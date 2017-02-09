Зенитная ракетная система С-400 "Триумф". Инфографика

С-400 «Триумф» (по кодификации МО США и НАТО — SA-21 Growler, буквально «Ворчун») — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. 28 апреля 2007 года постановлением правительства РФ ЗРС «Триумф» была принята на вооружение.По мнению западных аналитиков С-400 наряду с такими системами как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса Бастион играет ключевую роль в новой концепции ВС России известной на Западе как «Зона Запрета Доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.