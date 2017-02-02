02:21 03 февраля

Первый авианосец китайского производства спустят на воду в текущем году

Китайские судостроители завершили установку «острова» на строящийся авианосец проекта Type 001A. Новый корабль планируется спустить на воду до конца 2017 г, сообщает ресурс N+1 со ссылкой на Defense News.

Первый авианосец китайского производства спустят на воду в текущем году
«Ляонин»

Type 001A является первым авианосцем, спроектированном и строящемся в Китае. Сегодня ВМС КНР располагают только одним авианосцем – «Ляонином», купленном у Украины. Он был принят на вооружение в 2012 г. Ранее «Ляонин» именовался авианесущем крейсером «Варяг» (проект 1143.6 «Кречет»).


«Новый китайский авианосец спроектирован, очевидно, на базе советского проекта 1143.6. Его документацию китайская сторона, предположительно, получила при покупке "Варяга" у Украины. Тем не менее, внешние отличия от исходного проекта есть. В частности, на новом корабле "остров" (основная надстройка с мостиком и центром управления полетами) удлинен и выполнен более высоким», – говорится в материале.

В остальном новый корабль, вероятно, будет аналогичен «Ляонину». Последний имеет водоизмещение 59,5 тыс. т, длину – 304 м, ширину – 75 м. Авианосец способен развивать скорость до 19 узлов, дальность его хода – около 8-ми тыс. миль.

В 2016 г сообщалось, что в провинции Ляонин близ города Хулудао завершено строительство 2-х взлетно-посадочных полос с паровой и электромагнитной катапультами. Предполагается, что оба устройства будут задействованы в сравнительных испытаниях, по итогам которых одна из конструкций будет выбрана для установки на перспективные авианосцы.


Использованы фотографии: jeffhead.com
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Комментарии 65
  1. BYV Вчера, 17:39
    Мдя... А ведь, если честно, завидки берут... и лапки зеленые... на горле...
    BYV
    1. андрей юрьевич Вчера, 17:41
      я высморкался грустно,и пошёл на кухню,чаю попить....
      андрей юрьевич
      1. Изгоняющий либероидов Вчера, 17:56
        Андрей юрьевич, не расстраивайтесь вы так сильно,на сайте куча народу которые могут убедительно доказать вам что авианосец это тупой попил бобла и оружие проклятых империалистов, а нам они не только не нужны, но и вред стране будет гигантский от наличия в составе флота подобных кораблей smile (тяпните лучше коньяку для поднятия настроения, или водочку соточку drinks )!.
        Изгоняющий либероидов
        1. Андрей из Челябинска Вчера, 18:10
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          а сайте куча народу которые могут убедительно доказать вам что авианосец это тупой попил бобла и оружие проклятых империалистов, а нам они не только не нужны, но и вред стране будет гигантский от наличия в составе флота подобных кораблей

          Это еще ничего. Сейчас они еще вспомнят про китайские баллистические ракеты, которым авианосец поразить, как два байта переслать. Вопрос: "Если уж китайские ракеты такие всемогущие, а авианосцы вымирают как мамонты, зачем Китай реализует собственную авианосную программу?" им в голову не приходит
          Андрей из Челябинска
          1. Alexey RA Вчера, 18:56
            Хе-хе-хе... некоторые вообще заявляют, что Китай и Индия поняли все превосходства ПКР и не строят АВ. smile
            Alexey RA
            1. bulvas Вчера, 18:58
              Цитата: BYV
              Мдя... А ведь, если честно, завидки берут... и лапки зеленые... на горле...


              Цитата: андрей юрьевич
              я высморкался грустно,и пошёл на кухню,чаю попить....


              Авианосец - это красиво и круто, но....
              нам они сейчас очень нужны?
              Будет лишние миллиарды в бюджете - не вопрос, надо строить

              А сейчас?

              У нас нет морских путей, жизненно важных для экономики, островов

              Для Арктики у нас есть ледоколы, каких ни у кого нет, инфраструктура развивается на Севере, нам важнее самолетов побольше строить, малых и больших.
              Были бы у нас теплые моря, вместо ледоколов строили бы авианосцы
              bulvas
              1. Андрей из Челябинска Вчера, 20:29
                Цитата: bulvas
                нам они сейчас очень нужны?

