02:28 03 февраля

Президент освободил от должностей 16 генералов

На официальном портале правовой информации опубликовано решение Президента (Верховного Главнокомандующего ВС) РФ Владимира Путина. Решение (указ №47 от 2 февраля 2017 года) касается снятия с должностей 16 генералов различных ведомств, включая Следственный комитет, МЧС и МВД России. О причинах такого рода решений на данный момент не сообщается.

Президент освободил от должностей 16 генералов


Известно, что два генерала из 16 увольняются с военной службы.


Среди освобождённых от должностей - генерал-полковник Юрий Ковалёв, генерал-майор внутренней службы Алексей Шиканов, генерал-майор юстиции Аркадий Сынгаевский, генерал-майор Виктор Михайлов и др.

На этом фоне стало известно о назначении новых двух замглавы МЧС. Ими стали Владлен Аксёнов и Павел Барышев. Ранее генерал-лейтенант Барышев возглавлял Академию МЧС в подмосковном Новогорске, а Владлен Аксёнов находился в должности замдиректора департамента пожарно-спасательных формирований МЧС.

Сегодня же стало известно о назначении на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова. С момента перехода Натальи Поклонской на работу в Государственную Думу (после избрания депутатом) временно исполнял прокурорские обязанности в Крыму его заместитель Андрей Фомин.

На должность прокурора Ленинградской области указом президента назначается Борис Марков.

Использованы фотографии: ИноСМИ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 107
  1. Монах Вчера, 18:17
    Надеюсь в очереди либеральное правительство.... откровенно вредят уже его, извините, члены... (за исключением двух-трех министров).
    Монах
    1. Андрей Захарченко Вчера, 18:19
      Ага! Щас! http://rubtsovsk.info/novosti/obshchestvo/za-ekon
      omicheskie-prestupleniya-khotyat-otmenit-ugolovno
      e-nakazanie
      Андрей Захарченко
      1. Byshido_dis Вчера, 18:23
        Цитата: Андрей Захарченко
        Ага! Щас! http://rubtsovsk.info/novosti/obshchestvo/za-ekon
        omicheskie-prestupleniya-khotyat-otmenit-ugolovno
        e-nakazanie

        А при чем тут то что Вы прислали? Тут новость про то как выкинули на улицу тех тех и тех то а не очередной маразм депутатов который никогда не дойдет до высшей инстанции. Зачем Вы на этой желтенькой новостишке акцентируете внимание?!
        Byshido_dis
        1. СРЦ П-15 Вчера, 18:39
          О причинах такого рода решений на данный момент не сообщается.

          Чую, что это продолжение дела Захарченко. Следующим приготовиться!
          СРЦ П-15
      2. stas Вчера, 18:23
        Жалю что, ДАМа в этом списке отсутствует, а также Чубайс, Греф, Дворкович и др. очень не уважаемые личности из окружения ЕБНа.
        stas
        1. EvgNik Вчера, 18:35
          Цитата: stas
          Жалю что

          Ностальгия, батенька, ностальгия. К сожалению.
          EvgNik
          1. Либероид- Вчера, 18:41
            Цитата: EvgNik
            Цитата: stas
            Жалю что

            Ностальгия, батенька, ностальгия. К сожалению.

            Присоединяюсь... hi 16 это мало и толку то, всплывут в другом месте...
            Либероид-
            1. Проводник Вчера, 19:37
              16 это мало и толку то, всплывут в другом месте...

              Хорошо, если всплывут...
              к сожалению, иногда вешаются, стреляются и в аварии попадают

              22 февраля 2009 г. во внедорожнике Toyota Land Cruiser, припаркованном рядом с рестораном "Паризьен" на Ленинградском проспекте с включенным двигателем, было обнаружено тело генерал-майора ФСБ РФ в отставке Рогачева. Согласно первоначальной версии, Рогачев скончался естественным путем от неустановленного заболевания, однако при детальном осмотре в морге из головы погибшего извлекли пулю 9 мм. Эксперты предположили, что генерал был хорошо знаком с убийцей и впустил его в машину сам.

              21 июня 2009 г. в Москве умер генерал-майор Петров, лидер партии КПЕ и руководитель оппозиционного проекта "Концепция общественной безопасности" (КОБ). Вероятно, был отравлен.

              Генерал-майор Иванов, заместитель начальника ГРУ Генштаба Вооружённых сил РФ погиб 16 августа 2010 года. Разложившееся тело нашли на берегу Средиземного моря жители прибрежной деревни в Турции. После посещения военно-морской базы ЧФ в Тартусе Иванов поехал на встречу с сирийскими разведчиками и пропал. Следует отметить, что Иванов фактически был вторым человеком в российском управлении военной разведки ГРУ. Его также связывают с крушением Ту-154 в Смоленске, где погиб президент Польши Лех Качиньский.

