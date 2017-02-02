02:26 03 февраля

В ЗВО поступят 2 дивизиона РСЗО «Торнадо»

На вооружение артиллерийских и мотострелковых соединений ЗВО поступят 2 дивизиона РСЗО «Торнадо», сообщила пресс-служба округа.



«Новая 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» идет на смену РСЗО "Град". По боевой эффективности она в 2,5-3 раза превосходит свою предшественницу за счет применения более мощных боеприпасов, автоматизированной системы наведения и прицеливания, новейших средств топопривязки и навигации, увеличения точности огня и сокращения времени развертывания из походного положения в боевое», – говорится в релизе.


По данным пресс-службы, первые боевые стрельбы из РСЗО «Торнадо-Г» военнослужащие выполнят уже в первом квартале текущего года в рамках полевого выхода.

По словам представителей НПО «Сплав», разработчика «Торнадо», новая система бикалиберная: «может стрелять 122-миллиметровыми снарядами "Града", 300-мм боеприпасами "Смерча" и новыми, с увеличенной дальностью полета».

Достигнуто это благодаря новому твердотопливному ракетному двигателю.

«Горючую смесь в виде густой массы загружают в снаряд, по его оси помещают стержень и отправляют в нагревательную камеру. Там топливо полимеризуется, становясь похожим на резину. Стержень вынимают, получившееся отверстие служит камерой сгорания. Стенкам снаряда остается выдерживать лишь давление, от высокой температуры его защищает топливо, плотно прилегающее к металлу. Поэтому стенки снарядов для "Торнадо" стали намного тоньше – на килограмм топлива здесь приходится 100 граммов металла – в 10 раз меньше, чем у "Града"», – рассказали на предприятии.

Претерпела изменения и система управления – наводить и стрелять можно из кабины, оборудованной системами спутниковой навигации и топографической привязки. Время подготовки к стрельбе сократилось до 1 минуты. Установка может покинуть позицию ещё до того, как последний выпущенный снаряд долетит до цели.


Использованы фотографии: http://zonwar.ru
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Комментарии 20
  1. Jovanni Вчера, 12:50
    Никак на "абрамсы" ответка...
    Jovanni
    1. Александр романов Вчера, 12:54
      Цитата: Jovanni
      Никак на "абрамсы" ответка...

      Обычное перевооружение.пора уже привыкнуть
      Александр романов
      1. cniza Вчера, 13:09
        По словам представителей НПО «Сплав», разработчика «Торнадо», новая система бикалиберная: «может стрелять 122-миллиметровыми снарядами "Града", 300-мм боеприпасами "Смерча" и новыми, с увеличенной дальностью полета».


        Вот это поражает . Успехов.
        cniza
    2. Зяблицев Вчера, 12:58
      Артиллеристы, возможно и привычны!Как то пришлось наблюдать боевую работу "Смерча" вблизи..., я ни кому не рекомендовал бы находиться в зоне поражения, если даже рядом, в укрытии, в штаны припускаешь слегонца.... laughing
      Зяблицев
      1. Александр романов Вчера, 13:04
        Цитата: Зяблицев
        в штаны припускаешь слегонца.

        Памперс спасет в любои ситуации wink
        Александр романов
        1. Зяблицев Вчера, 13:07
          Возможно,но его не включили, пока еще, даже в современный комплект ВКБО (всесезонный комплект базового обмундирования)! Приходится сдерживать себя изо всех сил, если что... laughing hi
          Зяблицев
          1. с-т Petrov Вчера, 13:22
            главное что в округ правильный поставляется)
            с-т Petrov
            1. Зяблицев Вчера, 13:25
              Все верно! Единственный округ стоящий в положении непосредственного соприкосновения с Вооруженными Силами Североатлантического альянса... hi
              Зяблицев
          2. поневолебрат Вчера, 13:43
            laughing Ну как вариант делать всё ЗАБЛАГОВРЕМЕННО laughing
            поневолебрат
  2. Alekseyklg Вчера, 12:59
    А как она может стрелять выстрелами разных калибров 122 и 300 мм, такое бывает?
    Alekseyklg
    1. CouchExpert Вчера, 13:17
      Видимо предусмотрена замена всего пакета труб-направляющих в походных условиях. Но для этого придется его (этот самый запасной пакет с 300-мм направляющими) с собой возить, что на практике вряд ли найдет широкое применение.
      CouchExpert
      1. Rokossovsky Вчера, 13:37
        Цитата: CouchExpert
        Видимо предусмотрена замена всего пакета труб-направляющих в походных условиях. Но для этого придется его (этот самый запасной пакет с 300-мм направляющими) с собой возить, что на практике вряд ли найдет широкое применение.

