключилась арта ВСУ и наша, идет артдуэль.
20:20 в районе Калиново (ЛНР) практически без перерыва несколько суток идут стрелковые бои, минометные и арт обстрелы.
21:30 поселок Старомихайловка под минометным обстрелом.
21:30 ЯБП минометный и арт обстрел не прекращается.
23:00 по нашим позициям в Аэропорту зафиксированы прилеты 122-мм снарядов.
23:50 Петровский район Донецка периодически под обстрелом к/к пулеметов и минометов. В некоторых частных домах повреждено окна.
Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций личным составом ВСУ. Так в районе Мариуполя прибыло восемьсот бойцов батальона «Донбасс». Наша разведка выявила местонахождение в районе поселка Сопино (в 7 км от фронта) трех самоходных противотанковых установок «Штурм-С» калибром 130-мм.
Кроме того, разведкой выявлены факты не боевых потерь в подразделениях 72-й бригады. Так, только за прошедшие сутки в этой бригаде погибло двое военнослужащих. Одного застрелил сослуживец в районе Авдеевка, открыв огонь по скоплению своих военнослужащих, распивающих алкогольные напитки на позициях. Второй боец украинской армии покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись автоматом своего товарища, в связи с тем, что его автомат был изъят накануне.
За сутки нас обстреляли 424 раза, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 130 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 113 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
25.01.17, среда
07:30 Доброе утро! На линии фронта Аэропорт – ЯБП начался стрелковый и минометный бой.08:30 на линии фронта Аэропорт – ЯБП бой продолжается.
14:00 поселок Калиново (ЛНР) под обстрелом минометов.
15:30 поселок Зайцево под обстрелом минометов.
17:00 с позиций ВСУ западнее поселка Красногоровка ведется обстрел реактивной артиллерией Петровского района.
17:30 поселок Зайцево два часа под обстрелом к/к пулеметов и минометов.
18:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и минометные обстрелы весь день.
18:40 Аэропорт – Спартак под сильным артиллерийским обстрелом.
19:40 в районах Спартак - ЯБП начался сильный бой, очередной артиллерийский обстрел северных пригородов.
20:15 поселок Калиново (ЛНР) стрелковый и минометный бой.
21:20 поселок Калиново (ЛНР) возобновились бои, минометы, арта, техника.
22:15 поселок Калиново (ЛНР) снова бой и арт обстрел.
22:30 Петровский район Донецка стрелковый бой и минометы.
22:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые и минометные бои.
23:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) наша артиллерийская ответка по позициям ВСУ.
23:15 западнее Докучаевска стрелковый бой с применением минометов с обеих сторон.
23:20 наша артиллерийская ответка по украинским арт батареям, расположенным на позициях в районе Острое – Максимильяновка, с которых ранее ВСУ произвели обстрел Петровского района Донецка. Зафиксировано уничтожение двух орудий ВСУ.
23:20 наша артиллерийская ответка по позициям ВСУ в районе Авдеевки.
23:40 поселок Старомихайловка на западе Донецка под минометным обстрелом, противник также применяет АГС.
23:50 наши артиллеристы продолжают подавлять батареи ВСУ, обстреливающие Донецк и пригороды.
За сутки нас обстреляли 875 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 191 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 49 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм 11 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
26.01.17, четверг
00:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается сильный позиционный бой, работают также минометы и артиллерия.01:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается стрелковый и минометный бой, артиллерия прекратила обстрелы.
02:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжаются бои, ВСУ не успокаиваются. Бои идут с короткими перерывами 12 часов. Наши ответили артиллерией, ВСУ сразу же успокоились и пошли спать.
06:00 Доброе утро! 36-я бригада морской пехоты ВСУ обстреляли поселок Сергеевка. В итоге поселок остался без электричества. Через несколько часов электрики ДНР восстановили линии.
14:30 ЯБП был обстрелян из минометов и арты, сейчас там стрелковый бой.
14:45 многострадальный поселок Зайцево под обстрелом минометов и артиллерии. Со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска полетели снаряды тяжелой артиллерии. Снаряды не долетают и падают в поле.
16:50 между позициями ВСУ в районе поселка Пески и позициями ДНР в районе Вольво-Центра идут бои.
17:00 ЯБП и окрестности под сильным обстрелом тяжелой артиллерии.
19:00 на южном фронте в районе поселков Коминтерново и Саханка ВСУ также ведут обстрел из тяжелой артиллерии.
19:00 поселок Зайцево подвергается сильному обстрелу из минометов 82-мм и 120-мм и артиллерии.
21:00 поселок Зайцево уже два часа под обстрелом из стрелкового и минометов.
21:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов 82-мм и 120-мм.
22:50 в районе поселка Логвиново такая же ситуация – стрелковый бой с применением минометов. Мины падают ближе к Дебальцево.
22:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) арт дуэль тяжелой артиллерии. Стрелковый бой длится уже несколько часов.
