02:27 03 февраля

Канада закупит в США 18 истребителей Super Hornet

Минобороны Канады направило в США запрос на покупку 18-ти истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet, сообщает Warspot со ссылкой на портал defensenews.com.

F/A-18E/F Super Hornet ВМС США

По данным на 2016 г, канадские ВВС имели в своем составе 77 истребителей CF-18 Hornet (модификация палубного F/A-18). Значительная часть этих самолетов выработает свой потенциал к 2020 г.


«Поскольку в прошлом году правительство Канады официально отказалось от закупки истребителей F-35 Lightning II, а тендер на поставку новых истребителей для ВВС стартует только в этом году, то военному ведомству в срочном порядке потребовалось заменить "Шершни", которые будут списаны уже в ближайшее время», – говорится в публикации.

В качестве промежуточного решения проблемы стала закупка 18-ти истребителей Super Horne. Канадские военные рассчитывают получить первую партию самолетов уже в 2019 г. Сумма сделки оценивается примерно в $ 4,5 млрд.

Ресурс отмечает, что отказавшись от закупки самолетов F-35, Канада планирует и дальше оставаться участником многонациональной программы «Joint Strike Fighte», в рамках которой ведется их разработка. Мало того, истребители могут быть приобретены Канадой, если те победят в предстоящем конкурсе.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 22
  1. Yeraz Вчера, 15:36
    Интересно узнать,что входит в этот пакет.4.5млрд явно много только для покупки самих машин.
    Yeraz
    1. Teberii Вчера, 15:38
      Лучше спросить зачем Канаде 77 палубных истребителей.
      Teberii
      1. cniza Вчера, 16:06
        Цитата: Teberii
        Лучше спросить зачем Канаде 77 палубных истребителей.


        Хороший вопрос ... видимо их не спрашивали , а сказали купить и всё.
        cniza
        1. Teberii Вчера, 16:29
          Они проходили службу на американских авианосцах, могли бы и подарить.
          Teberii
        2. НЕКСУС Вчера, 16:57
          Цитата: cniza
          Хороший вопрос ... видимо их не спрашивали , а сказали купить и всё.

          Тогда чего не впарили Ф-35?Или у атамана золотого запасу нет?
          НЕКСУС
      2. Alexey RA Вчера, 16:44
        Цитата: Teberii
        Лучше спросить зачем Канаде 77 палубных истребителей.

        А они не палубные. а экспортные. smile "Макдоннел-Дугласу" показалось мало доходов от флотских закупок - и F-18 начали предлагаться на экспорт.
        Alexey RA
      3. bolo Вчера, 23:57
        Миг 29 и Су 27 также в варианте палубных истребителей.
        bolo
    2. андрей юрьевич Вчера, 15:40
      а почему их МО, индус,не покупает наши МиГи? а чо? наши вон как презентуют их-конфетка!
      андрей юрьевич
      1. kirgiz58 Вчера, 15:44
        А яки МиГи? 17, 19, 21, 23, 27, 29? Про 35 не спрашиваю - для сэбэ нуны. laughing
        kirgiz58
        1. андрей юрьевич Вчера, 16:04
          Цитата: kirgiz58
          А яки МиГи? 17, 19, 21, 23, 27, 29? Про 35 не спрашиваю - для сэбэ нуны. laughing

          да любые...любой каприз,за их деньги... yes
          андрей юрьевич
      2. с-т Petrov Вчера, 16:07
        наверное они думают что чем больше купят в матрасии самолетов - тем меньше их останется у теоретического противника на их будущий конфликт с той самой матрасией

        я свято верю и жду их рубилова.
        с-т Petrov
        1. андрей юрьевич Вчера, 16:11
          да брось...куда канаде? страна-одно название...
          андрей юрьевич
          1. с-т Petrov Вчера, 16:16
            да у нее выхода не будет - врятли Канада станет начинать этот конфликт. А отвечать прийдется. Да и ресурсы у Канады - и нужны они США.

            Но конечно до этого далеко - но хочется верить
            с-т Petrov
      3. kapitan92 Вчера, 16:43
        Цитата: андрей юрьевич
        а почему их МО, индус,не покупает наши МиГи? а чо? наши вон как презентуют их-конфетка!

        Поэтому и не покупают, что дальше презентации наших "конфеток" дело не дошло. hi
        kapitan92
      4. Alexey RA Вчера, 16:52
        Цитата: андрей юрьевич
        а почему их МО, индус,не покупает наши МиГи?

        Потому что им нужны истребители, способные с минимальной помощью с земли действовать над необорудованной местностью, на большом удалении от баз, в крайне сложных метеоусловиях, при неустойчивой связи, обеспечивая ПВО Северной Америки от КРВБ и их тяжёлых носителей. Причём эти машины должны быть ещё и многоцелевыми - поскольку денег на дополнительную закупку ещё и ИБА в бюджете нет.
        F-18 идеально отвечают этим критериям - у них даже основные цели (при работе с палуб в роли ПВО) практически те же самые.
        Из наших машин им могли подойти МиГ-31 (но он больше заточен на перехват, нежели на работу по земле - а Канаде нужен именно многоцелевик) или Су-30МКИ (при такой территории, расстояниях между базами и таких рубежах дежурства нужна именно двухместная машина).
        Alexey RA
        1. андрей юрьевич Вчера, 17:18
          Цитата: Alexey RA
          F-18 идеально отвечают этим критериям - у них даже основные цели (при работе с палуб в роли ПВО) практически те же самые.

          ф-18,скорее штурмовики чем истребители,не находите?смысл в них,при вашем раскладе?
          способные с минимальной помощью с земли действовать над необорудованной местностью, на большом удалении от баз, в крайне сложных метеоусловиях, при неустойчивой связи, обеспечивая ПВО Северной Америки от КРВБ и их тяжёлых носителей. Причём эти машины должны быть ещё и многоцелевыми - поскольку денег на дополнительную закупку ещё и ИБА в бюджете нет.
          а насчёт "палуб" япадсталом...сколько авианосцев у канады? не ищите...их нет... laughing так что я не согласен с вами,это,отнюдь не идеальный ероплан для условий канады...
          андрей юрьевич
          1. Чёрный Полковник Вчера, 18:30
            Не все шершни палубные. есть и аэродромного базирования. Хотя друганам американцы и палубные БУ впаривают - Финляндия не так давно приобрела такие, с гаком для аэрофинишёра. Хотя может у них на аэродромах стоят... laughing
            Чёрный Полковник
  2. Комментарий был удален.
  3. sergei1975 Вчера, 16:17
    Ещё надо авианосец из льда построить а то негде их будет держать.
    sergei1975
    1. Громобой Вчера, 16:47
      Канаде авианосцы не нужны,у них достаточно авиабаз для базирования Ф-18,а в случае использования их за рубежом(как например 7 ед. в ливийской операции,то им помогают и размещают страны содружества или НАТО).
      Громобой
  4. Оператор Вчера, 16:53
    F-35 в пролете: "Первый пошел" (С) laughing
    Оператор
  5. be happy Вчера, 18:47
    У Англокаклов же все с приставкой "супер"...супер-мен, супер-и.т.д., супер хр****ен очередной наверняка!)))
    be happy
  6. Zaurbek Вчера, 20:27
    Мне кажется, Канаде больше подошел бы Ф-15 сайлент игл...
    Zaurbek

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