              4 октября 2010 г. генерал-майор Чевризов, бывший начальник разведуправления главкомата внутренних войск МВД России, пустил себе пулю в голову из наградного пистолета в собственном подъезде по улице Веерной в Москве.

              Несколько дней спустя, вслед за Чевризовым, застрелился у себя в гараже на севере Москвы подполковник ФСБ Борис Смирнов.

              Генерал-лейтенант Дубров 28 октября 2010 г. упал под электричку. Через два дня генерал-лейтенанта Дебашвили нашли мертвым в центре Москвы.

              Генерал-полковник Ачалов скончался 23 июня 2011 года. Ачалов был всегда известен своей непримиримой позицией по отношению к режиму.

              26 августа 2011 года генерал-майор Морев найден мертвым в своем кабинете с пулей в голове.

              Генерал-лейтенант Шебаршин, начальник внешней разведки СССР(c 06.02.1989 по 22.09.1991), и. о. Председателя КГБ СССР (с 22 по 23 августа 1991 года), 30 марта 2012 года в своей квартире на 2-й Тверской-Ямской покончил жизнь самоубийством, застрелившись из наградного пистолета.

              19 апреля 2013 г. в ванной своей квартиры повесился генерал-майор РВСН Бондарев.

              В ночь на 3 января 2014 г. в своей квартире в Петербурге застрелился вице-адмирал Устименко, бывший заместитель командующего Северным флотом ВМФ России.

              7 февраля 2014 г. совершил попытку самоубийства контр-адмирал ВМФ Апанасенко, который выстрелил себе в голову из наградного пистолета. Он скончался уже в больнице через несколько дней.

              18 марта 2014 г. генерал-майор ВС СССР в отставке Саплин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из наградного пистолета. Сообщалось, что Саплин жаловался на жуткие боли в голове, вызванные раком последней стадии. Об этом была и предсмертная записка.

              Генерал-майор ГРУ Гудков, якобы страдающий депрессией, застрелился из наградного пистолета 8 июня 2014 г. на юге Москвы.

              16 июня 2014 г. генерал-майор полиции Колесников (2012-1014 гг. — заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России) покончил с собой прямо в ходе допроса, выбросившись с 6-го этажа здания Следственного комитета РФ. Причины и обстоятельства его смерти по сей день до конца не выяснены.

              21 июля 2014 г. в рабочем кабинете было найдено тело генерал-майора Мишанина со смертельным огнестрельным ранением в голову. Официальная версия - самоубийство.

              3 января 2015 г. был найден в своем рабочем кабинете со смертельным ранением в голову генерал-майор Бучнев. Причина смерти - та же, что и у Мишанина.

              6 января 2015 г. на шнурке повесился генерал-лейтенант ВВС Кудрявцев "от невыносимой боли" из-за рака.

              Генерал-майор Шушукин, заместитель начальника штаба ВДВ РФ, умер 27 декабря 2015 г. "от остановки сердца".

              Генерал-полковник Сергун, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России, заместитель начальника ГШ ВС РФ, по официальной версии российских властей скоропостижно скончался от обширного инфаркта 3 января 2016 года.
              Проводник
              1. Дрюня2 Вчера, 20:04
                Цитата: Проводник
                к сожалению

                вы от куда эту ... принесли .
                когда обычного рабочего с работы увольняют и то сердечко щемит ,
                а тут с такой должности слететь - они же себя неприкасаемыми считают , а тут раз и в "отставку" это хорошо ещё если дело не заведут .
                ======
                http://www.proza.ru/2016/06/04/372
                вести с помойки ?
                Дрюня2
                1. Проводник Вчера, 21:05
                  Вряд ли с помойки, просто интересная статистика-факты, которые некоторые считают подозрительными.Стиль оформления может и "желтушный", но сути это не меняет.Вот еще немного:
                  Проводник
              2. слава1974 Вчера, 20:19
                я могу дополнить этот список, а так же кое-кого отсюда убрать.откуда вы берете данные?
                слава1974
              3. пролетарий Сегодня, 00:49
                Та шо это у вас со всякими генералами несчастные случаи сплошные ни одного самоубийства нет,вот у нас так самоубиваются,то двумя выстрелами в висок,то выстрелом в затылок,а Сашко Билый так тот вообще сам себе две пули в сердце из пистолета спецназовца пустил; вот это я понимаю самоубийства,а у вас так мелкие несчастные случаи.
                пролетарий
              4. Васята Сегодня, 01:17
                "к сожалению, иногда вешаются, стреляются и в аварии попадают"
                Я вот только не понял, вы радуетесь или переживаете что все Вами названные генералы ушли из жизни не стандартным путем. И ещё не понятно из написанного, хорошо , что они погибли, ведь они были плохие? или жалко их, так как они были отличными офицерами? Если они были плохими офицерами, то где приведенные хотя бы на словах доказательства? И если они были плохие, то для кого? Для власти или для народа? Это не одно и тоже.
                Васята
        2. Урфин Джюс Вчера, 18:43
          Цитата: stas
          Жалю что, ДАМа в этом списке отсутствует, а также Чубайс, Греф, Дворкович и др.

