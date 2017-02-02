Следующая партия F-35 будет размещена в Японии в июле 2017 года

Следующие шесть (F-35) выкатятся этим летом - в июле, чтобы совместить это с (переброской к берегам Японии) амфибийного носителя, который сможет принимать данные самолеты и перемещать их по Тихому океану.

Как сообщает ТАСС , летом 2017 года в Японию будет переброшена очередная партия истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Корпуса морской пехоты США. Первые представители данного типа самолетов (10 ед.) были размещены в январе текущего года на базе Ивакуни в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю. Всего в Японии будут базироваться 16 истребителей F-35.- пояснил заместитель командующего Корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Джон Дэвис. Это связано с планами США о периодическом размещении F-35 на борту десантного корабля Wasp в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Ближнем Востоке предполагается держать их на десантном корабле Essex.F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. В её создании принимали участие восемь стран, не считая США: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Планируется продажа самолета Израилю и Японии.Предусматриваются три модификации – для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов имеет возможность осуществлять вертикальный взлет и посадку. Первоначально Министерство обороны США собиралось закупить 2443 машины у корпорации-разработчика Lockheed Martin. В 2015 году было обозначено сокращение этого количества. Ожидается, что их производство будет длиться до конца 2030-х годов. В общей сложности на реализацию программы строительства F-35 будет затрачено по экспертным оценкам $1,5 трлн., что делает проект F-35 самым дорогостоящим на данный момент в истории США.Программу подвергают резкой критике за допущенные при реализации различные многочисленные ошибки. Некоторые специалисты в США теперь, в том числе, задаются вопросом, стоил ли вообще проект того, чтобы его затевать.