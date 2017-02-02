02:20 03 февраля

Эксперт: в 2017 году возрастёт количество кибератак на российские объекты

В текущем году возрастет количество кибератак на важнейшие объекты России, повысится и их профессиональный уровень, передает РИА Новости сообщение главы думского комитета по информационной политике Леонида Левина.

Эксперт: в 2017 году возрастёт количество кибератак на российские объекты


По прогнозам экспертов, количество кибератак на объекты критической инфраструктуры (РФ) в этом году возрастет, повысится их общий профессиональный уровен»

- сказал Левин.

Сообщается, что к критически важной инфраструктуре относятся «информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети органов государственной власти, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в сфере здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, атомной, ракетно-космической, топливной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности».

Напомним, что в декабре президент РФ утвердил новую Доктрину информационной безопасности страны, в которой отмечается, что западные спецслужбы всё чаще «используют информационно-психологическое воздействие для дестабилизации внутриполитической ситуации в различных регионах мира, которое приводит к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств».

Также в документе подчеркивается, что на информационную безопасность РФ влияет «наращивание рядом стран возможностей информационно-технического воздействия на инфраструктуру в военных целях». Увеличивается количество скоординированных компьютерных атак на важнейшие российские объекты. Усиливается разведдеятельность иностранных спецслужб в отношении России.

Использованы фотографии: Fotolia/ Andrey Popov
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Комментарии 10
  1. cniza Вчера, 16:07
    Это всеобщая тенденция и возрастет не только на Россию , а на все значимые страны.
    cniza
    1. тол100в Вчера, 16:44
      Цитата: cniza
      Это всеобщая тенденция

      И доказывает, что Математика, главнейшая из наук! Конечно не принижая остальные! И очень хорошо, что у нас сохранилась СВОЯ программистов! Программерами язык не поворачивается!
      тол100в
    2. Чёрный Вчера, 16:49
      Согласен. Это мировая тенденция
      Чёрный
    3. Либероид- Вчера, 17:53
      Касперского -антивирусник меняйте....Крота(предателя) в компании этой поймали ! Каспер мне никогда не нравился ,так тупит жутко(возможно,постоянно что то выкачивает из компа..)Хотя сейчас никому верить нельзя ! Мы в России никогда интернету не доверяли,надеюсь это правило до сих пор соблюдается в стратегически важных предприятиях и учреждениях..
      Либероид-
  2. фа2998 Вчера, 16:20
    Прочитал список проблемных объектов-да там для большинства можно создать автономные системы,без выхода в интернет.Ладно информационные-коммутационные системы,но зачем там стоит атомная энергетика и оборонка.Если менеджеру по продажам нужен интернет-лазий дома или в интернет-кафе.Там чисто организованно можно избежать половину всех кибер-атак. hi
    фа2998
    1. тол100в Вчера, 16:50
      Не только автономные - а "стерильные"! Мухи - отдельно, котлеты - отдельно! А любого, желающего влезть в систему, к стенке! И весь сказ ...!
      тол100в
  3. 1536 Вчера, 16:25
    Оказалось, что по-прежнему главные враги не компьютеры, не сети, не Интернет, а люди, пробравшиеся в святая святых спецслужбы. Сто лет назад они взрывали графа Мирбаха, чтобы развалить Россию, сегодня они воруют и продают киберсекреты, и все равно губят людей.
    1536
    1. тол100в Вчера, 16:58
      Цитата: 1536
      , а люди,

      Не люди, а ТВАРИ! Предателей не любят ни победители, ни побежденные. . А предавший один раз, предаст еще много раз. Поэтому людьми их наименовать - нельзя!
      тол100в
  4. AlexeyAlexey Вчера, 17:16
    Цитата: тол100в
    Цитата: 1536
    , а люди,

    Не люди, а ТВАРИ! Предателей не любят ни победители, ни побежденные. . А предавший один раз, предаст еще много раз. Поэтому людьми их наименовать - нельзя!



    Поэтому либераст во много раз хуже укропа или змагара,так как последние выступают за свою страну,а первый против.
    AlexeyAlexey
  5. мыслитель Вчера, 20:06
    Можно добавить - для готовности противостоять кибератакам, 2-3 февраля 2017 года в Москве проходит Большой Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2017».
    https://infoforum.ru/news/infoforym-2017
    мыслитель

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