12:04 03 февраля

Фэллон: нужно активнее бороться с «ложной реальностью», создаваемой российскими СМИ

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает необходимым призвать к ответу российские «информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik», передает РИА Новости.

Фэллон: нужно активнее бороться с «ложной реальностью», создаваемой российскими СМИ


«Частью нашего ответа (на действия РФ) со стороны НАТО и Запада должны стать более активные действия, направленные на борьбу с ложной реальностью, создаваемой с помощью дезинформации в советском стиле», – заявил Фэллон, выступая в шотландском университете St Andrews.


Ложь может пересечь полмира, пока правда надевает сапоги. Мы должны призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik. В 2015 году Ofcom постановил, что содержание эфиров RT "либо cущественно вводило в заблуждение, либо не было должным образом объективно" в вопросах, касавшихся Сирии и Украины. За гранью иронии то, что одна из этих программ называлась Truthseeker ("Правдоискатель"),
сказал министр.

Напомним, в последние месяцы тема информационной войны с российскими СМИ стала популярной на Западе, в т.ч. и в Британии. В ноябре Европарламент принял резолюцию, указывающую на необходимость противодействия российским СМИ. При этом главными медийными угрозами в документе названы телеканал RT и агентство Sputnik.

Использованы фотографии: Sputnik. Илья Питалев
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Комментарии 14
  1. Самаритянин Сегодня, 09:34
    Прикипает... Хочу пожелать РТ и Спутнику терпения и успехов!!!
    Самаритянин
    1. Самаритянин Сегодня, 09:37
      В США скрывают и не показывают митинги, а если показывают то однобоко, а вот РТ всё по чесноку:



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      Самаритянин
    2. Зяблицев Сегодня, 09:54
      И это заявляет человек - цивилизация которого построена на лжи со времен Римской империи...
      Зяблицев
    3. сибиралт Сегодня, 10:06
      Правде рот не закроешь! am
      сибиралт
  2. kirgiz58 Сегодня, 09:37
    Мы прекрасно знаем это принцип - свалить с больной головы на здоровую. Больные вы не наши(проще Лавров сказал).
    kirgiz58
  3. 210окв Сегодня, 09:46
    Пора уже давно прикрыть лавочку у нас здесь "Дождю"и "Эху"..Ибо он самые неполживые..
    210окв
    1. uskrabut Сегодня, 10:06
      А поржать? Пусть остаются, хоть для сравнения.
      uskrabut
      1. ochakow703 Сегодня, 10:33
        Да, да, оставить. Я вот перед сном Лождь смотрю, а утром Эху слушаю. В результате настроение отличное, давление 120 на 80, пульс 60. Я только представлю столько г...на в одном месте, и как дождевики и эхисты во всем этом плавают... бодрит. Сразу окружающие меня люди кажутся такими лапочками и милашками, - жить хочется!
        ochakow703
  4. rotor Сегодня, 09:50
    Лицемеры! Пусть сначала вынут бревно из своего глаза.

    Трамп журналистам CNN: "У вас фейковые новости".
    rotor
  5. volodya Сегодня, 09:58
    Мне иногда кажется, что наглосаксы уже давно живут в виртуальном мире!Не было у них настоящей воины,они просто не могут понять,что это такое,а попробовать охота!
    volodya
  6. uskrabut Сегодня, 10:05
    Раз англосаксы закопошились, значит информация наших СМИ действительно правдивая. Эти "партнеры" могут нахваливать только то, что вредно для России и для спокойствия в мире. Например признание западом Кудрина и Набиулиной характеризует их, как врагов России.
    uskrabut
  7. Горменгаст Сегодня, 10:56
    Пока Путин предлагает англосаксам на выбор синюю и красную таблетки, министр Фаллос постоянно выбирает синюю. am laughing
    Горменгаст
  8. Аристид Сегодня, 11:12
    Чья- бы корова мычала. Основная масса западных СМИ и их прихлебателей-бессовестно врут, не краснея от стыда. Да и чего там краснеть, стыда-то у них нет. Заврались так, что это стало привычкой, которая ,как в России говорят, вторая натура. Вот эта натура и прет. Привыкли всем стадом бросаться на несогласного с ними, вот и начали клевать российские СМИ. Позорище Вам "свободные" западные СМИ!
    Аристид
  9. igordok Сегодня, 11:20
    "Ложная реальность", "альтернативная реальность" - еще термины будут? По своей сути - оксюморон (острая глупость).
    ОКСЮМОРОН (греч. — «острая глупость») — термин античной стилистики, обозначающий нарочитое сочетание противоречивых понятий.

    Взято с соседней ветки.
    igordok

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