                Как бы да. Он у нас один-единственный, и тот не лучшей постройки.
                Цитата: bulvas
                Будет лишние миллиарды в бюджете - не вопрос, надо строить

                Тезис непонятен. Вот на Роснано не жалко, на Олимпиаду - ни чуточки, на ЧМ мира по футболу - да легко, но вот на авианосец - ни в жисть.
                Цитата: bulvas
                У нас нет морских путей, жизненно важных для экономики, островов

                Флот - это инструмент политики в мирное время. У нас, может и нет (Курилы, видать, цунами смыло) но зато они есть у других.
                Андрей из Челябинска
                1. bulvas Вчера, 20:39
                  Цитата: Андрей из Челябинска
                  Андрей из Челябинска


                  Очень люблю море и корабли, вырос на великой реке, жил на море, занимался парусом и т.д.

                  За мощный флот - всеми ластами и плавниками, готов отдать поплавки от недостроенного катамарана и все дельные вещи приготовленные много лет назад и так и не узнавшие ветра и воды.

                  Также, всю жизнь мечтал иметь яхту и путешествовать по морям океанам ...

                  Видать не судьба уже, надеюсь, что у российского флота мечты сбудутся
                  bulvas
          2. dogens Вчера, 19:36
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Вопрос: "Если уж китайские ракеты такие всемогущие, а авианосцы вымирают как мамонты, зачем Китай реализует собственную авианосную программу?" им в голову не приходит

            Ответ: Потому что всемогущие китайские ракеты у Китая!
            dogens
          3. Винни76 Сегодня, 01:20
            Цитата: Андрей из Челябинска
            зачем Китай реализует собственную авианосную программу?

            Ну во первых это красиво... laughing
            Винни76
        2. vovanpain Вчера, 19:00
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          (тяпните лучше коньяку для поднятия настроения,

          Последовал вашему совету,тяпнул коньяку,только плюнул и подумал,что только завидовать китайцам остаётся. request
          vovanpain
        3. НЕКСУС Вчера, 20:22
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Андрей юрьевич, не расстраивайтесь вы так сильно,на сайте куча народу которые могут убедительно доказать вам что авианосец это тупой попил бобла и оружие проклятых империалистов, а нам они не только не нужны, но и вред стране будет гигантский от наличия в составе флота подобных кораблей smile (тяпните лучше коньяку для поднятия настроения, или водочку соточку drinks )!.

          Чтоб сподобиться строить авианосец,сперва надо бы суда обеспечения построить,корабли сопровождения и прикрытия(эскорт),а затем палубник выстругать под него,с учетом современных веяний...
          Нам бы корветы да фрегаты строить серийно быстро и в больших сериях,а не об авианосце языками чесать. Когда освоим это,тогда и об эсминце Лидер можно говорить и закладывать.Ну а после и авианосец сподобимся строить. А на сегодняшний день у нас нет хорошей серии ни фрегатов,ни корветов. Цирконы только обещают,Полимент-Редут тоже...
          И сейчас,глядя на этого пушного северного зверька,который обжился в нашем оборонном кораблестроении ,очень хочется увидеть начало действительно серийной постройки Ясеней,Калин(а не стареньких Варшавянок),фрегатов и корветов с современным арсеналом и конечно ,дожить до закладки первого эсминца Лидер.
          НЕКСУС
          1. dauria Вчера, 23:48
            Нам бы корветы да фрегаты строить серийно быстро и в больших сериях,


            Детей нарожать, вырастить, выучить, школы да больницы, заводы и институты для них. И жизнь, чтоб им удрать в Америки и Европы не хотелось . Это называлось СССР. Тогда и авианосцы будут. Теперь хряпайте коньяк или что там, тряся башкой да вспоминая, как Борю выбрали. ( у меня самогонка)
            dauria
      2. vanek77 Вчера, 18:04
        Молодцы Китайцы, сказать нечего, а мы режем военный бюджет и строим "нанозамволты". Это ведь наш сосед, который не скрывает своих амбиций и претензий на Сибирь с ее богатствами. На данный момент они заняты, но придет время, обратят взор на нас, с нашим флотом состоящим в основном из катеров с "Калибрами". У нас только будут через год, другой закладывать эсминцы, про авианосцы речи даже не идет. И с нашими темпами строительства даже сторожевиков, страшно подумать, когда спустят на воду первый эсминец. Надеюсь по крайней мере в этом столетии. А Китайцы упрямо ломятся к мировому господству, а наши торгаши все рвут ОПК, им до этого всего нет дела.
        vanek77
        1. хрыч Вчера, 19:05
          Цитата: vanek77
          Молодцы Китайцы, сказать нечего, а мы режем военный бюджет и строим "нанозамволты".

          Слушайте любезный, уже в боевом строю три атомных Борея - ракетоносцев по скорости не уступающих многоцелевикам, т.е. являются неперехватываемыми в принципе, к вашему сведению. Четвертый готовится к вводу, а еще четыре заложены и в разной степени строительства, один уже проходит гидравлические испытания, другой уже сформирован в корпусе (Князь Олег).
          Цитата: vanek77
          Это ведь наш сосед, который не скрывает своих амбиций и претензий на Сибирь с ее богатствами.

