Венесуэла получила очередные Ми-35М2
Как сообщает интернет-портал defence.ru, во исполнение контракта на капитальный ремонт 10 машин осуществлена поставка вооруженным силам Венесуэлы трех российских ударных вертолетов Ми-35М2.
Вертолеты доставлены на авиабазу Эль-Либертадор 25 января транспортным самолетом Ан-124-100 частной грузовой авиакомпании.
Договоренности на ремонт и технический осмотр 10 вертолетов Ми-35М2 были достигнуты в 2013 году. Первая партия в составе четырех машин была получена весной 2016 года.
Вертолеты Ми-35 предназначены для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске. Модификация Ми-35М2 способна использовать ракеты класса "воздух-воздух" 9М39 комплекса "Игла-В" (вариант ПЗРК "Игла"). Ракета 9М39 оснащена пассивной инфракрасной системой наведения, имеет осколочную БЧ и весит вместе с ПУ 14 кг. Минимальная дальность пуска составляет 800 м, максимальная - 5200 м, высота полета цели - от 20 до 3500 м, а вероятность ее поражения - 0,95. Пушка ГШ-23Л будет заменена на ГШ-23В с жидкостным охлаждением, что позволит вести огонь длинными очередями и с меньшими интервалами. Планируется установка новой радиоаппаратуры связи с наземными войсками и станции наведения ПТУРов. Масса пустого Ми-35М2 составит 8050 кг. Максимальная скорость вертолета составит 312 км/ч, скороподъемность - 12,4 м/с, статический потолок - 2500 м, а практический - 5750 м.
Вертолеты доставлены на авиабазу Эль-Либертадор 25 января транспортным самолетом Ан-124-100 частной грузовой авиакомпании.
Договоренности на ремонт и технический осмотр 10 вертолетов Ми-35М2 были достигнуты в 2013 году. Первая партия в составе четырех машин была получена весной 2016 года.
Вертолеты Ми-35 предназначены для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске. Модификация Ми-35М2 способна использовать ракеты класса "воздух-воздух" 9М39 комплекса "Игла-В" (вариант ПЗРК "Игла"). Ракета 9М39 оснащена пассивной инфракрасной системой наведения, имеет осколочную БЧ и весит вместе с ПУ 14 кг. Минимальная дальность пуска составляет 800 м, максимальная - 5200 м, высота полета цели - от 20 до 3500 м, а вероятность ее поражения - 0,95. Пушка ГШ-23Л будет заменена на ГШ-23В с жидкостным охлаждением, что позволит вести огонь длинными очередями и с меньшими интервалами. Планируется установка новой радиоаппаратуры связи с наземными войсками и станции наведения ПТУРов. Масса пустого Ми-35М2 составит 8050 кг. Максимальная скорость вертолета составит 312 км/ч, скороподъемность - 12,4 м/с, статический потолок - 2500 м, а практический - 5750 м.