        Вы хоть сами поняли чушь,которую написали?
        Длина 122мм снаряда - около 3-х метров,длина 300мм - около 7,5 метров! Как вы себе представляете замену пусковой установки на одном шасси?! fool
        Торнадо - это семейство РСЗО разных калибров!
        Торнадо-Г (Град) - 122мм
        Торнадо-С(Смерч) - 300мм
        Комплексы на разных шасси!
        Rokossovsky
        1. поневолебрат Вчера, 13:44
          Конкретно про эту в статье написано
          По словам представителей НПО «Сплав», разработчика «Торнадо», новая система бикалиберная: «может стрелять 122-миллиметровыми снарядами "Града", 300-мм боеприпасами "Смерча" и новыми, с увеличенной дальностью полета».
          поневолебрат
          1. Rokossovsky Вчера, 13:59
            Цитата: поневолебрат
            Конкретно про эту в статье написано
            По словам представителей НПО «Сплав», разработчика «Торнадо», новая система бикалиберная: «может стрелять 122-миллиметровыми снарядами "Града", 300-мм боеприпасами "Смерча" и новыми, с увеличенной дальностью полета».

            Вот когда к Уралу 4320 прикрутите ПУ от Смерча и сможете произвести залп,не убив машину с расчётом,тогда поговорим!
            Хотел бы взглянуть на этого уродца!
            Не приходило в голову,что это банальная ошибка в первоисточнике статьи?
            Мне,после этих слов:
            «может стрелять 122-миллиметровыми снарядами "Града", 300-мм боеприпасами "Смерча" и новыми, с увеличенной дальностью полета»

            Достигнуто это благодаря новому твердотопливному ракетному двигателю.

            почему-то сразу пришло!
            hi
            Rokossovsky
        2. CouchExpert Вчера, 13:58
          Цитата: Rokossovsky
          Торнадо - это семейство РСЗО разных калибров!

          Ну вот в статье-то об этом ни слова, а по-другому себе это представить я не могу. Тут идет сравнение "Града" и "Торнадо" (без литеры), а читать мысли автора статьи я не умею. Да и потом что, например, мешает 7,5 м направляющие прикрутить к Уралу? Он как раз такой длины и есть. Вон на HIMARS например 227-мм ракеты впихивают как-то. Может и тут снаряды покороче сделали по сравнению с еще советскими. Да и потом я же написал "Видимо". Вот сложно им было назвать машинки например Град-М и Смерч-М?
          CouchExpert
          1. Rokossovsky Вчера, 14:22
            Цитата: CouchExpert
            Цитата: Rokossovsky
            Торнадо - это семейство РСЗО разных калибров!

            Ну вот в статье-то об этом ни слова, а по-другому себе это представить я не могу. Тут идет сравнение "Града" и "Торнадо" (без литеры), а читать мысли автора статьи я не умею. Да и потом что, например, мешает 7,5 м направляющие прикрутить к Уралу? Он как раз такой длины и есть. Вон на HIMARS например 227-мм ракеты впихивают как-то. Может и тут снаряды покороче сделали по сравнению с еще советскими. Да и потом я же написал "Видимо". Вот сложно им было назвать машинки например Град-М и Смерч-М?

            Вот что сказанно на сайте МО:
            Два дивизиона новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» поступят на вооружение реактивно-артиллерийских и мотострелковых соединений Западного военного округа (ЗВО).

            Новая 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» идет на смену РСЗО «Град». По боевой эффективности она в 2,5-3 раза превосходит свою предшественницу за счет применения более мощных боеприпасов, автоматизированной системы наведения и прицеливания, новейших средств топопривязки и навигации, увеличения точности огня и сокращения времени развертывания из походного положения в боевое.

            РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для поражения находящихся на открытой местности и в укрытиях живой силы, бронетехники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов.

            Первые боевые стрельбы из РСЗО «Торнадо-Г» артиллеристы выполнят уже в первом квартале текущего года в рамках полевого выхода.

            Подозреваю,что остальное просто выдумка первоисточника новости!
            Rokossovsky
    2. bk316 Вчера, 15:19
      такое бывает?

      Бывает, ноне на этой установке.
      Смотрите "Ураган-1М"
      bk316
  3. nsws3 Вчера, 13:13
    По ходу дела занижают количество, в реале наверное 2 полковых комплекта пошло. Приведу простой пример: недавно сообщение было в ВДВ пошли спрут сдм, хотя ещё в 2014 году в САДн ПДП были батареи спрутов сд, а в АП ВДД были дивизионы спрутов сд. Сам щупал в одной из ВДД, которая оснащается техникой в последнюю очередь.
    nsws3
  4. Ретвизан 8 Вчера, 13:29
    Мир становится все больше потенциальные противники все сильнее , ресурсов у России много, желающих позариться на нашу территорию и на наше добро достаточно. Поэтому армия у России должна быть всегда одной из лучших в мире. Техника обновляется и это внушает надежду на будущее.
    Ретвизан 8
  5. rudolff Вчера, 13:32
    Может Торнадо-С или Торнадо-У и являются бикалиберными, но Торнадо-Г... Сомнительно. Пакетом с 300мм снарядами там машину если и не раздавит, то сметет залпом. Да и с электроприводами проблемы будут.
    rudolff

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