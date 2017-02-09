10:19 09 февраля

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф". Инфографика

С-400 «Триумф» (по кодификации МО США и НАТО — SA-21 Growler, буквально «Ворчун») — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. 28 апреля 2007 года постановлением правительства РФ ЗРС «Триумф» была принята на вооружение.

По мнению западных аналитиков С-400 наряду с такими системами как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса Бастион играет ключевую роль в новой концепции ВС России известной на Западе как «Зона Запрета Доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.


Первоисточник: https://ria.ru/


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Комментарии 1
  1. Мар.Тира Сегодня, 09:05
    Хоть наши эксперты из Израиля и США, сомневаются в её эффективности,тем не менее с её появлением в Сирии,все самолёты, всех коалиций были посажены на землю.А Израиль теперь стреляет по Сирии из-за угла,и быстро прячется.А это говорит лучше всех слов.Отличная установка.Надо им посоветовать F-35 протестировать на выживаемость,и не видимость.
    Мар.Тира

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