12:54 05 февраля

Сверхзвуковая противокорабельная ракета П-800 «Оникс». Инфографика

П-800 «Оникс» (экспортное название «Яхонт») — советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Кроме того, может применяться и против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз, по сравнению с штатными 300 километрами в противокорабельном варианте.


Первоисточник: https://ria.ru/


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