02:30 03 февраля

Следующая партия F-35 будет размещена в Японии в июле 2017 года

Как сообщает ТАСС, летом 2017 года в Японию будет переброшена очередная партия истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Корпуса морской пехоты США. Первые представители данного типа самолетов (10 ед.) были размещены в январе текущего года на базе Ивакуни в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю. Всего в Японии будут базироваться 16 истребителей F-35.



Следующие шесть (F-35) выкатятся этим летом - в июле, чтобы совместить это с (переброской к берегам Японии) амфибийного носителя, который сможет принимать данные самолеты и перемещать их по Тихому океану.

- пояснил заместитель командующего Корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Джон Дэвис. Это связано с планами США о периодическом размещении F-35 на борту десантного корабля Wasp в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Ближнем Востоке предполагается держать их на десантном корабле Essex.


F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. В её создании принимали участие восемь стран, не считая США: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Планируется продажа самолета Израилю и Японии.

Предусматриваются три модификации – для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов имеет возможность осуществлять вертикальный взлет и посадку. Первоначально Министерство обороны США собиралось закупить 2443 машины у корпорации-разработчика Lockheed Martin. В 2015 году было обозначено сокращение этого количества. Ожидается, что их производство будет длиться до конца 2030-х годов. В общей сложности на реализацию программы строительства F-35 будет затрачено по экспертным оценкам $1,5 трлн., что делает проект F-35 самым дорогостоящим на данный момент в истории США.

Программу подвергают резкой критике за допущенные при реализации различные многочисленные ошибки. Некоторые специалисты в США теперь, в том числе, задаются вопросом, стоил ли вообще проект того, чтобы его затевать.


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Комментарии 10
  1. НЕКСУС Вчера, 11:59
    Японцы не на шутку разволновались ,глядя на растущую мощь Китая...Ну а мы потихоньку Курилы укрепляем базами и комплексами ПРО и ПВО.
    НЕКСУС
    1. rotmistr60 Вчера, 12:30
      Вы правы. На американские "супер" самолеты и др. хрень (никчемное, ненужное) отвечаем тем, что укрепляем свою территорию, на которую японцы слюни пускают. Кто укрепляет свое, а кто-то сдает в аренду свою страну оккупанту.
      rotmistr60
  2. Chicot 1 Вчера, 12:19
    Пусть размещают и тратятся, тратятся, тратятся... С нынешними расценками на изготовление и эксплуатацию это чудо враждебной техники будет стоить больше, нежели золото равное ему по массе...
    Chicot 1
    1. HAPA Вчера, 12:27
      Цитата: Chicot 1
      Пусть размещают и тратятся, тратятся, тратятся... С нынешними расценками на изготовление и эксплуатацию это чудо враждебной техники будет стоить больше, нежели золото равное ему по массе...

      И сколько он стоить по сравнению с другим самолетами?
      HAPA
      1. voyaka uh Вчера, 13:41
        98 млн долларов за штуку (включая двигатель) в настоящее время.

        Нет. Ошибся F-35B на 5 млн дороже
        voyaka uh
        1. HAPA Вчера, 13:44
          Цитата: voyaka uh
          98 млн долларов за штуку (включая двигатель) в настоящее время.

          вы думаете,я не знаю.......... wink
          Для вас(вдруг пропустили)
          осле первого полёта в Израиле, «Адир» несколько дней не летали и использовались для тренировок наземного персонала. Полёты возобновились в конце третьей недели декабря, т.е. примерно 22.12.16. За несколько дней на самолётах отлетали все 8 лётчиков, прошедшие переподготовку на F-35 в США, а 26.12.16 на «Адир» летал и командующий ВВС, генерал-майор Амир Эшель.

          О том, что Эшель проходит переподготовку для полётов на «Адир» сообщалось ещё до прибытия самолётов в Израиль – 10.12.16. Подготовка включала 4 дня теоретической учёбы в Учебном центре «Адир» на базе Неватим («Мерказ hа-hакшара вэ-hа-Имун Адир»), под руководством командира Центра, майора Матана. Затем Эшель летал в США, где прошёл несколько полётов на симуляторе F-35.

          Командующий ВВС имеет квалификацию управлять любым типом самолёта ВВС. Как и другие штабные офицеры-лётчики, он летает раз в неделю для поддержания лётной квалификации. Во время операции «Цук Эйтан» («Могучий утёс») в секторе Газа (июль-август 2014 г.) Эшель участвовал как минимум в одном боевом вылете – бомбардировке тоннелей ХАМАСа в районе Керем-Шалом в начале операции.

