Президент освободил от должностей 16 генералов
На официальном портале правовой информации опубликовано решение Президента (Верховного Главнокомандующего ВС) РФ Владимира Путина. Решение (указ №47 от 2 февраля 2017 года) касается снятия с должностей 16 генералов различных ведомств, включая Следственный комитет, МЧС и МВД России. О причинах такого рода решений на данный момент не сообщается.
Известно, что два генерала из 16 увольняются с военной службы.
Среди освобождённых от должностей - генерал-полковник Юрий Ковалёв, генерал-майор внутренней службы Алексей Шиканов, генерал-майор юстиции Аркадий Сынгаевский, генерал-майор Виктор Михайлов и др.
На этом фоне стало известно о назначении новых двух замглавы МЧС. Ими стали Владлен Аксёнов и Павел Барышев. Ранее генерал-лейтенант Барышев возглавлял Академию МЧС в подмосковном Новогорске, а Владлен Аксёнов находился в должности замдиректора департамента пожарно-спасательных формирований МЧС.
Сегодня же стало известно о назначении на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова. С момента перехода Натальи Поклонской на работу в Государственную Думу (после избрания депутатом) временно исполнял прокурорские обязанности в Крыму его заместитель Андрей Фомин.
На должность прокурора Ленинградской области указом президента назначается Борис Марков.
Известно, что два генерала из 16 увольняются с военной службы.
Среди освобождённых от должностей - генерал-полковник Юрий Ковалёв, генерал-майор внутренней службы Алексей Шиканов, генерал-майор юстиции Аркадий Сынгаевский, генерал-майор Виктор Михайлов и др.
На этом фоне стало известно о назначении новых двух замглавы МЧС. Ими стали Владлен Аксёнов и Павел Барышев. Ранее генерал-лейтенант Барышев возглавлял Академию МЧС в подмосковном Новогорске, а Владлен Аксёнов находился в должности замдиректора департамента пожарно-спасательных формирований МЧС.
Сегодня же стало известно о назначении на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова. С момента перехода Натальи Поклонской на работу в Государственную Думу (после избрания депутатом) временно исполнял прокурорские обязанности в Крыму его заместитель Андрей Фомин.
На должность прокурора Ленинградской области указом президента назначается Борис Марков.
Использованы фотографии: ИноСМИ