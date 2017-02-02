02:29 03 февраля

Заключен договор на проведение ОКР по модернизации Ил-114-300

Объединенная авиастроительная корпорация заключила договоры с дочерними предприятиями ОАО «Ил» и АО «РСК «МиГ» о проведении ОКР по программе модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300, сообщает пресс-служба корпорации.



«Головным изготовителем выступает РСК "МиГ", на заводах которого будет осуществляться производство агрегатов и финальная сборка самолетов Ил-114-300. Разработчиком самолета является ОАО "Ил". В настоящий момент определен технический облик самолета и основные направления модернизации. Сформирована производственная кооперация, в которой примут участие предприятия ПАО "ОАК": ПАО "ВАСО", АО "Авиастар-СП", АО "АэроКомпозит". Работы по программе Ил-114-300 синхронизированы с ОДК по двигателю ТВ7-117СМ и двигателю второго этапа ТВ7-117СТ», – говорится в релизе.

По словам вице-президента компании по гражданской авиации Владислава Маслова, «первый опытный образец Ил-114-300 планируется построить в 2018 году, сертифицировать его на соответствие нормам летной годности гражданских самолетов (НЛГС-3) и начать летные испытания».

Сообщается, что в качестве главного изменения типовой конструкции Ил-114 будет осуществлена модернизация комплекса пилотажно-навигационного оборудования, замена двигателя, замена вспомогательной силовой установки и противообледенительной системы.

«На втором этапе продолжится модернизация Ил-114-300, позволяющая расширить ожидаемые условия эксплуатации, улучшить потребительские характеристики и обеспечить импортозамещение. С 2021 года планируется начать поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил (АП-25) укомплектованных двигателем ТВ7-117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолет с более мощным двигателем ТВ7-117СТ. Производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объем производства – 12 самолетов в год», – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что программа модернизации самолета и возобновления его производства реализуется на основе поручения президента РФ Владимира Путина.

Использованы фотографии: Дмитрий Яковлев / airliners.net
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Комментарии 35
  1. Alex_Rarog Вчера, 13:42
    Хорошая затея думаю малые пассажирские самолеты все таки нужны при наших то расстояниях..
    Alex_Rarog
    1. cniza Вчера, 13:57
      Это надо было делать "вчера" , но лучше позже чем никогда.
      cniza
    2. Зяблицев Вчера, 14:02
      Семейство ИЛов нужно возрождать! ИЛ - 96 даст фору ср..ным Боингам и Эйрбасам, достало, что Аэрофлот и другие компании покупают металлолом из-за границы...А потом, эти гребанные олигархи, типа их предшественников, столетней давности, Третьяковых, Морозовых...,удивляются, а чего это революция произошла, я же такой охрененный меценат...!? Оттого и произошла, что в Родину нужно вкладываться, а не в англосакские и иудейские нужники!
      Зяблицев
      1. Тикси-3 Вчера, 14:20
        Цитата: Зяблицев
        ИЛ - 96 даст фору ср..ным Боингам и Эйрбасам

        приведите 3 факта, по которым ил дост фору??...например цена-стоимость 1 часа полета -гарантийный срок обслуживания!...а потом уж высказывайте свою точку зрения...
        Тикси-3
        1. Зяблицев Вчера, 14:34
          Любитель англосаксов?
          Зяблицев
          1. Тикси-3 Вчера, 15:02
            Цитата: Зяблицев
            Любитель англосаксов?

            люблю летать не за 45000 в петропавловск, а за 250 евро....ну а по существу вопроса?...сказать то вам и не чего вообще...я за ИЛ, но уже новый...с новыми движками и свободным салоном, где ноги вытянуты, а не прижаты колени к ушам и так 8 часов полета....
            Тикси-3
            1. Зяблицев Вчера, 15:18
              А я в своём посте что то имел другое ввиду? Либо слово "возрождать",для Вас это возращение к братьям Райт?Но даже в своей старой комплектации ИЛИ гораздо надежней и солидней западных трахом! Я очень рад за Вашу благополучность, но в ИЛах никогда колени не были прижаты к ушам, в отличии от Боингов и Эйрбасов, правда, Вы видимо подразумевали бизнес-класс, а я салон для нормальных людей... hi
              Зяблицев
              1. aviator65 Вчера, 22:55
                Цитата: Зяблицев
                Но даже в своей старой комплектации ИЛИ гораздо надежней и солидней западных трахом! Я очень рад за Вашу благополучность, но в ИЛах никогда колени не были прижаты к ушам, в отличии от Боингов и Эйрбасов

                Верно подмечено! Особенно, если брать "супер-эконом" в том же В-737.
                aviator65
        2. Stas157 Вчера, 14:52
          Цитата: Тикси-3
          приведите 3 факта, по которым ил дост фору??...