          Авианосцы видимо по-вашему будут колесить по Сибири, как тот же князь Олег свои лодьи поставил на колеса laughing , а миллионы китайских бурлаков обеспечат тягу. Расслабьте булки, бояться нечего 16 ракет умножить на 4, уже 64 ракеты, каждая сносит от 4 до 10 городишки, вот и считайте, кому Сибирь светит laughing
          хрыч
          1. Андрей из Челябинска Вчера, 20:31
            Цитата: хрыч
            Расслабьте булки, бояться нечего 16 ракет умножить на 4

            Ага. Но вот почему-то Грузия не боялась атомного оружия РФ. Аргентина не боялась атомного оружия Англии. Вьетнам не боялся атомного оружия США.
            Странно, правда?
            Андрей из Челябинска
            1. хрыч Вчера, 21:21
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Странно, правда?

              Дело то в том, что прямой военный конфликт между ядерными державами однозначно приведет к применению оного, это закон. В данном случае, что РФ, что Британия имели средства размазать противника иными средствами, причем оба момента имели демонстрационный характер. Вьетнамская война немного иной случай там США оказывали помощь одной стороне в гражданской войне, причем на первом этапе там вьетконг лишь партизанил, как в джунглях, так и действовало диверсионное подполье в городах Юга. Это примерно, так, что вмазать по Киеву для уничтожения антибандеровского подполья. Причем по большому счету эта война была театром предвыборных компаний Джонсонов, Никсонов и пр. Причем убийство Кеннеди, как разборки американского истеблишмента во многом с этим связано, война была нужна, как ныне Порошенко и ко. Затем был полный слив Сайгона и пр. Также, как в Корее отрабатывалась репетиция более крупной войны и применение новейших технологий, прежде всего реактивной авиации и вертолетов, ПВО, РЭБ и пр. Оба конфликта, как и арабо-израильские баталии сформировали нынешний вид ВВС и пр. Бесконечные индо-пакистанские войны прекратились после обретения обеими сторонами ядреных зарядов и средств доставки. Вот Британия в принципе хоть и отстояла свои владения, но понесла исключительные потери, когда стоимость эсминца, супердесантного корабля и пр. стала равна стоимости одной ПКР Экзосет. А т.к. флот США и Британии скроен по одним лекалам то отказ СССР от обезьянничания с авианосным флотом понятен и с перераспределением в сторону подлодок, крейсеров, морских дальних тушек несущих ПКР. И даже Кузьма (кстати его для нашей доктрины и одного вполне достаточно) на половину ракетоносец.
              хрыч
          2. Удав КАА Сегодня, 01:39
            Цитата: хрыч
            в боевом строю три атомных Борея - ракетоносцев по скорости не уступающих многоцелевикам, т.е. являются неперехватываемыми в принципе, к вашему сведению.

            Уважаемый коллега, Хрыч!
            Если бы вы знали, как вы искренне заблуждаетесь, полагая что "скорость"-- главное тактическое качество и преимущество стратегов!
            Вы даже не представляете, что и 10-12 узловым ходом они крайне редко ходят, в основном 4-5 узловые хода...
            И "неперехватываемых" бомбовозов-стратегов в принципе не существует: Мк-48мод5 все равно быстрее, да и Асроки с Саброками никто не отменял, опять же Нептуны...Да, несладко форсировать рубежи ПЛО, каждые 3-4 часа обнюхивая свой хвост...Поэтому -- главное не шуметь, а, втихаря, на мягких кошачьих лапках, подойти и затаиться до получения по 030 приказа...Воот.
            И, упоминая о нашей кораблестроительной программе:
            Цитата: хрыч
            Четвертый готовится к вводу, а еще четыре заложены и в разной степени строительства

            следует помнить о ее сдвиге вправо, о новой БРПЛ, которой нужно вооружить новые рпкСНы...Так что, не все так гладко в королевстве датском, как вы нам рисуете "широкими мазками истинного художника". Даааа, вот.
            Цитата: хрыч
            Расслабьте булки, бояться нечего 16 ракет умножить на 4, уже 64 ракеты, каждая сносит от 4 до 10 городишки, вот и считайте, кому Сибирь светит

            Очень дельный совет!
            Но мне почему-то всерьез кажется, что немногие на сайте могут сказать куда смотрят эти изделия. Так как обладание сиими знаниями многия печали с собой несет, потому как, открывший рот, точно знает "кому Сибирь светит". Ага.
            Удачи!
            Удав КАА
        2. Alexey RA Вчера, 19:10
          Цитата: vanek77
          Молодцы Китайцы, сказать нечего, а мы режем военный бюджет и строим "нанозамволты". Это ведь наш сосед, который не скрывает своих амбиций и претензий на Сибирь с ее богатствами. На данный момент они заняты, но придет время, обратят взор на нас, с нашим флотом состоящим в основном из катеров с "Калибрами".