23:30 на линии фронта Вольво-Центр – Аэропорт – Спартак – ЯБП – Фильтровальная станция под сильным артиллерийским обстрелом ВСУ.
23640 с позиций ВСУ под Авдеевкой отработал «Град» по Аэропорту.
23:50 отработал наш «Град» полным пакетом в ответ по позициям реактивной батареи ВСУ под Авдеевкой.
Наша разведка зафиксировала на донецком направлении в районе Авдеевки батарею 120-мм минометов и батальон личного состава, а на мариупольском направлении взвод танков и два батальона личного состава.
За сутки нас обстреляли 982 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 169 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 29 раз, реактивных снарядов калибра 122-мм 40 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
27.01.17, пятница
00:00 в районе поселков Коминтерново и Саханка ВСУ использовали САУ, в итоге нашей ответки ВСУ замолчали.00:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои не прекращаются, работает также артиллерия. Наши также отвечают артиллерией.
00:30 на Светлодарской дуге позиционные стрелковые бои и минометные дуэли без продвижений.
01:00 в районе ЯБП позиционные бои с применением минометов и артиллерии.
08:50 Доброе утро! Аэропорт позиционные стрелковые перестрелки.
13:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои, минометы и техника.
16:10 на Светлодарской дуге возобновились бои и минометные дуэли. В основном мины 82-мм и 120-мм ложатся в районе поселка Логвиново.
16:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) три часа идут бои и обстрелы.
17:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые бои с применением минометов, артиллерии.
20:00 со стороны Мариуполя летят украинские снаряды по нашим позициям в районе поселка Коминтерново.
20:00 западнее Докучаевска начался стрелковый и минометный бой.
21:03 наша артиллерия отвечает по позициям ВСУ севернее Аэропорта.
21:15 на южном фронте снова под обстрелом поселки Коминтерново и Саханка.
21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковый и минометный бой, также ВСУ применяют танк.
21:30 на южном фронте наша артиллерия пытается подавить арт батареи ВСУ.
21:30 наша артиллерия ведет огонь на подавление арт батарей ВСУ севернее Донецка. 21:50 наша артиллерия ведет огонь на подавление арт батарей ВСУ севернее Донецка.
22:30 наша артиллерия ведет огонь на подавление арт батарей ВСУ севернее Донецка.
22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, применяется минометы, артиллерия и танки (ВСУ).
23:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП обстрелы резко усилились, со стороны ВСУ работают сразу несколько батарей! Наши отвечают.
23:25 есть прилеты по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Наша артиллерия тоже отвечает. Работают также РСЗО с обеих сторон.
23:40 по радио перехватам наша артиллерия накрыла арт батарею ВСУ.
Один военнослужащий ДНР погиб за минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
За сутки нас обстреляли 1270 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 555 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 70 раз, танковыми снарядами 5 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
28.01.17, суббота
00:00 на южном фронте под арт обстрелом поселки Коминтерново и Саханка.08:40 Доброе утро! С самого утра на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильный бой.
13:30 в районе поселка Зайцево периодически возникают перестрелки. в целом тихо. Север Горловки Зайцево был стрелковый бой.
13:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) обстрел 120-мм минами наших позиций.
16:00 Докучаевск под обстрелом.
17:30 Докучаевск под минометным обстрелом.
17:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные стрелковые бои с применением минометов и техники.
17:30 поселок Зайцево под минометным обстрелом.
17:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
18:50 на линии фронта Петровский район – Старомихайловка стрелковые бои с применением минометов.
18:50 на Светлодарской дуге стрелковый бой с применением минометов в районе Углегорска.
19:25 на южном фронте поселки Коминтерново и Саханка снова подвергаются варварским минометным и арт обстрелам.
20:30 на фронте Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковое, минометы и артиллерия.
21:00 наша артиллерийская ответка по позициям ВСУ в районе поселка Сопино.
21:30 на южном фронте очень активны минометы, тяжелая артиллерия и техника ВСУ. Практический весь южный фронт под обстрелом.
23:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) возобновился стрелковый бой под прикрытием минометов.
23:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП очень сильные арт обстрелы. 23:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) подключилась украинская артиллерия.
Один военнослужащий ДНР убит, еще один получил ранение в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
29.01.17, воскресенье
00:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается стрелковый бой, начавшейся накануне вечером, при поддержке минометов и артиллерии.01:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои в самом разгаре и по-моему не собираются прекращаться.
04:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные минометные и арт обстрелы не утихают. ВСУ начали массовый арт обстрел. Применяется тяжелую артиллерию несколько часов, после чего была попытка прорыва в районах Аэропорт – Спартак - ЯБП. Командование ВСУ задействовало несколько взводов пехоты и десятки единиц техники при поддержке большого количества минометов и артиллерии. Применяелосьтакже РСЗО.
Наша разведка заранее предупреждала о возможных атаках ВСУ, поэтому еще с пятницы у нас все боевые части и соединения были приведены в боевую готовность.
Благодаря мужеству и спланированным действиям ВС ДНР прорыв был остановлен.
