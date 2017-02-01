17:34 01 февраля

Сводка за неделю (23-29 января) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»

Из-за резко расскачавшихся событий сводка за прошлую неделю вышла с небольшой задержкой
Но все таки, чтобы не нарушать традицию и продолжать неразрывную примерно с год линию еженедельных сводок, очередная сводка о прошедших событиях на Донбассе, на этот раз за 23-29 января 2017 г.

Прошла инаугурация Трампа, укры немного осмотрелись, с сожалением поняли, что внимание больше не приковано к событям на Украине, и решили о себе напомнить...

К сожалению, мои прогнозы оправдались - к концу января бои и обстрелы увеличились, более того, командование ВСУ предприняло попытку наступления на южном фронте в районе Коминтерново и севернее Донецка в районе Авдеевки. Порошенко и его генералам ничего не остается, как пред встречей в Берлине с канцлером Германии Меркель и за несколько дней до трехсторонней встречи начать это обострение, дабы Европа не отказалась от санкций в отношении России и продолжила поддерживать киевскую хунту.


Ценой этой авантюре стали десятки убитых и раненых солдат с обеих сторон, а также несколько человек убитых и раненных мирных жителей ДНР. Кстати, такая же провальная и кровавая по жертвам авантюра была с 24 по 28 декабря 2016 года на Светлодарской дуге. Тогда ВСУ и нацбатальоны потеряли 178 убитыми и несколько сотен раненными.

Наша разведка и военное руководство знало об этих приготовлениях и заранее на пресс-конференциях предупреждало всех, о возможных атаках со стороны ВСУ. Также разведка ежедневно публиковала данные о наращивании личного состава и техники ВСУ на линии фронта. К сожалению, как бы мы хорошо не готовились, но все равно у нас были потери.

Обращаю тот факт, что ВСУ широко стало применять РСЗО «Град» и «Ураган», а это значит, что применили резервы, так как с боезапасом этих систем у ВСУ совсем плохо. Применение РСЗО подтверждает факт неудачной попытки наступления и хорошую работу наших подразделений.



23.01.17, понедельник

В понедельник продолжились бои и обстрелы, начавшиеся ранее в выходные.01:00 западнее Докучаевска идут бои, работает стрелковое, АГС и БМП.
08:00 Доброе утро! Минометный обстрел на участках фронта Аэропорт, ЯБП, Зайцево, Светлодарская дуга.

До обеда было относительно тихо, исключение ЯБП и Зайцево, там продолжались стрелковые перестрелки.

Военкор Марина Харькова: «В занятый украинскими войсками город Авдеевка (северные подступы к Донецку) 23 января прибыли два армейских грузовых автомобиля ВСУ с боеприпасами. Грузовик марки «Урал» доставил патроны для стрелкового оружия, а на грузовике «КамАЗ» были привезены снаряды для ствольной артиллерии. Грузовые машины с боеприпасами были отправлены в Авдеевку из Красноармейска.Со своих позиций, расположенных к югу и к юго-востоку от Авдеевки, украинские вояки постоянно обстреливают северные окраины столицы ДНР, а также город Ясиноватая и Ясиноватский блокпост ДНР. По этой причине у подразделений ВСУ, дислоцированных на линии разграничения под Авдеевкой, расход боеприпасов больше, чем у формирований «АТО», размещенных на некоторых других участках фронта. Поэтому доставка боеприпасов из Красноармейска в Авдеевку функционирует без сбоев. И это говорит о том, что конца войны, развязанной киевской властью против Донбасса, пока не видно».

14:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционный бой с применением минометов 82-мм и 120-мм и техники.
14:20 в районе поселка Калиново (ЛНР) также позиционный бой с применением к/к пулеметов, минометов и техники.
14:30 поселок Логвиново и наши позиции под сильным минометным и арт обстрелом. ВСУ работают сразу с нескольких батарей.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП наши позиции под сильным обстрелом минометами и артиллерией.
17:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП артиллерийские обстрелы усилились, летит 122-мм и 152-мм снаряды по нашим позициям. По жилым кварталам пока огонь не ведется, но от взрывной волны выбило стекла в некоторых домах.
17:45 в районе Светлодарска с позиций ВСУ летят снаряды по северным пригородам Горловки. Также под обстрелом поселок Молочное и наши позиции в районе Углегорска. 17:50 наша артиллерийская ответка по батареям ВСУ в районе Авдеевки.
18:20 в районе Старомихайловке наши позиции под обстрелом со стрелкового и минометов.
18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП чуть поутихло, позиционные стрелковые бои и минометные дуэли.
18:30 в районе поселка Красный Партизан по квадратам ведет обстрел украинской артиллерий.
20:00 на Светлодарской дуге стрелковые позиционные бои с применением минометов.
22:30 на линии фронта Пески – Аэропорт – Спартак – ЯБП вот уже несколько часов стрелковые бои с применением минометов.
22:40 жители поселков Стаханов и Брянка (ЛНР) слушали нашу хорошую арт ответку. 23:05 поселок Еленовка под минометным обстрелом со стороны украинских позиций.
23:05 поселок Зайцево под минометным обстрелом со стороны украинских позиций.
23:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) зафиксированы грузинские боевики, наша разведка их вовремя обнаружила и запросила удар артиллерии. Теперь ВСУ пытается вытащить своих побратимов боевиков.

Наша разведка продолжает фиксировать увеличение личного состава и техники ВСУ на линии фронта и в оккупированных поселках ДНР. Так в районе поселка Сладкое (в 11 км от фронта) отмечается местонахождение 17 грузовых авто с боеприпасами. В район поселка Ольгинка (6км от фронта) на железнодорожную станцию прибыл эшелон из восьми вагонов с личным составом ВСУ. В зону ответственности 1 батальона 72 бригады, которая дислоцируется в районе Авдеевки, прибыл разведывательный взвод для выполнения специальных задач.

За первый день недели нас обстреляли 1278 раз, из них: минами калибров 82-мм и 120-мм 308 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 180 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.







24.01.17, вторник

00:00 поселок Еленовка продолжает страдать от обстрелов минометов.00:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) не все были убиты грузинские боевики, бой продолжается.
07:50 Доброе утро! ЯБП и поселок Яковлевка под обстрелом танков.
08:00 ЯБП позиционный стрелковый бой и обстрел 120-мм минами.
08:00 с самого утра под обстрелом минометов Светлодарская дуга. ВСУ обстреливают район Углегорска и поселка Молочный.
12:20 ЯБП бой, стрелковый и минометный бой.
16:30 ЯБП также стрелковый и минометный бои.
16:30 в районе Широкой Балки и поселка Зайцево стрелковые и минометные бои.
16:30 по всей Светлодарской дуге идут бои с применением к/к пулеметов, минометов и АГС.
16:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый и минометный бои.
17:01 ЯБП подключилась арта ВСУ и наша, идет артдуэль.
20:20 в районе Калиново (ЛНР) практически без перерыва несколько суток идут стрелковые бои, минометные и арт обстрелы.
21:30 поселок Старомихайловка под минометным обстрелом.
21:30 ЯБП минометный и арт обстрел не прекращается.
23:00 по нашим позициям в Аэропорту зафиксированы прилеты 122-мм снарядов.
23:50 Петровский район Донецка периодически под обстрелом к/к пулеметов и минометов. В некоторых частных домах повреждено окна.

Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций личным составом ВСУ. Так в районе Мариуполя прибыло восемьсот бойцов батальона «Донбасс». Наша разведка выявила местонахождение в районе поселка Сопино (в 7 км от фронта) трех самоходных противотанковых установок «Штурм-С» калибром 130-мм.

Кроме того, разведкой выявлены факты не боевых потерь в подразделениях 72-й бригады. Так, только за прошедшие сутки в этой бригаде погибло двое военнослужащих. Одного застрелил сослуживец в районе Авдеевка, открыв огонь по скоплению своих военнослужащих, распивающих алкогольные напитки на позициях. Второй боец украинской армии покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись автоматом своего товарища, в связи с тем, что его автомат был изъят накануне.

За сутки нас обстреляли 424 раза, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 130 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 113 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.