          Прибытие самолёта 5-го поколения в ВВС должно внести целый ряд изменений в принципы применения боевых самолётов ВВС, эскадрилий и ВВС в целом. Именно для лучшего понимания этого и было важно глубокое ознакомление командующего с самолётом. Полёты на «Адир» должны помочь ему в принятии правильных решений, связанных с будущим развитием ВВС.

          Амир Эшель отметил, что хотя по плану самолёт должен стать боеготовым к декабрю 2017 г., в случае экстренной необходимости ВВС применят его и до запланированной даты. По словам Эшеля F-35, несмотря на все разговоры о его недостатках и проблемах, лучшая боевая машина, с огромным качественным отрывом от самолётов предыдущего поколения. Возможности самолёта дадут в руки руководства страны инструмент, которым можно будет пользоваться предельно скрытно, избегая огласки и таким образом снижая потенциал создания конфликтных ситуаций.

          29.12.16 завершился 173-й лётный курс ВВС Израиля. В рамках авиапарада по случаю завершения курса летали и оба «Адир».

          04.01.17 газета «Глобс» опубликовала статью «Israel must choose: F-35 or F-15». В ближайшие годы ВВС должны решить, какой самолёт закупить следующим: ещё одну партию F-35 или дополнительные F-15I для замены устаревающих «Баз». В случае, если выбор будет сделан в пользу F-35, – это могут быть F-35B (т.е. самолёт с коротким взлётом и вертикальной посадкой), что даст ВВС опцию продолжить функционировать в случае массированных ракетных ударов по аэродромам.

          Вопрос возможной закупки именно F-35B подымается уже не первый раз, моё мнение – этого не произойдёт. В 80-е гг., после закрытия программы «Лави», ВВС уже пытались заинтересовать покупкой AV-8B как заменой штурмовиков A-4, тогда это было отвергнуто. И хотя F-35B, как и F-35A, является сверхзвуковым истребителем, его ТТХ (дальность полёта, боевая нагрузка) слабее по сравнению с «сухопутными» F-35A. А вопросы функционирования ВВС в условиях ракетных ударов должны решаться также, как это делается уже много лет: укрытие самолётов в защищённых ангарах, методики быстрого ремонта ВПП, усиление ПВО и ПРО аэродромов.

          В любом случае, даже при закупке дополнительных F-15I, ВВС скорее всего приобретут и как минимум одну дополнительную (третью) эскадрилью F-35 в период до 2030 г. Решение о её дислокации пока не принято.

          16.01.17 «Адир» выполнили первый ночной полёт в Израиле. F-35 оснащён системой DAS (Distributed Aperture System), создающей картину происходящего вокруг самолёта и проецирующую изображение на дисплей, встроенный в шлем лётчика. Высокое качество систем ночного видения делает для F-35 ночные полёты малоотлечимыми по сложности от дневных, тем не менее в ВВС не спешили с первым ночным полётом и провели его более чем через месяц после первого полёта «Адир» в Израиле.

          Бригадный генерал Таль Кальман, начальник штаба ВВС, отметил, что по ходу испытаний и учебных полётов «Адир» в Израиле выявляются те или иные дефекты. Большинство из них связаны с проблемами программного обеспечения и как следствие, достаточно просто устранимы.

          Согласно публикации от 17.01.17, в учебном плане ВВС на 2017 г. – сотни учебных вылетов самолётов «Адир», как в рамках достижения его боеготовности к декабрю этого года, так и для переподготовки лётчиков.
          HAPA
          1. voyaka uh Вчера, 13:48
            "Вопрос возможной закупки именно F-35B подымается уже не первый раз"///

            Спасибо за пост.

            Я думаю, купят все-таки еще десяток Ф-15.
            А Ф-35Б - несколько шук для спецопераций, на пробу.
            voyaka uh
      2. Chicot 1 Вчера, 16:34
        И сколько он стоить по сравнению с другим самолетами?

        98 млн долларов за штуку (включая двигатель) в настоящее время.
        Нет. Ошибся F-35B на 5 млн дороже

        Ошиблись и тут. 108 млн зеленых муриканьских денег. Можете сравнивать...
        Chicot 1
        1. HAPA Вчера, 16:44
          Цитата: Chicot 1
          Ошиблись и тут. 108 млн зеленых муриканьских денег. Можете сравнивать...

          Мда?

          F-35A 98 млн.
          Airframe 62.475$ планер
          CFE Electronics 16.315$ БРЭО
          Engines 12.889$ - двигатель
          ECO 1.834$
          +доп. расходы на производство
          HAPA
  3. Либероид- Вчера, 17:25
    Всего в Японии будут базироваться 16 истребителей F-35.

    У япошек денег много, думаю им все серию (бракованную) всучат США..Вот прохиндеи..А Япония купит ,оккупированная страна ,без права голоса..Еще и с Китаем стравят!
    Либероид-

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