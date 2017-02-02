Первый авианосец китайского производства спустят на воду в текущем году
Китайские судостроители завершили установку «острова» на строящийся авианосец проекта Type 001A. Новый корабль планируется спустить на воду до конца 2017 г, сообщает ресурс N+1 со ссылкой на Defense News.
Type 001A является первым авианосцем, спроектированном и строящемся в Китае. Сегодня ВМС КНР располагают только одним авианосцем – «Ляонином», купленном у Украины. Он был принят на вооружение в 2012 г. Ранее «Ляонин» именовался авианесущем крейсером «Варяг» (проект 1143.6 «Кречет»).
«Новый китайский авианосец спроектирован, очевидно, на базе советского проекта 1143.6. Его документацию китайская сторона, предположительно, получила при покупке "Варяга" у Украины. Тем не менее, внешние отличия от исходного проекта есть. В частности, на новом корабле "остров" (основная надстройка с мостиком и центром управления полетами) удлинен и выполнен более высоким», – говорится в материале.
В остальном новый корабль, вероятно, будет аналогичен «Ляонину». Последний имеет водоизмещение 59,5 тыс. т, длину – 304 м, ширину – 75 м. Авианосец способен развивать скорость до 19 узлов, дальность его хода – около 8-ми тыс. миль.
В 2016 г сообщалось, что в провинции Ляонин близ города Хулудао завершено строительство 2-х взлетно-посадочных полос с паровой и электромагнитной катапультами. Предполагается, что оба устройства будут задействованы в сравнительных испытаниях, по итогам которых одна из конструкций будет выбрана для установки на перспективные авианосцы.
«Ляонин»
Type 001A является первым авианосцем, спроектированном и строящемся в Китае. Сегодня ВМС КНР располагают только одним авианосцем – «Ляонином», купленном у Украины. Он был принят на вооружение в 2012 г. Ранее «Ляонин» именовался авианесущем крейсером «Варяг» (проект 1143.6 «Кречет»).
«Новый китайский авианосец спроектирован, очевидно, на базе советского проекта 1143.6. Его документацию китайская сторона, предположительно, получила при покупке "Варяга" у Украины. Тем не менее, внешние отличия от исходного проекта есть. В частности, на новом корабле "остров" (основная надстройка с мостиком и центром управления полетами) удлинен и выполнен более высоким», – говорится в материале.
В остальном новый корабль, вероятно, будет аналогичен «Ляонину». Последний имеет водоизмещение 59,5 тыс. т, длину – 304 м, ширину – 75 м. Авианосец способен развивать скорость до 19 узлов, дальность его хода – около 8-ми тыс. миль.
В 2016 г сообщалось, что в провинции Ляонин близ города Хулудао завершено строительство 2-х взлетно-посадочных полос с паровой и электромагнитной катапультами. Предполагается, что оба устройства будут задействованы в сравнительных испытаниях, по итогам которых одна из конструкций будет выбрана для установки на перспективные авианосцы.
Использованы фотографии: jeffhead.com