25.01.17, среда

07:30 Доброе утро! На линии фронта Аэропорт – ЯБП начался стрелковый и минометный бой.08:30 на линии фронта Аэропорт – ЯБП бой продолжается.
14:00 поселок Калиново (ЛНР) под обстрелом минометов.
15:30 поселок Зайцево под обстрелом минометов.
17:00 с позиций ВСУ западнее поселка Красногоровка ведется обстрел реактивной артиллерией Петровского района.
17:30 поселок Зайцево два часа под обстрелом к/к пулеметов и минометов.
18:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и минометные обстрелы весь день.
18:40 Аэропорт – Спартак под сильным артиллерийским обстрелом.
19:40 в районах Спартак - ЯБП начался сильный бой, очередной артиллерийский обстрел северных пригородов.
20:15 поселок Калиново (ЛНР) стрелковый и минометный бой.
21:20 поселок Калиново (ЛНР) возобновились бои, минометы, арта, техника.
22:15 поселок Калиново (ЛНР) снова бой и арт обстрел.
22:30 Петровский район Донецка стрелковый бой и минометы.
22:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые и минометные бои.
23:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) наша артиллерийская ответка по позициям ВСУ.
23:15 западнее Докучаевска стрелковый бой с применением минометов с обеих сторон.
23:20 наша артиллерийская ответка по украинским арт батареям, расположенным на позициях в районе Острое – Максимильяновка, с которых ранее ВСУ произвели обстрел Петровского района Донецка. Зафиксировано уничтожение двух орудий ВСУ.
23:20 наша артиллерийская ответка по позициям ВСУ в районе Авдеевки.
23:40 поселок Старомихайловка на западе Донецка под минометным обстрелом, противник также применяет АГС.
23:50 наши артиллеристы продолжают подавлять батареи ВСУ, обстреливающие Донецк и пригороды.

За сутки нас обстреляли 875 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 191 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 49 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм 11 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.




26.01.17, четверг

00:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается сильный позиционный бой, работают также минометы и артиллерия.01:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается стрелковый и минометный бой, артиллерия прекратила обстрелы.
02:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжаются бои, ВСУ не успокаиваются. Бои идут с короткими перерывами 12 часов. Наши ответили артиллерией, ВСУ сразу же успокоились и пошли спать.
06:00 Доброе утро! 36-я бригада морской пехоты ВСУ обстреляли поселок Сергеевка. В итоге поселок остался без электричества. Через несколько часов электрики ДНР восстановили линии.
14:30 ЯБП был обстрелян из минометов и арты, сейчас там стрелковый бой.
14:45 многострадальный поселок Зайцево под обстрелом минометов и артиллерии. Со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска полетели снаряды тяжелой артиллерии. Снаряды не долетают и падают в поле.
16:50 между позициями ВСУ в районе поселка Пески и позициями ДНР в районе Вольво-Центра идут бои.
17:00 ЯБП и окрестности под сильным обстрелом тяжелой артиллерии.
19:00 на южном фронте в районе поселков Коминтерново и Саханка ВСУ также ведут обстрел из тяжелой артиллерии.
19:00 поселок Зайцево подвергается сильному обстрелу из минометов 82-мм и 120-мм и артиллерии.
21:00 поселок Зайцево уже два часа под обстрелом из стрелкового и минометов.
21:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов 82-мм и 120-мм.
22:50 в районе поселка Логвиново такая же ситуация – стрелковый бой с применением минометов. Мины падают ближе к Дебальцево.
22:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) арт дуэль тяжелой артиллерии. Стрелковый бой длится уже несколько часов.
23:30 на линии фронта Вольво-Центр – Аэропорт – Спартак – ЯБП – Фильтровальная станция под сильным артиллерийским обстрелом ВСУ.
23640 с позиций ВСУ под Авдеевкой отработал «Град» по Аэропорту.
23:50 отработал наш «Град» полным пакетом в ответ по позициям реактивной батареи ВСУ под Авдеевкой.

Наша разведка зафиксировала на донецком направлении в районе Авдеевки батарею 120-мм минометов и батальон личного состава, а на мариупольском направлении взвод танков и два батальона личного состава.

За сутки нас обстреляли 982 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 169 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 29 раз, реактивных снарядов калибра 122-мм 40 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.




