Мэттис "отобьёт любую ядерную атаку со стороны КНДР"

Любая атака на США или их союзников будет отбита, любое применение ядерного оружия встретит ответ, который будет эффективным и сокрушительным.

Посещающий с визитом Республику Корея новый глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис в жёсткой форме высказался по поводу северокорейских ядерных испытаний. По словам Мэттиса, США наблюдают за подготовкой и проведением испытаний Пхеньяном и готовы «отбить любую атаку».Шефа Пентагона цитирует «Интерфакс» С таким заявлением Мэттис выступил в ходе пресс-конференции, которая состоялась по итогам его встречи с временно исполняющим обязанности президента РК Хван Гё Аном (премьер-министр назначен врио президента Республики Корея в связи с громким коррупционным скандалом вокруг главы государства).Основной целью визита «Бешеного Пса», как в течение многих лет называют Мэттиса, в Южную Корею является обсуждение вопроса размещения на Корейском полуострове противоракетной системы THAAD. Договорённость о таком размещении между Сеулом и Вашингтоном была достигнута ещё во время нахождения на президентском посту в США Барака Обамы. Отмечается, что система ПРО «защитит Республику Корея от возможной агрессии со стороны Пхеньяна». И это на фоне того, что именно Пхеньян с трибуны ООН предлагает отказаться от милитаризации и общей эскалации конфликта на территории Корейского полуострова.