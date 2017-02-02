02:30 03 февраля

Украинские оборонщики пообещали поставить в войска десятки «Дозоров»

Львовский завод изготовит и поставит ВСУ большую партию бронемашин «Дозор-Б», сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».



По данным концерна, новая пария будет состоять из нескольких десятков машин.

«Финансирование "Львовского бронетанкового завода" стало возможным благодаря оперативным решением Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, Министра обороны Украины Степана Полторака, депутатов Верховной Рады Украины и Председателя Львовской ОГА Олега Синютки», – говорится в релизе.

Утверждается также, что «подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяют изготавливать "Дозоры-Б" уже серийно».

Напомним, в конце января украинские СМИ сообщали, что производство бронемашин «Дозор-Б» будет прекращено из-за недостаточного финансирования. Президент Порошенко также констатировал, что у Украины не хватает средств на выпуск новых танков, в связи с чем, дал указание проводить ремонт и модернизацию имеющихся в наличии машин.

Использованы фотографии: http://hyser.com.ua
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Комментарии 50
  1. cniza Вчера, 13:11
    Название статьи повеселило :

    Украинские оборнщики пообещали поставить в войска бесятки «Дозоров»
    cniza
    1. vovanpain Вчера, 13:16
      Цитата: cniza
      Название статьи повеселило :

      Правильное,вообще то название,Укрооборонщики поставят бесам "Дозоры".все названо своими именами. yes
      vovanpain
      1. Zibelew Вчера, 13:24
        Консервы мясные "Укроп в Дозоре". Производитель ЛБТЗ.
        Zibelew
        1. хрыч Вчера, 13:46
          Цитата: Zibelew
          Производитель ЛБТЗ
          похоже на ЛГБТ laughing
          хрыч
          1. Александр романов Вчера, 13:54
            Цитата: хрыч
            похоже на ЛГБТ

            Мне одному это конфеты напоминает?
            Александр романов
            1. хрыч Вчера, 15:07
              Цитата: Александр романов
              Мне одному это конфеты напоминает?

              Рошен? Название «Рошен» образовано отбрасыванием первого и последнего слогов от фамилии основателя корпорации — Петра Порошенко.
              хрыч
          2. Сэмэн Вчера, 13:55
            Этот ящик на носу "дозора" для сбора пожертвований на АТО? request
            И ошыПочка в статье: "оперативным решениЯм Президента..."
            Сэмэн
          3. Zibelew Вчера, 14:02
            Цитата: хрыч
            похоже на ЛГБТ
            Вот нашел новую эмблему Укрогабона на евровидение
            Zibelew
        2. ydjin Вчера, 14:48
          Цитата: Zibelew
          Консервы мясные "Укроп в Дозоре". Производитель ЛБТЗ.

          Укроп в позоре! laughing
          ydjin
      2. kapitan92 Вчера, 13:59
        Цитата: vovanpain
        Правильное,вообще то название,Укрооборонщики поставят бесам "Дозоры".все названо своими именами.

        Главное, что в релизе, перечислили всех приложивших руку, с указанием должностей, чтобы народ не забыл своих "отцов-командиров". laughing
        kapitan92
    2. Зяблицев Вчера, 13:28
      "Водители Ларионов и Кутько, используя слабые места и встречный план, а также порожняк, взяли на себя допол...нительные обязательства и приказали долго жить...!" laughing
      Зяблицев
      1. Ростов Папа Вчера, 13:41
        Не по теме - ОБСЕ не замечает украинских танков, прикрытых жилыми домами, в Авдеевке
        Ростов Папа
        1. Зяблицев Вчера, 13:43
          Все нормально!Это специфика зрения западного цивилизованного человека: " Видишь суслика? - Нет.- И я не вижу. А он есть!" laughing
          Зяблицев
          1. Сэмэн Вчера, 13:52
            Видишь суслика? - Нет.- И я не вижу. А он есть!"

