12:01 03 февраля

Бойцы ВСУ ищут любые «отмазки», чтобы не идти в наступление

Многие солдаты украинской армии не считают целесообразным приказ вести «ползучее наступление» в зоне АТО, передает РИА Новости сообщение ресурса Strana.ua.



Ранее в Минобороны Украины заявили, что украинские подразделения «продвигаются метр за метром, шаг за шагом». В Киеве рассчитывают таким образом выровнять линию фронта и занять более выгодные позиции. Сами бойцы называют такое «ползучее наступление» «прыжками лягушки».


На передовой не рады такой тактике, придуманной в Генштабе.

Слишком много потерь из-за сотни метров никому не нужной пустой земли. Некоторые бойцы начинают "болеть" перед наступлением. В общем, находят любые отмазки, чтобы не выдвигаться под огонь из-за наполеоновских планов штабистов,
сказал ресурсу один из офицеров 72-й бригады.

По словам младшего сержанта из той же бригады, многие бойцы не видят смысла в наступлении.

«Вроде у нас минские соглашения, и нам дают приказ атаковать. Ну хорошо, тогда поддержите атаку по всем правилам – артиллерией, танками, с воздуха. Вместо этого атакует только пехота – ее бросают вперед как партизанско-диверсионные отряды, которые тут же несут потери», – сказал он.

Боец отметил, что всё это вызывает вопросы: не решает ли командование какие-то хитрые политические планы» за счет солдат.

Использованы фотографии: AFP 2017/ Aleksey Filippov
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Комментарии 39
  1. Alex_Rarog Сегодня, 08:11
    Так давно бы вернулись на танках в киев... их посылают на убой против таких же славян а они чудаки отмазки ищут...
    Alex_Rarog
    1. rasputin17 Сегодня, 08:25
      Нет у них там хорошего идеолога вроде Савченко "Пули" !! Уж эта и мечтает на танке в раду въехать на президентские выборы!!!
      rasputin17
      1. RussianRoulette Сегодня, 08:31
        Вот именно! Зачем каждый раз моросить отмазки, когда можно решить всё сразу и эффективно.
        RussianRoulette
        1. Stas157 Сегодня, 08:35
          Бойцы ВСУ ищут любые «отмазки», чтобы не идти в наступление

          Хохлы "идучи не идяху" - не отказались от наступления, но и не пришли.
          Stas157
          1. Смог Сегодня, 08:43
            Точно, пока не идут. Лупят по Донецку безбожно. Ночь на 3 февраля

            Смог
            1. Александр романов Сегодня, 10:41
              Цитата: Смог
              Лупят по Донецку безбожно

              Лупят каждый день,куча новостеи об этом. И куча слов от разныз персон,что нужно соблюдать Минск 2.
              Люди в Донецке скоро перестанут верить вообще ,кому либо.
              Александр романов
              1. Смог Сегодня, 10:52
                Люди в Донецке скоро перестанут верить вообще ,кому либо.

                Посмотрел вечер с Соловьевым за 31 января и 1 февраля. Что удивительно, но все участники , кроме Железняка, согласились что Минска уже нет, и необходим силовой вариант решения вопроса с нашей стороны.
                Я конечно понимаю что это говорильня, но, может быть общественное мнение готовят перед решительными действиями? Как Вам такой вариант?...
                Смог
                1. Александр романов Сегодня, 11:03
                  Цитата: Смог
                  но, может быть общественное мнение готовят перед решительными действиями? Как Вам такой вариант?

                  Посмотрел новости,но даже намека пока не вижу,что -что то планируется.
                  Александр романов
                  1. Смог Сегодня, 11:09
                    Цитата: Александр романов
                    Цитата: Смог
                    но, может быть общественное мнение готовят перед решительными действиями? Как Вам такой вариант?

                    Посмотрел новости,но даже намека пока не вижу,что -что то планируется.

                    Тоже сижу, смотрю как Чуркин от саманты пауэр2 отбивается.
                    И репортажи из Донецка, и ........ тишина.
                    Хотя, много ли нам в августе 2008 года рассказывали о приготовлениях?
                    Смог
      2. Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:05
        сава банальный пустозвон . башка набитая всякими иллюзиями характерные для человека с наркотической зависимостью, сейчас украдины уже не существует как государства-это просто территория населённая бандами, единственный выход-это определится какой участок этой территории отойдёт или на запад или на восток, других вариантов не существует
        Крымский партизан 1974
      3. Чёрный Сегодня, 09:38
        Корова тоже мычит , когда ее на убой гонят.....
        Чёрный
    2. vovanpain Сегодня, 08:38
      Ну хорошо, тогда поддержите атаку по всем правилам – артиллерией, танками, с воздуха.

