Сверхзвуковая противокорабельная ракета П-800 «Оникс». Инфографика

П-800 «Оникс» (экспортное название «Яхонт») — советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.Кроме того, может применяться и против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз, по сравнению с штатными 300 километрами в противокорабельном варианте.