Фэллон: нужно активнее бороться с «ложной реальностью», создаваемой российскими СМИ

Ложь может пересечь полмира, пока правда надевает сапоги. Мы должны призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik. В 2015 году Ofcom постановил, что содержание эфиров RT "либо cущественно вводило в заблуждение, либо не было должным образом объективно" в вопросах, касавшихся Сирии и Украины. За гранью иронии то, что одна из этих программ называлась Truthseeker ("Правдоискатель"),

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает необходимым призвать к ответу российские «информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik», передает РИА Новости «Частью нашего ответа (на действия РФ) со стороны НАТО и Запада должны стать более активные действия, направленные на борьбу с ложной реальностью, создаваемой с помощью дезинформации в советском стиле», – заявил Фэллон, выступая в шотландском университете St Andrews.сказал министр.Напомним, в последние месяцы тема информационной войны с российскими СМИ стала популярной на Западе, в т.ч. и в Британии. В ноябре Европарламент принял резолюцию, указывающую на необходимость противодействия российским СМИ. При этом главными медийными угрозами в документе названы телеканал RT и агентство Sputnik.