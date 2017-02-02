Канада закупит в США 18 истребителей Super Hornet
Минобороны Канады направило в США запрос на покупку 18-ти истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet, сообщает Warspot со ссылкой на портал defensenews.com.
По данным на 2016 г, канадские ВВС имели в своем составе 77 истребителей CF-18 Hornet (модификация палубного F/A-18). Значительная часть этих самолетов выработает свой потенциал к 2020 г.
«Поскольку в прошлом году правительство Канады официально отказалось от закупки истребителей F-35 Lightning II, а тендер на поставку новых истребителей для ВВС стартует только в этом году, то военному ведомству в срочном порядке потребовалось заменить "Шершни", которые будут списаны уже в ближайшее время», – говорится в публикации.
В качестве промежуточного решения проблемы стала закупка 18-ти истребителей Super Horne. Канадские военные рассчитывают получить первую партию самолетов уже в 2019 г. Сумма сделки оценивается примерно в $ 4,5 млрд.
Ресурс отмечает, что отказавшись от закупки самолетов F-35, Канада планирует и дальше оставаться участником многонациональной программы «Joint Strike Fighte», в рамках которой ведется их разработка. Мало того, истребители могут быть приобретены Канадой, если те победят в предстоящем конкурсе.
По данным на 2016 г, канадские ВВС имели в своем составе 77 истребителей CF-18 Hornet (модификация палубного F/A-18). Значительная часть этих самолетов выработает свой потенциал к 2020 г.
«Поскольку в прошлом году правительство Канады официально отказалось от закупки истребителей F-35 Lightning II, а тендер на поставку новых истребителей для ВВС стартует только в этом году, то военному ведомству в срочном порядке потребовалось заменить "Шершни", которые будут списаны уже в ближайшее время», – говорится в публикации.
В качестве промежуточного решения проблемы стала закупка 18-ти истребителей Super Horne. Канадские военные рассчитывают получить первую партию самолетов уже в 2019 г. Сумма сделки оценивается примерно в $ 4,5 млрд.
Ресурс отмечает, что отказавшись от закупки самолетов F-35, Канада планирует и дальше оставаться участником многонациональной программы «Joint Strike Fighte», в рамках которой ведется их разработка. Мало того, истребители могут быть приобретены Канадой, если те победят в предстоящем конкурсе.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org