            В этом случае, с точностью "наоборот": "- Видишь танки? -Вижу! -А, их - НЕТ!"
            Сэмэн
        2. Серый брат Вчера, 14:09
          Цитата: Ростов Папа
          Не по теме - ОБСЕ не замечает украинских танков, прикрытых жилыми домами, в Авдеевке

          А что конкретно изображено на фото, можете сказать? Я вот вижу что танки уезжают, может это как раз обсешники их прогнали?
          Понятно, что далеко они не уедут, но всё-таки.
          Серый брат
          1. Ростов Папа Вчера, 14:27
            А что конкретно изображено на фото, можете сказать?
            Танки которых там быть не должно и ОБСЕ которое обязано фиксировать такие факты. На сегодня в докладах ОБСЕ полная тишина по этому факту, ОБСЕ заняло круговую оборону и отвечает "без комментариев".
            Ростов Папа
            1. Серый брат Вчера, 14:31
              Цитата: Ростов Папа
              ОБСЕ заняло круговую оборону и отвечает "без комментариев".

              Это говорит о том, что у них проблемы не с "глазами" на Донбассе, а с "мозгами" которые в европе сидят.
              Серый брат
              1. Ростов Папа Вчера, 14:35
                А возможно хапнули налички на месте и укатили дальше....
                Низкая социальная ответственность, так сказать.
                Ростов Папа
                1. Серый брат Вчера, 15:34
                  Цитата: Ростов Папа
                  А возможно хапнули налички на месте и укатили дальше....

                  Да, такое тоже может быть. Или укропы просто по щелям рассосались, чтобы не отсвечивать, а танки бросили.
                  Серый брат
    3. Терский Вчера, 17:43
      Цитата: cniza
      Название статьи повеселило :

      А если прочитать - "Позор-Б", повеселит ещё больше.
      Терский
  2. Изгоняющий либероидов Вчера, 13:13
    Нашлась фанера и клей "момент"? belay
    Изгоняющий либероидов
    1. с-т Petrov Вчера, 13:16
      пока не прочел ваш коммент не мог вспомнить название сия чуда - трещинка
      с-т Petrov
      1. Серый брат Вчера, 14:23
        Цитата: с-т Petrov
        пока не прочел ваш коммент не мог вспомнить название сия чуда - трещинка

        Не, это "Позор-б", а "Трещина" это БТР.
        Серый брат
  3. Нелюдь Вчера, 13:13
    Вроде как производство же прекратили из-за нехватки средств.
    Нелюдь
  4. Ретвизан 8 Вчера, 13:15
    «Финансирование "Львовского бронетанкового завода" стало возможным благодаря... ( и дальше длинный список)
    Что скинулись что-ли сироты?
    Ретвизан 8
    1. samoletil18 Вчера, 21:52
      Просто список акционеров предприятия опубликовали.
      samoletil18
  5. jetfors_84 Вчера, 13:16
    бесятки «Дозоров» wassat
    jetfors_84
  6. barclay Вчера, 13:16
    Украинские оборнщики пообещали поставить в войска бесятки «Дозоров»
    Сами они БЕСЯТКИ. laughing
    Кстати, а где оне прокатное железо берут для своих "пепелацов"? Не в России ли случайно? А может быть у "бацьки"?
    barclay
    1. Наблюдатель2014 Вчера, 13:40
      barclay
      А может быть у "бацьки"?
      Скорее через батьку.
      Наблюдатель2014
      1. barclay Вчера, 13:53
        То то и мне сдается, что без "союзной помощи СНГ" здесь никак. Старых запасов от старой власти вряд ли сохранилось.
        Из Гейропы прокат будет дорогим. Хотя, при их "масштабах" производства, кто его знает?
        barclay
    2. perepilka Вчера, 17:20
      Цитата: barclay
      а где оне прокатное железо берут

      Скандал был с польской бронькой, как раз на "Дозорах", то ли поляки брак всучили, то ли во Львове технологи по сварке без мозгов, трещины на корпусах, как и на иракских бэтрах request
      perepilka
  7. Masya Masya Вчера, 13:20
    «Финансирование "Львовского бронетанкового завода" стало возможным благодаря оперативным решением Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, Министра обороны Украины Степана Полторака, депутатов Верховной Рады Украины и Председателя Львовской ОГА Олега Синютки»

    Скинулись что ли? recourse
    Masya Masya
    1. Серый брат Вчера, 14:14
      Цитата: Masya Masya
      Скинулись что ли?

