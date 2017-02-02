Украинское фейк-ТВ выдало репортаж об "уничтожении" одного из заместителей Гиви

Военнослужащие батальона специального назначения ДНР, командиром которого является Михаил Толстых (Гиви), высмеяли украинские СМИ, которые на днях представили материал о «победоносном шествии» украинских войск по Донбассу. В своём репортаже из Донбасса укрожурналистка Юлия Кириенко сообщила украинским телезрителям о том, что украинские войска «ликвидировали» одного из заместителей Михаила Толстых – ополченца с позывным Консул. Подтверждения информации на украинских каналах представлено не было.После выданного средствами массовой информации Украины репортажа ополченцы и решили, как говорится, потроллить Киев шуточной прощальной церемонией с Консулом, который на самом деле жив и здоров.Этот ролик становится очередным доказательством полнейшего непрофессионализма украинских «журналистов», которые давно превратили подавляющее большинство средств массовой информации «незалежной» в средства массовой дезинформации и распространяющие ложь за ложью в целях пропаганды площадки. Если собрать воедино репортажи этих площадок, то украинская армия уже давно парадным маршем шагает не только по Донецку, но по Красной площади российской столицы...