          Не смешите мои тапочки...
          Урфин Джюс
          1. Ren Вчера, 20:33
            А у Чубыся на фото шапка горит laughing
            Кстати, чубась — (чубысь, бесенок рыжий ) в — низшей мифологии великороссов и латгальцев маленький зловредный домовой дух. Чубась представляли в образе пузатой рыжей крысы «с лицом вроде человеческого», он вселяется в дома по воле злых колдунов, тушит огонь в очаге, требуя выкуп.
            Ren
        3. Ныробский Вчера, 23:37
          Цитата: stas
          Жалю что, ДАМа в этом списке отсутствует, а также Чубайс, Греф, Дворкович и др. очень не уважаемые личности из окружения ЕБНа.

          Ну, Чубайс сейчас к правительству и власти никакого отношения не имеет, так себе, подгаживает по мере сил. Греф -бухгалтер и тоже не рулит государством, но как и Чубайс, увлечён тем же процессом. ДАМ и Дворкович, да, это люди власти и оказывают самое прямое влияние на жизнь граждан России, причём явно в сторону, ухудшающую их положение. Выборы президента в 2018 году. После выборов, будет сформированы новое правительство и кабинет министров.Год остаётся! Так что никто никого сейчас менять не будет, ибо лошадей на переправе не меняют. Да и не нужны нам сейчас потрясения и кадровая чехорда в правительстве. Эти мутят пока по инерции, но под контролем. Для того, что бы они маленько пришли в себя и не забывали о том, что работать надо в интересах России, а не США, для них устроили показательную порку Улюкаева, дабы задним умом понимали, что и они под УК ходят. А до Рыжего и Грефа, скоро дотянутся...
          Ныробский
      3. EvgNik Вчера, 18:31
        Цитата: Андрей Захарченко
        Ага! Щас!

        Пройдите по ссылке - 404
        EvgNik
        1. Монос Вчера, 18:42
          А разве в Указе названы причины их увольнения? Почему это все вдруг решили, что они провинились? Может их на другие должности готовят.
          Монос
          1. EvgNik Вчера, 19:03
            Цитата: Монос
            Может их на другие должности готовят.

            Но двух безвозвратно. Наверное из ума выжили. А?
            EvgNik
          2. леший74 Вчера, 22:04
            и какая разница за что сняли генералов?- из 16- 11- хенералы от мчс- какие они генералы?- из-за чего сыр бор то?- в мчс можно и еще штук 20 выкинут хенеральчиков- хуже не станет а только лучше...
            леший74
            1. dauria Сегодня, 00:26
              - в мчс можно и еще штук 20 выкинут хенеральчиков- хуже не станет а только лучше...


              Тю, и министерство-то было создано для пиара одного человечка. А распиарили - и нужда отпала. Ни тебе прессы, ни телевидения, ни "мужественного" лица в куртке супротив стихии laughing . Даже фамилии теперешнего министра МЧС не помнит народ. Пора закрывать лавочку. Не было её в СССР, да и теперь она не нужна.
              dauria
    2. Вас Влад Вчера, 18:22
      А генералы не могут быть на страже этого либерального правительства?Владимир Владимирович на вас вся надёжа не подведите нас!Будем ждать!
      Вас Влад
    3. 3danimal Вчера, 18:27
      Вы всерьез надеетесь на смену правительства? К которому президент несколько раз подтверждал своё высокое доверие? )
      Мечты без действий вредны (но приятны и доступны), уводят в мир иллюзий.
      3danimal
      1. stas Вчера, 18:38
        Очень надеюсь, в худшем случае царь не Кащей Бессмертный и наше дамское правительство всё равно исчезнет.
        Не может плохое долго существовать, царь должен это понимать и не вредить себе.
        stas
      2. Вас Влад Вчера, 19:22
        Роль Путина в возрождении России
        Вас Влад
      3. KAV Вчера, 19:52
        Цитата: 3danimal
        Вы всерьез надеетесь на смену правительства? К которому президент несколько раз подтверждал своё высокое доверие?

        А почему нет?! Мало ли что и кому он выражал? Если бы он сразу заявил о недоверии, то Вам стало бы конечно намного легче на душе, но не стало бы ему легче избавляться от тех, кто стал бы уже в курсе того, что ОН не в восторге от правительства. Да ведь?! Или Вы другого мнения?
        KAV
    4. Rock616 Вчера, 18:31
      Согласен , весь экономический блок отправить на зону , за одно только так называемое "бюджетное правило" !!! am
      Rock616
    5. Владыка Ситх Вчера, 18:39
      Правильное решение! laughing
      []
      Владыка Ситх
    6. ИванИванов Вчера, 18:49
      Цитата: Монах
      Надеюсь в очереди либеральное правительство...