          А что, по суше мы с Китаем больше не граничим? wink
          Какое отношение китайский флот имеет к гипотетическому вторжению Китая в Россию? Где они эти АВ будут применять - на Амуре? С имеющейся протяжённостью китайско-российской (и монгольско-российской - ибо армия Монголии недолго продержится против НОАК) границы для нас главной угрозой являются китайские сухопутные силы, ракетные войска и ВВС. А китайский флот проходит по разряду "прочие угрозы".
          Alexey RA
    2. Zibelew Вчера, 17:42
      Авианосец "Ляонин", название в честь китайской провинции почти звучит как Ленин. А следующий как будет называться - "Стяолин"?
      Кстати хохлы продали Варяг по своим данным за 23 млн.$, китайцы заявляют что купили его за 120 млн. (куда 100 лямов делось х/з).
      Zibelew
      1. кеп Вчера, 19:16
        Цитата: Zibelew
        Кстати хохлы продали Варяг по своим данным за 23 млн.$, китайцы заявляют что купили его за 120 млн. (куда 100 лямов делось х/з).


        Пенсионный фонд Украины пополнился на 100 "лямов". Называется "президентский".
        Открыт как и положено президентским фондам на Каймановых островах laughing
        кеп
    3. Либероид- Вчера, 17:45
      Немного грустно,но в тоже время рад за китайских "товарищей"...Молодцы , что тут еще сказать! Надеюсь для японцев и американцев предназначен ..Пора их гонять в морях и океанах, обнаглели!
      Либероид-
    4. Mavrikiy Вчера, 18:04
      Ну что, уря! Я не за Китай, я против США
      Mavrikiy
    5. ramzes1776 Вчера, 18:41
      Молодцы.Быстро у них все получается. Не то что у нас. "НИТКУ" в Ейске уже который год построить не можем.
      ramzes1776
    6. ватник Вчера, 18:50
      Цитата: BYV
      завидки берут.

      Ну а что вы хотите? В Китае же не было 90-х годов развала страны и разных Гайдаров Чубайсов Березовских Гусинских и иных Абрамовичей у власти в стране и они свой флот как впрочем и авиацию на "иголки" не резали они поступательно развивались под руководством КПК
      ватник
      1. Штык Вчера, 19:23
        Цитата: ватник
        Ну а что вы хотите? В Китае же не было 90-х годов развала страны

        Зато в Китае была - Великая пролетарская культурная революция в 1966—1976 годах.
        Последствия Культурной революции:
        - Культурная революция оказала разрушительное влияние на жизнь страны.
        - Человеческие жертвы по некоторым источникам достигают 100 миллионов.
        - Идеология маоизма привела к возникновению классовой войны, а убийства стали считаться частью повседневной жизни.
        - Были разрушены величайшие архитектурные сооружения древности, такие как многие Тибетские храмы и некоторые участки Великой китайской стены.
        - Были уничтожены тысячи картин и книг, а также декорации в Пекинской опере. В течение 10 лет после Культурной революции в ее репертуаре были только произведения Цзян Цин, жены Мао Цзэдуна.
        - Миллионы молодых специалистов пропали в деревнях. Оставшаяся часть молодежи - хунвэйбины - и сейчас считается потерянным поколением.
        Штык
        1. ватник Вчера, 19:43
          Цитата: Штык
          Зато в Китае была - Великая пролетарская культурная революция в 1966—1976 годах.

          Ну всё Штык прибежал своих соплеменников евреев "отмазывать".
          Успокойся Штык все уже давно поняли что ты за своих братьев евреев горой стоишь lol .
          ватник
          1. Штык Вчера, 20:33
            Цитата: ватник
            Ну всё Штык прибежал своих соплеменников евреев "отмазывать".

            Ватник! Самое смешное в том, что еврею Ватнику, не дают покоя евреи! wassat А я вот русский, но не оцениваю людей по национальностям, цвету кожи и строению черепа - ценю по уму и в отношении тебя оценка не утешительная smile
            Штык
            1. ватник Вчера, 20:40
              Цитата: Штык
              А я вот русский

              Штык не смеши народ какой ты русский по тебе же сразу видно что ты постоянный посетитель синагоги. lol
              Цитата: Штык
              ценю по уму

              А ты Штык хоть в курсе что такое - ум?
              Хотя врядли тебе это твой раввин объяснял laughing
              ватник
              1. Удав КАА Сегодня, 00:01
                Цитата: ватник
                Штык не смеши народ какой ты русский

                Цитата: Штык
                Ватник! Самое смешное в том, что еврею Ватнику, не дают покоя евреи!

