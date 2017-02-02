В ЗВО поступят 2 дивизиона РСЗО «Торнадо»
На вооружение артиллерийских и мотострелковых соединений ЗВО поступят 2 дивизиона РСЗО «Торнадо», сообщила пресс-служба округа.
«Новая 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» идет на смену РСЗО "Град". По боевой эффективности она в 2,5-3 раза превосходит свою предшественницу за счет применения более мощных боеприпасов, автоматизированной системы наведения и прицеливания, новейших средств топопривязки и навигации, увеличения точности огня и сокращения времени развертывания из походного положения в боевое», – говорится в релизе.
По данным пресс-службы, первые боевые стрельбы из РСЗО «Торнадо-Г» военнослужащие выполнят уже в первом квартале текущего года в рамках полевого выхода.
По словам представителей НПО «Сплав», разработчика «Торнадо», новая система бикалиберная: «может стрелять 122-миллиметровыми снарядами "Града", 300-мм боеприпасами "Смерча" и новыми, с увеличенной дальностью полета».
Достигнуто это благодаря новому твердотопливному ракетному двигателю.
«Горючую смесь в виде густой массы загружают в снаряд, по его оси помещают стержень и отправляют в нагревательную камеру. Там топливо полимеризуется, становясь похожим на резину. Стержень вынимают, получившееся отверстие служит камерой сгорания. Стенкам снаряда остается выдерживать лишь давление, от высокой температуры его защищает топливо, плотно прилегающее к металлу. Поэтому стенки снарядов для "Торнадо" стали намного тоньше – на килограмм топлива здесь приходится 100 граммов металла – в 10 раз меньше, чем у "Града"», – рассказали на предприятии.
Претерпела изменения и система управления – наводить и стрелять можно из кабины, оборудованной системами спутниковой навигации и топографической привязки. Время подготовки к стрельбе сократилось до 1 минуты. Установка может покинуть позицию ещё до того, как последний выпущенный снаряд долетит до цели.
«Новая 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» идет на смену РСЗО "Град". По боевой эффективности она в 2,5-3 раза превосходит свою предшественницу за счет применения более мощных боеприпасов, автоматизированной системы наведения и прицеливания, новейших средств топопривязки и навигации, увеличения точности огня и сокращения времени развертывания из походного положения в боевое», – говорится в релизе.
По данным пресс-службы, первые боевые стрельбы из РСЗО «Торнадо-Г» военнослужащие выполнят уже в первом квартале текущего года в рамках полевого выхода.
По словам представителей НПО «Сплав», разработчика «Торнадо», новая система бикалиберная: «может стрелять 122-миллиметровыми снарядами "Града", 300-мм боеприпасами "Смерча" и новыми, с увеличенной дальностью полета».
Достигнуто это благодаря новому твердотопливному ракетному двигателю.
«Горючую смесь в виде густой массы загружают в снаряд, по его оси помещают стержень и отправляют в нагревательную камеру. Там топливо полимеризуется, становясь похожим на резину. Стержень вынимают, получившееся отверстие служит камерой сгорания. Стенкам снаряда остается выдерживать лишь давление, от высокой температуры его защищает топливо, плотно прилегающее к металлу. Поэтому стенки снарядов для "Торнадо" стали намного тоньше – на килограмм топлива здесь приходится 100 граммов металла – в 10 раз меньше, чем у "Града"», – рассказали на предприятии.
Претерпела изменения и система управления – наводить и стрелять можно из кабины, оборудованной системами спутниковой навигации и топографической привязки. Время подготовки к стрельбе сократилось до 1 минуты. Установка может покинуть позицию ещё до того, как последний выпущенный снаряд долетит до цели.
Использованы фотографии: http://zonwar.ru