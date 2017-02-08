Ракетный комплекс стратегического назначения РТ-2ПМ2 «Тополь-М». Инфографика

РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (по классификации НАТО — SS-27 Sickle B) — российский ракетный комплекс стратегического назначения c МБР 15Ж65, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов на базе комплекса РТ-2ПМ «Тополь». Первая МБР, разработанная в России после распада СССР.В 2011 году МО РФ отказалось от дальнейших закупок ракетных комплексов «Тополь-М» в пользу дальнейшего развёртывания МБР РС-24 «Ярс» с РГЧ ИН, хотя постановку на боевое дежурство шахтных пусковых установок «Тополь-М» последнего, шестого полка 60-й ракетной дивизии планировалось закончить в 2012 году.