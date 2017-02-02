Эксперт: в 2017 году возрастёт количество кибератак на российские объекты
В текущем году возрастет количество кибератак на важнейшие объекты России, повысится и их профессиональный уровень, передает РИА Новости сообщение главы думского комитета по информационной политике Леонида Левина.
- сказал Левин.
Сообщается, что к критически важной инфраструктуре относятся «информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети органов государственной власти, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в сфере здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, атомной, ракетно-космической, топливной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности».
Напомним, что в декабре президент РФ утвердил новую Доктрину информационной безопасности страны, в которой отмечается, что западные спецслужбы всё чаще «используют информационно-психологическое воздействие для дестабилизации внутриполитической ситуации в различных регионах мира, которое приводит к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств».
Также в документе подчеркивается, что на информационную безопасность РФ влияет «наращивание рядом стран возможностей информационно-технического воздействия на инфраструктуру в военных целях». Увеличивается количество скоординированных компьютерных атак на важнейшие российские объекты. Усиливается разведдеятельность иностранных спецслужб в отношении России.
По прогнозам экспертов, количество кибератак на объекты критической инфраструктуры (РФ) в этом году возрастет, повысится их общий профессиональный уровен»
- сказал Левин.
Сообщается, что к критически важной инфраструктуре относятся «информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети органов государственной власти, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в сфере здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, атомной, ракетно-космической, топливной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности».
Напомним, что в декабре президент РФ утвердил новую Доктрину информационной безопасности страны, в которой отмечается, что западные спецслужбы всё чаще «используют информационно-психологическое воздействие для дестабилизации внутриполитической ситуации в различных регионах мира, которое приводит к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств».
Также в документе подчеркивается, что на информационную безопасность РФ влияет «наращивание рядом стран возможностей информационно-технического воздействия на инфраструктуру в военных целях». Увеличивается количество скоординированных компьютерных атак на важнейшие российские объекты. Усиливается разведдеятельность иностранных спецслужб в отношении России.
Использованы фотографии: Fotolia/ Andrey Popov