Утром украинское преступное командование предприняло очередную провокацию в районе Авдеевской промзоны. Противник численностью до взвода атаковал наши позиции, в результате чего подразделения Народной Милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. В результате, атакующие были остановлены и начали отступать.
Вероятней всего, боевики «Правого сектора» вели в данном случае заградительный огонь по своим подразделениям, чтобы не допустить их отхода на исходные позиции
В результате таких действий украинские силовики потеряли до девяти человек убитыми и 15 ранеными. Потерпев неудачу, украинская армия начала обстрел позиций ДНР из крупнокалиберной артиллерии калибром 152 и 122 — мм, а также вели огонь из минометов калибром 120 и 82 — мм по позициям армии ДНР и окраинам Киевского района Донецка.
10:00 в районе Авдеевки бои идут вот уже 5 часов, наши артиллеристы продолжают помогать защищать столицу Республики и подавляют огневые точки и арт батареи ВСУ. 12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои и удары артиллерии.
14:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои, но артиллерия практически затихла. К сожалению, есть попадания снарядов в линии ЛЭП. Авдеевка без света, водоснабжения и тепла. Также обесточена часть Макеевки и северных районов Донецка. В Донецке в связи с прилетами зафиксированы несколько пожаров.
15:00 в районе Авдеевки у ВСУ большие потери, скорые не успеваю вывозить убитых и раненных с позиций.
15:30 обстрел куйбышевского района Донецка. Один из снарядов прилетел на территорию автосервиса. В 2014 году сюда уже прилетали снаряды. А осколок с 2014 я дома храню. Вот и в этот раз осколки прилетели в мой двор.
15:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП и окрестностях идет сильный арт обстрел, работает украинская тяжелая артиллерия.
16:00 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
16:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается бой и сильный арт обстрел.
ВСУ, понеся большие потери, прекратили штурмовать наши позиции. По предварительным данным в ходе утренних и дневных атак ВСУ понесли потери в личном составе в количестве: 20 убитых и 30 раненных.
К сожалению, с нашей стороны также большие потери: 5 убитых и 11 раненых защитников Донбасса. Среди погибших командир 3-го батальона 11-го ОМСП Иван Андреевич Балакай, позывной Грек. Участник Русской весны в Донбассе с первых ее дней. Строитель по профессии, человек-созидатель, Иван Андреевич не мог не встать на защиту родного края. Он пришел в «Восток» в самом начале формирования подразделения. Боевое крещение и первое ранение получил 23 мая 2014 года в поселке Карловка, в бою с нацбатальоном «Донбасс». С тех пор всегда стоял на самых опасных рубежах. В сердцах однополчан, друзей и соратников Иван Грек всегда останется светлым, открытым и искренним человеком, уважаемым командиром и надежным товарищем.
http://patriot-donetsk.ru/uploads/posts/2017-01/medium/1485689392_grek-bw.jpg
18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП новый этап сильных боев и арт обстрелов. Артиллеристы ДНР отвечают с разных батарей.
19:20 на южном фронте ВСУ под прикрытием минометов и артиллерии пытаются сделать попытку продвижения силами до взвода пехоты и несколько единиц техники.
20:20 на Светлодраской дуге позиционные бои и работа минометов по квадратам.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются артиллерийские удары. На ЯБП со стороны ВСУ зафиксирован прилет 4-х реактивных снарядов системы «Ураган» 220-мм.
20:40 снова страдает поселок Калиново (ЛНР), работает тяжелая артиллерия ВСУ.
20:50 поселки Зайцево и Гольмовский страдают от обстрелов из стрелкового и минометов. 22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и обстрелы не стихают. Наша артиллерия также не замолкает, сразу несколько батарей ДНР работают в ответ на варварские обстрелы Донецка.
23:20 ЯБП под ударом РСЗО «Град».
23:30 на южном фронте также сильные бои и арт дуэли. ВСУ работают с САУ из поселка Сартана.
МО ДНР: «Число мирных жителей ДНР, погибших в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки, возросло до двух человек. Всего за сутки от обстрелов карателей погибло два мирных жителя и трое получили ранения»
Украинская армия за последние сутки понесла серьезные потери, при попытке захватить позиции ДНР и в результате «дружественного огня» погибли более 25 человек, ранены свыше 40. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин. «Всего за сутки украинские силовики потеряли более 25 убитыми и более 40 ранеными», — сказал замкомандующего. Он подчеркнул, что противник понес большое число потерь личного состава при попытке захвата позиций армии ДНР в районе Авдеевской промзоны. Кроме этого, к гибели солдат привели несогласованные действия украинских командиров и, как следствие, ведение «дружественного огня по своим» из минометов. «Также, по имеющимся у нас данным, в результате детонации артиллерийских боеприпасов погиб весь личный состав двух расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», наносивших огневые удары по мирным жителям Макеевки», — добавил Басурин.»
За последние стуки недели нас обстреляли 1912 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 552 раза, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 480 раза, танковыми снарядами калибра 125-мм 33 раза, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
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