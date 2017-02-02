Украинское фейк-ТВ выдало репортаж об "уничтожении" одного из заместителей Гиви
Военнослужащие батальона специального назначения ДНР, командиром которого является Михаил Толстых (Гиви), высмеяли украинские СМИ, которые на днях представили материал о «победоносном шествии» украинских войск по Донбассу. В своём репортаже из Донбасса укрожурналистка Юлия Кириенко сообщила украинским телезрителям о том, что украинские войска «ликвидировали» одного из заместителей Михаила Толстых – ополченца с позывным Консул. Подтверждения информации на украинских каналах представлено не было.
После выданного средствами массовой информации Украины репортажа ополченцы и решили, как говорится, потроллить Киев шуточной прощальной церемонией с Консулом, который на самом деле жив и здоров.
Этот ролик становится очередным доказательством полнейшего непрофессионализма украинских «журналистов», которые давно превратили подавляющее большинство средств массовой информации «незалежной» в средства массовой дезинформации и распространяющие ложь за ложью в целях пропаганды площадки. Если собрать воедино репортажи этих площадок, то украинская армия уже давно парадным маршем шагает не только по Донецку, но по Красной площади российской столицы...
После выданного средствами массовой информации Украины репортажа ополченцы и решили, как говорится, потроллить Киев шуточной прощальной церемонией с Консулом, который на самом деле жив и здоров.
Этот ролик становится очередным доказательством полнейшего непрофессионализма украинских «журналистов», которые давно превратили подавляющее большинство средств массовой информации «незалежной» в средства массовой дезинформации и распространяющие ложь за ложью в целях пропаганды площадки. Если собрать воедино репортажи этих площадок, то украинская армия уже давно парадным маршем шагает не только по Донецку, но по Красной площади российской столицы...
Использованы фотографии: ФОМА ТВ