      Либеральное правительство в здравии и готовит очередную приватизацию 17-19, размещено на сайте правительства, если задумана его отставка, то в тайном хитром плане.
      ИванИванов
    7. Либероид- Вчера, 18:51
      Цитата: Монах
      Надеюсь в очереди либеральное правительство.... откровенно вредят уже его, извините, члены... (за исключением двух-трех министров).

      25 лет уже прошло ,сколько разграблено и убито народа...А вопли о демократии , как были так и остались! А генералов ,то сколько развелось "боевых" -ЭТИ хуже всех медведевых и чубайсов и т. д. ВМЕСТЕ взятых!!!!На крови их погоны и лампасы и сидят цепко вцепившись в кресла теплые...
      Зачистка страны нужна массовая..Иначе смута и кровь опять! negative
      Либероид-
    8. тол100в Вчера, 18:54
      Цитата: Монах
      Надеюсь в очереди

      Всему свое время...
      тол100в
    9. Kenneth Вчера, 20:00
      Без генералов обойтись проще как оказалось.
      Kenneth
    10. макс702 Вчера, 20:47
      А вот истинная причина!
      макс702
    11. Матак Вчера, 21:54
      За что он их так ? Что они ему плохого сделали ?
      Матак
    12. сибиралт Вчера, 22:14
      В нынешней России генералов как блох у паршивой собаки. При Шойгу в МЧС каждый десятый был генералом.
      сибиралт
  2. Bumble Вчера, 18:17
    Иногда лучше чтобы президент освободил от должности, чем прокурор...
    Bumble
    1. stas Вчера, 18:25
      Для кого лучше? Для России лучше что бы воры сидели в тюрьме, а не как Васильева и Табуреткин!
      stas
      1. bk316 Вчера, 18:29
        Вы еще не Россия, а России все равно где Васильева.
        bk316
        1. Indiffeent Вчера, 18:35
          Каждый подданный государства и есть Россия-тот веник который вместе не сломать а по одиночке передавят-и России есть дело до Васильевой
          Indiffeent
        2. asiat_61 Вчера, 22:28
          Ну , не скажите.Народ начинает плеваться при одном упоминании этих фамилий.
          asiat_61
      2. Асадулла Вчера, 19:48
        а не как Васильева и Табуреткин!


        При Сердюкове работу потеряли около 3000 генералов. А что было ему инкриминировано не знаю, может вы знаете? Блондиночка, ну да есть маленько:

        1. Превышение должностных полномочий при продаже земельного участка в поселке Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края. На нем впоследствии планировалось построить VIP-комплекс для отдыха приближенных к Минобороны лиц.
        2. Мошеннические действия при похищении агентского вознаграждения при продаже земельного участка в Пересыпь.
        3. Продажа по заниженной цене находившегося на Смоленском бульваре комплекса зданий «31-го Государственного проектного института специального строительства» (31-й ГПИСС), входившего в структуру «Оборонстроя».
        4. Мошенничество при незаконной выплате в декабре 2011 года «Эксперту» агентского вознаграждения за продажу «31-го ГПИСС».
        5. Хищение акций «31-го ГПИСС», которые были проданы по заниженной цене.
        6. Злоупотребления полномочиями Васильевой как председателя совета директоров «31-го ГПИИС» при трудоустройстве на работу знакомых ей людей.
        7. Злоупотребление служебным положением. По указанию помощницы Васильевой — Егоровой счета за личные авиаперелеты Васильевой и ее матери из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а также в Анапу и Краснодар оформлялись как служебные командировки.
        8. Мошенничество. Продажа по заниженной цене помещения магазина № 29 ОАО «Мосвоенторг» на Арбате.
        9. Хищение средств выплаченных «Мосвоенторгом» Центру «Эскперт» под видом агентского вознаграждения за продажу магазина ОАО «Мосвоенторг» на Арбате.
        10. Покушение на мошенничество. Попытка похитить земельный участок и здания «Управления торговли Московского военного округа» (ОАО «УТ МВО») в Москве.
        11. Хищение средств «Главного управления обустройства войск» (ОАО «ГУОВ») при исполнении дополнительного соглашения к агентскому договору.
        12. Легализация средств, полученных преступным путем. Деньги со счетов «ЦПП «Эксперт» списывались на счета фирм -однодневок за якобы оказанные информационные услуги.

        Но видимо для любого уволенного генерала, это семечки.
        Асадулла
    2. тол100в Вчера, 18:55
      Цитата: Bumble
      Иногда лучше чтобы президент освободил от должности, чем прокурор...