      Вот и все их отмазки,пушечное мясо. what
      vovanpain
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:12
    Бойцы ВСУ ищут любые «отмазки», чтобы не идти в наступление
    У! А какие отмазки будут лепить и прятать удостоверение атошника.
    Наблюдатель2014
    1. роман66 Сегодня, 08:26
      всех артиллеристов развешать по фонарям и безо всяких отмазок
      роман66
      1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:12
        да им и так не позавидуешь, попадая в плен им приходится испытать на себе гнев населения методой "суда линча", так что пока они этапируются в места заключения под стражу тумаков им отвешивают все кому не лень
        второе- украрташники прекрасно знают, что ежели только первый точный залп идёт по позициям ВС ДНР-то ответка как правило прилетает очень и очень точно, и это верная смерть, по тому стараются лупить куда попало,
        вот такие делы
        Крымский партизан 1974
        1. роман66 Сегодня, 09:25
          ну, что.... hi
          роман66
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:28
      Над Донецком сбита неизвесным ПВО "Точка У"(2 февраля).Если это правда то это не первый случай сбитие этой тактической ракеты.Укропы намёков не понимают.Может ЛДНР поможет не только неизвесное ПВО.А помочь например по целям ВСУ и Нацгадов. отработать неизвесным ВКС bully И неизвесными тактическими ракетами.Ну чтобы например на базах ВСУ под Харьковом сон пропал.И какаясь в небо вглядывались.Вместо подготовок для "ползучих наступов"
      Наблюдатель2014
      1. 210окв Сегодня, 08:37
        Лучше что бы сон пропал у работников харьковских моргов. am
        Цитата: Наблюдатель2014
        Над Донецком сбита неизвесным ПВО "Точка У"(2 февраля).Если это правда то это не первый случай сбитие этой тактической ракеты.Укропы намёков не понимают.Может ЛДНР поможет не только неизвесное ПВО.А помочь например по целям ВСУ и Нацгадов. отработать неизвесным ВКС bully И неизвесными тактическими ракетами.Ну чтобы например на базах ВСУ под Харьковом сон пропал.И какаясь в небо вглядывались.Вместо подготовок для "ползучих наступов"
        210окв
        1. rasputin17 Сегодня, 09:42
          Скорее сон пропал у работников передвижных крематориев!!
          rasputin17
  3. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:13
    Боец отметил, что всё это вызывает вопросы: не решает ли командование какие-то хитрые политические планы» за счет солдат.

    Так глядишь и произойдет перезагрузка.
    IGOR GORDEEV
  4. RussianRoulette Сегодня, 08:13
    Боец отметил, что всё это вызывает вопросы: не решает ли командование какие-то хитрые политические планы» за счет солдат.

    Кэп..сколько вашей соломенной башке ещё нужно времени, чтобы вsosать это очевидное и невероятное??
    RussianRoulette
  5. rasputin17 Сегодня, 08:14
    Многие солдаты украинской армии не считают целесообразным приказ вести «ползучее наступление» в зоне АТО

    Ой как жить хоца!!! Или мозги стали включать что их как баранов из за чужих амбиций на убой гонят!?
    rasputin17
  6. Jovanni Сегодня, 08:15
    Бойцы ВСУ ищут любые «отмазки», чтобы не идти в наступление


    О! А я только что в другом своем комментарии усомнился, что остались здравомыслящие украинцы! Оказывается кое у кого проблески мыслей теплятся...
    Jovanni
    1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:21
      не обманывай себя, это не проблески мыслей-это просто жалобные настроения, дело в том что грабить уже почти нечего да и сами всушники становятся объектом грабежа нацбандами и просто местными бандами, по сему такое отчаянье, а ведь в 2015-м для них было золотое время грабежей- "Нова Пошта" (частная контора почтовых транспортировок) не справлялась с потоком грузов с Донбасса во внутренние регионы украдины, а щас усё, кина не будет, для них впереди только унижение
      Крымский партизан 1974
  7. Сергей Ф Сегодня, 08:17
    Так было, есть, и так будет всегда, когда бессмысленные приказы вызывают только страх перед смертью!
    Сергей Ф
  8. Балу Сегодня, 08:20
    Бойцам ВСУ надо на минутку протрезветь и подумать кто виноват и что делать. fool
    Главный враг Украины-ФША, развязавшие гибридную войну по уничтожению Украины как суверенного государства:
    -Независимости нет, всем рулит гауляйтер-посол ФША и црули со своей агентурой. В правительстве дюжина некомпетентных "засланцев" -иноземцев, некоторые из которых разыскиваются по уголовным делам в своих странах. Министр транспорта-польский рок-музыкант. У него вообще какое образование? Министр здравоохранение-медсестра из америки, планомерно уничтожает здравоохранение, не удивлюсь, если вдруг всплывет ее причастность к черному рынку по "заготовке" органов для пересадки. Списочек может продолжить каждый.
    -Экономика разрушена.
    -Гражданская война на Донбассе.
    -Смертность последние два года на 150 тыс больше рождаемости (без АТО и всего, что там происходит).
    -Переформатировано общественное сознание-предатели и палачи возведены в ранг героев.
    Второй враг это киевская ОПГ-местечковые неадекватные бандюки дорвались до власти.
    Россия была,есть и будет. А существование Украины уже под вопросом, а виноваты те, кто "моя хата с краю"...
    Балу
    1. rasputin17 Сегодня, 08:47
      Все что Вы изложили абсолютно верно! И это тут на ВО все понимают !! Вопрос в другом как это донести до рагулей в зоне АТО и беснующихся на площадях???
      Простой пример и не только в моей службе еще во временя СССР новобранцев что привозили с окраины обучать чему либо очень тяжело! На убеждения они абсолютно не реагируют в отличае от бойцов из Азии! Те хоть и порой бывают туповаты но очень быстро все схватывают и понимают и их туповатость только из за языкового барьера ! А этим приходилось все в прямом смысле в голову вбивать кирзовым сапогом через другие места информация в их головы не идет это первое и второе патологическая лень и чем западнее тем ленивее!! И представьте как быть с бойцом который априори туп, ленив и не желает ни чему учиться!?? hi
      rasputin17
  9. Герман 4223 Сегодня, 08:28
    Плёхой украинский зольдатен,не хочет умирать во имя великого бандеррейха ...
    Герман 4223
    1. rasputin17 Сегодня, 09:07
      О найн! Нихть зольдатен! Дас ист пацершрек фляйшен!! hi
      rasputin17
  10. Vitalson Сегодня, 08:33
    Ползучие гады.
    Vitalson
  11. vladimirvn Сегодня, 08:49
    Хорошо экипированные, упитанные. Что они делают на Донбассе? Блин, идите работайте, землю пашите, детей растите. Нет, они воюют за какие то мифические идеи, единой и неделимой. Только люди живущие на этой земле, имеет право принимать решение как им жить.
    vladimirvn
  12. samoletil18 Сегодня, 08:56
    Увы, но эта война для ВСУ самая худшая из возможных - гражданская. А такая война быстро не закончится с устранением линий соприкосновения и противостоящих вооружённых формирований. У нас-то до сих пор красные и белые, патриоты и либерасты, а сто лет прошло. Пока войска правильный выбор не сделают (в кого стрелять) так и будут ходить "ползучие самоистребления". Опять же, если повезёт,то не зароют в поле, типа безвести пропал, чтоб денег семьям не платить, а в центре Киева по хоронят, сами пан Порошенко о погибшем слезу пустят.
    samoletil18
  13. dep071 Сегодня, 09:00
    Грачёва П. на них нет! Там отмазки не прошли бы, все в бой и 5000 200-х.
    dep071
  14. volodya Сегодня, 09:06
    Интересно, ищют отмазки,начинают болеть.Похоже болеют "медвежеи болезнью"!Очко то не железное!
    volodya
  15. Koshak Сегодня, 09:13
    Некоторые бойцы начинают "болеть" перед наступлением.

    И болезнь эта называется "дpиcтyлёз"
    Koshak
  16. кеп Сегодня, 09:48
    Боец отметил, что всё это вызывает вопросы: не решает ли командование какие-то хитрые политические планы» за счет солдат.


    Боец явно с обморожением,долго интересно думал?
    кеп
  17. Л. А. А. Сегодня, 10:46
    Всё. Конец Донбассу.
    Л. А. А.
  18. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:06
    Вроде у нас минские соглашения, и нам дают приказ атаковать. Ну хорошо, тогда поддержите атаку по всем правилам – артиллерией, танками, с воздуха. Вместо этого атакует только пехота – ее бросают вперед как партизанско-диверсионные отряды, которые тут же несут потери», – сказал он.

    Твари во всей красе. Были бы у них поддержка артиллерией, танками, авиацией, с милостью пошел бы в атаку. Это схоже с плачем их матерей, которые возмущаются не тем, что их сыновей призывают на войну убивать русских, а возмущаются тем, что их сыночкам не дают бронежилеты и пулеметы, чтобы они убивали москаляк.
    Товарищ_Сталин
  19. rotmistr60 Сегодня, 11:33
    Цитата: Смог
    Посмотрел вечер с Соловьевым за 31 января и 1 февраля.

    Вчера на передаче у Бабаяна бывший сенатор Тарло вообще заявил представителю ДНР, что он провокатор под бурное одобрение украинской стороны. Потом, поняв, что он сморозил что-то ни то начал отрабатывать назад и при этом нести еще большую глупость. Укросторона (Воронина, нацик) открыто это записывали на айфон и при этом бурно радовались. Что это - откровенная глупость (что за этим сенатором и раньше замечалось, но при этом он постоянный участник этих шоу) или что-то другое?
    rotmistr60

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