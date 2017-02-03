Госпитальное судно Тихоокеанского флота «Иртыш» после модернизации























































































































Памятный пост для меня лично. Впервые побывал внутри гигантского госпиталя на воде, который знаком каждому жителю Владивостока. Это судно - неофициальный символ Владивостока, многие годы оно занимало постоянное место на 33 причале в бухте Золотой Рог и служило некой визиткой. Казалось бы никому не нужное, но..На госпитальном судне Тихоокеанского флота «Иртыш» завершен второй этап модернизации и установки нового современного медицинского оборудования. Согласно государственного контракта морское госпитально-пассажирское судно ТОФ получило новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое и реанимационное оборудование, оборудование для лабораторных исследований, анестезиологическое оборудование и системы жизнеобеспечения последнего поколения, - сообщает пресс-служба ВВО."Иртыш" был разработан в польском конструкторском бюро «Prorem», а построен на верфи «Адольф Барский» в городке Щецин. Заложен 25 ноября 1988 года. Спущен на воду 6 июля 1989 года. Введен в строй 31 июля 1990 года. Относится к категории вспомогательного небоевого флота.Медицинское судна типа «320 Обь» стали вводить в строй ВМФ СССР начиная с января 1981 года. Этот плавучий госпиталь был не один.Всего построено 4 таких корабля: «Енисей», «Обь», «Свирь» и «Иртыш» — по одному на Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский флоты.В настоящее время из всей серии уцелели только «Енисей», базирующийся в Южной бухте Севастополя, «Иртыш» — Тихоокеанский флот и «Свирь», который сейчас готовится к модернизации. ГС «Обь» до 2008 года находилось у пирса Дальзавода во Владивостоке и по слухам ушло на гвозди. «Енисей» отличился во время грузино-абхазской войны 1992 года, вывезя за месяц 7 тысяч беженцев. Всего за время своей службы корабль посетил 3 океана, проведя в одном только Средиземном море 200 операций.Корабль обязан выполнять 4 функции:лечение раненых или заболевших моряковэвакуация людей с кораблей в случае необходимостиорганизация отдыха экипажейснабжение медицинским имуществом частей и соединений флота.Задачами госпитального судна "Иртыш", сейчас являются:прием, распределение, оказание медицинской помощи раненых, больных и пострадавших в мирное время или во время боевых действийэвакуация пострадавших с кораблей и судов; организация мероприятий для отдыха экипажей кораблей и подводных лодок в море.Госпиталь способен принять раненых и больных, как с берега, так и в море. Для этого с каждого борта предусмотрены два трапа, электрический кран для подъема сразу шести пострадавших на платформе, медицинский катер и вертолет Медицинская часть сосредоточена непосредственно в средней части корабля для снижения качки от волнений моря.Система кондиционирования обеспечивает благоприятные условия во всех помещениях корабля. Госпиталь состоит из: хирургического, реанимационного, терапевтического, инфекционного, дерматологического и приемного отделений, отделения интенсивной терапии, палат для больных, рентгенкабинета, диагностического центра, аптеки и медицинского склада.На борту судна для больных развернуто 100 мест, а во время массового приема пациентов до 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения. Все медицинские помещения оснащены необходимым оборудованием.В 2016 году началась модернизация оборудования судна, первый этап которой был завершен в августе. После этого судно совершило дальний поход, приняв участие в международных учениях АСЕАН у берегов Таиланда. В их ходе отрабатывались действия по оказанию помощи во время природных катастроф. На "Иртыше" были развернуты палаты для приема тяжелораненых, бригада флотских медиков отрабатывала приемы оказания помощи и проведения операций в морских условиях.После возвращения из Таиланда "Иртыш" принял участие в учениях Сил поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота по спасению экипажа подводной лодки условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого.«Иртыш» сконструирован так, что все его операционные находятся ниже ватерлинии, поэтому здесь не качает даже в сильное волнение, операции можно делать даже в пятибалльный шторм.Новые хирургические столы поставили совсем недавно. Они позволяют делать все виды операций, включая самые сложные. Некоторое новое оборудование, например, в этой реанимационной уже успели испытать, что называется, в деле.