      А прокурор и судья должны стоять в очереди!
      тол100в
  3. Олег Лавров Вчера, 18:20
    Может все таки дойдет очередь до либерастов-вредителей, типа кудрин-греф- набиулина-чубайс-рыжков и прочее...
    Олег Лавров
    1. ИванИванов Вчера, 19:35
      Президент считает работу правительства профессиональной, об экономике говорит словами Кудрина, поменять его т.з. сможет только серьезный кризис. теперешнего мало.
      ИванИванов
  4. Siberia 9444 Вчера, 18:21
    Щас по всем новостям будут три дня рассказывать про эту новость.
    Siberia 9444
  5. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:26
    Комментировать пока не чего,ибо не зная причины побудившей призидента провести столь массовое увольнение, не вижу необходимости года на кофейной гуще.
    Изгоняющий либероидов
    1. Indiffeent Вчера, 18:36
      А Вы никогда и не узнаете истинных причин
      Indiffeent
      1. тол100в Вчера, 18:57
        Цитата: Indiffeent
        и не узнаете истинных причин

        И гадать не нужно - ВОР ! (А расстреливать, закон не велит!)
        тол100в
        1. Indiffeent Вчера, 22:18
          закон это просто слова на бумаге-не расстрелять-посадить-не на2 годаана20-ведеесть мера
          Indiffeent
  6. Волька Вчера, 18:26
    очередная кадровая ротация, чистка крови
    Волька
  7. кеп Вчера, 18:30
    О причинах такого рода решений на данный момент не сообщается.


    Из-за разницы во времени,прочел раньше на 7 часов.Похоже на продолжение дела "академиков".
    Сливки "академические" сняли пошли по низам.Похоже сливки прокисли.Больше ничего в голову не приходит. Не заговор же генералов в конце концов.Не 37 год, но 16 генералов сразу,сколько живу такого еще не было.хотя генералу так или иначе пенсия светит нехилая,ну разве что машину служебную отберут. Это для старлея-капитана трагедия,для генерала диван и тапочки.Скоро всё узнаем,земля слухами полнится,а может и верховный обмолвится по случаю.
    кеп
    1. Byshido_dis Вчера, 18:34
      Мне кажется, что потихоньку "тихой сапой" пошли чистки, снимают людей с должностей "тихо", чтобы остальные либерасты вой не подняли...
      Byshido_dis
      1. кеп Вчера, 18:52
        Цитата: Byshido_dis
        Мне кажется, что потихоньку "тихой сапой" пошли чистки, снимают людей с должностей "тихо", чтобы остальные либерасты вой не подняли...


        Если 16 генералов разом это "тихой сапой",то это больше смахивает на чёрный юмор. laughing Ну снял,ну и что? Значит есть за что.Пусть на дачу к весне рассаду готовят,а если за дело,то есть время сухари сушить. laughing
        кеп
        1. EvgNik Вчера, 19:06
          Цитата: кеп
          Пусть на дачу к весне рассаду готовят,а если за дело,то есть время сухари сушить

          Анатолий, снимаю шляпу hi
          EvgNik
          1. кеп Вчера, 19:30
            Цитата: EvgNik
            Анатолий, снимаю шляпу hi


            Евгений! Стоило тебе отлучится, и вот те на, новости. То ли ещё будет.
            2017 год начался, интересно жить становится,до ноября еще далеко а какой темп!
            кеп
        2. Alexey RA Вчера, 19:26
          Цитата: кеп
          Если 16 генералов разом это "тихой сапой",то это больше смахивает на чёрный юмор.

          Если сравнить с масштабами недавней чистки ДКБФ, то 16 генералов - это как раз тихой сапой. smile
          Alexey RA
    2. midivan Вчера, 22:04
      Цитата: кеп
      хотя генералу так или иначе пенсия светит нехилая,

      laughing Генералу пенсия??? Ой не могу! Не знаю каких вы генералов видели,а я пару знаю (косвенно), да им пенсия до заднего места, ну не плыть же на яхте за пенсией lol не красиво как то.
      midivan
  8. Комментарий был удален.
  9. Суховей Вчера, 18:34
    Тоже кажется, что продолжается чистка членов-академиков иже с ними smile
    Суховей
  10. ВЛАД_2 Вчера, 18:35
    вовка там морковку посадит, полезный продукт не санкционированный
    ВЛАД_2
  11. tatyannikov2010 Вчера, 18:38
    , Путин вора назначил воровать и далее, НЕ так!!?
    tatyannikov2010
    1. tatyannikov2010 Вчера, 18:40
      [quote][/quote]Я про Сердюкова и его шлюху
      tatyannikov2010
      1. tatyannikov2010 Вчера, 18:48
        путин - продажная
        tatyannikov2010
        1. Redfox3k Вчера, 19:05
          Кому и за сколько? Да не стесняйся, выкладывай инфу.... тут же все свои...
          Redfox3k
        2. vovanpain Вчера, 19:15
          Цитата: tatyannikov2010
          путин - продажная