                Ну блин, вы даете! (с)
                Коллеги! Почитал ваши посты и у меня сложилось стойкое ощущение, что ...

                Удав КАА
        2. хрыч Вчера, 19:44
          Цитата: Штык
          Зато в Китае была - Великая пролетарская культурная революция в 1966—1976 годах.

          Самая великая победа маоистами одержана в Великой Воробьиной Войне, когда перебили всех контрреволюционных воробьев, а за одно канареек и прочих империалистических снегирей. Победа была блестящая и сокрушительная, чирикающие чудовища были уничтожены. Правда в спину китайского народа ударили гусеницы и пожрали весь рис, от голода Китай не досчитался от 20 до 30 миллионов граждан (Вторая Мировая отдыхает). Но врага уничтожено около 2 миллиардов (по сотне воробьев на каждого павшего китайца), поэтому 1:100 в пользу китайцев. Правда пришлось отмобилизовать наших русских воробьев-интернационалистов для победы над гусеницами. Русские спасли Китай, как от японцев, так и от гусениц.

          хрыч
          1. Штык Вчера, 20:37
            Цитата: хрыч
            Самая великая победа маоистами одержана в Великой Воробьиной Войне, когда перебили всех контрреволюционных воробьев

            «Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям» В. С. Высоцкого.
            А если зуд — без дела не страдайте, -—
            У вас ещё достаточно делов:
            Давите мух, рождаемость снижайте,
            Уничтожайте ваших воробьев!
            laughing
            Штык
      2. кеп Вчера, 19:25
        Цитата: ватник
        Ну а что вы хотите? В Китае же не было 90-х годов развала страны и разных Гайдаров Чубайсов Березовских Гусинских и иных Абрамовичей у власти в стране и они свой флот как впрочем и авиацию на "иголки" не резали они поступательно развивались под руководством КПК


        У перечисленных господ и иже сними находящимися в списке ФОРБС давно свой флот и авиация. Им интересы России не причина для переживаний.
        кеп
        1. ватник Вчера, 19:41
          Цитата: кеп
          У перечисленных господ и иже сними находящимися в списке ФОРБС давно свой флот и авиация.

          Естественно они флот и авиацию СССР порезали в 90-х денег наворовали и теперь спокойно отдыхают под крылышком ЦРУ и Моссада.
          ватник
          1. Штык Вчера, 20:43
            Цитата: ватник
            Естественно они флот и авиацию СССР порезали в 90-х денег наворовали и теперь спокойно отдыхают под крылышком ЦРУ и Моссада

            Корпус тяжёлого авианесущего крейсера ВМФ СССР — «Рига», он же «Леонид Брежнев», он же «Тбилиси», он же «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода 1 сентября 1982 года. Сохранен лично Ватником, когда " флот и авиацию СССР порезали в 90-х " wassat
            Кстати, крейсер "Москва" (спущен на воду в 1982 году) тоже благодаря ему сохранился ! Сейчас достраивает " Иван Грен! yes
            Штык
        2. Удав КАА Сегодня, 00:15
          Цитата: кеп
          У перечисленных господ и иже сними находящимися в списке ФОРБС давно свой флот и авиация. Им интересы России не причина для переживаний.

          Коллега, hi
          По этому поводу можно только одно сказать: "По Сеньке шапка!"
          У Петра Алексеевича Романова Демидовы были, а у современных правителей -- Чу Байсы, Арамы- мовичи и иже сними...
          Первый чуть что -- бороды брил, да на кол сажал, в " железа" зоковывал... Вторые искренне считают, что на дворе не 37 год, поэтому полковник может спокойно сидеть на общаке...
          И все они прекрасно... прекрасно себя чувствуют в эпоху развернутой борьбы с коррупцией!
          Так и хочется сказать: О времена, о нравы! (с).
          Удав КАА
  2. Изгоняющий либероидов Вчера, 17:51
    Меня больше всего интересует китайская электромагнитная катапульта -честно не поверю что китайцы сами ее сделали, янки свою до ума не доведут, а тут на тебе-страна ксерокс их выходит опередила,или как минимум догнала.
    Изгоняющий либероидов
    1. voyaka uh Вчера, 18:05
      Так идея электо-катапульты, по-моему, очень простая. Много катушек в ряд.
      Как и реил-ган (рельсотрон). Только разгоняют не снаряд, а самолет
      (не так быстро smile ).
      Электроэнергии на современных полу-электрических кораблях много...
      Чего китайцам такую не сделать?
      voyaka uh
      1. Андрей из Челябинска Вчера, 18:19
        Цитата: voyaka uh
        Так идея электо-катапульты, по-моему, очень простая.