27.01.17, пятница

00:00 в районе поселков Коминтерново и Саханка ВСУ использовали САУ, в итоге нашей ответки ВСУ замолчали.00:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои не прекращаются, работает также артиллерия. Наши также отвечают артиллерией.
00:30 на Светлодарской дуге позиционные стрелковые бои и минометные дуэли без продвижений.
01:00 в районе ЯБП позиционные бои с применением минометов и артиллерии.
08:50 Доброе утро! Аэропорт позиционные стрелковые перестрелки.
13:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои, минометы и техника.
16:10 на Светлодарской дуге возобновились бои и минометные дуэли. В основном мины 82-мм и 120-мм ложатся в районе поселка Логвиново.
16:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) три часа идут бои и обстрелы.
17:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые бои с применением минометов, артиллерии.
20:00 со стороны Мариуполя летят украинские снаряды по нашим позициям в районе поселка Коминтерново.
20:00 западнее Докучаевска начался стрелковый и минометный бой.
21:03 наша артиллерия отвечает по позициям ВСУ севернее Аэропорта.
21:15 на южном фронте снова под обстрелом поселки Коминтерново и Саханка.
21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковый и минометный бой, также ВСУ применяют танк.
21:30 на южном фронте наша артиллерия пытается подавить арт батареи ВСУ.
21:30 наша артиллерия ведет огонь на подавление арт батарей ВСУ севернее Донецка. 21:50 наша артиллерия ведет огонь на подавление арт батарей ВСУ севернее Донецка.
22:30 наша артиллерия ведет огонь на подавление арт батарей ВСУ севернее Донецка.
22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, применяется минометы, артиллерия и танки (ВСУ).
23:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП обстрелы резко усилились, со стороны ВСУ работают сразу несколько батарей! Наши отвечают.
23:25 есть прилеты по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Наша артиллерия тоже отвечает. Работают также РСЗО с обеих сторон.
23:40 по радио перехватам наша артиллерия накрыла арт батарею ВСУ.

Один военнослужащий ДНР погиб за минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

За сутки нас обстреляли 1270 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 555 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 70 раз, танковыми снарядами 5 раз, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.




28.01.17, суббота

00:00 на южном фронте под арт обстрелом поселки Коминтерново и Саханка.08:40 Доброе утро! С самого утра на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильный бой.
13:30 в районе поселка Зайцево периодически возникают перестрелки. в целом тихо. Север Горловки Зайцево был стрелковый бой.
13:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) обстрел 120-мм минами наших позиций.
16:00 Докучаевск под обстрелом.
17:30 Докучаевск под минометным обстрелом.
17:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные стрелковые бои с применением минометов и техники.
17:30 поселок Зайцево под минометным обстрелом.
17:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
18:50 на линии фронта Петровский район – Старомихайловка стрелковые бои с применением минометов.
18:50 на Светлодарской дуге стрелковый бой с применением минометов в районе Углегорска.
19:25 на южном фронте поселки Коминтерново и Саханка снова подвергаются варварским минометным и арт обстрелам.
20:30 на фронте Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковое, минометы и артиллерия.
21:00 наша артиллерийская ответка по позициям ВСУ в районе поселка Сопино.
21:30 на южном фронте очень активны минометы, тяжелая артиллерия и техника ВСУ. Практический весь южный фронт под обстрелом.
23:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) возобновился стрелковый бой под прикрытием минометов.
23:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП очень сильные арт обстрелы. 23:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) подключилась украинская артиллерия.

Один военнослужащий ДНР убит, еще один получил ранение в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.




29.01.17, воскресенье

00:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается стрелковый бой, начавшейся накануне вечером, при поддержке минометов и артиллерии.01:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои в самом разгаре и по-моему не собираются прекращаться.
04:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные минометные и арт обстрелы не утихают. ВСУ начали массовый арт обстрел. Применяется тяжелую артиллерию несколько часов, после чего была попытка прорыва в районах Аэропорт – Спартак - ЯБП. Командование ВСУ задействовало несколько взводов пехоты и десятки единиц техники при поддержке большого количества минометов и артиллерии. Применяелосьтакже РСЗО.