          Ну и кому же он продался,сказали "А",говорите "Б"
          vovanpain
          1. Либероид- Вчера, 20:43
            Цитата: vovanpain
            Цитата: tatyannikov2010
            путин - продажная

            Ну и кому же он продался,сказали "А",говорите "Б"

            такие в теме сейчас ...Плодятся и размножаются , а главные молчат и лыбятся ...Так ведь?
            Либероид-
          2. midivan Вчера, 22:07
            Цитата: vovanpain
            Ну и кому же он продался,сказали "А",говорите "Б"

            Это не в правилах либерастни yes .
            midivan
  12. Bulrumeb Вчера, 18:38
    Ну и правильно, больно много генералов развелось
    Bulrumeb
  13. Laksamana Besar Вчера, 18:49
    Два в Гос. думу или правительство, остальные в ротацию, всё в порядке smile
    Laksamana Besar
  14. Вежливый Лось Вчера, 18:49
    А где-то в России 16 полковников крутят дырочки в новеньких погонах. А их жены перестают здороваться с соседками по лестничной клетке...
    Предполагаю также, что, услышав эту новость, митрополит Кирилл изрек: "Свято место пусто не бывает..."
    Вежливый Лось
    1. Анатоль Клим Вчера, 19:03
      Цитата: Вежливый Лось
      А где-то в России 16 полковников крутят дырочки в новеньких погонах.

      Денег нет, а МЧСовских генералов больше, чем в армии.
      Реформой министерства и оптимизацией работы управленческого звена объяснили в МЧС сегодняшнюю отставку 13 генералов ведомства.
      Руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров, сообщает пресс-служба МЧС России.
      Освобожденные генералы будут переведены на другие должности или, если они достигли предельного возраста, отправлены на пенсию. Сокращение управленческого аппарата позволит расширить число сотрудников, работающих «на земле».
      Анатоль Клим
      1. Вежливый Лось Вчера, 19:10
        Цитата: Анатоль Клим
        Освобожденные генералы будут переведены на другие должности или, если они достигли предельного возраста, отправлены на пенсию.

        Эх. Вашими бы устами, да мед бы пить.
        Предполагаю, что митрополит Кирилл, прочитав Ваш комментарий, изрек бы: "Блажен, кто верует..." wink
        Вежливый Лось
        1. Анатоль Клим Вчера, 19:21
          Цитата: Вежливый Лось
          Эх. Вашими бы устами, да мед бы пить.."Блажен, кто верует..."

          Имею отношение к этому министерству. Приволжский региональный центр МЧС объединяют с Центральным РЦ. Начальник ПРЦ уже написал рапорт на увольнение. Не надо искать здесь подводных камней.
          Анатоль Клим
          1. Вежливый Лось Вчера, 19:28
            Цитата: Анатоль Клим
            Не надо искать здесь подводных камней.

            Да я бы с превеликим удовольствием. Просто с высоты прожитых лет в разумное, доброе, вечное не сильно верится.
            Очень надеюсь, что Вы не ошибаетесь. drinks
            Вежливый Лось
  15. Баргузин Вчера, 18:49
    В.В.Путину виднее,значит так надо.
    Баргузин
    1. stas Вчера, 19:44
      Это точно, как в песне Высоцкого - жираф большой ему виднее.
      Только это подлая позиция.
      В своё время Хрущеву, Горбатому и ЕБНу тоже виднее были, пока ихнее виднее хернёй не закончилось.
      stas
  16. raid14 Вчера, 18:49
    Тоже мне новость. По закону о статусе ВС, высших офицеров увольняет и смещает с должности, верховный главнокомандующий.
    Давайте теперь каждое генеральское назначение и увольнение, на сайте расписывать.
    Очередное отвлечение внимания населения от насущных проблем, у народа больше дел нет, чем генеральские должности обсуждать.
    raid14
    1. Вежливый Лось Вчера, 18:56
      Цитата: raid14
      Тоже мне новость.

      Меня тоже не торкнуло. Это как 10 китайцев недосчитались. Вот если бы 160 генералов уволили! wink
      Вежливый Лось
      1. raid14 Вчера, 19:02
        Вы хотели сказать 10 тыс. или 100 тыс. китайцев, да по большому счету, кто их считает?
        Что, 160 что 1600 генералов, для российской армии, это мелочь, не стоящая особого внимания.
        raid14
        1. мордвин 3 Вчера, 19:15
          А, сколько, интересно, в России генералов? Не в армии, а вообще?
          мордвин 3
          1. Вежливый Лось Вчера, 19:23
            Цитата: мордвин 3
            А, сколько, интересно, в России генералов? Не в армии, а вообще?

