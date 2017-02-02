Порошенко желает отмены антироссийских санкций
Как сообщает РИА Новости, президент Украины Петр Порошенко в ходе интервью немецкой газете Berliner Morgenрost, заявил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций, на которой настаивает Дональд Трамп.
"Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", — пояснил он. При этом он полагает, что слишком поспешное снятие санкций упрочит "российскую агрессию", направленную против Украины.
Киев, США, ЕС и другие страны Запада постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва настаивает на том, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и не имеет отношения к событиям на юго-востоке страны, заинтересована в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
Отношения России и Запада были резко испорчены в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от отдельных санкций перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В очередной раз они были продлены до середины 2017 года. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
"Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", — пояснил он. При этом он полагает, что слишком поспешное снятие санкций упрочит "российскую агрессию", направленную против Украины.
Киев, США, ЕС и другие страны Запада постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва настаивает на том, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и не имеет отношения к событиям на юго-востоке страны, заинтересована в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
Отношения России и Запада были резко испорчены в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от отдельных санкций перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В очередной раз они были продлены до середины 2017 года. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.