Наша разведка заранее предупреждала о возможных атаках ВСУ, поэтому еще с пятницы у нас все боевые части и соединения были приведены в боевую готовность.

Благодаря мужеству и спланированным действиям ВС ДНР прорыв был остановлен.

Утром украинское преступное командование предприняло очередную провокацию в районе Авдеевской промзоны. Противник численностью до взвода атаковал наши позиции, в результате чего подразделения Народной Милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. В результате, атакующие были остановлены и начали отступать.
Вероятней всего, боевики «Правого сектора» вели в данном случае заградительный огонь по своим подразделениям, чтобы не допустить их отхода на исходные позиции
В результате таких действий украинские силовики потеряли до девяти человек убитыми и 15 ранеными. Потерпев неудачу, украинская армия начала обстрел позиций ДНР из крупнокалиберной артиллерии калибром 152 и 122 — мм, а также вели огонь из минометов калибром 120 и 82 — мм по позициям армии ДНР и окраинам Киевского района Донецка.

10:00 в районе Авдеевки бои идут вот уже 5 часов, наши артиллеристы продолжают помогать защищать столицу Республики и подавляют огневые точки и арт батареи ВСУ. 12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои и удары артиллерии.
14:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои, но артиллерия практически затихла. К сожалению, есть попадания снарядов в линии ЛЭП. Авдеевка без света, водоснабжения и тепла. Также обесточена часть Макеевки и северных районов Донецка. В Донецке в связи с прилетами зафиксированы несколько пожаров.
15:00 в районе Авдеевки у ВСУ большие потери, скорые не успеваю вывозить убитых и раненных с позиций.
15:30 обстрел куйбышевского района Донецка. Один из снарядов прилетел на территорию автосервиса. В 2014 году сюда уже прилетали снаряды. А осколок с 2014 я дома храню. Вот и в этот раз осколки прилетели в мой двор.





15:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП и окрестностях идет сильный арт обстрел, работает украинская тяжелая артиллерия.
16:00 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
16:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается бой и сильный арт обстрел.

ВСУ, понеся большие потери, прекратили штурмовать наши позиции. По предварительным данным в ходе утренних и дневных атак ВСУ понесли потери в личном составе в количестве: 20 убитых и 30 раненных.
К сожалению, с нашей стороны также большие потери: 5 убитых и 11 раненых защитников Донбасса. Среди погибших командир 3-го батальона 11-го ОМСП Иван Андреевич Балакай, позывной Грек. Участник Русской весны в Донбассе с первых ее дней. Строитель по профессии, человек-созидатель, Иван Андреевич не мог не встать на защиту родного края. Он пришел в «Восток» в самом начале формирования подразделения. Боевое крещение и первое ранение получил 23 мая 2014 года в поселке Карловка, в бою с нацбатальоном «Донбасс». С тех пор всегда стоял на самых опасных рубежах. В сердцах однополчан, друзей и соратников Иван Грек всегда останется светлым, открытым и искренним человеком, уважаемым командиром и надежным товарищем.
http://patriot-donetsk.ru/uploads/posts/2017-01/medium/1485689392_grek-bw.jpg

18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП новый этап сильных боев и арт обстрелов. Артиллеристы ДНР отвечают с разных батарей.
19:20 на южном фронте ВСУ под прикрытием минометов и артиллерии пытаются сделать попытку продвижения силами до взвода пехоты и несколько единиц техники.
20:20 на Светлодраской дуге позиционные бои и работа минометов по квадратам.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются артиллерийские удары. На ЯБП со стороны ВСУ зафиксирован прилет 4-х реактивных снарядов системы «Ураган» 220-мм.
20:40 снова страдает поселок Калиново (ЛНР), работает тяжелая артиллерия ВСУ.
20:50 поселки Зайцево и Гольмовский страдают от обстрелов из стрелкового и минометов. 22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и обстрелы не стихают. Наша артиллерия также не замолкает, сразу несколько батарей ДНР работают в ответ на варварские обстрелы Донецка.
23:20 ЯБП под ударом РСЗО «Град».
23:30 на южном фронте также сильные бои и арт дуэли. ВСУ работают с САУ из поселка Сартана.