          1. Конечно в надежности. Четыре двигателя! Все важные функции по четырежды дублируются!
          2. Если Ил пойдет на таран, то в следствии более тяжелого веса и крепкости конструкции это у него лучше получится, чем у какого то боинга, а тем более аэрбаса!
          3. Ил-96 переживет Боинг и Аирбас вместе взятые, пока его заказывает президентский отряд и МО.
          Я думаю теперь Вам просто не чем крыть.))
          Stas157
        3. faiver Вчера, 16:08
          а так это вы у нас решаете когда можно высказывать свою точку зрения?
          faiver
      2. Vadivak Вчера, 15:09
        Boeing 777 стоит от $261.5 млн.
        Boeing 787 стоит от $211,8 млн.
        Airbus А350 стоит от $260,9 млн.

        93,3 миллиона долларов - это коммерческая цена одного самолёта ИЛ-96-300
        "Аэрофлот" на 51% принадлежит государству. А применение Boeing 767-300ER сократит по 30 рабочих мест на каждые 100 000 перевезённых пассажиров в год. Кроме того это тяжёлый удар по отечественному авиастроению - и это ещё тысячи рабочих мест, попадающих под сокращение. Ну про такие вещи как стратегическая необходимость для нашей страны иметь собственное производство дальнемагистральных самолётов ясно. И следующий пакет санкций поставит под запрет техническое обслуживание западными производителями лётного парка, принадлежащего российским авиакомпаниям. И все эти Боинги и Эйрбасы превратятся в груды металлолома, бесцельно простаивающие в аэропортах - без очередного ТО никто им летать не позволит.
        В СССР подобный демарш был бы признан вредительством а ответственные понесли бы заслуженное наказание.
        Vadivak
        1. AUL Вчера, 20:24
          Звягинцев, а как вы думаете, почему владельцы авиакомпаний предпочитают все-таки Боинги, а не наши машины? Исключительно, чтоб насолить нашему авиапрому? Я в этом почему-то сомневаюсь... Скажите, а вот вы что бы выбрали - новенькую Ладу-Калину или, например, трехлетку Хонда-Джаз?
          AUL
          1. Зяблицев Вчера, 21:03
            Уважаемый, во первых постарайтесь мою фамилию не коверкать, а во вторых сперва угробили русский авиапром под различными предлогами, то есть тупо убрали с рынка конкурента!В третьих, сравнивать наши самолеты с нашими машинами не корректно! В самолетостроении мы никогда не отставали от Запада!В Советском Союзе именно авиационному строительству придавалось первостепенное значение в поддержании обороноспособности государства. Все разработки советских авиаконструкторов и инженеров являли собой образец передовой научно-технической мысли.
            Зяблицев
      3. aviator65 Вчера, 22:51
        Цитата: Зяблицев
        А потом, эти гребанные олигархи, типа их предшественников, столетней давности, Третьяковых, Морозовых...,

        Ну, здесь сравнение неудачное. Третьяковы, Морозовы и ещё многие были реальными меценатами и вкладывали как раз в Россию.
        aviator65
        1. Зяблицев Вчера, 23:05
          Согласен! Не совсем корректный пример! hi
          Зяблицев
  2. Не служил Вчера, 13:51
    Это на замену Ан-24. Рынок уже занимается ATRами, и другими. Просто не очень понял фразу про возобновление производства, он что до этого производился?
    Не служил
    1. Zaurbek Вчера, 13:56
      15 шт летает в Ташкенте...
      Zaurbek
    2. twincam Вчера, 15:17
      +1
      тоже хотел спросить )))
      что-то я его не видел на наших аэродромах.
      twincam
    3. Genry Вчера, 17:42
      В Ташкенте производился...
      Genry
  3. Zaurbek Вчера, 13:57
    Я не совсем понял, по двигателям , На Ил 112 будут такие же стоять?
    Zaurbek
  4. Горный стрелок Вчера, 14:07
    Это "реинкарнация" Ил-14. Тот шикарный самолет, на котором в свое время весь "Аэрофлот" держался. А что, новые моторы, новые винты, новые материалы - и проверенная аэродинамика вкупе со сказочной надежностью. И полетят "над тайгою, находя верный путь". Только их несколько сотен нужно. Прямо сейчас. А их в год по 12 шт.
    Горный стрелок
    1. donavi49 Вчера, 14:33
      ОАК рассчитывает на конкурентную нишу в 95 машин до 2035 года.
      Их пиковый прогноз - 100 машин Ил-114 до завершения производства, прогноз от которого они отталкиваются сейчас 50 машин до 2025 года.
      Заинтересованность есть на 35-40 машин исключительно от федеральных ведомств.
      Коммерческих заказов - 0.

      Большинство эксплуатантов старых Анов попросту не потянут новый самолет по деньгам. Либо взять АТР в лизинг или в хорошем б/у под кредит банально выгоднее.
      donavi49
      1. Не служил Вчера, 15:15
        Самолёт может быть конкурентным по стоимости, по экономике, но запросто проиграть по финансовым условиям приобретения. Протекционизм стран по продвижению на экспорт своей пром продукции очень выгоден. А мы даже в своей стране для нашей продукции этим не пользуемся.
        Не служил
    2. Stas157 Вчера, 15:09
      Цитата: Горный стрелок
      Это "реинкарнация" Ил-14.

