07:35 03 февраля

Мэттис "отобьёт любую ядерную атаку со стороны КНДР"

Посещающий с визитом Республику Корея новый глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис в жёсткой форме высказался по поводу северокорейских ядерных испытаний. По словам Мэттиса, США наблюдают за подготовкой и проведением испытаний Пхеньяном и готовы «отбить любую атаку».

Мэттис "отобьёт любую ядерную атаку со стороны КНДР"


Шефа Пентагона цитирует «Интерфакс»:
Любая атака на США или их союзников будет отбита, любое применение ядерного оружия встретит ответ, который будет эффективным и сокрушительным.



С таким заявлением Мэттис выступил в ходе пресс-конференции, которая состоялась по итогам его встречи с временно исполняющим обязанности президента РК Хван Гё Аном (премьер-министр назначен врио президента Республики Корея в связи с громким коррупционным скандалом вокруг главы государства).

Основной целью визита «Бешеного Пса», как в течение многих лет называют Мэттиса, в Южную Корею является обсуждение вопроса размещения на Корейском полуострове противоракетной системы THAAD. Договорённость о таком размещении между Сеулом и Вашингтоном была достигнута ещё во время нахождения на президентском посту в США Барака Обамы. Отмечается, что система ПРО «защитит Республику Корея от возможной агрессии со стороны Пхеньяна». И это на фоне того, что именно Пхеньян с трибуны ООН предлагает отказаться от милитаризации и общей эскалации конфликта на территории Корейского полуострова.

Использованы фотографии: @NbreakingNew
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Комментарии 11
  1. Чёрный Сегодня, 06:08
    Такое ощущение , что Ына всячески умышленно провоцируют. Кому то уж очень хочется нанести удар ЯО по территории в непосредственной близости у российской и китайской границы
    Чёрный
    1. Штык Сегодня, 06:27
      Цитата: Чёрный
      Такое ощущение , что Ына всячески умышленно провоцируют.

      А его постоянные угрозы не являются провокацией?
      Штык
      1. дядя Мурзик Сегодня, 07:03
        Штык то есть КНДР находится у границ США и размещает базы! belay пусть американцы размещают базы у себя на территории и не кто угрожать им не будет bully
        дядя Мурзик
    2. Зяблицев Сегодня, 06:47
      Я, почему то, представил себе "Бешеного пса" в спортивной форме,в обтягивающих тощий, старческий зад лосинах, шиповках и с бейсбольной битой в руках, готового, как заправский бэттер, со всей дури влупить по подлетающей ракете, отправив ее обратно к Великому Чучхе, на радость собравшейся публике...
      Зяблицев
  2. 210окв Сегодня, 06:09
    В принципе он прав.Стартовые позиции северокорейских ракет расположены близко от ПРО вероятного противника и ракеты могут быть перехвачены на начальном этапе.
    210окв
    1. кеп Сегодня, 06:17
      Цитата: 210окв
      В принципе он прав.Стартовые позиции северокорейских ракет расположены близко от ПРО вероятного противника и ракеты могут быть перехвачены на начальном этапе.


      Прав несомненно,теперь своим появлением обозначил "направление главного удара".
      кеп
  3. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:37
    Цитата: Чёрный
    Такое ощущение , что Ына всячески умышленно провоцируют. Кому то уж очень хочется нанести удар ЯО по территории в непосредственной близости у российской и китайской границы

    Очень похоже на то что Китай и КНДР специально провоцируют США и при этом одна граничит с нами другой граничит и размещает МБР у наших границ как бы прикрываются нами, ведь по сути наша СПРН обнаружив пуск американских ракет по местам базирования китайских МБР ,подаст сигнал об ракетном ударе в нашу сторону и последствия непредсказуемы, тоже самое с корейцами,где гарантия того что они не произведут пуск своих ракет рядом с нашей границей,ведь СПРН США тоже подаст сигнал об ракетах со стороны России.
    Дмитрий Потапов
    1. дядя Мурзик Сегодня, 07:06
      Дмитрий Потапов вас не смущает что китайцы и корейцы находятся у себя дома,а где находится США? lol
      дядя Мурзик
  4. pafegosoff Сегодня, 06:48
    Ну да, ракета КНДР будет подорвана на подлёте к Сеулу, а северокорейские войска раздолбят ядерными зарядами на границе,что особо эффективно для маленькой территории. Бьёшь по противнику, получаешь сам...
    pafegosoff
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:02
    Когда нибудь этот "бешеный пес"сорвется с поводка -крови моря прольется. ..
    Изгоняющий либероидов
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:05
    и готовы «отбить любую атаку».

    А некоторые возлагали завышенные надежды на администрацию Трампа. У Кима от "успехов" своей династии закружилась голова - это понятно. Но, что Сша не понимают пагубность своих угроз. Корея граничит с российским Приморьем.
    любое применение ядерного оружия встретит ответ, который будет эффективным и сокрушительным

    У Сша появилось избирательное ЯО? По Корее трахнем, а Россию не затронем? Кимы этим пользуются уже много лет и удачно, хотя под жесткими санкциями.
    rotmistr60

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