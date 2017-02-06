13:59 06 февраля

Ядерная гонка: как сверхдержавы создавали сверхоружие. Инфографика

Летом 1949 года ядерный полигон под Семипалатинском превратился в огромную научно-исследовательскую лабораторию — здесь готовились к проведению испытания первой атомной бомбы СССР РДС-1. Для регистрации и измерения параметров взрыва на опытной площадке установили более 200 различных приборов. День "X" для огромного коллектива физиков-ядерщиков и других задействованных специалистов наступил 29 августа.

"Ровно в 7 часов, одновременно с третьим коротким сигналом автомата окрестности были озарены необычайно яркой вспышкой, и для всех стало очевидно, что атомный взрыв успешно осуществлен. Раздались возгласы: "Есть! Получилось! Вышло!", — так описал в своем отчете судьбоносный для нашей страны день (день, когда СССР стал ядерной сверхдержавой) участник испытаний, заместитель начальника Первого главного управления при Совете народных комиссаров Анатолий Сергеевич Александров.


Первоисточник: https://ria.ru/


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Комментарии 9
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:06
    Посмотрел на радиус 58 мегатонки...если наложить на ЕВРОПУ...по моему одной за глаза хватит.
    Тот же ЛЕХА
    1. Dan4eG Сегодня, 08:18
      С радиусом 100 км хватит и одной!? Географию у вас кто преподавал? Не художник ли?
      Dan4eG
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:40
        Географию у вас кто преподавал?


        smile Мой любимый предмет...если шарахнуть по дамбам в ГОЛЛАНДИИ...да еще на километровой высоте для верности эффект получше будет...а если учесть еще ударную волну,радиоактивные осадки совсем ляпота настанет.
        Брюссель рядышком ...политического руководства не станет в секунды...повезет тем кто на окраине окажется...не надолго.

        what Правда это не укладывается в голливудский сценарий...но можно и разнообразить его еще парочкой сюрпризов.
        Тот же ЛЕХА
        1. Dan4eG Сегодня, 09:01
          Ох уже сказки,ох уж эти сказочники
          Радиоактивное загрязнение опытного поля радиусом 2-3 км в районе эпицентра составило не более 1 миллирентген/час, испытатели появились на месте эпицентра через 2 часа после взрыва. Радиоактивное загрязнение практически не представляло опасности для участников испытания

          А если такой по кремлю шарахнуть?
          Dan4eG
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:12
            А если такой по кремлю шарахнуть?


            smile Ох уж эти сказочники...

            Я все таки имею в виду хрущевскую бомбу в 50 мегатонн...полагаю что в эпицентре взрыва ни через 2 часа ни через 20 лет там не то что испытатели там и тараканы не появятся.
            Тот же ЛЕХА
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:39
    Dan4eG, Тот же ЛЕХА hi Господа ,что спорим? Мало обладать ядерным зарядом.Самое главное в современном мире уметь его доставить.Быстро ,точно и с гарантией. В общем если выбирать РВСН ,я выбираю Россию.
    Наблюдатель2014
    1. Dan4eG Сегодня, 09:43
      Мало иметь заряд,надо еще и мозг иметь,что б этим зарядои не воспользоваться! Первый кто пустит,даст всем остальным карт-бланш на погашение давних обид и взаимных упреков!
      Dan4eG
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:49
        Dan4eG
        Мало иметь заряд,надо еще и мозг иметь,что б этим зарядои не воспользоваться! Первый кто пустит,даст всем остальным карт-бланш на погашение давних обид и взаимных упреков!
        И в этом вопросе, я выбираю Россию.Россия это не отмороженные американцы.Которые ради эксперимента два японских города подвергли ядерной атаке.
        Наблюдатель2014
        1. Dan4eG Сегодня, 10:19
          Ууу какие бедные японцы,бомбу на них скинули! А 2 млн китайцев замученных в лагерях вам не снятся? Вы походу готовы и дьявола канонизировать лишбы в пору американцам!
          Dan4eG

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