            Как, предположительно, изрек бы на моем месте митрополит Кирилл: "Имя им легион..."
            Вежливый Лось
            1. мордвин 3 Вчера, 19:31
              Цитата: Вежливый Лось
              "Имя им легион..."

              Наверно, хрен сосчитаешь. Прокурорские, таможенные, медицинские, приставы всякие-разные... recourse sad
              мордвин 3
          2. raid14 Вчера, 19:26
            А почему вы интересуетесь? Вы, случайно не из ЦРУ, МИ -6, БНД или Моссада?
            raid14
            1. мордвин 3 Вчера, 19:37
              Цитата: raid14
              Вы, случайно не из ЦРУ, МИ -6, БНД или Моссада?

              Не, я из Монте-Карло. Хочу продать секрет выигрыша в рулетку.
              мордвин 3
              1. raid14 Вчера, 19:46
                Очень рад за вас, но азартные игры, увы, не интересуют.
                У нас сейчас в топе, ставки на число 17, красное, рекомендую!
                raid14
                1. мордвин 3 Вчера, 19:51
                  Цитата: raid14
                  но азартные игры, увы, не интересуют.

                  Генерал-майор Паскудин и генерал-полковник Залупыйченко очеень просили. Вот ищу теперь. Как увидите, передайте.
                  мордвин 3
                  1. raid14 Вчера, 20:03
                    Не извольте сумлеваться, ваше высокобродь, как только узрим их высокопревосходительства так сразу и доложим.
                    raid14
                2. sds87 Вчера, 20:34
                  Raid14, у "нас" это у кого? Учитывая что вы пишите под американским флагом. 17, красное - это что? Дата, выпадающая на выходной день? Или что-то другое? 100 летие революции 1917 года?
                  sds87
                  1. raid14 Вчера, 20:43
                    Именно, красное, 1917 , год Великой Октябрьской Социалистической Революции.
                    Можно писать под любым флагом, суть от этого не меняется.
                    raid14
            2. Вежливый Лось Вчера, 19:38
              Цитата: raid14
              А почему вы интересуетесь? Вы, случайно не из ЦРУ, МИ -6, БНД или Моссада?

              С Вашего позволения я отвечу на вопрос.
              Форумчанин Мордвин 3 не из Моссада, точно. Ведь там на четверть бывший наш народ. А значит знакомый с методикой Салтыкова-Щедрина определения количества генералов в России. Надо взять из данных официальной статистики количество зрелого мужского населения России и, умножив его на 2, получить довольно точное количество генералов.
              Вежливый Лось
              1. raid14 Вчера, 19:59
                Осторов необитаемых в море, окияне не хватит на каждых 2х российских енералов, тем более Большая Подъяческая в Санкт- Петербурге уже изменилась, как навигатор то выставлять.
                raid14
  17. РатникВолк Вчера, 18:50
    Что-то кажется мне, что про академиков не зря Путин говорил... Руки себе развязывал... И сейчас видимо под этой вывеской чистит неугодных и тех кто смог бы его и всю его банду остановить... Но нет, силовики и дальше будут затачиваться и делаться под охрану и защиту Большого Бызнеса...
    РатникВолк
    1. Монархист Вчера, 20:25
      Ратник Волк, Вас послушать аж страшно стало: целый генеральский заговор образовался. А Володя в последний момент его раскрыл.
      Что Бизнес заинтересован в безопасности -извините и ёжик знает
      Монархист
  18. фа2998 Вчера, 19:01
    Вот если президент посадил 16 генералов-вот это была новость,а так no hi
    фа2998
    1. protoss Вчера, 22:50
      чтобы посадил это генерал ваще все берега должен потерять.
      вон у нас в мурманске ментовской генерал и коммерсов щиплет на бабло и сетью игорных заведений владеет по всей области. а ему проверку по факту использования служебного вертолета в личных целях (рыбалка), смех да и только, и ту похоронили. уже и 5 лет пересидел в области и никак его не сдвинут, вцепился в область - не оторвать.
      protoss
  19. broshtein Вчера, 19:02
    Фактически США, Евросоюз, Путин и все те, кто заключил с нацистами Украины перемирие в 2014 году несут ответственность за убийство людей в Донбассе по мере своего участия в этом кровавом перемирии!
    Вообще создаётся впечатление, что те кто выступает за гнилое перемирие с неонацистами-сионистами Украины, являются гоями глупцами или обыкновенными предателями своей родины всея Руси!
    Народу и Армии Украины, её командирам нужно давно понять, что умирают они за богатства и интересы капиталистов-жуликов США и Европы и своих предателей нацистов захвативших власть в Киеве, благодаря недовольству народа Украины. Им надо объединиться с ополченцами и освободить свою Украины от фашистов и построить новую страну без олигархов-жуликов и их спонсоров убийц США и НАТО
    Путину скажите спасибо за его перемирие с неонацистами в 2014 году! Многие его предупреждали. что если он через ополчение Донбасса. добровольцев, антифашистов не добьёт марионеток США в Киеве, то для всей Руси и России в будущем будет только хуже и дело в конце концов дойдёт не только до террористической войны, но и до прямого столкновения неонацистов Украины с их новой вооружённой армией полной ненависти к России, США и НАТО с Россией в будущем!
    Давно пора дать волю ополчению Донбасса освободить всю Украину от неонацистов-бандеровцев!

