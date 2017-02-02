09:03 02 февраля

Порошенко желает отмены антироссийских санкций

Как сообщает РИА Новости, президент Украины Петр Порошенко в ходе интервью немецкой газете Berliner Morgenрost, заявил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций, на которой настаивает Дональд Трамп.

"Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", — пояснил он. При этом он полагает, что слишком поспешное снятие санкций упрочит "российскую агрессию", направленную против Украины.

Порошенко желает отмены антироссийских санкций



Киев, США, ЕС и другие страны Запада постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва настаивает на том, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и не имеет отношения к событиям на юго-востоке страны, заинтересована в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

Отношения России и Запада были резко испорчены в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от отдельных санкций перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В очередной раз они были продлены до середины 2017 года. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.


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Комментарии 16
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:03
    Ага!Да так что завод в Липецке продал?Похоже зрада,вместе с перемогой!
    Мар.Тира
    1. кеп Сегодня, 08:08
      Цитата: Мар.Тира
      Ага!Да так что завод в Липецке продал?


      Все вырученные деньги отдал на выплату пенсий и пособий участникам АТО. laughing
      кеп
      1. тол100в Сегодня, 08:44
        Цитата: кеп
        Все вырученные деньги отдал на выплату пенсий и пособий участникам АТО.

        Отдал единственному и любимому участнику - себе, Петюне!
        тол100в
  2. Чёрный Сегодня, 08:04
    Свинину плющит, у неё раздвоение личности...Ну прямо новая комедия "Рарась + 1"))))))))
    Чёрный
    1. KondratKo Сегодня, 08:07
      У пецо не раздвоение, а новый тамада с креативным мышлением.
      KondratKo
    2. krops777 Сегодня, 09:00
      Свинину плющит, у неё раздвоение личности


      Во во ну прям как в серале Зайцев+1 один как раздлобай и хулиган а другой пай мальчик одуванчик.
      krops777
  3. алекс-сп Сегодня, 08:09
    И это называется желанием? Тогда понятно, почему у него ничего не получается ....
    алекс-сп
  4. ded100 Сегодня, 08:09
    Во петра колбасит то его наверно белка поситила немного посидела и ушла! wassat
    ded100
  5. Flinky Сегодня, 08:09
    Белочка опять посетила.
    Flinky
    1. Олег Монархист Сегодня, 08:33
      Он к ней ..... ответный визит

      Олег Монархист
  6. Safer Сегодня, 08:10
    Во-во, про это я в прошлой теме про него же писал. Красивый ход. Картина маслом - Девочка на шаре. Ему бы с Веней Ерофеевым пообщаться. Он бы ему рассказал про алкогольный делирий, а самое главное - как с ним бороться. В Поэме "Москва-Петушки" Веня тоже часто говорил о себе в третьем лице, что примечательно.
    Safer
  7. Мар.Тира Сегодня, 08:10
    Цитата: ded100
    Во петра колбасит то его наверно белка поситила немного посидела и ушла! wassat

    Забористое сакэ видать налили?А он как Путин удержаться не смог!
    Мар.Тира
  8. Alexandr2637 Сегодня, 08:16
    "Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко.

    Классическая п.р.о.с.т.и.т.у.т.к.а.
    Alexandr2637
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:16
    больше всех желает отмены антироссийских санкций, на которой настаивает Дональд Трамп

    Тогда какого бегаешь по Европам с просьбой продлить санкции? Но на всякий случай нужно и застолбить свою, якобы поддержку возможным действиям Трампа. А это называется простым русским словом холуйство.
    rotmistr60
  10. BerBer Сегодня, 08:28
    Зло не деньги, а желание огромных денег. Ну, то есть - жадность фраера губит. И скорее всего погубит.
    BerBer
  11. Евгений РС Сегодня, 08:53
    Надо полностью закрыть для украины российский рынок, тогда он будет более искренним))
    Евгений РС

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