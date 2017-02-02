Заключен договор на проведение ОКР по модернизации Ил-114-300
Объединенная авиастроительная корпорация заключила договоры с дочерними предприятиями ОАО «Ил» и АО «РСК «МиГ» о проведении ОКР по программе модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300, сообщает пресс-служба корпорации.
«Головным изготовителем выступает РСК "МиГ", на заводах которого будет осуществляться производство агрегатов и финальная сборка самолетов Ил-114-300. Разработчиком самолета является ОАО "Ил". В настоящий момент определен технический облик самолета и основные направления модернизации. Сформирована производственная кооперация, в которой примут участие предприятия ПАО "ОАК": ПАО "ВАСО", АО "Авиастар-СП", АО "АэроКомпозит". Работы по программе Ил-114-300 синхронизированы с ОДК по двигателю ТВ7-117СМ и двигателю второго этапа ТВ7-117СТ», – говорится в релизе.
По словам вице-президента компании по гражданской авиации Владислава Маслова, «первый опытный образец Ил-114-300 планируется построить в 2018 году, сертифицировать его на соответствие нормам летной годности гражданских самолетов (НЛГС-3) и начать летные испытания».
Сообщается, что в качестве главного изменения типовой конструкции Ил-114 будет осуществлена модернизация комплекса пилотажно-навигационного оборудования, замена двигателя, замена вспомогательной силовой установки и противообледенительной системы.
«На втором этапе продолжится модернизация Ил-114-300, позволяющая расширить ожидаемые условия эксплуатации, улучшить потребительские характеристики и обеспечить импортозамещение. С 2021 года планируется начать поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил (АП-25) укомплектованных двигателем ТВ7-117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолет с более мощным двигателем ТВ7-117СТ. Производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объем производства – 12 самолетов в год», – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что программа модернизации самолета и возобновления его производства реализуется на основе поручения президента РФ Владимира Путина.
«Головным изготовителем выступает РСК "МиГ", на заводах которого будет осуществляться производство агрегатов и финальная сборка самолетов Ил-114-300. Разработчиком самолета является ОАО "Ил". В настоящий момент определен технический облик самолета и основные направления модернизации. Сформирована производственная кооперация, в которой примут участие предприятия ПАО "ОАК": ПАО "ВАСО", АО "Авиастар-СП", АО "АэроКомпозит". Работы по программе Ил-114-300 синхронизированы с ОДК по двигателю ТВ7-117СМ и двигателю второго этапа ТВ7-117СТ», – говорится в релизе.
По словам вице-президента компании по гражданской авиации Владислава Маслова, «первый опытный образец Ил-114-300 планируется построить в 2018 году, сертифицировать его на соответствие нормам летной годности гражданских самолетов (НЛГС-3) и начать летные испытания».
Сообщается, что в качестве главного изменения типовой конструкции Ил-114 будет осуществлена модернизация комплекса пилотажно-навигационного оборудования, замена двигателя, замена вспомогательной силовой установки и противообледенительной системы.
«На втором этапе продолжится модернизация Ил-114-300, позволяющая расширить ожидаемые условия эксплуатации, улучшить потребительские характеристики и обеспечить импортозамещение. С 2021 года планируется начать поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил (АП-25) укомплектованных двигателем ТВ7-117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолет с более мощным двигателем ТВ7-117СТ. Производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объем производства – 12 самолетов в год», – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что программа модернизации самолета и возобновления его производства реализуется на основе поручения президента РФ Владимира Путина.
Использованы фотографии: Дмитрий Яковлев / airliners.net