      Все таки скорее Ан-24. Ил-14 в два раза меньший самолет.
      Ан-24 китайцы до сих пор вроде делают под именем Xian MA60. Вот интересно было бы сравнить цену МА60 и нашего Ил114.
      Все таки, мне кажется, дешевле было бы Ил-114 делать как один самолет с Ил112, только без рампы. На одном заводе. Большой серии все равно не будет.
      Stas157
      1. Стирбьорн Вчера, 15:25
        Цитата: Stas157
        Все таки, мне кажется, дешевле было бы Ил-114 делать как один самолет с Ил112, только без рампы. На одном заводе. Большой серии все равно не будет.

        В этом как я понимаю и самая загвоздка. Зачем заново производить старый самолет, вместо того, чтобы запустить линейку новых на базе Ил-112
        Стирбьорн
        1. Genry Вчера, 17:58
          Цитата: Стирбьорн
          Зачем заново производить старый самолет, вместо того, чтобы запустить линейку новых на базе Ил-112

          Ил-112 толще и выше и сделан для военных, для более жесткой эксплуатации. Экономичность на втором месте.
          Ил-114 оптимизирован на 4 места в ряд (без лишней ширины и высоты) и на более легкое обслуживание (крыло, двигатели, руль высоты ниже), - экономичность на первом месте.
          Genry
          1. avt Вчера, 18:40
            Цитата: Genry
            Экономичность на втором месте.

            wassat Вообще то 114 -транспортно -пассажирский , а 112- транспортно -десантный с рампой и грузовая кабина
            Цитата: Genry
            толще и выше

            сделан не только под технику
            Цитата: Genry
            для военных,

            но и перевозку стандартных авиационных контейнеров .
            Цитата: Genry
            Ил-114 оптимизирован

            для перевозки пассажиров , а Ил-112 реально армейская машина с рампой.
            avt
            1. Genry Сегодня, 01:10
              Цитата: avt
              wassat Вообще то 114 -транспортно -пассажирский , а 112- транспортно -десантный с рампой и грузовая кабина

              И чего вас тут колбасит? Не в той фазе мысль пошла. Или у вас дождь идёт (так просто не по смыслу).
              Речь шла, типа, зачем Ил-114 делать если будет 112.
              И про 112 можно сказать ещё забористее чем вы: транспортно-пассажирский-десантно-грузовой-развед
              овательно-исследовательский-штурмовочно-бомбардир
              овочный-...

              Цитата: avt
              сделан не только под технику
              для военных,
              но и перевозку стандартных авиационных контейнеров .

              Как раз авиаконтейнеры, с нижним радиусом он возить и не может, у него пол плоский, хотя на подпорках всё засунуть можно. Самолёт рассчитан на палеты.

              Цитата: avt
              Ил-114 оптимизирован для перевозки пассажиров , а Ил-112 реально армейская машина с рампой.

              А чё, разве 112-тых гражданских не будет, а 114-тые у военных не пойдут? Не надо так однозначно-примитивно...

              Ещё раз повторю для..., я писал предыдущий пост по теме "зачем нужен 114 если есть 112" и указал на невозможность эффективной замены 114 на 112.
              Genry
      2. akshor Вчера, 15:35
        Имхо, нет смысла. Ил-112 тоже как бы не самый новейший самолёт. Его разработка была начата давно...а время безжалостная тётка. По идее, с такими паузами и т д...Нужно было по новой, разработать одно семейство, современное. А пошли по простому пути...
        akshor
      3. akshor Вчера, 15:38
        Вообще, очень правильным была бы идея, один конвейер...одна производственная площадка...и максимально унифицированное и современное семейство
        akshor
  5. Bronevick Вчера, 15:09
    То есть только сейчас начнутся ОКР?
    Bronevick
    1. Genry Вчера, 18:04
      Модернизация и унификация с Ил-112.
      Genry
  6. PValery53 Вчера, 18:30
    А это правда, что разработчики авиатехники предусмотрительно оставляют "задел" на светлое будущее для "модернизаций", чтобы потом благополучно "пилить бабло"?
    PValery53
  7. Rostislav Вчера, 19:02
    Лучше поздно, чем никогда.
    Тер\перь бы еще посадить тех чинуш, которые в погоне за откатами при покупке Боингов и Айрбасов загубили свое гражданское самолетостроение.
    Гос.измена это называется.
    А как еще квалифицировать действия (по сути - диверсию),, в результате которых Россия стала абсолютно зависимой от запада в стратегической отрасли?
    Rostislav
  8. 406пмп2гв Вчера, 19:19
    [quote=Тикси-3]юблю летать не за 45000 в петропавловск, а за 250 евро....ну а по существу вопроса?...сказать то вам и не чего вообще...я за ИЛ, но уже новый...с новыми движками и свободным салоном, где ноги вытянуты, а не прижаты колени к ушам и так 8 часов полета....[/quote]
    тут даже считать и не надо.. цена дешевле отечественного самолета, автоматически амортизационные издержки дешевле. а ваша заявленная цена за билет в 45000-это вопросы к компании-перевозчику.а так получается, если к вам ил-96-400 полетит, так еще и топливозаправщик рядом следовать будет,для заправки в пути у него же против ваших любимых самолетов керосина жрет немерено.
    406пмп2гв

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