        Идея простая. Воплощение сложное:)))) Поэтому американцы никак свою до ума не доведут и мы в свое время, в СССР хотя и сильно продвинулись по этой теме но разработать собственную ЭМ не успели
        Андрей из Челябинска
      2. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:33
        Вояка,или Алексей-знания и технологии, то чего китайский стороне не хватает, ибо я повторюсь даже более могучая америка свою электромагнитную катапульту не может довести до ума,что тогда про китайскую говорить, создать можно, но, насколько она работоспособна, а то выйдет что мощности силовой установки не хватит на обеспечение планируемого количества запусков самолетов, а еще на собственные нужды энергия нужна. ..
        Изгоняющий либероидов
        1. Удав КАА Сегодня, 00:32
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          мощности силовой установки не хватит на обеспечение планируемого количества запусков самолетов, а еще на собственные нужды энергия нужна. ..

          Проблема лежит несколько в другой плоскости...
          На ЭМК работает автономная (персональная) электрогенераторная установка, не связанная с отбором мощности на общекорабельные и другие специальные потребители. Она может быть закольцована в единую электросеть корабля -- отдавать и потреблять при необходимости часть мощности ДГ/ТГ корабля.
          А вот зарядка накопителей (конденсаторов) энергии занимает определенное время...При подъеме авиации необходимо обеспечивать заданный темп, который напрямую зависит от скорости накопления энергии...Так что, борьба идет за количество, вес, и размеры накопителей. Их долговечность тоже под вопросом...Большие надежды на пленочные технологии.
          Так что, все интересное еще впереди!
          Удав КАА
    2. Андрей из Челябинска Вчера, 18:12
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      честно не поверю что китайцы сами ее сделали

      Как ни удивительно, но очень может быть. Я слышал что китайцы сильно продвинулись в электромагнитных технологиях - поезда на электромагнитных подвесах и т.д.
      Андрей из Челябинска
  3. donavi49 Вчера, 17:59
    Фото на 27 января.
    donavi49
    1. ватник Вчера, 19:26
      Сейчас они показывают вот такой "мультик" с датами по постройки новых секций этого авианосца
      ватник
  4. Громобой Вчера, 17:59
    Развитие китайских авианосцев напрямую толкает индусов в лапки американских оружейников ,которые могут им предоставить на продажу целый комплекс систем:от собственно самого авианосца с катапультой,до разнородного авиакрыла.У самих американцев идёт на замену более современный корабль,самолёты и другое,а вот старые ,но хорошо освоенные образцы могут заинтересовать индусов.
    Возвышение Китая толкает соседние страны на гонку вооружений,все хотят иметь чем ответить грозному соседу.
    С нашей программой перевооружения флота лучше вообще не сравнивать,чтобы поберечь нервы.У нас нет чёткой программы и всё болтает по каждому действительно новому образцу.А в Китае недавно принят очередной пятилетний план развития СТРАНЫ,там всё чётко расписано и понятно куда двигаться стратегически.С таким подходом они и вырываются в лидеры.У них 13 пятилетка начинается,а у нас...
    Громобой
    1. donavi49 Вчера, 18:05
      Индусам поздно переобуваться же.

      Викра уже есть.
      Викрант переделывать поздно.


      Вишал да - они хотят его нафаршировать по максимуму, но еще и контрактов толком нет. Они так бодро хотят его к 30му году иметь, а на деле нет ничего, с традиционно индийским подходом (побольше пилить, побольше по рынку ходить и торговаться), Вишал году к 40му хорошо если сделают.
      donavi49
    2. Андрей из Челябинска Вчера, 18:17
      Цитата: Громобой
      Развитие китайских авианосцев напрямую толкает индусов в лапки американских оружейников

      Да в общем-то нет. Продавать новейшие технологии Индии они не будут, а если бы даже собрались, то только в качестве черного ящика. А индийцам этого не надо, они пытаются, приобретая технику, перенимать и осваивать новые технологии.
      Да и что, строго говоря, могут предложить США? Атомные "Нимицы"? Разве что - сильно подержанные. У них в законе прописано, что США должна иметь не менее 11 АУГ, реально их сейчас 10, так что избытка АВ не намечается. Да и сомнительно, чтобы индусы захотели Нимиц. А из палубной авиации американцы разве только на Хорнет расстараются.
      В общем, тут мы еще можем поконкурировать с США. Мы можем помогать (и помогаем) индусам строить АВ самостоятельно, а палубники МиГ - не такие уж плохие. По совокупности предложения стоят друг друга
      Андрей из Челябинска
      1. demiurg Вчера, 18:30
        А из резерва какой нибудь? Или у Америки сейчас уже ничего не осталось?
        demiurg
        1. Андрей из Челябинска Вчера, 18:33
          Цитата: demiurg
          А из резерва какой нибудь?

