Ядерная гонка: как сверхдержавы создавали сверхоружие. Инфографика

Летом 1949 года ядерный полигон под Семипалатинском превратился в огромную научно-исследовательскую лабораторию — здесь готовились к проведению испытания первой атомной бомбы СССР РДС-1. Для регистрации и измерения параметров взрыва на опытной площадке установили более 200 различных приборов. День "X" для огромного коллектива физиков-ядерщиков и других задействованных специалистов наступил 29 августа."Ровно в 7 часов, одновременно с третьим коротким сигналом автомата окрестности были озарены необычайно яркой вспышкой, и для всех стало очевидно, что атомный взрыв успешно осуществлен. Раздались возгласы: "Есть! Получилось! Вышло!", — так описал в своем отчете судьбоносный для нашей страны день (день, когда СССР стал ядерной сверхдержавой) участник испытаний, заместитель начальника Первого главного управления при Совете народных комиссаров Анатолий Сергеевич Александров.