09:06 02 февраля

Пентагон признал гибель мирных йеменцев в результате американского ракетного удара

Центральное командование ВС США накануне признало гибель мирных жителей в Йемене в результате ракетного обстрела террористов группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) американскими силами. Речь идёт о ракетном ударе по одному из районов в южной части Йемена – в провинции Аль-Байда. В результате удара, как изначально сообщили американские СМИ, были ликвидированы 14 боевиков «Аль-Каиды».

Пентагон признал гибель мирных йеменцев в результате американского ракетного удара


Через некоторое время стало известно о том, что жертвами ракетного обстрела стали не менее трёх десятков гражданских лиц, среди которых женщины и дети.


Военному командованию США пришлось признать неизбирательность наносимых в Йемене ударов:
Действительно есть жертвы среди мирного населения. По всей вероятности, жертвы эти связаны с операцией, в ходе которой применялись воздушные средства. Эти люди могли там оказаться.


При этом никаких официальных извинений родственникам погибших американское военное командование по своему обыкновению не приносит.

Стало известно, что в той же операции не обошлось и без жертв среди представителей американского контингента, сухопутные части которого также принимают участие в боевых действиях в Йемене. AP сообщает о гибели морского пехотинца ВМС США Билла Оуэнса и ранениях троих других американских военнослужащих. Тело погибшего морпеха на базе ВВС США Довер встретил лично президент США Дональд Трамп.

Использованы фотографии: ‏@YourAbility_org
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15
  1. Jovanni Сегодня, 07:51
    [quoteПентагон признал гибель мирных йеменцев в результате американского ракетного удара][/quote]

    И чего? Для них мирные жители, что муравьи...
    Jovanni
    1. Azim77 Сегодня, 08:13
      Эти люди могли там оказаться

      С их слов получается, что эти мирные жители еще и сами виноваты, путаются под ногами, мешают бомбить.
      Azim77
  2. Чёрный Сегодня, 07:52
    Если для при ликвидации 14 боевиков каждый раз уничтожать в два раза больше мирных, то население Ливии закончится быстрее....
    Чёрный
  3. Wiskar Сегодня, 07:53
    И главное ведь удивительно, но все российские ракеты и бомбы летят только в террористов. Ни одной смерти мирного жителя wassat
    Wiskar
    1. Чёрный Сегодня, 07:54
      Точно стреляют исключительно евреи wassat
      Чёрный
      1. Wiskar Сегодня, 08:02
        Цитата: Чёрный
        Точно стреляют исключительно евреи


        В том то и дело, что в таких конфликтах всегда гибнут мирные жители. И у евреев и всех остальных. Кроме России wink
        Wiskar
        1. rotmistr60 Сегодня, 08:09
          В отличии от России ни Израиль, ни Сша не обливают грязью на основе постановочных роликов "Белых касок" на международных площадках. А наши ВКС действительно стараются бить только по террористам и после неоднократной проверки информации о целях нанесения удара. Вам не нравится Россия? Так чего пасетесь на сайте? Или очередной "боец информационного фронта"?
          rotmistr60
          1. Wiskar Сегодня, 08:22
            А наши ВКС действительно стараются бить только по террористам и после неоднократной проверки информации о целях нанесения удара.


            Все стараются.

            Цитата: rotmistr60
            Вам не нравится Россия? Так чего пасетесь на сайте? Или очередной "боец информационного фронта"?


            Вот что за слабая попытка перевести тему smile

            Я просто написал о том, что на самом деле и при действиях России гибнут мирные жители. Так признай это, как делают это и американцы и изралетяне. Никто не просит признаваться Россию в том, чего не было request , но просто смешно читать, что при действиях ВКС мирные жители не гибнут.
            Даже вы написали, используя слово стараются, и вам понятно, что не всегда это получается.
            Wiskar
            1. rotmistr60 Сегодня, 08:29
              В том то и дело, что в таких конфликтах всегда гибнут мирные жители. И у евреев и всех остальных. Кроме России

              Моя, может и немного резкая реакция вот на это "Кроме России".
              но просто смешно читать, что при действиях ВКС мирные жители не гибнут.

              Вы кадры с беспилотников видели? Куда наносятся удары? Алепо мы не бомбили хотя западные СМИ захлебывались в своей лжи. А там где скопление техники, пункты управления, склады, что делают "мирные" жители? А сопутствующие потери исключить нельзя.
              rotmistr60
        2. Чёрный Сегодня, 08:14
          Просто евреи мочят арабов не разбираясь - мирные или нет. Ради уничтожения одного террориста вы готовы и ядерный удар по ним нанести smile
          Чёрный
          1. Wiskar Сегодня, 08:24
            Цитата: Чёрный
            Просто евреи мочят арабов не разбираясь - мирные или нет. Ради уничтожения одного террориста вы готовы и ядерный удар по ним нанести


            Мдя, вы откуда эту чушь берете? laughing
            Wiskar
            1. кеп Сегодня, 08:56
              Цитата: Wiskar
              Цитата: Чёрный
              Просто евреи мочят арабов не разбираясь - мирные или нет. Ради уничтожения одного террориста вы готовы и ядерный удар по ним нанести


              Мдя, вы откуда эту чушь берете? laughing


              Действительно! В Израиле нет ядерного оружия.Проживающие вокруг 90 миллионов арабов,спят и видят как продать урожай апельсинов на рынке в Иерусалиме.Ну или клубники, с мандаринами.
              Чуть слюной не поперхнулся от зависти. laughing
              кеп
  4. mitrich Сегодня, 08:25
    Вот это борьба с терроризмом! Мочи всех! И весь цивилизованный мир молчит, языки в зады засунули, типа, да и хрен с ними, йеменцами, не людишки и были.
    Надо амерам распространить идею, что погибшие от деморакет- снарядов- пуль- осколков сразу попадают в деморай, где супер демократия и демогурий- хавки- вина, ну в разы больше чем погибших за ИГ и их радости.
    mitrich
    1. кеп Сегодня, 08:48
      Цитата: mitrich
      что погибшие от деморакет- снарядов- пуль- осколков сразу попадают в деморай, где супер демократия и демогурий- хавки- вина, ну в разы больше чем погибших за ИГ и их радости.


      Надо продвигать идею.Точно есть перспектива.Американцы точно ухватятся. Пишут, что начали проводить занятия с сотрудниками СМИ Ирака,о продвижении толерантности,и правильной подачи материалов по..... ну вы поняли.Так что на гуриях можно в будущем экономить.
      кеп
  5. mitrich Сегодня, 08:51
    Цитата: кеп
    Цитата: mitrich
    что погибшие от деморакет- снарядов- пуль- осколков сразу попадают в деморай, где супер демократия и демогурий- хавки- вина, ну в разы больше чем погибших за ИГ и их радости.


    Надо продвигать идею.Точно есть перспектива.Американцы точно ухватятся. Пишут, что начали проводить занятия с сотрудниками СМИ Ирака,о продвижении толерантности,и правильной подачи материалов по..... ну вы поняли.Так что на гуриях можно в будущем экономить.

    Будем брать калым с амеров за идею?))
    mitrich

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня