Украинские оборонщики пообещали поставить в войска десятки «Дозоров»
Львовский завод изготовит и поставит ВСУ большую партию бронемашин «Дозор-Б», сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».
По данным концерна, новая пария будет состоять из нескольких десятков машин.
«Финансирование "Львовского бронетанкового завода" стало возможным благодаря оперативным решением Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, Министра обороны Украины Степана Полторака, депутатов Верховной Рады Украины и Председателя Львовской ОГА Олега Синютки», – говорится в релизе.
Утверждается также, что «подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяют изготавливать "Дозоры-Б" уже серийно».
Напомним, в конце января украинские СМИ сообщали, что производство бронемашин «Дозор-Б» будет прекращено из-за недостаточного финансирования. Президент Порошенко также констатировал, что у Украины не хватает средств на выпуск новых танков, в связи с чем, дал указание проводить ремонт и модернизацию имеющихся в наличии машин.
По данным концерна, новая пария будет состоять из нескольких десятков машин.
«Финансирование "Львовского бронетанкового завода" стало возможным благодаря оперативным решением Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, Министра обороны Украины Степана Полторака, депутатов Верховной Рады Украины и Председателя Львовской ОГА Олега Синютки», – говорится в релизе.
Утверждается также, что «подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяют изготавливать "Дозоры-Б" уже серийно».
Напомним, в конце января украинские СМИ сообщали, что производство бронемашин «Дозор-Б» будет прекращено из-за недостаточного финансирования. Президент Порошенко также констатировал, что у Украины не хватает средств на выпуск новых танков, в связи с чем, дал указание проводить ремонт и модернизацию имеющихся в наличии машин.
Использованы фотографии: http://hyser.com.ua