МО ДНР: «Число мирных жителей ДНР, погибших в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки, возросло до двух человек. Всего за сутки от обстрелов карателей погибло два мирных жителя и трое получили ранения»

Украинская армия за последние сутки понесла серьезные потери, при попытке захватить позиции ДНР и в результате «дружественного огня» погибли более 25 человек, ранены свыше 40. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин. «Всего за сутки украинские силовики потеряли более 25 убитыми и более 40 ранеными», — сказал замкомандующего. Он подчеркнул, что противник понес большое число потерь личного состава при попытке захвата позиций армии ДНР в районе Авдеевской промзоны. Кроме этого, к гибели солдат привели несогласованные действия украинских командиров и, как следствие, ведение «дружественного огня по своим» из минометов. «Также, по имеющимся у нас данным, в результате детонации артиллерийских боеприпасов погиб весь личный состав двух расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», наносивших огневые удары по мирным жителям Макеевки», — добавил Басурин.»

За последние стуки недели нас обстреляли 1912 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм 552 раза, снарядами калибра 122-мм и 152-мм 480 раза, танковыми снарядами калибра 125-мм 33 раза, остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.



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Комментарии 8
  1. 210окв Сегодня, 14:38
    Вопрос :"Когда же это прекратится?",стал неактуальным..Ответ очевиден-только после унитчожения укрохунты..Минский сговор приведет растянет конфликт и приведет к еще более большим жертвам.
    210окв
    1. макс702 Сегодня, 15:12
      Продолжаться это может долго.. Сирия тому подтверждение.. Боеприпасов ВСУ будет столько сколько надо, заводы в Болгарии, Чехии, Венгрии , Польше работают.. Финансирование у них на это дело будет, и то что на снарядах и ракетах будет маркировка 80х годов никого удивлять не должно..
      макс702
      1. Stas157 Сегодня, 15:33
        Цитата: 210окв
        Вопрос :"Когда же это прекратится?",стал неактуальным..

        Цитата: макс702
        Продолжаться это может долго..

        Судя по тому как с какой интенсивностью сей час педалируется освещение событий на Донбассе возможно кремль что то задумал. Давно уже так не показывали эти события на канале Россия24. Когда решили закрыть проект Новороссия тут же и телевизор, как обрезали. Теперь опять электорат начинают готовить. Накачка идет, как будто до этого там тишина была! Несколько человек гражданских погибло и сколько криков, хотя до этого десятки людей гибли - и это особо не замечали!
        П.С. Не верю я в беспристрастность нашего зомбоящика. Раз активно освещают, значит для чего то готовят общественное мнение. Возможно будет какая то активность на Донбассе.
        Stas157
  2. salat Сегодня, 14:48
    Тоже не ясно когда это все кончится, но с криками УРА и в бой тоже не пойдет request
    salat
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:54
    Это еще без последних событий. Хотелось бы все таки знать состояние дел в общем. Кто линии электропередач расстрелял, чего добились или не добились ВСУшники в результате этих своих безнадежных усилий. Потери с обеих сторон. Владыка Сикх, ты всегда в курсе, расскажи.
    Горный стрелок
  4. Ustrushan Сегодня, 14:57
    На широкомасштабные боевые действия, нет сил ни у тех ни у других. Наступления взводами и даже ротой не приведет к большим изменениям на фронте. Так что это провокации. Кому выгодно? Ответ очевиден...
    Ustrushan
  5. rudolff Сегодня, 15:02
    Автор минских соглашений жив, здоров и на пенсию не собирается. А значит и кардинальных изменений сложившейся ситуации ждать не приходится. Если только киевский режим сам не вытворит чего-нибудь из ряда вон выходящего.
    rudolff
  6. Лелёк Сегодня, 17:11
    Привет, Сергей.
    Что-то давненько тебя не было на страницах. Спасибо за подробный рапОрт. Похоже на конвульсии бандерлогов. Не известно как оно пойдёт дальше, но все симптомы того, что киевским - "кергуду", поскольку даже самые отмороженные "спонсоры" взяли стойку "VS".
    Лелёк

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