          Там если что и осталось, то вусмерть растерявшее ресурс.
          Андрей из Челябинска
          1. Громобой Вчера, 18:43
            Американцы серьёзно взялись за индусов на фоне подъёма Китая:
            Во внешней политике правительство не просто продолжило курс на сближение с США, но и сделало ряд шагов, на которые не решался даже Индийский национальный конгресс. В одном из интервью Нарендра Моди назвал Дели и Вашингтон «естественными союзниками» и заявил, что их общая цель — укреплять демократические ценности по всему миру. США, впрочем, руководствуются куда более прагматичными интересами. Их цель — превратить Индию в активного участника антикитайской коалиции. В Вашингтоне об этом говорят открыто. Недавний отчёт Пентагона называет Дели ключевым игроком в стратегии сдерживания Китая.
            На открытую конфронтацию с соседом индийские власти пока не идут: сказываются зависимость страны от китайского импорта и опасения перед экономической и военной мощью Поднебесной. Но ряда уступок Вашингтону всё же удалось добиться. В соответствии с заключённым в апреле соглашением между оборонными ведомствами двух стран США получили возможность использовать индийские военные базы для дозаправки и ремонта своих кораблей и самолётов. В совместном заявлении министров обороны — Манохара Паррикара и Эштона Картера — при этом подчёркивалась «важность обеспечения… свободы навигации и перелётов над регионом, включая Южно-Китайское море». Эти слова явно предназначались Пекину. КНР выступает против захода в свои территориальные воды кораблей ВМС США, которые ссылаются на «свободу навигации».
            Готовится к подписанию новое американо-индийское соглашение о военном сотрудничестве, и не исключено, что в нём будут обозначены очередные преференции для Вашингтона. На это указывают и создание в Пентагоне специального отдела по связям с Дели, и введение нового статуса партнёрства для Индии, предполагающего упрощение процедур военно-технического сотрудничества до уровня, действующего внутри НАТО.
            Пока же ВМС Индии, США и Японии играют мускулами, проводя ежегодные военно-морские учения «Малабар» в Бенгальском заливе. А 9—17 июня масштабные манёвры в том же составе прошли уже в непосредственной близости от территориальных вод Китая — в Филиппинском море.http://www.electorat.info/blog/8369.html
            Громобой
      2. saturn.mmm Вчера, 19:00
        Цитата: Андрей из Челябинска
        У них в законе прописано, что США должна иметь не менее 11 АУГ, реально их сейчас 10, так что избытка АВ не намечается.

        Американцы все свои авианосцы будут менять на типа Форд, где то месяц назад информация проскакивала. Так что в скором времени начнут освобождаться, Нимиц по плану освободится в 2020 году, а чего Вы полагаете что индусы не потянутся за ними? На Нимиц столько всяких накидок с бахромой можно прицепить, Викрам и не снилось.
        saturn.mmm
        1. Андрей из Челябинска Вчера, 20:36
          Цитата: saturn.mmm
          Американцы все свои авианосцы будут менять на типа Форд, где то месяц назад информация проскакивала

          Так это давно понятно.
          Цитата: saturn.mmm
          Так что в скором времени начнут освобождаться, Нимиц по плану освободится в 2020 году, а чего Вы полагаете что индусы не потянутся за ними?

          Ну давайте подумаем. ВО-первых, крайне сомнительно, чтобы Нимиц мог быть передан кому-то в 2020-ом просто потому что вряд ли второй "Форд" войдет в строй до 2020-го - у них сейчас с головным задержка. А во-вторых - допустим, в 2020 г "Нимиц" освободится. Очень нужен Индии 45-летний старикан ?
          Андрей из Челябинска
          1. saturn.mmm Вчера, 21:50
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Очень нужен Индии 45-летний старикан ?

            Англичане в свое время Гермеса им вперли, по сравнению Нимиц это огромный скачек вперед.
            saturn.mmm
      3. voyaka uh Вчера, 23:01
        "Атомные "Нимицы"? Разве что - сильно подержанные."////

        А чего собственно не начать продавать Нимицы, по мере того как новые Форды начнут их
        заменять?
        voyaka uh
    3. Одиссей Вчера, 18:23
      Цитата: Громобой
      А в Китае недавно принят очередной пятилетний план развития СТРАНЫ,там всё чётко расписано и понятно куда двигаться стратегически.С таким подходом они и вырываются в лидеры.У них 13 пятилетка начинается,а у нас...

