В РВСН проводятся тренировки по оценке последствий применения оружия массового поражения
В РВСН начались тренировки с подразделениями РХБ защиты по оценке последствий применения оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
К мероприятию привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц техники.
«В ходе тренировки подразделения РХБ защиты РВСН задействуются в ликвидации последствий условных аварий на РХБ опасных объектах. При этом организовано взаимодействие с полками РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военных округов, территориальными органами МЧС России», – говорится в релизе.
Сообщается, что особенностью тренировок являются «привлечение сил и средств медицинских подразделений и организация взаимодействия с территориальными органами санитарно-эпидемиологического контроля, а также дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления в условиях РХБ заражения».
В ходе мероприятий, отрабатываются совместные задачи с ракетными полками подвижных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
«Будет проведена полная специальная обработка свыше 70 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки, а также оценена работа должностных лиц объединений и соединений РВСН по организации и управлению выполнением комплекса мероприятий приведения подразделений РХБ защиты в боевую готовность», – рассказали в пресс-службе.
К тренировкам привлечены пункты управления Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий РВСН.
Отмечается, что указанные тренировки позволят повысить уровень подготовки подразделений к действиям в условиях диверсий на РХБ опасных объектах.
К мероприятию привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц техники.
«В ходе тренировки подразделения РХБ защиты РВСН задействуются в ликвидации последствий условных аварий на РХБ опасных объектах. При этом организовано взаимодействие с полками РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военных округов, территориальными органами МЧС России», – говорится в релизе.
Сообщается, что особенностью тренировок являются «привлечение сил и средств медицинских подразделений и организация взаимодействия с территориальными органами санитарно-эпидемиологического контроля, а также дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления в условиях РХБ заражения».
В ходе мероприятий, отрабатываются совместные задачи с ракетными полками подвижных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
«Будет проведена полная специальная обработка свыше 70 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки, а также оценена работа должностных лиц объединений и соединений РВСН по организации и управлению выполнением комплекса мероприятий приведения подразделений РХБ защиты в боевую готовность», – рассказали в пресс-службе.
К тренировкам привлечены пункты управления Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий РВСН.
Отмечается, что указанные тренировки позволят повысить уровень подготовки подразделений к действиям в условиях диверсий на РХБ опасных объектах.
Использованы фотографии: Минобороны РФ