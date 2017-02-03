Бойцы ВСУ ищут любые «отмазки», чтобы не идти в наступление
Многие солдаты украинской армии не считают целесообразным приказ вести «ползучее наступление» в зоне АТО, передает РИА Новости сообщение ресурса Strana.ua.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что украинские подразделения «продвигаются метр за метром, шаг за шагом». В Киеве рассчитывают таким образом выровнять линию фронта и занять более выгодные позиции. Сами бойцы называют такое «ползучее наступление» «прыжками лягушки».
На передовой не рады такой тактике, придуманной в Генштабе.
По словам младшего сержанта из той же бригады, многие бойцы не видят смысла в наступлении.
«Вроде у нас минские соглашения, и нам дают приказ атаковать. Ну хорошо, тогда поддержите атаку по всем правилам – артиллерией, танками, с воздуха. Вместо этого атакует только пехота – ее бросают вперед как партизанско-диверсионные отряды, которые тут же несут потери», – сказал он.
Боец отметил, что всё это вызывает вопросы: не решает ли командование какие-то хитрые политические планы» за счет солдат.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что украинские подразделения «продвигаются метр за метром, шаг за шагом». В Киеве рассчитывают таким образом выровнять линию фронта и занять более выгодные позиции. Сами бойцы называют такое «ползучее наступление» «прыжками лягушки».
На передовой не рады такой тактике, придуманной в Генштабе.
Слишком много потерь из-за сотни метров никому не нужной пустой земли. Некоторые бойцы начинают "болеть" перед наступлением. В общем, находят любые отмазки, чтобы не выдвигаться под огонь из-за наполеоновских планов штабистов,сказал ресурсу один из офицеров 72-й бригады.
По словам младшего сержанта из той же бригады, многие бойцы не видят смысла в наступлении.
«Вроде у нас минские соглашения, и нам дают приказ атаковать. Ну хорошо, тогда поддержите атаку по всем правилам – артиллерией, танками, с воздуха. Вместо этого атакует только пехота – ее бросают вперед как партизанско-диверсионные отряды, которые тут же несут потери», – сказал он.
Боец отметил, что всё это вызывает вопросы: не решает ли командование какие-то хитрые политические планы» за счет солдат.
Использованы фотографии: AFP 2017/ Aleksey Filippov