      Да,13 пятилетка.А у нас 12 оказалась последней crying И то выполнена не была из-за этой гребаной перестройки.
      А сейчас у нас была бы восемнадцатая и мы этот Китай ,простите мне мой французский,на одном месте бы вертели.
      Одиссей
    4. Alexey RA Вчера, 19:13
      Цитата: Громобой
      Развитие китайских авианосцев напрямую толкает индусов в лапки американских оружейников

      А почему именно американских? Индия, как член Содружества, может обратиться к гораздо более близкой авианосной державе - в бывшую Метрополию. smile
      Alexey RA
      1. Громобой Вчера, 20:51
        Цитата: Alexey RA
        Индия, как член Содружества, может обратиться к гораздо более близкой авианосной державе - в бывшую Метрополию.

        Неа,тогда обидится ещё один член Содружества,а именно Пакистан.В этой ситуации британцы предпочитают оставаться "над схваткой".
        Громобой
  5. Комментарий был удален.
  6. Atlant-1164 Вчера, 18:05
    давайте порадуемся за нашего союзника..на сегодня он союзник..\пока нуждается в нас\ а завтра как карта ляжет.(
    Atlant-1164
    1. Андрей из Челябинска Вчера, 18:19
      Цитата: Atlant-1164
      давайте порадуемся за нашего союзника..на сегодня он союзник.

      Какой же он союзник? Он даже официально не союзник
      Андрей из Челябинска
      1. Atlant-1164 Вчера, 23:38
        так и США тоже нам официально не враг..он наш партнер-причем официально..\читайте между строк\
        Atlant-1164
  7. Altona Вчера, 18:27
    То, что построили авианосец, молодцы. Но в тоже время, копируя базовую конструкцию, они скопировали и недостатки. В любом случае, это условно их собственная разработка, а фактически ускоренное строительство по имевшейся методичке. У Китая в океане много спорных архипелагов и им такая плавучая база видимо очень нужна, потому что их клоны наших самолетов обладают низким ресурсом и радиусом полета.
    Altona
    1. Alexey RA Вчера, 19:17
      Цитата: Altona
      То, что построили авианосец, молодцы. Но в тоже время, копируя базовую конструкцию, они скопировали и недостатки.

      Судя по линейке изображений китайских АВ, они планируют эволюционное развитие от трамплинного "Варяга" к полноценному катапульному плоскопалубнику с ЯЭУ. Их можно понять - такое плавное развитие позволяет сократить сроки постройки первых АВ (с трамплином). А пока их строят - будет время на подготовку проекта классических АВ.
      Alexey RA
    2. Удав КАА Сегодня, 01:07
      Цитата: Altona
      копируя базовую конструкцию, они скопировали и недостатки.
      Коллега, извиняюсь, но здесь вы не совсем правы.
      Хунфузы далеко не имбицилы: они мастера "доводки" и доделки/переделки полученных образцов.
      Простой пример. Купили наши 956. На втором корпусе внесли изменения в конструкцию: убрали наши котлы, огромные шкафы с российской электроникой -- поставили свое оборудование и место освободилось для кают и оборудования. Убрали кормовое орудие, увеличили на одно место ангар, сделали его штатным.
      Сейчас очередной этап "переделки"-доводки под себя. Выбрасывают балочные ПУ Урагана, заменяя их УПВ...
      Таким образом, корабли, сохраняя свои мореходные качества, как платформа, приобретают новые боевые возможности. Наверняка то же самое они сделали и со своим первенцем авианосного флота.
      ИМХО
      Удав КАА
  8. pafegosoff Вчера, 20:03
    Почитайте статью http://ekd.me/2016/01/china-strategy/
    Она много объяснит. Зачем Китаю авианосцы, почему они не будут воевать с Казахстаном и Россией.
    А вот почему наши и Китайские стратегические ракеты стремятся расположить в центре континента? Надо полагать, чтобы их труднее было достать американцам со своих АПЛ, кораблей, аэропланов и с баз... Где там у нас? В Ужуре, Оренбурге, Иркутске, Татищево, Йошкар-Оле, Нижнем Тагиле, Новосибирске и Козельске...
    pafegosoff
  9. Караул73 Вчера, 21:41
    Вот это темпы! Интересно, будет ли на авианосце оборонительное ракетное вооружение, или китайцы пойдут по пути американцев.
    Караул73

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