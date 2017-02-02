Пентагон признал гибель мирных йеменцев в результате американского ракетного удара

Действительно есть жертвы среди мирного населения. По всей вероятности, жертвы эти связаны с операцией, в ходе которой применялись воздушные средства. Эти люди могли там оказаться.

Центральное командование ВС США накануне признало гибель мирных жителей в Йемене в результате ракетного обстрела террористов группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) американскими силами. Речь идёт о ракетном ударе по одному из районов в южной части Йемена – в провинции Аль-Байда. В результате удара, как изначально сообщили американские СМИ, были ликвидированы 14 боевиков «Аль-Каиды».Через некоторое время стало известно о том, что жертвами ракетного обстрела стали не менее трёх десятков гражданских лиц, среди которых женщины и дети.Военному командованию США пришлось признать неизбирательность наносимых в Йемене ударов:При этом никаких официальных извинений родственникам погибших американское военное командование по своему обыкновению не приносит.Стало известно, что в той же операции не обошлось и без жертв среди представителей американского контингента, сухопутные части которого также принимают участие в боевых действиях в Йемене. AP сообщает о гибели морского пехотинца ВМС США Билла Оуэнса и ранениях троих других американских военнослужащих. Тело погибшего морпеха на базе ВВС США Довер встретил лично президент США Дональд Трамп.