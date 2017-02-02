09:00 02 февраля

Украинское фейк-ТВ выдало репортаж об "уничтожении" одного из заместителей Гиви

Военнослужащие батальона специального назначения ДНР, командиром которого является Михаил Толстых (Гиви), высмеяли украинские СМИ, которые на днях представили материал о «победоносном шествии» украинских войск по Донбассу. В своём репортаже из Донбасса укрожурналистка Юлия Кириенко сообщила украинским телезрителям о том, что украинские войска «ликвидировали» одного из заместителей Михаила Толстых – ополченца с позывным Консул. Подтверждения информации на украинских каналах представлено не было.

После выданного средствами массовой информации Украины репортажа ополченцы и решили, как говорится, потроллить Киев шуточной прощальной церемонией с Консулом, который на самом деле жив и здоров.




Этот ролик становится очередным доказательством полнейшего непрофессионализма украинских «журналистов», которые давно превратили подавляющее большинство средств массовой информации «незалежной» в средства массовой дезинформации и распространяющие ложь за ложью в целях пропаганды площадки. Если собрать воедино репортажи этих площадок, то украинская армия уже давно парадным маршем шагает не только по Донецку, но по Красной площади российской столицы...


Использованы фотографии: ФОМА ТВ
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Комментарии 5
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:39
    Их тролль надо по другому - идти вперед и забрать Мариуполь для начала, а на их5фейки просто плевать с высокой колокольни.
    Изгоняющий либероидов
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:40
    Если собрать воедино репортажи этих площадок, то украинская армия уже давно парадным маршем шагает не только по Донецку, но по Красной площади российской столицы...

    В ДОНБАССЕ и РОССИИ гей-парады запрещены.
    Консулу респект... hi
    Тот же ЛЕХА
  3. Егоза Сегодня, 07:49
    "Консул убит, а Гиви в Мариуполь удрал" - чего только по ТВ не скажут! belay
    Егоза
  4. Jovanni Сегодня, 07:49
    Чувство юмора на войне, - хороший показатель. Но дай Бог воинам Новороссии здоровья!
    Jovanni
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:01
    очередным доказательством полнейшего непрофессионализма украинских «журналистов»

    Так это уже аксиома даже не требующая доказательств. "Работают" по принципу - чем откровеннее и циничнее ложь, тем лучше. Главное, как говорят продюсеры, "пипл хавает", а это основная цель.
    rotmistr60

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