    Разноцветьем рассыпалась степь
    По просторам державной страны.
    Сколько можно народу терпеть
    Униженья кровавой войны!

    Всё в угоду лживых друзей
    От рук зарубежных господ
    На просторах русских степей
    Погибает русский народ!

    А в банде украинских дельцов
    И в Окраине русской земли,
    В окруженье кремлёвских льстецов
    Правят бал свой России враги!

    В перемирии с вражьей ордой
    Льется кровь женщин, детей.
    Разрывается Русь враждой
    От порочных, жестоких вождей!

    Божьим образом всех спаси,
    Наш прекрасный, но грешный мир!
    В Украине святой Руси
    Происходит нацизма пир.

    Так ответь мне, русский народ!
    Сколько будешь ты зло терпеть,
    Пока гибнет святой твой род,
    От господской власти дряхлеть?

    Бликом кровавым светиться сечь
    В окраине великой страны.
    Сколько можно народу терпеть
    Власть господскую — власть сатаны!

    Алой зарёй раскинулась смерть
    По равнинам славянской земли.
    Сколько можно всем русским терпеть,
    Тех врагов, что войну разожгли!

    Те в Украине и по всей Руси. кто работает на нацистов-бандеровцев, ратует за гнилое перемирие при помощи, которого утверждается нацизм в Украине, являются их соучастниками в убийстве женщин, детей, стариков и гибели хлопцев!
    broshtein
    1. Монархист Вчера, 20:42
      Камрад brksbtein, попрошу Вас спокойно подумать и всё взвесить: 1,если бы В.В. был таков как себя представляете,"доброжелатели"его хвалили,а бабуин и ночью пугается:Путин!
      2. Дать волю ополченцам,если Вы офицер (8/10советских офицеров и русских офицеров умные люди) или серьезный человек поймёте, что численность и вооружение ВСУ и ополчения насопоставимы
      Монархист
  20. neoshef Вчера, 19:17
    Это ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж не спроста...
    neoshef
  21. shooter18 Вчера, 19:24
    интересно с чем эти увольнения связаны?
    shooter18
  22. vladimirvn Вчера, 19:41
    Одного не могу понять - если в нашей стране всё зависит от цен на нефть, то на хрена нам вообще правительство?
    vladimirvn
  23. derik1970 Вчера, 20:17
    Сам наворовал, теперь дай украсть другому...
    derik1970
  24. Монархист Вчера, 20:17
    Цитата: stas
    Жалю что, ДАМа в этом списке отсутствует, а также Чубайс, Греф, Дворкович и др. очень не уважаемые личности из окружения ЕБНа.

    Законное желание большинства нормальных людей
    Монархист
  25. Ren Вчера, 20:18
    Цитата: Вежливый Лось
    А где-то в России 16 полковников крутят дырочки в новеньких погонах

    Генералы дырочки в новеньких погонах не крутят, они их вышивают (звёздочки) wassat
    Ren
    1. Вежливый Лось Вчера, 22:11
      Цитата: Ren
      Генералы дырочки в новеньких погонах не крутят, они их вышивают (звёздочки) wassat

      Радость полковничья нагрянула неожиданно. Время уже позднее. Военторг закрыт, а завтра на службу. Может быть даже из консервных банок вырезают. laughing
      Вежливый Лось
  26. Кот канибал Вчера, 20:44
    Не дурно,но нужно распустить Совет Федерации и Верхнюю палату парламента. Бюрократию в России нужно сокращать и количество генеральских и полковничьих должностей и званий тоже. А то в РФ скоро как на Украине,моряков будет меньше,чем адмиралов.
    Кот канибал
  27. Либероид- Вчера, 20:46
    Читайте мужики и запоминайте...Как разрослась эта мразь на сайте!
    Либероид-
    1. midivan Вчера, 22:14
      Не уж-то Михан? А я уже заскучал, ей богу аж заходить меньше стал сюда wink smile drinks
      midivan
  28. potterz Вчера, 22:02
    Цитата: Андрей Захарченко
    Ага! Щас! http://rubtsovsk.info/novosti/obshchestvo/za-ekon
    omicheskie-prestupleniya-khotyat-otmenit-ugolovno
    e-nakazanie

    Страница 404? ))
    potterz

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