      Сами себе скинулись, из госбюджета. Бабло пройдёт через завод - типа потрачено.
      Серый брат
  8. Ретвизан 8 Вчера, 13:21
    А зачем Укропам десятки бронетранспортеров подобных этому "Позору" ой извините "Дозору"?
    Или планируют на скорости проскочить линию обороны донбасовцев и ворваться в Донецк?
    Ретвизан 8
  9. Roma-1977 Вчера, 13:21
    "Десятки" - значит 21 штука.
    Roma-1977
  10. Vitalson Вчера, 13:22
    ТО "Денег нет, но вы держитесь" а теперь и денюжки нашлись. Наверное это АТОшники продали трофеи из ограбленных домов ЛДНР и скинулись себе на броневички.
    Vitalson
  11. Товарищ_Сталин Вчера, 13:23
    Рогулье уже скатилось до того, что даже элементарные броневики не могут делать. Уже уровень Сомали и Чада. А пыжатся-то как! Как будто пуп мира! Избаловали их во время СССР, называя их житницей и кормилицей всего Союза, вливая гигантские средства на постройку промышленных гигантов, вон даже Антонова из Новосибирска перенесли в Куев ради небратьев. Хотя, если серьезно подумать, то чем они отличаются сейчас от тех же Болгарии и Румынии? Ничем, разве что еще более нищие.
    Товарищ_Сталин
    1. KondratKo Вчера, 15:01
      "Избаловали их во время СССР, называя их житницей и кормилицей всего Союза"
      Это они сами себя так называли, не помню, чтобы в РСФСР кто-то так говорил кроме их самих. Для пущей важности так сказать. А когда засамостийнились, вона как повернулось - про(ж/с)рали все "свои" богатства за одно поколение и где теперь эта "житница"...
      KondratKo
    2. ydjin Вчера, 15:25
      Цитата: Товарищ_Сталин
      Рогулье уже скатилось до того, что даже элементарные броневики не могут делать. Уже уровень Сомали и Чада. А пыжатся-то как! Как будто пуп мира! Избаловали их во время СССР, называя их житницей и кормилицей всего Союза, вливая гигантские средства на постройку промышленных гигантов, вон даже Антонова из Новосибирска перенесли в Куев ради небратьев. Хотя, если серьезно подумать, то чем они отличаются сейчас от тех же Болгарии и Румынии? Ничем, разве что еще более нищие.

      Как бы то нибыло, но ведь это же такие как и мы люди, родственные нам. Только изменёные как отражение в кривом зеркале, урок нам какими не надо быть! Может выздоровеют?...
      ydjin
  12. Александр 3 Вчера, 13:36
    Будут производить "дозор"Б то есть для Б...
    Александр 3
  13. Стройбат запаса Вчера, 14:17
    Парашка подкинул себе денежек? Ну молодец))) А "позоры", как всегда, где-то протеряются.
    Стройбат запаса
  14. Alexey RA Вчера, 14:21
    "Это какой-то... Дозор" © smile
    Alexey RA
  15. KIBL Вчера, 15:11
    Саловоз "Дозор" готов для вскрытия при помощи РПГ..Готовы поставить десятки этих тазиков ну,ну!Сколько там экипажу плюс десант помножем на количество этих тазиков получим нужное число цинков для отправки до родной хаты к мамке и жинке!
    KIBL
    1. Alexey Lesogor Вчера, 16:25
      Видете... Светлыми пятнами сразу нанесены шкурки, с зонами пробития soldier
      Alexey Lesogor
    2. Вадим237 Вчера, 20:53
      На эти машины поставят крупнокалиберные пулемёты, АГС и ПТРК, на растояние выстрела из гранатомёта на них подъезжать не будут - от этих машин ополчению ЛДНР будет много неприятностей.
      Вадим237
    3. Летучая Мышь Вчера, 20:54
      Там и цинки не нужны будут. Всё сало в тазике сплавится.
      Летучая Мышь
  16. Бомба Вчера, 16:03
    Зеркала от Газели =) абассаться....
    Бомба
  17. Летучая Мышь Вчера, 20:52
    Очередная помойка. Впрочем какая страна такая и техника.
    Летучая Мышь
  18. sergei1975 Вчера, 23:39
    Помесь БТР 40 и БА 64 64
    sergei1975
  19. пролетарий Сегодня, 00:52
    В УКРОБОРОНПРОМЕ решили устроить очередной "сабантуй с распилом".
    пролетарий

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